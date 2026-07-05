Жизненный цикл «красно-белых» перед стартом кампании 2026/2027 находится в духоподъемной фазе на фоне попадания в квартет сильнейших прошлого розыгрыша Российской Премьер-лиги и триумфа над «Краснодаром» в Кубке страны, что, безусловно, усилило веру московской торсиды в Хуана Карседо. Руководство «Спартака» вручило карты в руки 52-летнему специалисту, выделив ему право голоса при комплектовании обоймы, где фокус сходу сместился в сторону испаноговорящих исполнителей, ярким примером чего служат переговоры с «Алавесом» по Виктору Параде.

Мадридский кантерано

Виктор Парада Гонсалес появился на свет 4 апреля 2002 года в столице Испании — Мадриде, носящем статус одной из главных колыбелей местного футбола, с которым он надолго связал свое будущее. Выступая за скромный коллектив «Луго Фуэнлабрада», перед ним встал выбор относительно лагеря для продолжения дальнейшего обучения между непримиримыми оппонентами «Реалом» и «Атлетико», как итог, в девятилетнем возрасте чаша весов склонилась к академии последних.

Спустя три года пребывания в школе «матрасников», Парада отказался продлевать сотрудничество с ними — как никогда вовремя поступило предложение от Хосе Луиса Руэды и Хуана Педро Наварро, занимавших должности тренера юниорской команды и главы молодежного департамента «Райо Вальекано» соответственно, присоединиться к их проекту. Левоногий центральный защитник прижился в кантере «франхирохос», заручившись статусом одного из самых перспективных проспектов, за которым в очередь выстроились сразу шесть более статусных испанских клубов, однако Виктор предпочел весьма неожиданный вектор развития карьеры.

Взор на шестнадцатилетнего центрбека обратили скауты «Ред Булл Зальцбург», несколько раз посещавшие встречи с участием Парады и установившие с ним плотные контакты, чьим козырем в рукаве служили масштабные инвестиции в собственную академию. Действительно, молодежная обойма «красных быков» обросла мышцами и добралась до финала Юношеской лиги УЕФА 2016/2017, минимально расправившись там со сверстниками из «Бенфики» со счетом 2:1.

Затем взрослая команда «Ред Булл Зальцбург», подхватив некоторых игроков из триумфального состава U-19 (Ксавера Шлагера, Амаду Айдара и Ханнеса Вольфа), взлетела в полуфинал Лиги Европы УЕФА, где в двухматчевой дуэли уступила «Марселю» только в овертайме. Не удивительно, что гремящий в европейских турнирах разнообразных калибров коллектив приглянулся Виктору, который ответственно подошел к переезду в Австрию, изучая немецкий язык по три часа в день.

Виктор Парада globallookpress.com

Семью испанца впечатлила инфраструктура дружины из Зальцбурга, чей профессиональный подход виднелся во всех аспектах: комфортном жилье на базе, десяти футбольных полях с натуральным травяным покрытием, скрупулезном отношении хирургических бригад и физиотерапевтов, формирующих индивидуальную программу питания для подопечных. Параде прочили стремительное продвижение по ступеням системы «красных быков» и, как минимум, видели его в заявке «Лиферинга» — дубля «Ред Булл Зальцбург», превратившегося в постоянного обитателя Второй лиги Австрии.

Тем не менее выданных ему авансов Виктор не оправдал, коротая дни в созывах австрийцев U-16 и U-18, — его котировки достигли нуля даже в рамках Юношеской лиги УЕФА, куда наставник U-19 Франк Крамер лишь однажды включил защитника в число восемнадцати против «Ливерпуля», заставив наблюдать за поединком со скамейки запасных. Центр обороны молодежки «красных быков» цементировали Давид Аффенгрубер и Брайан Око, ныне носящие футболки «Эльче» и «Осера» соответственно, слева на фланге блистал Амар Дедич, перехваченный «Бенфикой» прошлым летом за 12 млн евро, помимо них в составе «Ред Булл Зальцбург» значились Карим Адейеми, Лука Сучич и Беньямин Шешко, так что с беспрецедентной конкуренцией Парада не справился.

