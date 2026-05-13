Предстоящие выходные станут настоящим праздником для фанатов единоборств. Нас ждут не только разборки в UFC, но и триумфальное возвращение легенд ММА в рамках лиги MVP, а также титульный бой ONE с участием россиянина

Малыхин намерен забрать пояс у Кейна

Главное событие турнира ONE пройдет 15 мая в Таиланде. Анатолий Малыхин проведет реванш против Умара Кейна в битве за титул в тяжелом весе.

В активе россиянина 14 побед и всего одно поражение, которое нанес ему именно сенегалец в ноябре 2024 года. До той осени Малыхин шел на серии из досрочных финишей, пройдя таких топов организации, как Рейнье Де Риддер, Кирилл Грищенко и Аржан Буллар.

Умар Кейн, имеющий в послужном списке 8 побед при одном поражении, смог навязать Анатолию вязкую борьбу и забрать титул раздельным решением.

Сенегалец долго откладывал повторную встречу, но теперь бойцам предстоит вновь определить чемпиона в тяжелом весе. Малыхин, на счету которого 10 нокаутов, жаждет вернуть статус обладателя трех поясов лиги и доказать, что первая неудача была лишь случайностью.

Легенды женского ММА возглавят кард MVP

17 мая в США на турнире MVP состоится историческое возвращение. Ронда Роузи и Джина Карано наконец-то встретятся в клетке. Фанаты мечтали об этом противостоянии еще на стыке 2010-х, и скоро девушки выяснят, кто сильнее.

Роузи выиграла за карьеру 14 раз при двух поражениях. В свое время она была чемпионкой UFC в женском легчайшем весе, уничтожая соперниц уровня Миши Тейт за считанные секунды.

Ронда не выходила в октагон с 2016 года после поражения от Аманды Нуньес, сосредоточившись на карьере в рестлинге. Джина Карано и вовсе возвращается к боям спустя 17 лет после своего последнего выступления против Крис Сайборг.

На ее счету 7 побед и всего одно поражение. Несмотря на длительный простой, Карано остается одной из самых узнаваемых фигур в истории женского ММА. В этом противостоянии Роузи явный фаворит хотя бы потому, что ее простой куда меньше. Но кто знает, какие сюрпризы и заготовки есть у Карано. Недооценивать соперницу точно не стоит.

Первый бой Нганну в октагоне за 1.5 года

В со-главном событии того же турнира в дело возвращается экс-чемпион UFC и PFL в тяжелом весе. Фрэнсис Нганну после боксерских поединков и победы нокаутом над Ренаном Феррейрой в PFL снова наденет четырехунцовые перчатки.

Камерунец имеет в своем активе 18 побед, 13 из которых одержаны нокаутом. Среди его прошлых жертв числятся такие легенды, как Сирил Ган, Стипе Миочич и Кейн Веласкес.

Его соперником станет опытный бразилец Филипе Линс, чей профессиональный рекорд составляет 18 побед и 5 поражений. Латиноамериканец покинул UFC на серии из четырех побед подряд, включая успехи в поединках с Ионом Куцелабой и Овинсом Сент-Прю.

Хоть бразилец и обладает черным поясом по джиу-джитсу, его борьба не настолько бескомпромиссна, как нокаутирующая мощь Нганну. И в этой встрече все может закончиться очень быстро.

Диас разрушит хайп вокруг Перри?

Еще один громкий бой на турнире MVP пройдет в полусреднем весе, где сойдутся Нейт Диас и Майк Перри. Оба ранее выступали в UFC, после чего их пути разошлись по разным видам спорта.

Диас имеет за плечами 21 победу и 13 поражений в MMA, а его карьера наполнена эпичными битвами, включая легендарный апсет в бою с Конором Макгрегором. Совсем недавно Нейт успешно проявил себя в боксе, одолев Хорхе Масвидаля, правда уступил в дебюте на ринге Джейку Полу.

Что касается соперника, то Майк Перри (14–8 в ММА) в последние годы стал главной звездой кулачных боев, где выдал серию из шести побед в лиге BKFC. Американец запомнился фанатам бескомпромиссными рубками с Люком Рокхольдом и Эдди Альваресом.

И вероятно, закатит очередной яркий бой и с Нейтом. Единственный вопрос заключается в том, как Майк справится с борьбой. Все-таки по ММА он не выступал уже несколько лет.

Последний шанс Аллена остаться в топе

В Лас-Вегасе на турнире UFC Fight Night 276 17 мая в главном событии вечера встретятся Арнольд Аллен и Мелкуизаэль Коста. Бойцы занимают седьмую строчку и 12-ю строчки рейтинга в полулегком весе.

Аллен ранее побеждал Дэна Хукера, Гигу Чикадзе и Кэлвина Каттара, но в последних боях уступил топовой оппозиции в лице Макса Холлоуэя, Мовсара Евлоева и Джина Силвы. Арнольду необходимо побеждать, чтобы остаться в титульной гонке.

И оппонент достался очень непростой. Мелкуизаэль Коста находится на пике карьеры. Бразилец одержал 6 побед подряд, причем в последних боях он эффектно нокаутировал Дэна Иге и Моргана Чаррье.

Коста обладает нестандартной ударной техникой, впечатляющей нокаутирующей мощью и серьезным преимуществом в габаритах. Для Аллена этот поединок станет серьезной проверкой, и в случае поражения о возвращении в топ-5 придется забыть.

Веретенников не сдастся без боя

На том же турнире UFC пройдет бой в полусреднем весе с участием Николая Веретенникова против Хаоса Уильямса. Представитель Казахстана за карьеру одержал 14 побед и потерпел 7 поражений, причем 10 раз он завершал бои досрочно в свою пользу.

Николай перешел в UFC из лиги UFL, где он буквально сносил оппонентов в первых раундах. Сейчас «Гладиатору» очень важно закрепить успех в лучшем промоушене мира.

И к этой встрече он подошел после яркой победы нокаутом в первом раунде над именитым ветераном Нико Прайсом. Хаос Уильямс выиграл в ММА 15 раз и уступил в пяти поединках. В UFC стабильностью американец не отличается. На отрезке в 6 боев 3 победы и 3 проигрыша.

При этом 2 предыдущих поединка Хаос проиграл — уступил нокаутом Габриэлю Бонфиму и единогласным решением Андресу Густаффсону. Класс грядущих соперников примерно равен. Так что шансы на победу есть и у Веретенникова, и у Уильямса. Возможно даже раздельное решение в поединке.