В предстоящем экспрессе рассмотрим матчи в чемпионатах Испании и Франции, а также финал Кубка Италии. Спортивный редактор LiveSport.Ru Иван Романов подготовил прогноз на матч Экспресс дня 13 мая с коэффициентом для ставки за 3.98.

«Вильярреал» — «Севилья»

Футбол. Чемпионат Испании. Ла Лига

«Севилья» проводит сложный сезон и занимает 13-е место, набрав 40 очков. Несмотря на это, команда пока не может чувствовать себя в полной безопасности — отрыв от зоны вылета составляет всего три балла. Плотность в нижней части таблицы оставляет андалузцам минимальный запас прочности, и каждый следующий матч становится критически важным.

«Вильярреал» же уверенно закрепился в верхней части таблицы и ведёт борьбу за попадание в топ-3. Команда располагается на третьей позиции и опережает ближайшего преследователя на шесть очков. При удачном стечении обстоятельств «жёлтая подводная лодка» может досрочно гарантировать себе место в тройке ещё до заключительных туров.

Форма «Вильярреала» выглядит стабильной: поражение от «Жироны» в начале апреля остаётся единственным за длительный отрезок времени. В остальных встречах команда регулярно набирала очки.

«Севилья» в последнее время также показывает нестабильные результаты. Поражения от прямых конкурентов и аутсайдеров чередуются с неожиданными победами, что осложняет борьбу за выживание.

В целом, «Вильярреал» подходит к матчу в более стабильном состоянии, тогда как «Севилья» вынуждена оглядываться на зону вылета.

Ставка: Обе команды забьют за 1.64.

«Лацио» — «Интер»

Футбол. Кубок Италии. Финал

«Лацио» начал выступление в Кубке Италии с 1/8 финала и сразу же прошёл «Милан» со счетом 1:0. Далее римляне дважды выходили победителями из тяжёлых серий пенальти: сначала против «Болоньи» (1:1, пен. 4:1), затем против «Аталанты» (2:2 и 1:1, пен. 2:1).

В чемпионате дела у команды Маурицио Сарри складываются заметно хуже — «Лацио» занимает лишь 9-е место и практически потерял шансы подняться выше. В последнем туре Серии А римляне уступили «Интеру» со счётом 0:3, не сумев создать опасности у чужих ворот.

«Интер» начал путь в Кубке с уверенной победы над «Венецией» (5:1), затем прошёл «Торино» (2:1), а в полуфинале выдал яркий камбэк против «Комо», отыгравшись с 0:2 и победив 3:2. В чемпионате миланцы досрочно оформили титул, обеспечив себе комфортное лидерство за несколько туров до конца сезона.

Форма «Интера» впечатляет: всего одно поражение с ноября в Серии А. Особенно выделяется атакующая линия — Лаутаро Мартинес и Маркус Тюрам находятся в отличной форме и регулярно делают разницу.

«Интер» выглядит явным фаворитом финала. Команда уже выиграла чемпионат и теперь стремится оформить золотой дубль.

Ставка: Победа «Интера» за 1.70.

«Ланс» — «ПСЖ»

Футбол. Чемпионат Франции. Лига 1

Четырёхматчевая серия без поражений в исполнении «Ланса» выглядит внушительно только на первый взгляд. В реальности результаты команды получились неоднозначными. Сначала кроваво-золотые крупно уступили «Лиллю» (0:3), затем уверенно обыграли «Тулузу» (4:1), после чего разошлись миром с «Брестом» (3:3). Закрепила эту серию ничья с «Ниццей» (1:1), окончательно лишившая команду даже теоретических шансов на чемпионскую гонку. В матче с «Нантом» (1:0) победу принёс поздний гол 16-летнего дебютанта Мезьяна Соареша, появившегося на поле по ходу встречи.

На своём стадионе «Боллар-Делелис» «Ланс» выступает уверенно: 14 побед в 16 домашних матчах Лиги 1. Поражения пришлись на игры с «Лионом» и «Монако». При этом команда обыгрывала «Марсель» (2:1), «Ренн» (3:1) и «Лилль» (3:0). Против «ПСЖ» статистика хуже, однако в 2023 году «Ланс» уже побеждал парижан дома (3:1).

Парижане за два тура до финиша уверенно лидируют в чемпионате и подходят к концовке сезона с приоритетом на Лигу чемпионов. В матче с «Брестом» Луис Энрике использовал ротацию состава: основа появилась лишь после перерыва, и победу удалось вырвать благодаря голу Дезире Дуэ.

За два тура до конца сезона «Ланс» сохраняет лишь теоретические шансы на титул, тогда как «ПСЖ» достаточно уверенно движется к очередному чемпионству. По уровню состава и глубине ротации парижане заметно превосходят соперника.

Ставка: Победа «Ланса» с форой (+1) за 1.43.

