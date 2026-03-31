GOAL объясняет, почему приглашение Роберто Де Дзерби может ускорить падение «Тоттенхэма» в Чемпионшип.

Вот мы и снова здесь, «Тоттенхэм». Прошло всего семь матчей с момента назначения Игора Тудора — человека, который должен был спасти «шпор» от вылета, — а команда выглядит еще более обреченной, чем прежде.

Лондонцы находятся в одном очке от зоны вылета из АПЛ и остаются единственным клубом без побед в чемпионате в 2026 году. Каждый раз, когда кажется, что они наконец-то нащупали почву под ногами, впереди их уже поджидает новая катастрофа.

В воскресенье «Тоттенхэм» официально объявил о расторжении контракта с Тудором по обоюдному согласию — спустя всего 44 дня после его назначения. За это время он успел провести пять матчей в чемпионате: одна ничья и четыре поражения.

Единственная победа пришлась на ответную встречу 1/8 финала Лиги чемпионов против «Атлетико», но и она мало что значила, ведь к тому моменту «шпоры» уже уступали по сумме двух матчей со счетом 2:5.

Следующий тренер должен стать точным попаданием — в противном случае «Тоттенхэм» рискует провести сезон-2026/27 уже в Чемпионшипе. Руководство, похоже, одержимо идеей пригласить итальянца Роберто Де Дзерби, однако им стоит тщательно взвесить все риски такого выбора.

Привлекательность Де Дзерби

Де Дзерби — один из тех тренеров-авангардистов, которые идут против течения. В эпоху, когда стандарты и минимальные детали все чаще решают исход матчей, он по-прежнему предпочитает побеждать, играя ярко, с дерзостью и стилем.

На первый взгляд, это как раз то, чего хотят видеть «Тоттенхэм» и его болельщики. Одной из главных претензий к Томасу Франку, уволенному в феврале спустя несколько месяцев после того, как он окончательно настроил фанатов против себя, был именно стиль игры.

«Шпоры» превратились в скучную команду, а результаты при этом почти не улучшились по сравнению с периодом его предшественника Энджа Постекоглу, который, как известно, жил и умирал со своими атакующими принципами.

О своей философии Де Дзерби говорил еще в 2023 году в интервью The Athletic, когда возглавлял «Брайтон».

Я хочу получать удовольствие. Я живу мечтой, а чтобы жить мечтой, нужно наслаждаться. Прежде всего — удовольствие. Во-вторых — сохранить менталитет игрока. Я хотел быть главным действующим лицом на поле. А чтобы быть таковым, нужно владеть мячом. Отсюда и начинается контроль мяча. Я играл на позиции «десятки». Матчи выигрываются за счет «десятки», «одиннадцатого», «девятого» и «седьмого» номеров — это футболисты с наивысшим уровнем качества. И чтобы они могли показать свое мастерство, их нужно ставить в правильные игровые ситуации. Так начинается розыгрыш от обороны, потому что нам нужно доставить мяч «семерке», «девятке», «десятке», «одиннадцатому» в выгодных условиях. Роберто Де Дзерби бывший главный тренер «Брайтона»

Большинство игроков, работавших с Де Дзерби, подтверждают: он меняет само восприятие футбола. Да и его недавние результаты выглядят именно как послужной список тренера, которого обычно ищет «Тоттенхэм»: шестое место «Брайтона» в сезоне-2022/23 — лучший результат клуба в истории АПЛ, выход в 1/8 финала Лиги Европы годом позже, а затем яркая работа во Франции с «Марселем».

Серьезные недостатки

Интерес к Де Дзерби во многом держится на его нестандартном подходе к построению игры. Именно поэтому он остается одним из приоритетных кандидатов для «Манчестер Юнайтед» на ближайшее лето — на случай, если клуб все же не решится доверить пост главного тренера на постоянной основе Майклу Каррику.

При этом показательно, что ни один по-настоящему большой клуб до сих пор так и не решился сделать на него ставку. Да, команды Де Дзерби способны выглядеть значительно сильнее своего номинального уровня, но с той же легкостью они могут рассыпаться и провалиться даже без серьезного давления со стороны соперника.

