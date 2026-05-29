Что может быть интереснее, чем наблюдать, как величайший боец ММА и самый опасный тяжеловес современности выясняют отношения в октагоне? Фанаты ждут битву Джона Джонса и Фрэнсиса Нганну уже несколько лет. И, кажется, это противостояние так и останется несбывшейся мечтой

Вызовы продолжаются

После нокаута в бою против Филипа Линса на турнире MVP Фрэнсис Нганну снова вызвал Джона Джонса.  Прямо в октагоне он сказал: «Ему стоит наблюдать за тем, что я делаю, и учиться».  Джонс ответил почти мгновенно и впервые всерьез упомянул лигу Джейка Пола.

«Сделать это в MVP, вероятно, единственный способ», — заявил экс-чемпион UFC.  Фанаты тут же представили идеальную картину: нейтральная площадка, никакого Даны Уайта, только мешок денег.  Звучит, как сбывшаяся мечта.

Однако проблема в том, что MVP не является волшебной палочкой. Джейк Пол талантливый промоутер, но он не может расторгать контракты бойцов с другими лигами.  Его роль в этой истории красивая декорация, не более того.

Нганну уже давно не свободный агент.  У него были соглашения с PFL и боксерскими промоутерами.  А Джонс по-прежнему привязан к UFC всеми юридическими нитями, которые только можно придумать.

UFC никогда не отпустит Джонса

Сам Джонс неоднократно признавал главную проблему: «Мне нужно сосредоточиться на том, чтобы освободиться от контракта с UFC.  Это будет самая сложная часть».

Дана Уайт за долгие годы в UFC не отпустил ни одной своей звезды драться к прямым конкурентам.  Исключения вроде боксерских выходов Конора Макгрегора это партнерские сделки, а не уход в другую лигу.  Джонс хочет именно уйти.

Президент UFC публично заявлял, что сделал все, чтобы Джонс подрался с Нганну в 2023 году.  По версии Уайта, бой не состоялся из-за капризов камерунца.  Той зимой Фрэнсис стал свободным агентом, покинув лигу.

Но если теперь Джонс уйдет в MVP и проиграет Нганну, то рухнет наследие величайшего бойца в истории UFC.  Если он выиграет, деньги и слава уйдут конкуренту.  Оба сценария для Даны Уайта абсолютно неприемлемы.

Джонс в одном из интервью сказал, что расторгнуть контракт вполне реально, если найти нужных людей.  Но за почти 30 лет существования UFC никто таких людей не нашел.

Риски велики и для Нганну

Принято считать, что Нганну мечтает о бое с Джонсом больше всего на свете.  Но сам камерунец расставляет приоритеты иначе.  «Мое наследие сейчас — это мои дети.  Оставьте наследие себе, а мне заплатите деньги», — заявил он до недавнего боя с Линсом.

Нганну выстроил идеальную бизнес модель.  Минимум боев, максимум гонораров.  Боксерские поединки с Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа, контракт с PFL, теперь выступления в MVP.  Он заработал больше, чем любой тяжеловес в истории ММА.

Бой с Джонсом — это колоссальный спортивный риск.  Поражение мгновенно обесценит образ самого грозного панчера планеты.  А победа?  Его и так считают опаснейшим бойцом в мире.  Добавить к этому титулу нечего.

Нганну удобно, когда Джонс называет его имя.  Это поддерживает высокую цену на рынке.  С каждым новым вызовом контракт Фрэнсиса становится только жирнее.  Но реально выходить в клетку против «Баунса» бизнесмену невыгодно.

«Могут подраться прямо сейчас, но не хотят», — подвел итог аналитик Чейл Соннен.  И эта фраза лучше всего объясняет позицию Нганну.  Он хочет, чтобы о нем говорили, но не намерен рисковать тем, что уже построил.

Закулисный бой, и ничего более

Перечислим все отговорки за последние годы.  Джонс не хотел возвращаться в тяжелый вес.  Потом Нганну поругался с Уайтом и ушел из UFC.  Затем Джон завершил карьеру, но передумал.  Теперь разные лиги и контракты.

Каждый раз возникает новая причина, по которой бой откладывается.  И каждый раз фанаты верят, что вот теперь все точно сложится.  Но реальность жестока.  Джонсу уже под 40, и он сам говорит: «У меня больше нет причин драться».

Нганну в сентябре тоже будет 40 лет.  В этом возрасте тяжеловесы редко проводят бои такого масштаба.  Тем более, когда оба уже заработали десятки миллионов долларов и не нуждаются в хайпе.  Им нечего доказывать друг другу.

Сага Нганну и Джонса будет вечной ровно до тех пор, пока фанаты продолжат в нее верить.  Но такого противостояния никогда не случится.  Остается признать: бой Джонса с Нганну это красивый миф.

Идеальная сказка, в которую приятно верить перед сном.  Но у этой сказки нет шанса стать реальностью.  И возможно, это к лучшему.  Сказки от этого не становятся менее ценными.