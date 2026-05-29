Что может быть интереснее, чем наблюдать, как величайший боец ММА и самый опасный тяжеловес современности выясняют отношения в октагоне? Фанаты ждут битву Джона Джонса и Фрэнсиса Нганну уже несколько лет. И, кажется, это противостояние так и останется несбывшейся мечтой

Вызовы продолжаются

После нокаута в бою против Филипа Линса на турнире MVP Фрэнсис Нганну снова вызвал Джона Джонса. Прямо в октагоне он сказал: «Ему стоит наблюдать за тем, что я делаю, и учиться». Джонс ответил почти мгновенно и впервые всерьез упомянул лигу Джейка Пола.

«Сделать это в MVP, вероятно, единственный способ», — заявил экс-чемпион UFC. Фанаты тут же представили идеальную картину: нейтральная площадка, никакого Даны Уайта, только мешок денег. Звучит, как сбывшаяся мечта.

Однако проблема в том, что MVP не является волшебной палочкой. Джейк Пол талантливый промоутер, но он не может расторгать контракты бойцов с другими лигами. Его роль в этой истории красивая декорация, не более того.

Нганну уже давно не свободный агент. У него были соглашения с PFL и боксерскими промоутерами. А Джонс по-прежнему привязан к UFC всеми юридическими нитями, которые только можно придумать.

UFC никогда не отпустит Джонса

Сам Джонс неоднократно признавал главную проблему: «Мне нужно сосредоточиться на том, чтобы освободиться от контракта с UFC. Это будет самая сложная часть».

Дана Уайт за долгие годы в UFC не отпустил ни одной своей звезды драться к прямым конкурентам. Исключения вроде боксерских выходов Конора Макгрегора это партнерские сделки, а не уход в другую лигу. Джонс хочет именно уйти.

Президент UFC публично заявлял, что сделал все, чтобы Джонс подрался с Нганну в 2023 году. По версии Уайта, бой не состоялся из-за капризов камерунца. Той зимой Фрэнсис стал свободным агентом, покинув лигу.

Но если теперь Джонс уйдет в MVP и проиграет Нганну, то рухнет наследие величайшего бойца в истории UFC. Если он выиграет, деньги и слава уйдут конкуренту. Оба сценария для Даны Уайта абсолютно неприемлемы.

Джонс в одном из интервью сказал, что расторгнуть контракт вполне реально, если найти нужных людей. Но за почти 30 лет существования UFC никто таких людей не нашел.

Риски велики и для Нганну

Принято считать, что Нганну мечтает о бое с Джонсом больше всего на свете. Но сам камерунец расставляет приоритеты иначе. «Мое наследие сейчас — это мои дети. Оставьте наследие себе, а мне заплатите деньги», — заявил он до недавнего боя с Линсом.

Нганну выстроил идеальную бизнес модель. Минимум боев, максимум гонораров. Боксерские поединки с Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа, контракт с PFL, теперь выступления в MVP. Он заработал больше, чем любой тяжеловес в истории ММА.

Бой с Джонсом — это колоссальный спортивный риск. Поражение мгновенно обесценит образ самого грозного панчера планеты. А победа? Его и так считают опаснейшим бойцом в мире. Добавить к этому титулу нечего.

Нганну удобно, когда Джонс называет его имя. Это поддерживает высокую цену на рынке. С каждым новым вызовом контракт Фрэнсиса становится только жирнее. Но реально выходить в клетку против «Баунса» бизнесмену невыгодно.

«Могут подраться прямо сейчас, но не хотят», — подвел итог аналитик Чейл Соннен. И эта фраза лучше всего объясняет позицию Нганну. Он хочет, чтобы о нем говорили, но не намерен рисковать тем, что уже построил.

Закулисный бой, и ничего более

Перечислим все отговорки за последние годы. Джонс не хотел возвращаться в тяжелый вес. Потом Нганну поругался с Уайтом и ушел из UFC. Затем Джон завершил карьеру, но передумал. Теперь разные лиги и контракты.

Каждый раз возникает новая причина, по которой бой откладывается. И каждый раз фанаты верят, что вот теперь все точно сложится. Но реальность жестока. Джонсу уже под 40, и он сам говорит: «У меня больше нет причин драться».

Нганну в сентябре тоже будет 40 лет. В этом возрасте тяжеловесы редко проводят бои такого масштаба. Тем более, когда оба уже заработали десятки миллионов долларов и не нуждаются в хайпе. Им нечего доказывать друг другу.

Сага Нганну и Джонса будет вечной ровно до тех пор, пока фанаты продолжат в нее верить. Но такого противостояния никогда не случится. Остается признать: бой Джонса с Нганну это красивый миф.

Идеальная сказка, в которую приятно верить перед сном. Но у этой сказки нет шанса стать реальностью. И возможно, это к лучшему. Сказки от этого не становятся менее ценными.