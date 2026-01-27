The Athletic рассказывает о главной проблеме лондонского «Арсенала» в этом сезоне.

Когда «Арсенал» провел почти весь второй тайм матча с «Манчестер Юнайтед» (2:3) в попытках отыграться, ни на секунду не покидало ощущение, что им вряд ли удастся создать стопроцентный момент после позиционной атаки.

Да, «Арсенал» способен доминировать во владении мячом и поставить на поток голы со стандартных положений. Но неспособность команды забивать с игры остается крайне аномальной для лидера турнирной таблицы АПЛ.

Если убрать за скобки пенальти, стандарты и автоголы, то в этом сезоне «канониры» забили всего 22 мяча в 23 матчах.

«Манчестер Сити» (36), «Ливерпуль» (28), «Манчестер Юнайтед» (26), «Астон Вилла» (24), «Борнмут» (24) и «Брентфорд» (24) — все они забили больше. Даже у «Челси» столько же голов с игры. И это при том, что «Арсенал» обладает, пожалуй, самым большим выбором атакующих игроков.

Мы живем в период, когда глубина состава ценится как никогда раньше — это эпоха, когда в течение матча тренер может сделать пять замен. Попытка Микеля Артеты перевернуть игру против «МЮ» включала в себя четверную замену, что было бы физически невозможно до 2020 года. В этом смысле футбол изменился.

Микель Мерино заталкивает мяч в ворота «Манчестер Юнайтед» globallookpress.com

Но в то же время «Арсеналу» в этом сезоне не хватает одного-единственного топ-игрока в атаке. И хотя нет строгой необходимости, чтобы нападение зависело от одного человека, крайне редко команда выигрывает титул, если в ее составе отсутствует форвард, который проводит сильный индивидуальный сезон.

Существует общее правило, подтвержденное научной работой покойного Гарри Джелейда (выпускника Кембриджа, сыгравшего важную роль в развитии футбольной аналитики): качество обороны команды больше зависит от ее слабейшего защитника, а качество атаки — от ее сильнейшего нападающего.

В этом есть фундаментальный смысл. Оборона — это во многом реактивный процесс, и соперники могут целенаправленно давить на одного игрока или зону. Атака же проактивна: вы сами можете доставлять мяч своему лучшему игроку.

Кого сейчас можно назвать лучшим атакующим игроком «Арсенала»?

С чисто статистической точки зрения, лидером является Леандро Троссард — у него девять результативных действий (пять голов и четыре ассиста).

Леандро Троссард globallookpress.com

Троссард, безусловно, технически одарен и в этом сезоне забил несколько важнейших мячей. Но справедливо будет сказать, что игрок его уровня для претендента на титул должен быть скорее полезной опцией для ротации, а не главной надеждой.

Лидером нападения «Арсенала» должен был стать Букайо Сака или Мартин Эдегор.

Сака набирал по 25 результативных действий по системе «гол+пас» в сезонах 2022/23 и 2023/24 (пусть и с учетом пенальти). В прошлом сезоне, испорченном травмами, этот показатель упал до 16. В текущем, снова на фоне проблем со здоровьем, у него лишь 8 (4+4) результативных действий.

У Эдегора похожий спад: 22 результативных действия, затем 18, потом всего 11 в прошлом сезоне и лишь четыре в этом.

Мартин Эдегор и Букайо Сака globallookpress.com

Очевидно, что эти спады взаимосвязаны. На пике формы Сака и Эдегор были лучшим атакующим дуэтом в лиге. Два сезона назад, если анализировать связки игроков АПЛ, доставлявших мяч в штрафную площадь, комбинация «Эдегор на Сака» была лучшей, а «Сака на Эдегора» — второй по эффективности.

Более того, Эдегор на пике обладал свойством максимизировать потенциал партнеров. Казалось, у него была совершенно особая связь с каждым из четырех других игроков атакующей пятерки «Арсенала» — даже Габриэл Мартинелли, располагавшийся далеко на левом фланге, расцветал, когда норвежец действовал в своей привычной зоне правого инсайда.

Букайо Сака globallookpress.com

Исторически не существует прецедентов, чтобы у победителя Премьер-лиги лучший игрок по системе «гол+пас» имел такие низкие показатели, на которые сейчас идет Троссард.

Самый скромный результат был у Кевина Де Брейне — 18 результативных действий в сезоне 2020/21. Но Де Брейне все равно был великолепен в той кампании: 12 из 18 действий были ассистами, что доказывало — он не только блистал сам, но и делал лучше других. Бельгиец получил награду Игрока года по версии PFA. Сложно представить, что кто-то из атакующих игроков «Арсенала» хотя бы попадет в шорт-лист.

Есть подозрение, что тренерские идеи Артеты иногда сковывают игроков. Но, с другой стороны, он использует Сака и Эдегора в тех же ролях, в которых они ранее выдавали куда более мощные индивидуальные выступления. Эдегор, в частности, обладает достаточной позиционной свободой: он может опускаться глубже к защитникам или уходить шире на фланг, чтобы получить мяч.

Хотя «Арсенал» явно не испытывает недостатка в глубине состава, они, вероятно, все еще скучают по Каю Хаверцу, который в этом месяце дважды выходил в кубковых матчах, но не появлялся в Премьер-лиге с момента предыдущей встречи с «Манчестер Юнайтед» в матче открытия сезона.

Кай Хаверц globallookpress.com

Хоть Хаверц и не отличается выдающейся результативностью, он предлагает куда более качественную связующую игру, чем Габриэл Жезус, Виктор Дьекереш и Микель Мерино.

Но еще одной ключевой фигурой может стать Бен Уайт. Хотя Юрриен Тимбер проводит хороший сезон и создает удивительно высокий (для правого защитника) уровень угрозы в чужой штрафной, правый фланг атаки «Арсенала» работал эффективнее всего, когда Уайт был полностью здоров.

Его забегания позволяли Сака смещаться в центр на опасные ударные позиции и запускать «карусель» ротаций на этом фланге в связке с Эдегором. Это трио демонстрировало отличное взаимодействие. Любопытно, что в рамках четверной замены в матче с «МЮ» Артета выпустил Уайта вместо Пьеро Инкапье, при этом Тимбер переместился с правого фланга обороны на левый.

В конечном счете, нынешний подход вывел «Арсенал» на вершину таблицы. Но есть ощущение, что команде Артеты в какой-то момент этого сезона потребуется вспышка гениальности от игрока атаки: что-то подобное тому, что выдал Марк Овермарс на финише сезона 1997/98, или Фредди Юнгберг в сезоне 2001/02.

Все футбольные трансферы

Многие атакующие игроки «Арсенала» обладают этим потенциалом, и ранее они уже демонстрировали такой уровень в этой системе. Неважно кто именно, но кто-то в атаке «Арсенала» должен сделать шаг вперед и повести команду за собой.