The Athletic раскрывает детали охоты «Арсенала» за Винисиусом: лондонцы уже общались с окружением бразильца и готовы сделать исключение из зарплатной структуры ради одного из самых громких трансферов в истории АПЛ.

Будущее Винисиуса Жуниора в «Реале» по-прежнему остается неопределенным. Полтора года назад мадридский клуб и представители бразильца начали переговоры о продлении контракта, который истекает в 2027 году, но соглашения до сих пор нет.

За ситуацией внимательно следят сразу несколько потенциальных претендентов. На прошлой неделе The Athletic сообщил, что возможность трансфера изучает «Арсенал». Владельцы лондонского клуба также одобрили идею продолжить работу над сделкой.

Винисиус — главная трансферная цель «Арсенала» для усиления атаки. Самому бразильцу вариант с переходом в лондонский клуб интересен, если он не продлит контракт с «Реалом». Если Винисиус решит перейти в «Арсенал», ожидается, что стороны смогут договориться об условиях личного контракта.

«Микель Артета от него в восторге, — говорит источник, знакомый с позицией главного тренера "Арсенала". — Если он не продлит контракт, мы будем готовы».

Винисиус globallookpress.com

Финансовые разногласия между «Реалом» и Винисиусом остаются существенными. На следующей неделе стороны должны провести переговоры, которые могут окончательно прояснить ситуацию. К тому моменту 26-летний футболист должен вернуться к тренировкам. Ближайшие дни станут ключевыми для определения его будущего.

Сейчас возможны три варианта: продлить контракт с «Реалом», дождаться следующего лета и уйти свободным агентом или уже сейчас перейти в «Арсенал».

The Athletic поговорил с несколькими источниками, знакомыми с ходом переговоров. Все они пожелали остаться анонимными, чтобы не подвергать риску свои отношения с участниками процесса. Рассказываем, на каком этапе сейчас находится ситуация с Винисиусом.

Когда «Реал» и Винисиус начали обсуждать новый контракт, мало кто мог предположить, что переговоры превратятся в настолько затяжную историю.

Винисиус перешел в мадридский клуб из «Фламенго» в 2018 году за 45 млн евро (на тот момент — 40 млн фунтов или 53 млн долларов), а в 2022-м согласовал новый контракт. То продление — до 2027 года — прошло без особых проблем, но уже тогда появились некоторые намеки на то, что могло ждать стороны в будущем.

Клуб предложил Винисиусу несколько вариантов с разными финансовыми условиями в зависимости от срока соглашения. Если бразилец подписывал контракт до 2027 года, он получал меньше, чем при продлении до 2028-го — как сделали тем же летом его соотечественники Эдер Милитан и Родриго — или до 2029-го.

В тот момент Винисиус и его ближайшее окружение были уверены: выдающийся сезон, в котором бразилец забил победный мяч в финале Лиги чемпионов против «Ливерпуля», — лишь начало его становления как игрока мирового уровня. Поэтому они предпочли более короткий контракт, чтобы раньше получить возможность снова сесть за стол переговоров и добиться улучшенных условий.

Винисиус стал автором победного гола в финале ЛЧ-2021/22 против «Ливерпуля» (1:0) globallookpress.com

Со временем зарплата Винисиуса выросла. С учетом различных бонусов — например, за победу в премии ФИФА The Best в 2024 году — сейчас он получает около 18 млн евро за сезон после уплаты налогов.

В январе 2025 года генеральный директор «Реала» Хосе Анхель Санчес и главный скаут клуба Жуни Калафат встретились с Винисиусом, двумя его агентами и отцом футболиста, которому принадлежит доля прав на игрока. Встреча прошла на тренировочной базе мадридцев в Вальдебебасе и была посвящена новому контракту.

«Реал» предложил Винисиусу около 20 млн евро за сезон после уплаты налогов, но его представители отказались. В следующие недели сторона футболиста сделала встречное предложение, которое уже не устроило клуб.

В апреле 2025 года «Реал» давал понять, что переговоры о продлении находятся на продвинутой стадии, а несколько испанских СМИ сообщили о близости соглашения. Однако окружение Винисиуса категорически это отрицало.

The Athletic выяснил, что бразилец рассчитывал на пакет почти в 30 млн евро. В него должны были войти базовая зарплата, бонусы за результаты и — беспрецедентное для истории «Реала» условие — бонус за продление контракта. Источники утверждают, что именно бонус за продление стал главным камнем преткновения в переговорах.

«Реал» настаивает, что не может еще сильнее увеличивать зарплатную ведомость. Источники, близкие к окружению Винисиуса, говорят, что в такой ситуации бонус за продление считают единственным способом увеличить доходы футболиста.

Важную роль здесь играет сравнение с одноклубником Килианом Мбаппе, чья зарплата находится примерно на том же уровне. Однако Мбаппе зарабатывает значительно больше благодаря подписному бонусу, который получил после перехода свободным агентом из «Пари Сен-Жермен» в 2024 году.

