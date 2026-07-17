Goal.com убеждает, почему Томаса Тухеля не стоит отправлять в отставку с поста наставника сборной Англии.

Томасу Тухелю вот-вот предстоит в полной мере узнать, что такое английский послематчевый разбор после провала на крупном турнире — в этом стране просто нет равных.

«Следствие» уже идет полным ходом: после горького поражения в полуфинале ЧМ-2026 от действующего чемпиона — сборной Аргентины — со всех сторон звучат призывы отправить главного тренера в отставку.

В среду его оборонительная тактика обернулась катастрофой: несмотря на то, что «Три Льва» вели 1:0 к 85-й минуте, они пропустили решающий мяч уже в компенсированное время и уступили.

Статистика второго тайма выглядит убийственно. В промежутке между голом Энтони Гордона на 55-й минуте и ответным мячом Энцо Фернандеса спустя полчаса сборная Англии владела мячом всего 12 процентов времени, постепенно все глубже отходя к собственным воротам.

Гол Энцо Фернандеса globallookpress.com

Более того, за 18 минут до гола Фернандеса команда сумела выполнить лишь две передачи — обе между вратарем Джорданом Пикфордом и центрбеком Джоном Стоунзом.

Основная критика в адрес Тухеля связана с тем, что многие считают: именно он укрепил ошибочную «осадную психологию» своей команды, произведя в последние 20 минут сразу три оборонительные замены. Вместо Энтони Гордона, Деклана Райса и Риса Джеймса на поле вышли Эзри Конса, Дэн Бёрн и Нико О'Райли.

При этом наставник не попытался гораздо раньше, еще в начале второго тайма, изменить естественное стремление своей команды прижаться к своим воротам. Аргентина, и особенно Лионель Месси, в полной мере воспользовались этим, безжалостно вырвав победу у принципиального соперника буквально на последних секундах.

Очевидно, что Тухель не может избежать ответственности, учитывая, насколько мучительным и при этом предотвратимым оказалось это поражение Англии. Однако сама неудача свидетельствует о проблеме, которая гораздо глубже, и увольнение немца на данном этапе ее не решит.

Но если Футбольная ассоциация Англии (ФА) все же решится на столь радикальный шаг, то, по сути, у нее будет только один очевидный вариант — пригласить Пепа Гвардиолу.

Идеальный шторм

Безусловно, Тухель заслуживает своей доли вины и критики за провал в Атланте, однако игра сборной Англии после того, как она вышла вперед в начале второго тайма, выявила проблему, которая одновременно выходит далеко за рамки личности тренера и в то же время была усугублена его решениями по ходу матча.

Похоже, что это стало своеобразным наследием эпохи Гарета Саутгейта. Уставшие английские футболисты словно инстинктивно прижались к собственным воротам, будто сами не могли поверить, что ведут в счете против столь почитаемой команды, как действующий чемпион мира.

Они решили просто «дотерпеть» до финального свистка, позволив глубоко укоренившемуся комплексу неполноценности взять верх — несмотря на то, что по своему потенциалу вполне могли уверенно обыграть нынешнюю сборную Аргентины.

Гарет Саутгейт globallookpress.com

Именно этот резкий переход к оборонительному мышлению и подтолкнул Тухеля к его роковым заменам в последние 20 минут встречи. По сути, он лишь попытался заменить игроков, которые уже сами опустились слишком глубоко в защиту, на игроков обороны, поскольку его команда совершенно не сумела развить свое преимущество.

Однако появление сразу трех защитников лишь еще сильнее подтолкнуло команду к отступлению и позволило сопернику усилить давление. Аргентина начала находить свободные зоны между линиями, и Лионель Месси безжалостно этим воспользовался.

Многие возразят, что Тухель должен был отреагировать на эту рефлекторную склонность своих подопечных к оборонительной игре сразу после того, как Англия открыла счет, выпустив более атакующих футболистов, ведь игра развивалась в ее пользу.

