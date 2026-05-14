Мадридский «Реал» примет «Овьедо» на «Сантьяго Бернабеу» в матче, который уже не влияет на борьбу за титул — после поражения команды Арбелоа в Класико чемпионом стала «Барселона». Для мадридцев это попытка хотя бы спокойно доиграть тяжёлый сезон, а для гостей — один из последних матчей в Примере перед возвращением во второй дивизион. Следить за ходом встречи можно с нашей онлайн-трансляцией, присоединяйтесь!

22:15 Стартовые составы команд:

«Реал Мадрид»: Куртуа, Трент, Асенсио, Алаба, Каррерас, Мастантуоно, Камавинга, Чуамени, Диас, Гонсало Гарсия, Винисиус.

«Реал Овьедо»: Эскандел, Видал, Байи, Костас, Алхасан, Чаира, Фонсека, Коломбатто, Фернандес, Рейна, Винас.

«Реал Мадрид»

Сезон для «Реала» фактически завершился без трофеев второй год подряд. Команда Альваро Арбелоа вылетела из Лиги чемпионов в четвертьфинале от «Баварии», а в Ла Лиге не выдержала конкуренции с «Барселоной». Поражение в Класико окончательно закрыло чемпионскую гонку и только усилило разговоры о будущих изменениях — в том числе о возможной смене тренера.

При этом по чистым цифрам «Реал» всё ещё выглядит командой высокого уровня: 24 победы, пять ничьих и шесть поражений в чемпионате, второй показатель лиги по забитым и пропущенным мячам. Но этого оказалось недостаточно для титула — не хватило стабильности в ключевые месяцы и в матчах, где нужно было не просто доминировать, а дожимать.

Кадровая ситуация остаётся сложной. Мбаппе и Карвахаль тренировались в общей группе, но решение по их участию будет приниматься отдельно. Лунина, скорее всего, не будет из-за вирусной инфекции, а Родриго, Милитао, Гюлер, Менди и другие игроки продолжают восстановление. Также под вопросом Хёйсен, который провёл только часть занятия с командой.

«Реал Овьедо»

«Овьедо» приезжает на «Бернабеу» уже в статусе команды, вылетевшей в Сегунду. Ничья «Райо» и «Жироны» математически закрыла для астурийцев возможность спасения, и концовка сезона теперь превращается в попытку достойно завершить неудачный год.

Проблемы команды хорошо видны по статистике: всего шесть побед за сезон, последнее место в таблице, 26 забитых мячей — худший показатель лиги. На выезде картина тоже тяжёлая: две победы в 17 матчах, 11 поражений и слишком много пропущенных.

При этом после того как турнирное давление исчезло, «Овьедо» может сыграть свободнее. В последних семи матчах команда всё-таки одержала три победы, а в прошлом туре сыграла 0:0 с «Хетафе». Правда, тот матч оставил и кадровые последствия: Хави Лопес и Кваси Сибо дисквалифицированы после удалений, Эрик Байи выбыл с переломом носа, также есть вопросы по Дендондекеру.

Контекст и цифры

В первом круге «Реал» обыграл «Овьедо» 3:0. История противостояния в целом на стороне мадридцев, а разница в классе остаётся очевидной даже с учётом текущего состояния хозяев. Но фон у матча специфический: «Реал» уже потерял титул и переживает внутреннюю турбулентность, «Овьедо» уже вылетел и освобождён от давления результата. Иногда именно такие игры получаются менее предсказуемыми, хотя фаворит здесь всё равно очевиден.