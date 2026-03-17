400 голов к 26 годам. «Золотая бутса». Хет-трик в финале ЧМ. И — ноль «Золотых мячей», ноль побед в Лиге чемпионов, 18-летний конкурент на горизонте. Что не так с карьерой Килиана Мбаппе? Может быть, и ничего — зависит от того, с кем и как сравнивать.

Начнём с фактов, потому что без них этот разговор быстро скатывается в «нравится/не нравится».

Килиан Мбаппе — 27 лет, нападающий «Реала» и сборной Франции. 23 гола в Ла Лиге в текущем сезоне — лучший бомбардир. В прошлом — 31 гол в 34 матчах, «Пичичи» (награда газеты Marca) и «Золотая бутса» (первая в карьере).

В Лиге чемпионов — 60+ голов, хет-трик в матче против «Манчестер Сити» в феврале 2025-го. За сборную — 55 голов в 94 матчах, чемпион мира 2018 года, 12 голов на чемпионатах мира (включая хет-трик в финале 2022-го — только Жефонтен делал это раньше, в 1958-м). 400 карьерных голов достиг раньше, чем Месси и Роналду в том же возрасте. По данным Opta, у него 501 результативное действие (голы + ассисты) к 26 годам — больше, чем тех двоих.

Килиан Мбаппе globallookpress.com

Это статистика элитного, исторически значимого игрока. Великого, одного из лучших нападающих своего поколения — без вопросов.

И тем не менее. Есть ощущение — не у фанатов «Реала» или сборной Франции, а у тех, кто смотрит на карьеру в целом, — что Мбаппе не то чтобы не дотягивает. Скорее — не занимает то место, которое все ему отводили лет десять назад . Место «следующего Месси и Роналду».

Проблема с «Золотым мячом»

Самый простой индикатор — индивидуальные награды. К 26 годам Месси уже имел четыре «Золотых мяча». Роналду — два. Мбаппе — ни одного.

В голосовании 2025 года он финишировал седьмым. Не вторым, не третьим — седьмым. «Золотой мяч» получил Усман Дембеле — его бывший партнёр по ПСЖ, который, по иронии, расцвёл как раз после ухода Мбаппе из Парижа. А Ламин Ямаль занял второе место. В 18 лет.

Килиан Мбаппе globallookpress.com

Можно спорить о том, насколько «Золотой мяч» — адекватная мера величия. Голосуют журналисты, критерии субъективны, командные результаты влияют не меньше индивидуальных. Но он остаётся главным маркером в массовом восприятии. И его отсутствие у Мбаппе — это не мелочь, а дыра в резюме, которую голы в чемпионате Испании не закрывают.

Лига 1 как проклятие

Семь лет в ПСЖ, шесть чемпионств. Звучит внушительно, а воспринимается — как такое себе.

Лига 1 — не та лига, в которой можно построить наследие уровня Месси и Роналду. Месси доминировал в Ла Лиге, где против него играли «Реал», «Атлетико», «Севилья». Роналду — в Ла Лиге, АПЛ и Серии А. Мбаппе семь лет играл в чемпионате, где ПСЖ выигрывал с разрывом в 15–20 очков, а «Монако» и «Лилль» были единственными реальными конкурентами — и то не каждый сезон.

Килиан Мбаппе с кубком Франции. 2024 год globallookpress.com

Когда Мбаппе забивал 40+ голов за сезон — это вызывало реакцию «ну, это же Лига 1». Несправедливо? Отчасти. Не он выбирал уровень соперников. Но контекст имеет значение: 40 голов в Ла Лиге или АПЛ весят иначе, чем 40 голов в лиге, где твой главный конкурент — «Ницца».

Собственно, ESPN прямо писал в октябре 2024-го, после первых матчей Мбаппе за «Реал»:

Он страдает в тени Роналду и Месси — два легенды подняли ожидания на уровень, которому он, возможно, никогда не сможет соответствовать. ESPN главное спортивное СМИ США

Формулировка жёсткая, но меткая.

«Реал» — не тот «Реал»

Переход в «Реал» должен был решить проблему Лиги 1. И формально — решил: Мбаппе выиграл «Пичичи» и «Золотую бутсу» в первый же сезон. 31 гол. Рекорд Ди Стефано для дебютного сезона в Ла Лиге побит.

Но «Реал» при этом не выиграл ни Ла Лигу, ни Лигу чемпионов. Команда потеряла Крооса (завершил карьеру), Модрич стал выходить на замену, тренеры менялись. Мбаппе забивал — но клуб не побеждал. А в индивидуальных наградах контекст командных результатов весит не меньше, чем личная статистика.

Килиан Мбаппе globallookpress.com

Биограф Мбаппе Лука Кайоли подметил: «Он ждал слишком долго и выбрал неправильный момент» . Мбаппе мог перейти в «Реал» в 2022-м — к Бензема, Модричу, Кроосу, Анчелотти. К команде, которая выиграла ЛЧ. Вместо этого он продлил контракт с ПСЖ, а приехал в Мадрид в 2024-м — когда костяк распался и старая банда разбежалась.

Тут, конечно, есть доля «заднего ума». Никто не знал, что Кроос уйдёт, что Модрич сдаст, что «Реал» провалит сезон. Но решение остаётся: семь лет в Лиге 1, а потом — переход в команду на перестройке. Не лучший маршрут к «наследию».

Лига чемпионов: главная пустота

Месси выиграл четыре Лиги чемпионов. Роналду — пять. Мбаппе — все ещё без кубка.