«Медленная смерть»

После финального свистка в Атланте стало ясно, что Тухель вовсе не давал команде установку садиться в глубокую оборону и защищаться низким блоком. Вместо этого у «Трех Львов» вновь проявился комплекс аутсайдера, а к тому моменту, когда тренер все же сделал замены (пусть и неудачные), было уже слишком поздно.

На фоне разгоревшейся критики наиболее показательным стало интервью немца телеканалу ITV.

«Им было нечего терять, а мы вдруг начали играть так, будто нам было что терять. Мы слишком мало владели мячом, больше не могли выйти из-под прессинга. Мы перепробовали всё, но не смогли вернуть себе владение мячом. Это было похоже на медленную смерть. Всё началось сразу после нашего гола, и именно поэтому мы проиграли».

Когда журналисты спросили его о заменах и их, казалось бы, негативном влиянии на игру, Тухель резко ответил:

«Мы сели слишком глубоко сразу после нашего гола — вы сами только что об этом сказали. Не после замен. Но я беру на себя ответственность за замены. После матча очень легко быть тренером и объяснять всё, исходя из результата. Никто не может доказать, что произошло бы, если бы этих замен не было».

Капитан сборной Англии Гарри Кейн, в свою очередь, подчеркнул, что наставник, наоборот, призывал команду продолжать атаковать.

Гарри Кейн globallookpress.com

«После того, как мы повели 1:0, мы словно решили просто удержать преимущество, а на таком уровне этого недостаточно. Поэтому я ужасно разочарован. Когда мы вышли вперед, установка была продолжать играть и забить второй гол».

Эту мысль подтвердил и центральный защитник Марк Гехи.

«Мы должны были продолжать идти вперед. Но после нашего гола возникло ощущение, что все подумали: "Теперь нужно отойти назад и обороняться"».

Быстрого решения не существует

Возможно, Тухель ошибся и с моментом, и с характером своих замен, однако суровая реальность в том, что невозможно устранить за короткое время глубинную психологическую проблему сборной Англии, о которой он сам говорил еще при своем назначении, и фрагмент этого интервью после финального свистка в Атланте вновь широко разошелся в соцсетях.

Экс-рулевой «Челси» и «Баварии» приступил к работе только в январе 2025 года, получив задачу превратить серебряного призера Евро-2024 в чемпиона мира всего за шесть международных сборов до нынешнего турнира.

Несмотря на публичные заявления о том, что единственной целью была победа на чемпионате мира, даже самые оптимистично настроенные английские болельщики понимали: выполнить такую задачу за столь короткий срок чрезвычайно сложно.

Особенно если учесть уровень и богатый турнирный опыт других фаворитов — таких как Испания, Аргентина и Франция. Эти сборные, в отличие от Англии, не выходили на поле под грузом 60-ти лет болезненных неудач.

Как отмечает The Athletic, «Англия почти всегда выходит вперед в тех матчах плей-офф, из которых в итоге вылетает». Так было против Германии в 1996 году, Аргентины в 1998-м, Бразилии в 2002-м, Португалии в 2004-м, Исландии в 2016-м, Хорватии в 2018-м и Италии в 2021-м — прежде чем команда неизменно упускала свое преимущество.

Складывается ощущение, что изменить этот психологический шаблон за те полтора года, которые Тухель работает со сборной, попросту невозможно.

Томас Тухель globallookpress.com

Именно поэтому успех на домашнем Евро-2028 выглядит гораздо более реалистичной целью. К тому времени у Тухеля должно быть достаточно времени, чтобы привить этому поколению английских футболистов уверенность в том, что они по праву принадлежат к числу сильнейших сборных мира.

А вместе с этой уверенностью должна прийти и свобода игры, которую во втором тайме матча в Атланте так ярко продемонстрировала Аргентина.

Шанс, который нельзя упускать?

