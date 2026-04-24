Лишь единицам удается добраться до пояса UFC. Еще меньше бойцов закрепляются в статусе легенд и оставляют свой след в истории. И гораздо больше тех, кто дерутся за выживание и получают низкие гонорары на протяжении всей карьеры. Рассмотрим 7 уровней иерархии в UFC

1. Борьба за выживание

Это самый низ иерархии. Здесь нет мысли о рейтингах, нет хайпа и больших денег. Только дебютанты, неудачники на грани увольнения и расходный материал для прелимов.

Их ставят в самое начало карда, чтобы заполнить эфир и проверить, не зажжется ли случайно звезда. Каждый бой для них настоящий экзамен. Гонорары минимальны, а профессиональные рекорды пестрят победами только в локальных промоушенах.

Стиль сырой, кондиции хромают. Если проиграешь 2-3 раза подряд — лига вычеркнет тебя без сожаления. Наглядный пример — Лукаш Бжески, тяжеловес из Польши.

Одна победа и 7 поражений в UFC, четыре проигрыша досрочно уже в первом раунде. Его уволили в конце 2025 года при массовой чистке. Такие бойцы нужны только для статистики.

2. Гейткиперы у ворот в элиту

Эти бойцы уже вписали свои имена в историю, но не в ту главу, где раздают пояса. Они стоят у входа в топ-15 и проверяют каждого проспекта. Не пройдешь охранника — не видать тебе титульного шанса.

У них есть опыт и крепкие навыки. Но как только встречаются с реальным топом, разница в классе становится очевидной. Такие бойцы проходят предыдущий уровень, но пасуют перед будущими топами.

Нил Мэгни, рекордсмен полусреднего веса по количеству боев, всю карьеру балансировал на грани топ-15 в полусреднем весе. Он вынослив и неудобен для всех, кто ниже уровнем. Но против настоящей элиты вроде Шавката Рахмонова превращается в обычного середняка.

3. Опасные претенденты и охотники за поясом

Здесь начинается настоящая интрига. Бойцы из топ-10 и даже топ-5, которые идут на серии побед. У них есть яркие финиши в UFC, харизма и одна цель — получить титульный бой. Каждое поражение отбрасывает их на годы назад.

Уровень конкуренции сумасшедший. Они умеют почти все, но иногда им не хватает опыта пятираундовых битв или способности читать бой, как гроссмейстер. На этом уровне самые голодные спортсмены.

Типичный представитель данного эшелона Диего Лопес. Он проиграл два титульных боя в полулегком весе Александру Волкановски, но остается главной угрозой для любого топа.

В полутяжелом дивизионе таковым считается Азамат Мурзаканов: шесть побед в UFC (пять из них нокаутом) и одно поражение. Россиянин сейчас в двух шагах от титульника.

4. Чемпионы без поясов

Лучшие из лучших, кто по разным причинам не смог завоевать или удержать главный трофей. Они доминировали над всеми, кроме чемпионов. Могли бы стать королями в любую другую эпоху, но им не повезло разделить время с инопланетянами.

Их имена навсегда вписаны в историю. Карьера каждого — это трагедия в одном флаконе с величием. Они достигли предела человеческих возможностей, но споткнулись о гениальность соперника.

Дональд «Ковбой» Серроне — сбитый летчик, как его называют фанаты. Рекордные 38 боев в UFC, 23 победы, но титульный шанс в 2015 году разбился о Рафаэля Доса Аньоса. Зрелищность и любовь фанатов так и не конвертировались в пояс.

5. Доминантные чемпионы и властелины дивизионов

Такие бойцы не просто завоевали пояс, а превратили свой дивизион в личную вотчину. Те же Адесанья и Миочич на пике проводили по несколько успешных защит и выглядели слишком хорошо. У них почти не было слабых мест.

Это пантеон современного MMA. Каждый их выход в октагон считался большим событием. Они устанавливали рекорды, которые продержатся десятилетиями. Разница между пятым и шестым уровнем — это время и влияние на спорт.

Тот же Ислам Махачев побил рекорд по числу защит в легком весе, поднялся в полусредний дивизион и стал двойным чемпионом. Алекс Перейра нокаутировал почти всех соперников в двух категориях. Валентина Шевченко довела число защит до девяти — рекорд среди женщин.

6. Легенды, изменившие игру

Их имена навсегда в учебниках MMA. Они не просто побеждали, а меняли представление о том, как должен выглядеть бой, как его продавать и как к нему готовиться.

Представители шестого уровня вышли за рамки статистики и стали культурным феноменом. Ройс Грейси еще на первых турнирах UFC доказал, что техника важнее грубой силы.

Ронда Роузи в одиночку создала женское MMA в промоушене. Хабиб Нурмагомедов ушел непобежденным, заставив весь мир смотреть на дагестанскую борьбу под новым углом.

Конор Макгрегор самый спорный персонаж этого уровня. Он первым стал двойным чемпионом UFC, превратил трешток в искусство и поднял гонорары до небес. Большая часть современных экспертов начала смотреть MMA именно с его прихода.

7. Абсолютная вершина

Их величие — это аксиома, не требующая доказательств. Навыки, наследие и уровень оппозиции настолько высоки, что их не ставят в зависимость от времени. Шестой уровень построил дом, а седьмой живет на его крыше в полном одиночестве.

Аманда Нуньес величайшая женщина-боец в истории. Первая и единственная, кто защищала пояса в двух категориях одновременно. Жорж Сен-Пьер зачистил самую конкурентную эпоху полусреднего веса, имея 13 побед в титульных боях.

Деметриус Джонсон сделал в октагоне то, что не повторит никто: провел 11 удачных защит пояса подряд. Андерсон Сильва с 16-ю победами кряду был на голову выше всех в среднем весе.

Джон Джонс побеждал олимпийских борцов и опаснейших нокаутеров в 23 года, а в тяжелом весе разобрался с Сирилом Ганом за две минуты после долго простоя. Скандалы вне клетки не отменяют гениальности внутри нее. И таких бойцов за всю историю единицы.