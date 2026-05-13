Россиянин Даниил Медведев сыграет против испанца Мартина Ландалусе в четвертьфинале «Мастерса» в Риме (Италия). Матч пройдет 14 мая, начало — в 14:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Ландалусе — Медведев с коэффициентом для ставки за 2.29.
Ландалусе
Мартин второй раз в сезоне вышел в четвертьфинал «Мастерса».
В конце марта испанец сенсационно добрался до 1/4 финала на «тысячнике» в Майами. Там он не смог пройти эту стадию, проиграв Иржи Легечке.
В Риме ему сильно повезло: Ландалусе не прошел квалификацию, но в итоге заменил в основной сетке одного из сеяных игроков, который должен был стартовать сразу со второго круга.
В решающем раунде квалификации 20-летний испанец проиграл 155-й ракетке мира Андреа Пеллегрино.
После этого Ландалусе обыграл хорвата Марина Чилича (6:4, 6:4) и итальянца Маттиа Беллуччи (6:4, 6:3).
В 1/8 финала его соперником был серб Хамад Меджедович — 7:5, 6:4.
Ландалусе — первый игрок 2006 года рождения, дошедший до четвертьфинала «Мастерса» и на грунте, и на харде.
Медведев
Даниил второй раз вышел в четвертьфинал римского «тысячника».
В 2023-м российский теннисист стал чемпионом турнира в Вечном городе. Три года назад его соперником по 1/4 финала был немец Янник Ханфман.
На текущем турнире Медведев провел пока лишь два матча.
Россиянин попал в список сеяных, благодаря чему пропускал первый раунд. Во втором круге его соперником должен был стать чех Томаш Махач, которому пришлось сняться с турнира из-за болезни.
В третьем раунде Медведев одержал волевую победу над испанцем Пабло Льямасом Руисом — 3:6, 6:4, 6:2.
В 1/8 финала, вопреки ожиданиям, Медведев уверенно обыграл аргентинца Тиаго Тиранте — 6:3, 6:2.
Медведев сыграл пока лишь шесть матчей на грунте этой весной. На «Мастерсе» в Монте-Карло 30-летний россиянин проиграл в стартовом матче Маттео Берреттини со счетом 0:6, 0:6. На «Мастерсе» в Мадриде он уступил в 1/8 финала Флавио Коболли.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Ландалусе в этом матче можно поставить за 3.12, победу Медведева букмекеры предлагают за 1.36.
Прогноз: скорее всего, стремительно прогрессирующий испанец как минимум создаст интригу. Поэтому оптимальной будет ставка без учета исхода. Медведеву будет нелегко подтвердить статус фаворита.
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 2.29.