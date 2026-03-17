Алексей ДроздовАлексей ДроздовПостоянный автор LiveSport.RuПодписаться в ТелеграмеПодписаться+

400 голов к 26 годам. «Золотая бутса». Хет-трик в финале ЧМ. И — ноль «Золотых мячей», ноль побед в Лиге чемпионов, 18-летний конкурент на горизонте. Что не так с карьерой Килиана Мбаппе? Может быть, и ничего — зависит от того, с кем и как сравнивать.

Начнём с фактов, потому что без них этот разговор быстро скатывается в «нравится/не нравится».

Килиан Мбаппе — 27 лет, нападающий «Реала» и сборной Франции. 23 гола в Ла Лиге в текущем сезоне — лучший бомбардир.  В прошлом — 31 гол в 34 матчах, «Пичичи» (награда газеты Marca) и «Золотая бутса» (первая в карьере).

В Лиге чемпионов — 60+ голов, хет-трик в матче против «Манчестер Сити» в феврале 2025-го.  За сборную — 55 голов в 94 матчах, чемпион мира 2018 года, 12 голов на чемпионатах мира (включая хет-трик в финале 2022-го — только Жефонтен делал это раньше, в 1958-м). 400 карьерных голов достиг раньше, чем Месси и Роналду в том же возрасте.  По данным Opta, у него 501 результативное действие (голы + ассисты) к 26 годам — больше, чем тех двоих.

Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе globallookpress.com

Это статистика элитного, исторически значимого игрока.  Великого, одного из лучших нападающих своего поколения — без вопросов.

И тем не менее.  Есть ощущение — не у фанатов «Реала» или сборной Франции, а у тех, кто смотрит на карьеру в целом, — что Мбаппе не то чтобы не дотягивает.  Скорее — не занимает то место, которое все ему отводили лет десять назад.  Место «следующего Месси и Роналду».

Проблема с «Золотым мячом»

Самый простой индикатор — индивидуальные награды.  К 26 годам Месси уже имел четыре «Золотых мяча».  Роналду — два.  Мбаппе — ни одного.

В голосовании 2025 года он финишировал седьмым.  Не вторым, не третьим — седьмым.  «Золотой мяч» получил Усман Дембеле — его бывший партнёр по ПСЖ, который, по иронии, расцвёл как раз после ухода Мбаппе из Парижа.  А Ламин Ямаль занял второе место.  В 18 лет.

Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе globallookpress.com
Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе globallookpress.com

Можно спорить о том, насколько «Золотой мяч» — адекватная мера величия.  Голосуют журналисты, критерии субъективны, командные результаты влияют не меньше индивидуальных.  Но он остаётся главным маркером в массовом восприятии.  И его отсутствие у Мбаппе — это не мелочь, а дыра в резюме, которую голы в чемпионате Испании не закрывают.

Лига 1 как проклятие

Семь лет в ПСЖ, шесть чемпионств.  Звучит внушительно, а воспринимается — как такое себе.

Лига 1 — не та лига, в которой можно построить наследие уровня Месси и Роналду.  Месси доминировал в Ла Лиге, где против него играли «Реал», «Атлетико», «Севилья».  Роналду — в Ла Лиге, АПЛ и Серии А.  Мбаппе семь лет играл в чемпионате, где ПСЖ выигрывал с разрывом в 15–20 очков, а «Монако» и «Лилль» были единственными реальными конкурентами — и то не каждый сезон.

Килиан Мбаппе с кубком Франции. 2024 год
Килиан Мбаппе с кубком Франции. 2024 год globallookpress.com

Когда Мбаппе забивал 40+ голов за сезон — это вызывало реакцию «ну, это же Лига 1».  Несправедливо?  Отчасти.  Не он выбирал уровень соперников.  Но контекст имеет значение: 40 голов в Ла Лиге или АПЛ весят иначе, чем 40 голов в лиге, где твой главный конкурент — «Ницца».

Собственно, ESPN прямо писал в октябре 2024-го, после первых матчей Мбаппе за «Реал»:

Он страдает в тени Роналду и Месси — два легенды подняли ожидания на уровень, которому он, возможно, никогда не сможет соответствовать.ESPNглавное спортивное СМИ США

Формулировка жёсткая, но меткая.

«Реал» — не тот «Реал»

Переход в «Реал» должен был решить проблему Лиги 1.  И формально — решил: Мбаппе выиграл «Пичичи» и «Золотую бутсу» в первый же сезон. 31 гол.  Рекорд Ди Стефано для дебютного сезона в Ла Лиге побит.

Но «Реал» при этом не выиграл ни Ла Лигу, ни Лигу чемпионов.  Команда потеряла Крооса (завершил карьеру), Модрич стал выходить на замену, тренеры менялись.  Мбаппе забивал — но клуб не побеждал.  А в индивидуальных наградах контекст командных результатов весит не меньше, чем личная статистика.

Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе globallookpress.com

Биограф Мбаппе Лука Кайоли подметил: «Он ждал слишком долго и выбрал неправильный момент».  Мбаппе мог перейти в «Реал» в 2022-м — к Бензема, Модричу, Кроосу, Анчелотти.  К команде, которая выиграла ЛЧ.  Вместо этого он продлил контракт с ПСЖ, а приехал в Мадрид в 2024-м — когда костяк распался и старая банда разбежалась.

Тут, конечно, есть доля «заднего ума».  Никто не знал, что Кроос уйдёт, что Модрич сдаст, что «Реал» провалит сезон.  Но решение остаётся: семь лет в Лиге 1, а потом — переход в команду на перестройке.  Не лучший маршрут к «наследию».

Лига чемпионов: главная пустота

Месси выиграл четыре Лиги чемпионов.  Роналду — пять.  Мбаппе — все ещё без кубка.

