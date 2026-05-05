2 мая на турнире в Перте бывший чемпион полусреднего веса Джек Маддалена потерпел второе поражение кряду в UFC. На этот раз обидчиком австралийца стал Карлос Пратес, выигравший бой нокаутом

Третий раунд и конец разговоров

2 мая 2026 года в австралийском Перте прошел турнир UFC Fight Night 275. Главным событием вечера стал поединок между бывшим чемпионом полусреднего веса Джеком Маддаленой и бразильцем Карлосом Пратесом.

Австралиец выступал в родном городе, и для него этот бой имел особый смысл. Джеку нужно было закрывать поражение по очкам от Ислама Махачева в ноябре 2025-го. Казалось бы, ничего не предвещало беды. Маддалена выступал дома перед своими болельщиками, а в соперники достался ударник вместо борца.

Но мало кто ожидал, что Карлос разгромит экс-чемпиона в пух и прах. С первых секунд Пратес не оставил сомнений в своих намерениях. Он сразу начал работать первым номером с дальней дистанции, используя преимущество в размахе рук.

Карлос Пратес против Джека Маддалены globallookpress.com

Джек искал свой ритм, много двигался, но постоянно получал удары раньше, чем успевал донести до цели свои. Первый раунд закончился в пользу бразильца, хотя Маддалена оформил тейкдаун на последних секундах. Но тот эпизод был, пожалуй, единственным, где австралиец мог занести что-то себе в актив.

Во втором раунде кошмар продолжился, и Пратес начал активно замедлять соперника лоу-киками. Кульминация наступила в конце отрезка. Пратес вложился в лоу-кик так, что Маддалена буквально рухнул на канвас.

Джек поднялся на ноги, дошел до своего угла, но в третьем раунде ситуация лишь усугубилась. Пратес трижды отправил австралийца в нокдаун и с третьей попытки добил его локтями в партере. Технический нокаут, второй провал кряду для Джека и очередной яркий триумф бразильца.

Маддалена вышел из игры

Джек Маддалена globallookpress.com

Джек потерпел второе поражение подряд, причем более болезненное, чем от Махачева. Казалось бы, просто неудачная серия, но в полусреднем весе это уже стало почти закономерностью. Уходя с трона, чемпионы дивизиона словно теряют себя, начиная стремительное падение вниз.

Робби Лоулер и Тайрон Вудли после потери пояса проиграли четыре боя подряд. Камару Усман и Леон Эдвардс уступили трижды. Белал Мухаммад и сам Маддалена пока остановились на двух поражениях. И пока что данная тенденция не знает исключений.

Для Джека ситуация особенно неприятная. Всего несколько месяцев назад он был чемпионом, одним из лучших ударников лиги. Потом в полусредний вес перешел Махачев и разобрал его в борьбе. Теперь Пратес показал, что Маддалена уязвим и в стойке.

Тактика австралийца в бою с Карлосом также вызывает вопросы. Почти все время он простоял в стойке левши, хотя именно там Пратес выбивал ведущую ногу. После боя с Махачевым, где ему точно также разбили левую ногу, логично было бы больше работать в правше.

Однако команда бойца не учла этого очевидного момента. Шансы Маддалены вернуться в титульную гонку в ближайшей перспективе невелики. В дивизионе все меняется очень быстро: пока австралиец будет восстанавливаться, другие претенденты уже встанут в очередь.

Сам Пратес после финального гонга потребовал титульный поединок: «В августе я буду первым в очереди на бой с Махачевым или Гэрри. Я буду драться с победителем».

Титульные амбиции бразильца небезосновательны. Пратес нокаутировал двух бывших чемпионов Эдвардса и Маддалену. Причем оба до встречи с ним никогда не проигрывали нокаутом в UFC.

Пратес — феномен полусреднего веса

Карлос Пратес против Леона Эдвардса globallookpress.com

В восьми боях в UFC Пратес одержал семь побед, все нокаутом. Единственное поражение было по очкам от Иэна Гарри, и даже тогда бразилец устроил настоящую рубку в заключительном раунде. Такого темпа нокаутов в лиге не было ни у кого.

Ни Джуниор Дос Сантос, ни Кейн Веласкез, ни Фрэнсис Нганну сотворить подобное не смогли — все они уложились в девять поединков. Пратес сделал это за восемь. Для справки: бойцов с семью нокаутами вообще было лишь 62 человека из 2710, прошедших через UFC, то есть 2,29 процента от всего ростера за три с лишним десятилетия.

Пратес не просто вошел в этот список, он возглавил его. У него 14 нокдаунов за 17 неполных раундов — абсолютный рекорд. Для сравнения, даже признанные нокаутеры UFC набирали такие цифры за 14–15 боев. Пратес разложил по канвасу Ли Цзинляна пять раз, Маддалену отправил на настил четырежды, Мэгни дважды. Эдвардс, Нил, Гэрри по разу побывали в нокдаунах.

Семь бонусов за «Выступление вечера» за 8 боев — еще один рекорд. У других бойцов на подобное уходило в среднем 15 поединков в лиге. Пратес укладывается почти вдвое быстрее. Причем каждый бонус не за случайный нокаут, а за систематический разгром оппонента.

Вопрос о бое за титул против Махачева абсолютно уместен, но в битве с россиянином Карлосу будет куда сложнее. Про борьбу Ислама знают все, но он также и высококлассный ударник, который умело скрывает тейкдауны за комбинациями.

Пратес умеет быстро вставать на ноги, что продемонстрировал в боях с Гэрри, Эдвардсом и Маддаленой. Но продержится ли он пять раундов под прессингом борца уровня Махачева вопрос открытый. При этом списывать бразильца со счетов было бы большой ошибкой.

Он активно пробивает лоу-кики с первой же минуты, разбивая опорную ногу соперника. Именно так бразилец замедлил и Эдвардса, и Маддалену. Махачев тоже левша, и ведущая нога у него та же. Если Пратесу удастся выбить ее в первом раунде, то у чемпиона возникнут определенные проблемы.

Цифры, факты и победы Карлоса говорят о том, что таких ударников в полусреднем весе не было давно. Пратес бьет коленями, локтями, лоу-киками, работает с обеих стоек, заходит под непривычными углами. Дивизион получил настоящую аномалию, и теперь ей предстоит встреча с Исламом Махачевым.