Football365 рассказывает, почему бывший нападающий «Ювентуса» Душан Влахович по-прежнему находится в статусе свободного агента.

Наступило то время года, когда большинство высококлассных игроков, получивших статус свободных агентов, либо уже нашли новые клубы, либо как минимум имеют на руках предметные предложения.

Тем парадоксальнее выглядит ситуация, при которой самый дорогой свободный агент этого лета по-прежнему остается без команды.

Душан Влахович покинул «Ювентус» после четырех не самых убедительных сезонов. До этого он три с половиной года выступал за «Фиорентину». То есть за его плечами полные восемь сезонов в Серии А.

В свои 26 лет сербский нападающий должен выходить в пик карьеры. Если что, в каждом из последних шести сезонов он забивал двузначное количество мячей.

Однако на пороге нового сезона Влахович всё еще находится в подвешенном состоянии.

По данным Transfermarkt, Влахович — самый ценный из доступных на рынке свободных агентов. Алгоритм портала оценивает его в 30 миллионов фунтов. Но нужен ли он кому-то на самом деле?

Душан Влахович globallookpress.com

На данный момент каких-либо конкретных подвижек относительно его будущего не наблюдается. Имя игрока начинают связывать с «Манчестер Юнайтед», также его кандидатура всплывала в контексте «Барселоны». Однако ни о соглашениях, ни о медосмотрах речи пока не идет.

Влахович обладает внушительными габаритами, благодаря чему постоянно напрягает защитников своим присутствием в штрафной, способен забивать с обеих ног, головой и даже со штрафных ударов. Душан одинаково хорошо может протянуть мяч вперед на дриблинге и цепляться за него при выходе из-под прессинга.

И всё же его нельзя назвать идеальным форвардом: ему не хватает качества в подыгрыше, объема в прессинге и стабильности.

И все-таки есть немало клубов, которым бы точно пригодился такой нападающий.

Возможно, всё сводится к разнице между тем, каким игроком является Влахович сейчас, каким игроком он мог бы стать и каким он всё еще способен стать.

Когда он только пробивался в состав «Фиорентины», Влахович казался невероятно перспективным. Можно вспомнить, что им всерьез интересовался «Арсенал», однако именно «Ювентус» поверил в него настолько, что выложил 80 миллионов евро, когда сербу только-только исполнилось 22 года.

Душан Влахович globallookpress.com

К сожалению, Влахович так и не смог совершить тот качественный скачок, которого от него ждали. Его лучшим результатом за полный сезон в «Ювентусе» стали 18 голов в кампании-2023/24. В прошлом же сезоне он отличился всего десять раз.

В Турине он забивал в среднем около 15 мячей за сезон — но это совсем не та отдача, за которую платили такие деньги. От него ждали как минимум 20 голов за кампанию.

Эта статистика четко показывает, что Влахович пока не дотягивает до элитного уровня и, возможно, уже никогда на него не выйдет. Время для прогресса у него всё еще есть, но оно стремительно тает, а прогрессировать без команды крайне проблематично.

Главной преградой на пути Влаховича к новому клубу вполне могут быть его финансовые аппетиты. В прошлом сезоне он являлся не просто самым высокооплачиваемым игроком «Ювентуса», но и лидером по зарплате во всей Серии А. При этом сразу 22 футболиста с более скромными окладами обошли его в списке бомбардиров.

Запросы Влаховича соответствуют статусу элитного игрока, который ему пророчили. Очевидно, что его реальный уровень не дотягивает до этого статуса.

Именно поэтому гранды относятся к Влаховичу с большой осторожностью. Этим же объясняются соображения «Барселоны», которая, даже испытывая дефицит нападающих, проявила колебания, когда ей предложили воспитанника «Партизана».

Что касается клубов уровнем чуть ниже — именитых и амбициозных, но пока не входящих в абсолютный топ (и именно на этой ступени сейчас находится, например, «Манчестер Юнайтед»), — то они опасаются идти на неоправданные финансовые риски ради серба.

Даже «Ювентус», возможно, сохранил бы форварда в составе, если бы тот не настаивал (по данным Tuttosport) на зарплате в 8 миллионов евро в год, что составляет порядка 132 тысяч фунтов в неделю.

Душан Влахович globallookpress.com

«С такими цифрами он не останется в Италии, поэтому вполне справедливо и законно, что он добивается другой зарплаты», — подтвердил директор «Ювентуса» и бывший партнер Влаховича по команде Джорджо Кьеллини.

Впрочем, для некоторых претендентов из Премьер-лиги подобная сумма не выглядит чем-то запредельным. Им просто нужна уверенность, что эти вложения себя оправдают.

Но пока эти сомнения остаются, Влахович вряд ли откажется от своей выжидательной тактики.

Из этой ситуации есть очевидный выход: Душану стоит умерить гордыню и просто снизить свои финансовые аппетиты. И, по слухам, он готов на это пойти. Но только ради правильного клуба.

Душан Влахович globallookpress.com

Поговаривают, что от «Барселоны» Влахович потребует скромнейшие условия, чем от гипотетического «Бешикташа», чье имя также фигурирует среди вариантов. Такой компромисс выглядит логичным, но осторожность со стороны топ-клубов вызвана опасением, что компромисс придется делать и в плане качества.

Впрочем, на рынке действительно наблюдается дефицит классных центрфорвардов, а тех, с кем клубы готовы расстаться добровольно, и вовсе единицы.

А значит, игрок категории «хороший, но не выдающийся», вроде Влаховича, неизбежно станет более привлекательным лотом, особенно когда по мере приближения дедлайна трансферного окна в офисах клубов начнется паника.

Разумеется, статус свободного агента позволяет Влаховичу подписать контракт даже после закрытия окна, однако можно было ожидать, что он горит желанием как можно скорее выйти на поле и всё всем доказать.

Увы, судя по всему, новый сезон он начнет без команды. И это чертовски обидно.