«Реал» при всех проблемах должен разобраться с аутсайдером

14 мая в 36‑м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Реал Мадрид» и «Овьедо». Начало встречи — 22:30 (мск). Футбольный аналитик LiveSport.Ru Андрей Треквартиста подготовил прогноз на матч Реал Мадрид — Овьедо с коэффициентом для ставки за 1.76.

«Реал Мадрид»

Турнирное положение: «Реал Мадрид» завершит чемпионат Испании на втором месте, сейчас у команды 77 очков.

Последние матчи: в 35‑м туре мадридский «Реал» уступил в гостях «Барселоне» со счётом 0:2. «Эль‑Классико» проходило под диктовку соперника, и результат был абсолютно закономерен. «Реал» почти не имел моментов забить.

Ранее была гостевая победа над «Эспаньолом» (2:0) и ничья в гостях с «Бетисом» (1:1).

Не сыграют: травмированы — Карвахаль (з), Милитао (з), Менди (з), Вальверде (п), Себальос (п), Гюлер (п), Родриго (п), Мбаппе (н).

Состояние команды: финиш сезона ознаменуется для команды Альваро Арбелао постоянными скандалами, и участь молодого специалиста в «королевском клубе» уже предрешена. Наиболее вероятным его сменщиком станет Жозе Моуринью, назначение которого вызывает немало вопросов.

«Овьедо»

Турнирное положение: «Овьедо» покинул Примеру, команда лишилась даже теоретических шансов спастись.

Последние матчи: в 35‑м туре «Овьедо» сыграл на своём поле вничью с «Хетафе» со счётом 0:0. Команда может быть довольна заработанным очком, так как заканчивала матч вдевятером после удалений Хави Лопеса и Сибо.

До этого был разгром в гостях от «Бетиса» (0:3) и неудача дома с «Эльче» (1:2).

Не сыграют: травмирован — Дендонкер (п), дисквалифицированы — Хави Лопес (з), Сибо (п).

Состояние команды: на протяжении всего сезона «Овьедо» находился в подвале турнирной таблицы, и его вылет абсолютно закономерен. С таким составом было сложно надеяться на что‑то иное, и даже назначение по ходу сезона неплохого уругвайского специалиста Хорхе Альмады не спасло команду.

Статистика для ставок

В первом круге «Овьедо» потерпел разгромное поражение дома со счётом 0:3.

В 2012 году в товарищеском матче «Реал» выиграл (5:1).

«Овьедо» является худшей командой Примеры по забитым мячам (26), «Реал» — второй по результативности в лиге (70).



Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Реала Мадрид» дают 1,26, а на «Овьедо» — 11,5, ничью букмекеры оценивают в 6,70.

Тотал меньше 3,5 идёт за 1,76, а тотал больше 3,5 можно взять за 2,10.

Прогноз: сейчас «Реал» не в том состоянии, чтобы много забивать, даже такой команде, как «Овьедо». К тому же у хозяев огромные кадровые проблемы в средней и атакующей линии.

Основная ставка: тотал меньше 3,5 за 1,76.

Прогноз: также можно заиграть альтернативный вариант, что гости не смогут забить. Пусть у «Реала» не лучшая атмосфера в коллективе и есть потери в обороне, но у гостей совсем печально с созданием моментов.

Дополнительная ставка: «Овьедо» не забьёт за 2,10.