Личная импульсивность итальянца — он регулярно и публично намекает на готовность уйти с поста, если чувствует, что не подходит для этой роли, — отражается и на игре его команд. Они почти с равной вероятностью могут как разнести соперника, так и сами оказаться полностью смятыми.

Этот риск и стал причиной того, что европейская элита держится от него на дистанции: клубы восхищаются Де Дзерби, но не спешат доверять ему ключи от своих амбициозных проектов.

Положение «шпор»

Если бы «Тоттенхэм» по-прежнему стабильно финишировал в топ-6 АПЛ, рискованная ставка на Де Дзерби еще могла бы выглядеть оправданной.

Клуб действительно присматривался к итальянцу по итогам сезона-2022/23, когда «шпоры» заняли восьмое место — на две позиции ниже его «Брайтона», — но до реальных переговоров тогда дело так и не дошло. Тем не менее, интерес к нему сохраняется уже не первый год.

Но нынешний «Тоттенхэм» — это команда в тяжелейшем кризисе. Клуб еще никогда не оказывался в столь сложном положении. Да, «шпоры» пока не опустились в зону вылета, но с каждой неделей угроза понижения в классе выглядит все более неизбежной — слишком уж безрассудны их игра, результаты и происходящее за пределами поля.

Серия из 13 матчей без побед в АПЛ — почти верный сигнал бедствия. Лишь три команды в истории турнира начинали календарный год хуже, и все они в итоге вылетали по итогам сезона.

Де Дзерби, более вспыльчивый, чем даже самые эмоциональные тренеры, работавшие с «Тоттенхэмом» в последние годы, унаследует команду, абсолютно не подходящую под его идеалистичный и почти догматичный стиль.

Времени на раскачку у него не будет — в «Брайтоне» он, например, не выиграл ни одного из первых пяти матчей в АПЛ. К тому же, нынешний состав «шпор» попросту не отвечает его требованиям: это команда бойцов, бегунков и специалистов по подбору мяча, но в ней явно не хватает игроков, способных качественно продвигать мяч и играть под давлением.

Проблема Гринвуда

Есть и человеческий фактор, который подпитывает сопротивление этому назначению. В пятницу сразу несколько фанатских объединений «Тоттенхэма» выступили с заявлениями против кандидатуры Де Дзерби, сославшись на его отношение к Мейсону Гринвуду.

Де Дзерби подписал Гринвуда в свое первое трансферное окно в «Марселе» летом 2024 года. Нападающий был выставлен «Манчестер Юнайтед» на продажу и не выходил за клуб более двух с половиной лет после ареста в январе 2022‑го, последовавшего за публикацией в сети чувствительных материалов.

Гринвуду были предъявлены обвинения в попытке изнасилования, нападении и принуждении к контролю, однако впоследствии они были сняты. Как отмечала Королевская прокурорская служба, это произошло вследствие «сочетания отказа ключевых свидетелей от показаний и появления новых материалов».

В итоге дело не дошло до суда, но опубликованные материалы, ставшие причиной ареста, получили широкий резонанс и надолго остались в памяти общественности.

Решение «Марселя» подписать Гринвуда вызвало бурные споры во Франции, однако Де Дзерби фактически встал на его защиту. «Я не знаю его прошлого», — заявлял он, добавляя, что будет относиться к нему и ко всей команде как к своим «сыновьям».

Итальянец при любой возможности старался сгладить критику в адрес игрока, а после дебютного гола Гринвуда выразил надежду, что тот станет «менее удобной мишенью для споров». Позже он также называл Гринвуда «хорошим человеком» и «совсем не таким, каким его изображают в Англии».

Фанатские объединения «шпор» в своих заявлениях подчеркнули, что не хотят видеть у руля человека с подобными взглядами.