Винисиус и Килиан Мбаппе globallookpress.com

«Реал» всегда выступал против требований Винисиуса, опасаясь, что подобная уступка создаст опасный прецедент и вызовет цепную реакцию при будущих переговорах о продлении контрактов с другими игроками. При этом Винисиус готов снизить свои требования, если это поможет договориться с мадридским клубом.

Но «Арсенал» воспользовался затянувшимся спором вокруг контракта и занял выгодную позицию в борьбе за бразильца.

В Лондоне знают, насколько велики разногласия между сторонами после того, как переговоры «Реала» и Винисиуса зашли в тупик, и понимают, как эта ситуация влияет на самого футболиста. По словам источников, знакомых с происходящим, «Арсенал» уже несколько месяцев ведет работу над потенциальным трансфером за кулисами.

Ожидаемый трансфер Яна Дьоманде из «Лейпцига» в «Реал» источники, близкие к «Арсеналу», воспринимают как хороший знак. Там считают, что Винисиус может расценить этот переход как попытку мадридцев заранее подстраховаться на случай его ухода. Впрочем, трансфер Дьоманде пока не согласован окончательно, и это тоже может повлиять на ситуацию с Винисиусом.

Спортивный директор «Арсенала» Андреа Берта уже проводил переговоры с окружением Винисиуса. Ключевые фигуры лондонского клуба также дали понять его представителям, что бразилец станет главной звездой серьезного проекта: команды Артеты, которая в прошлом сезоне выиграла АПЛ и лишь по пенальти уступила «ПСЖ» в финале Лиги чемпионов.

Этим летом «Арсенал» хочет дополнительно усилить состав полузащитником (лондонцы близки к соглашению по Бруно Гимарайнсу из «Ньюкасла»), центральным защитником, который сможет подменить получившего травму спины Вильяма Салиба в ближайшие месяцы, и левым вингером. И это помимо уже оформленного за 40 млн евро трансфера Христоса Дзолиса.

Винисиус и Бруно Гимарайнс globallookpress.com

«Реал» предложил Винисиусу зарплату в размере 20 млн евро в год, а «Арсенал» готов сделать исключение из своей привычной зарплатной структуры ради игрока такого уровня. С финансовой точки зрения сторонам также могут помочь подписной бонус и доходы от имиджевых прав.

Что касается трансферной стоимости, «Реал» рискует следующим летом потерять Винисиуса бесплатно, когда истечет его контракт, — такого сценария некоторые в мадридском клубе опасаются. Кроме того, в следующем сезоне футболисту полагается крупный бонус за лояльность. «Арсенал» рассчитывает воспользоваться контрактной ситуацией Винисиуса, чтобы договориться о сниженной цене.

Владельцы «Арсенала» уже одобрили предполагаемые финансовые параметры сделки. Суммы выглядят огромными, но в клубе рассчитывают, что значительную часть расходов компенсирует коммерческий эффект от трансфера.

Винисиус — одна из крупнейших маркетинговых звезд мирового футбола, и в «Арсенале» считают, что его приход способен вывести бренд клуба на новый уровень. Лондонцы видят в нем потенциальное лицо не только «Арсенала», но, возможно, и всей АПЛ. Его переход вполне мог бы стать крупнейшим трансфером в истории английского чемпионата.

Но в первую очередь интерес «Арсенала» продиктован футбольными причинами. В клубе понимают, что в мире совсем немного игроков, способных добавить что-то принципиально новое команде, уже выигравшей чемпионат. И Винисиус — один из них.

«Арсенал» проделал огромную работу по потенциальному трансферу Винисиуса и продолжает заниматься этой сделкой. При этом в клубе прекрасно понимают, что никаких гарантий успеха нет: провернуть трансфер такого масштаба и амбиций будет крайне сложно.

Но уже сам факт, что «Арсенал» всерьез рассматривается как возможный следующий клуб Винисиуса, заслуживает внимания. То, что лондонцы вообще участвуют в борьбе за футболиста такого уровня, показывает, какой путь прошел клуб.

Микель Артета — главный тренер «Арсенала» globallookpress.com

В «Арсенале» признают: если им удастся заполучить бразильца, это будет самый громкий трансфер клуба со времен перехода Месута Озила в 2013 году. При этом в Лондоне исходят из того, что сам Винисиус готов рассмотреть вариант с переходом.

Еще одно свидетельство серьезности намерений «Арсенала» — клуб сейчас не форсирует трансфер Брадли Баркола, к которому ранее проявлял интерес. Тем временем «Ливерпуль» готовится сделать первое предложение по французскому футболисту.

Источники, знакомые с ситуацией, сообщают, что в мадридском «Реале» есть ключевые фигуры, которые выступают за продажу Винисиуса уже этим летом, чтобы не дать ему уйти свободным агентом в 2027 году.

Окончательное решение останется за президентом Флорентино Пересом, который наряду с Жуни Калафатом всегда был одним из главных сторонников Винисиуса в клубе. Главный тренер Жозе Моуринью высоко ценит игрока и поддерживает с ним контакт, но примет любое решение клуба.

Несмотря на всю неопределенность, источники, знакомые с позицией «Арсенала», утверждают, что в клубе сохраняют оптимизм по поводу возможного трансфера — при условии, что Винисиус не продлит контракт с «Реалом».