ПСЖ с Мбаппе дошёл до финала один раз (2020, поражение от «Баварии»), до полуфинала — ещё раз.  Остальные годы — вылеты в четвертьфинале или даже в 1/8.  «Реал» в его первом сезоне проиграл «Арсеналу» 1:5 по сумме в четвертьфинале.  Во втором — на момент написания текста — ведёт 3:0 после первого матча с «Сити», но Мбаппе пропустил этот матч из-за травмы.

Подборка голов Килиана Мбаппе

Лига чемпионов — единственный турнир, который реально формирует величие уровня Месси и Роналду.  Чемпионаты — важны, но часто предсказуемы.  ЧМ — раз в четыре года.  А ЛЧ — каждый сезон, 13 матчей на вылет, лучшие клубы мира.  Без победы в ЛЧ — или хотя бы нескольких — Мбаппе останется в категории «фантастический игрок», но не поднимется в абсолютную категорию «определяющий эпоху».

Что иронично — стоило Мбаппе покинуть Париж, как клуб взял кубок Лиги чемпионов.

Он не «определяет» команду

Есть ещё одна вещь, о которой реже говорят, но которая, по-моему, не менее важна. Месси был «Барселоной». Когда ты думал о «Барсе» 2009–2020 — ты думал о Месси. Роналду был «Реалом». Не единственным звёздным игроком, но центром гравитации, вокруг которого строилось всё.

Мбаппе нигде не был таким центром.  В ПСЖ он делил сцену с Неймаром, потом с Дембеле.  В «Реале» — с Винисиусом и Беллингемом (когда тот здоров).  Он суперзвезда, но не единоличный хозяин.  У него нет клуба, который он сделал «своим» на десятилетие.

Во Франции — ближе к этому, но сборная по определению не может быть «твоей» так, как клуб.  Дешам — тренер, и тактика строится вокруг команды, а не вокруг одного игрока.

Ямаль: тень из будущего

И вот тут — самая неприятная часть для Мбаппе.  Пока он пытается взобраться на вершину, за его спиной вырос Ламин Ямаль. 18 лет.  «Барселона».  Сборная Испании.  Второе место в голосовании за «Золотой мяч» — в возрасте, когда Мбаппе только начинал в «Монако».

Ламин Ямаль наступает на пятки
Ламин Ямаль наступает на пятки globallookpress.com

Марко ван Бастен, трёхкратный обладатель «Золотых мяча», человек, который знает, как стать легендой, — назвал Ямаля лучшим игроком мира прямо сейчас.  Не Мбаппе.

Мбаппе должен был стать «следующим» после Месси и Роналду.  Ожидалось, что он займёт их место — и будет доминировать так же.  Вместо этого выяснилось, что «следующий» — не он, а кто-то ещё младше.  Мбаппе оказался не наследником эпохи, а промежуточным звеном: слишком поздно для Месси и Роналду, слишком рано для Ямаля.

Это не его вина.  Но это его реальность.

А может, проблема в нас?

Стоит задать и обратный вопрос: может, мы неправильно формулируем проблему?

Месси и Роналду — аномалия.  Два игрока, которые 15 лет подряд забивали по 50+ голов за сезон, выцарапывали «Золотые мячи» друг у друга, определяли тактику своих клубов и сборных.  Такого не было ни до них, ни — вполне возможно — после.

Мбаппе не дотягивает до этого уровня.  Но до этого уровня не дотягивает вообще никто из ныне играющих.  Ни Холанд (нет сборной, нет ЛЧ после 2023-го).  Ни Винисиус (нет «Золотого мяча», нестабилен).  Ни Беллингем (провальный второй сезон в «Реале»).  Ни даже Ямаль — пока.

Килиан Мбаппе в «стойке Роналду»
Килиан Мбаппе в «стойке Роналду» globallookpress.com

Возможно, проблема не в том, что Мбаппе недостаточно хорош.  А в том, что Месси и Роналду создали ожидания, которым невозможно соответствовать.  И первый, кто столкнулся с этим лицом к лицу, — именно Мбаппе.  Потому что именно ему с 19 лет говорили: «ты следующий».

400 голов к 26 годам — это не «недостаточно хорошо». Это фантастически хорошо. Просто в мире, где Месси забил 800+, а Роналду — 900+, четыреста звучат как начало пути.  Сам Мбаппе это понимает.  Когда его спросили про рубеж в 400, он ответил: «Есть один с 950+, и другой с 900+. 400 — этим никого не удивишь».

Что в итоге

Мбаппе — 27.  Впереди — ЧМ-2026, на котором он может побить рекорд Клозе (16 голов).  У него 12, и по темпу — вполне реально.  Впереди — минимум четыре сезона в «Реале» (контракт до 2029).  Впереди — Лига чемпионов, которую он ещё не выигрывал.

Если «Реал» с ним выиграет ЛЧ — разговор изменится.  Если Франция выиграет ЧМ-2026 — изменится ещё сильнее.  Если он получит «Золотой мяч» — а для этого нужно одно великое выступление в ЛЧ, — то весь нарратив «не дотягивает» рассыплется.

Но может и не нет.  Может, Мбаппе так и останется тем, кем он является сейчас: потрясающим нападающим, чемпионом мира, «Золотой бутсой», автором хет-трика в финале ЧМ — но не Месси и не Роналду.  И, может быть, это нормально.  Не каждому поколению нужен свой Месси.  Иногда достаточно быть просто Мбаппе.

Другое дело, что он сам с этим не согласен.  «Тысяча голов Роналду — это нереально.  Но давайте попробуем нереальное.  Карьера-то всего одна».