Несмотря на вылет в полуфинале, очевидный тактический провал как игроков, так и тренерского штаба, а также призывы отправить немца в отставку, вызванные характером поражения, его увольнение на данном этапе выглядело бы слишком поспешной и эмоциональной реакцией.

Проект Тухеля во главе сборной Англии находится лишь на самой ранней стадии своего развития. Однако невозможно игнорировать то, что, возможно, величайший тренер в истории футбола сейчас свободен и, вполне вероятно, был бы готов возглавить команду, работу с которой многие считают самой сложной в мировом футболе.

Пеп Гвардиола покинул «Манчестер Сити» по окончании прошлого сезона. За годы работы в Англии он неоднократно давал понять, что искренне полюбил местный футбол, который во многом изменил и вывел на новый уровень за 10 лет работы на «Этихад». Поэтому неудивительно, что именно его букмекеры считают главным претендентом на пост следующего наставника сборной Англии.

Если ФА все же решит отказаться от кандидатуры Тухеля, то первым, к кому она должна обратиться, безусловно, должен стать уважаемый каталонский специалист.

По сути, только Гвардиола выглядит достойной альтернативой, способной превзойти тот результат, которого немец добился на ЧМ-2026. В противном случае ассоциации стоит проявить терпение и продолжить работу с человеком, которого по-прежнему считают одним из лучших тренеров современности.

Пеп Гвардиола globallookpress.com

Поддержка руководства

Пока неизвестно, как будет развиваться ситуация дальше, однако на данный момент Тухель, похоже, по-прежнему пользуется поддержкой руководства.

После поражения от Аргентины сообщалось, что рулевой сборной Англии сохраняет доверие ФА, которая, несмотря на болезненный вылет в полуфинале, считает выход команды в четверку сильнейших на чемпионате мира скорее успешным результатом.

Во многом это ожидаемо, поскольку еще в феврале немецкий специалист подписал новое двухлетнее соглашение. Изначально его контракт был рассчитан на 18 месяцев — до окончания чемпионата мира 2026 года — и многие полагали, что его дальнейшее пребывание на посту напрямую зависит от победы на турнире.

Таким образом, ожидается, что именно Тухель будет руководить сборной на чемпионате Европы 2028 года, который пройдет в Англии, Уэльсе, Шотландии и Ирландии.

Именно на этом домашнем турнире от него будут ждать прекращения многолетнего ожидания крупного международного трофея. Если же добиться этого не удастся, наверняка именно тогда его работа со сборной подойдет к концу.

«Мы продолжаем двигаться дальше»

Сейчас крайне важно, чтобы это тяжелое поражение не стало определяющим моментом всей работы Тухеля во главе сборной Англии. Напротив, оно должно стать ценным уроком и отправной точкой для того, чтобы команда наконец сделала следующий шаг на большом турнире. Судя по всему, именно к этому стремится и сам наставник.

«Мы продолжаем работать в соответствии с контрактом до домашнего чемпионата Европы, — сказал Тухель на послематчевой пресс-конференции, подтвердив, что не собирается уходить в отставку. — Я с нетерпением жду этого турнира, хотя сейчас, конечно, очень трудно думать настолько далеко вперед.

Нам придется ждать еще четыре года до следующего мундиаля. Сам по себе выход в полуфинал — это достижение. Многие великие футбольные сборные не доходят даже до этой стадии. Да, это успех. Сейчас никто не хочет этого слышать — и я тоже, потому что мы сами требуем от себя максимума. Мы очень амбициозны и невероятно конкурентоспособны».

Таким образом, взгляд уже обращен к Евро-2028, где Англия вновь будет считаться одним из главных фаворитов. У команды по-прежнему очень сильный состав, который за ближайшие два года должен стать еще мощнее благодаря появлению новых молодых талантов, а также, возможно, возвращению таких игроков, как Коул Палмер и Фил Фоден.

За это время Тухелю предстоит привить своим футболистам ту психологическую уверенность, которая наконец позволит «Трем Львам» пройти весь путь до конца и завоевать долгожданный трофей.