ПСЖ с Мбаппе дошёл до финала один раз (2020, поражение от «Баварии»), до полуфинала — ещё раз. Остальные годы — вылеты в четвертьфинале или даже в 1/8. «Реал» в его первом сезоне проиграл «Арсеналу» 1:5 по сумме в четвертьфинале. Во втором — на момент написания текста — ведёт 3:0 после первого матча с «Сити», но Мбаппе пропустил этот матч из-за травмы.

Подборка голов Килиана Мбаппе

Лига чемпионов — единственный турнир, который реально формирует величие уровня Месси и Роналду. Чемпионаты — важны, но часто предсказуемы. ЧМ — раз в четыре года. А ЛЧ — каждый сезон, 13 матчей на вылет, лучшие клубы мира. Без победы в ЛЧ — или хотя бы нескольких — Мбаппе останется в категории «фантастический игрок», но не поднимется в абсолютную категорию «определяющий эпоху».

Что иронично — стоило Мбаппе покинуть Париж, как клуб взял кубок Лиги чемпионов.

Он не «определяет» команду

Есть ещё одна вещь, о которой реже говорят, но которая, по-моему, не менее важна. Месси был «Барселоной». Когда ты думал о «Барсе» 2009–2020 — ты думал о Месси. Роналду был «Реалом». Не единственным звёздным игроком, но центром гравитации, вокруг которого строилось всё.

Мбаппе нигде не был таким центром. В ПСЖ он делил сцену с Неймаром, потом с Дембеле. В «Реале» — с Винисиусом и Беллингемом (когда тот здоров). Он суперзвезда, но не единоличный хозяин. У него нет клуба, который он сделал «своим» на десятилетие.

Во Франции — ближе к этому, но сборная по определению не может быть «твоей» так, как клуб. Дешам — тренер, и тактика строится вокруг команды, а не вокруг одного игрока.

Ямаль: тень из будущего

И вот тут — самая неприятная часть для Мбаппе. Пока он пытается взобраться на вершину, за его спиной вырос Ламин Ямаль. 18 лет. «Барселона». Сборная Испании. Второе место в голосовании за «Золотой мяч» — в возрасте, когда Мбаппе только начинал в «Монако».

Ламин Ямаль наступает на пятки globallookpress.com

Марко ван Бастен, трёхкратный обладатель «Золотых мяча», человек, который знает, как стать легендой, — назвал Ямаля лучшим игроком мира прямо сейчас. Не Мбаппе.

Мбаппе должен был стать «следующим» после Месси и Роналду. Ожидалось, что он займёт их место — и будет доминировать так же. Вместо этого выяснилось, что «следующий» — не он, а кто-то ещё младше. Мбаппе оказался не наследником эпохи, а промежуточным звеном: слишком поздно для Месси и Роналду, слишком рано для Ямаля .

Это не его вина. Но это его реальность.

А может, проблема в нас?

Стоит задать и обратный вопрос: может, мы неправильно формулируем проблему?

Месси и Роналду — аномалия. Два игрока, которые 15 лет подряд забивали по 50+ голов за сезон, выцарапывали «Золотые мячи» друг у друга, определяли тактику своих клубов и сборных. Такого не было ни до них, ни — вполне возможно — после.

Мбаппе не дотягивает до этого уровня. Но до этого уровня не дотягивает вообще никто из ныне играющих. Ни Холанд (нет сборной, нет ЛЧ после 2023-го). Ни Винисиус (нет «Золотого мяча», нестабилен). Ни Беллингем (провальный второй сезон в «Реале»). Ни даже Ямаль — пока.

Килиан Мбаппе в «стойке Роналду» globallookpress.com

Возможно, проблема не в том, что Мбаппе недостаточно хорош. А в том, что Месси и Роналду создали ожидания, которым невозможно соответствовать. И первый, кто столкнулся с этим лицом к лицу, — именно Мбаппе. Потому что именно ему с 19 лет говорили: «ты следующий».

400 голов к 26 годам — это не «недостаточно хорошо». Это фантастически хорошо. Просто в мире, где Месси забил 800+, а Роналду — 900+, четыреста звучат как начало пути. Сам Мбаппе это понимает. Когда его спросили про рубеж в 400, он ответил: «Есть один с 950+, и другой с 900+. 400 — этим никого не удивишь».

Что в итоге

Мбаппе — 27. Впереди — ЧМ-2026, на котором он может побить рекорд Клозе (16 голов). У него 12, и по темпу — вполне реально. Впереди — минимум четыре сезона в «Реале» (контракт до 2029). Впереди — Лига чемпионов, которую он ещё не выигрывал.

Если «Реал» с ним выиграет ЛЧ — разговор изменится. Если Франция выиграет ЧМ-2026 — изменится ещё сильнее. Если он получит «Золотой мяч» — а для этого нужно одно великое выступление в ЛЧ, — то весь нарратив «не дотягивает» рассыплется.

Но может и не нет. Может, Мбаппе так и останется тем, кем он является сейчас: потрясающим нападающим, чемпионом мира, «Золотой бутсой», автором хет-трика в финале ЧМ — но не Месси и не Роналду. И, может быть, это нормально. Не каждому поколению нужен свой Месси. Иногда достаточно быть просто Мбаппе.

Другое дело, что он сам с этим не согласен. «Тысяча голов Роналду — это нереально. Но давайте попробуем нереальное. Карьера-то всего одна».