«Славный» парень

Вернулся в зону комфорта Виктор летом 2020, подписав трудовое соглашение с «Алавесом», и прошел тернистый путь, прежде чем заслужить билет в основу клуба из Страны Басков. Странствия по арендам заставили Параду поколесить по земле Эускади, набираясь опыта в «Сан Игнасио» и «Реал Унион», — коллектив из Ируна обладает почетным титулом одного из основателей чемпионата Испании и, к слову, его совладельцем с 2021 года является Унаи Эмери, чьи дед Антонио и отец Хуан в свое время защищали ворота «черно-белых».

Именно там воспитанник «Райо Вальекано» пришелся ко двору, удостаиваясь регулярной практики, несмотря на сразу три рокировки тренеров во главе ирунцев по ходу сезона третьего дивизиона Испании 2022/2023 (Айтор Зулейка, Давид Мовилья и Иньяки Гойкоэчеа). Виктор барражировал между позициями левого фулбека и центрдефа, накопив тридцать три выхода в Примере Федерасьон и запомнившись публике семью желтыми карточками.

Прозябание в дубле «Алавеса» и годичная аренда в «Мирандес», закрепившийся в четверке лидеров Сегунды 2024/2025 и упустивший путевку в Ла Лигу по итогам двухматчевого противостояния с «Реал Овьедо», позволили Параде набить шишки, прежде чем Эдуардо Коудет поверил в двадцать четвертого номера. Под руководством аргентинского менеджера Виктор начал со стартовым свистком четырнадцать встреч чемпионата Испании из двадцати шести возможных, окончательно став в доску своим у его сменщика Кике Санчеса Флореса, который при переходе на тройку ЦЗ (3-4-2-1, 3-5-2 либо 5-3-2) зарезервировал за подопечным место в центре обороны.

Виктор Парада против Ламина Ямаля globallookpress.com

61-летний уроженец Мадрида вывел из затяжного пике команду, набравшую в последних четырех поединках Примеры при Коудете два балла, — «славные» потерпели всего четыре поражения в одиннадцати турах на финише испанского первенства, расположившись на четырнадцатой строчке в турнирной таблице. Оценивая метрики Парады, выделяется его работоспособность (пробегает порядка 10.4 км за матч), реактивность (13.7 рывков и максимальная скорость 35.1 км/час), точность передач (82.3% — из 761 попытки 626 нашли адресата) и защитные навыки (в среднем во встрече совершает 0.4 перехватов, 2.7 выносов и 2.1 возвратов мяча), однако довольно инертно действует в верховых дуэлях (47.8% выигранных единоборств в воздухе).

Соотечественники, как надежная опора

«Алавес» не гонится за щедрой компенсацией при продаже Виктора, рассчитывая сойтись со «Спартаком» на рыночной стоимости универсального защитника в 4 млн евро, которая согласно сведениям портала Тransfermarkt возросла за полгода в два раза. Факт ведения продвинутых переговоров подтвердил спортивный директор клуба из Витория-Гастейс Серхио Фернандес, но обозначил, что сделка еще не закрыта.

Кадровый дефицит «красно-белых» на левом фланге обороны достиг апогея в минувшей кампании: Рикарду Мангаш оперативно ретировался в лиссабонский «Спортинг», Илья Самошников растворился в «народной команде» и погрузился в эмоциональную яму, из которой постарается выбраться, скорее всего, в «Рубине», Олег Рябчук изредка появлялся при Деяне Станковиче, однако у Хуана Карседо плотно присел на лавочку резервистов, собрав вещи из Москвы по окончании контракта. Испанский коуч в качестве «палочки-выручалочки» использовал слева номинального центрального хавбека Романа Зобнина, далеко не выглядевшего безнадежно в новой для себя ипостаси, — записал в актив ассист против «Локомотива» (его навес замкнул Пабло Солари) и оставил автографы в воротах «Ростова» и «Пари НН».

Хуан Карседо spartak.com

Эксперимент, конечно, возымел положительный эффект, но наверняка Карседо желает видеть исполнителей на их профильных амплуа, поэтому запросил у правящей верхушки «Спартака» левого фулбека из хорошо знакомой ему среды обитания. Тепловая карта Парады демонстрирует его зацикленность на игре слева, особенно около собственных владений, так что огромного количества авантюрных рывков вперед от него ждать не стоит и, как правило, преодолевая середину поля, он спешит оттянуться обратно. Вероятно, акцент Виктора на надежных действиях вблизи своей штрафной площади, послужил причиной столь активных попыток «красно-белых» заполучить испанца в текущее трансферное окно.