Когда человек на такой должности публично защищает игрока вроде Мейсона Гринвуда и делает это так, что сглаживает серьезность произошедшего, это имеет значение — не только само по себе, но и как сигнал. Мы гордимся прогрессом, достигнутым в том, чтобы сделать футбол более инклюзивным и открытым. Этот прогресс важен, и им нельзя жертвовать или относиться к нему как к чему-то второстепенному. Мы не требуем идеала. Мы требуем ответственности, прозрачности и лидерства, отражающего ценности, которые, как утверждает клуб, он отстаивает. Вместе — всегда. Это должно что-то значить. Нет Де Дзерби. Фанатское объединение «Тоттенхэма» заявление

Женская фанатская группа «Women of the Lane» и объединение «Spurs REACH», представляющее болельщиков разных расовых и культурных сообществ, высказались в том же ключе. Их общий посыл однозначен — «Нет Де Дзерби».

И это не следует считать слабостью или стремлением идти наперекор: нежелание видеть во главе своего клуба тренера, действующего подобным образом, — вполне обоснованная позиция.

Очередная ошибка

Кредит доверия к руководству «Тоттенхэма» сейчас находится на минимальном уровне. Уход Дэниела Леви с поста председателя в сентябре 2025 года должен был ознаменовать начало новой эпохи: клуб заявлял, что нацелен на «больше побед и как можно чаще».

С таким посылом выступили владельцы «шпор» — закрытая семья Льюис, которая, по сути, контролировала клуб все время, пока у руля находился Леви. Его полномочия распределили между несколькими фигурами, отказавшись от модели с одним всевластным руководителем.

На вершине этой структуры оказался новый генеральный директор Винай Венкатешам, уже вызывавший недовольство у болельщиков из-за своей 14-летней работы в стане принципиального соперника — «Арсенала».

Часто рядом с Венкатешамом можно увидеть спортивного директора Йохана Ланге. За пять трансферных окон с момента его перехода из «Астон Виллы» в ноябре 2023 года состав команды заметно ослаб, а по итогам его первого полноценного сезона «шпоры» финишировали лишь на 17-м месте в АПЛ.

После последнего зимнего окна Ланге вызвал раздражение фанатов, заявив, что не хочет делать «стрессовые» покупки — даже несмотря на угрозу вылета и серьезные кадровые проблемы, которые существенно ограничивали возможности Томаса Франка и Игора Тудора.

И это подводит нас к тому, как клуб обращается с тренерами. Франк, как сообщалось, прошлым летом возглавлял список из 30 кандидатов на замену Постекоглу, но уже в феврале был отправлен в отставку. Тудор был назначен в том числе по рекомендации бывшего спортивного директора Фабио Паратичи, однако продержался всего пять матчей в чемпионате, после чего также лишился работы.

Теперь руководство делает ставку на откровенного и непредсказуемого Де Дзерби, предлагая ему пятилетний контракт и, как сообщается, обещая гарантии по перестройке состава. Сколько раз болельщики «шпор» уже слышали подобные заявления, не так ли?

При этом складывается ощущение, что клуб вовсе не учитывает простой факт: сам Де Дзерби может при первых же серьезных трудностях хлопнуть дверью, сохранив свою репутацию, а команда останется у разбитого корыта. И что же здесь может пойти не так?

Кризис и хаос

Для «Тоттенхэма» не существует простого выхода из этой ситуации, нет никакого «золотого билета» к спасению. Интерес к Де Дзерби в определенных кругах объясняется лишь тем, что на горизонте попросту нет очевидной кандидатуры.

Даже если бы такой специалист по спасению команд, как Шон Дайч, согласился на краткосрочный контракт — а все указывает на то, что он бы отказался, — это все равно не гарантировало бы сохранение места в лиге.

И вот мы снова возвращаемся к исходной точке: «Тоттенхэм» фактически на коленях пытается назначить тренера, который, похоже, и не задумывался всерьез об этой работе, пока в контракте не появились дополнительные деньги и годы — да и этого все равно оказалось недостаточно для быстрого согласия.

Де Дзерби способен спасти «шпор» от вылета. В текущих обстоятельствах это было бы достижением, но в то же время — не повод для особой гордости. Если выбор падет на него, вовсе не факт, что болельщиков ждет яркое шоу, зато можно почти не сомневаться: все вокруг рискует вспыхнуть и сгореть дотла.