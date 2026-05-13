14 мая в 36‑м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Реал Мадрид» и «Овьедо». Начало встречи — 22:30 (мск). Футбольный аналитик LiveSport.Ru Андрей Треквартиста подготовил прогноз на матч Реал Мадрид — Овьедо с коэффициентом для ставки за 1.76.
«Реал Мадрид»
Турнирное положение: «Реал Мадрид» завершит чемпионат Испании на втором месте, сейчас у команды 77 очков.
Последние матчи: в 35‑м туре мадридский «Реал» уступил в гостях «Барселоне» со счётом 0:2. «Эль‑Классико» проходило под диктовку соперника, и результат был абсолютно закономерен. «Реал» почти не имел моментов забить.
Ранее была гостевая победа над «Эспаньолом» (2:0) и ничья в гостях с «Бетисом» (1:1).
Не сыграют: травмированы — Карвахаль (з), Милитао (з), Менди (з), Вальверде (п), Себальос (п), Гюлер (п), Родриго (п), Мбаппе (н).
Состояние команды: финиш сезона ознаменуется для команды Альваро Арбелао постоянными скандалами, и участь молодого специалиста в «королевском клубе» уже предрешена. Наиболее вероятным его сменщиком станет Жозе Моуринью, назначение которого вызывает немало вопросов.
«Овьедо»
Турнирное положение: «Овьедо» покинул Примеру, команда лишилась даже теоретических шансов спастись.
Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу
Последние матчи: в 35‑м туре «Овьедо» сыграл на своём поле вничью с «Хетафе» со счётом 0:0. Команда может быть довольна заработанным очком, так как заканчивала матч вдевятером после удалений Хави Лопеса и Сибо.
До этого был разгром в гостях от «Бетиса» (0:3) и неудача дома с «Эльче» (1:2).
Не сыграют: травмирован — Дендонкер (п), дисквалифицированы — Хави Лопес (з), Сибо (п).
Состояние команды: на протяжении всего сезона «Овьедо» находился в подвале турнирной таблицы, и его вылет абсолютно закономерен. С таким составом было сложно надеяться на что‑то иное, и даже назначение по ходу сезона неплохого уругвайского специалиста Хорхе Альмады не спасло команду.
Статистика для ставок
- В первом круге «Овьедо» потерпел разгромное поражение дома со счётом 0:3.
- В 2012 году в товарищеском матче «Реал» выиграл (5:1).
- «Овьедо» является худшей командой Примеры по забитым мячам (26), «Реал» — второй по результативности в лиге (70).
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Реала Мадрид» дают 1,26, а на «Овьедо» — 11,5, ничью букмекеры оценивают в 6,70.
Тотал меньше 3,5 идёт за 1,76, а тотал больше 3,5 можно взять за 2,10.
Прогноз: сейчас «Реал» не в том состоянии, чтобы много забивать, даже такой команде, как «Овьедо». К тому же у хозяев огромные кадровые проблемы в средней и атакующей линии.
Основная ставка: тотал меньше 3,5 за 1,76.
Прогноз: также можно заиграть альтернативный вариант, что гости не смогут забить. Пусть у «Реала» не лучшая атмосфера в коллективе и есть потери в обороне, но у гостей совсем печально с созданием моментов.
Дополнительная ставка: «Овьедо» не забьёт за 2,10.