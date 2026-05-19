Победа над Умаром Кейном 15 мая в реванше стала последним забегом 38-летнего Анатолия Малыхина. Россиянин подтвердил статус лучшего бойца лиги ONE, после чего объявил о завершении карьеры. Самое время вспомнить его спортивный путь

Путь без лишних слов

Анатолий Малыхин заявил о себе в ONE Championship сразу и без раскачки. Тяжеловес из России не тратил время на долгие разогревы, а стремительно шел к вершине. Его появление в лиге совпало с моментом, когда промоушену требовался доминирующий чемпион в тяжелом весе.

Дебютный бой против Александра Мачадо 5 марта 2021 года завершился победой техническим нокаутом в первом раунде за 3 минуты 28 секунд. За первым финишем в лиге последовал и второй.

Уже 24 сентября 2021 года на ONE Championship: Revolution Малыхин встретился с Амиром Алиакбари и нокаутировал его за 2 минуты 57 секунд. Физическая мощь в сочетании с борцовским прошлым делала россиянина ночным кошмаром для любого оппонента.

Ключевым фактором стала способность навязывать свой темп с первой секунды и не отпускать противника до финального свистка. К февралю 2022 года Малыхин подходил к очередному поединку с рекордом 11-0 и десятью досрочными победами. Соперником за временный титул в тяжелом весе стал белорус Кирилл Грищенко.

Их бой 11 февраля 2022 года на ONE Championship: Bad Blood завершился во втором раунде: россиянин оформил очередной брутальный нокаут и забрал первый пояс в организации. Так началась охота за титулами.

Малыхин последовательно выбивал из колеи всех претендентов, превращая каждое свое выступление в короткий и жесткий приговор для оппонента. За три стартовых боя в ONE он провел в клетке суммарно меньше десяти минут. Без лишних интервью, без громких скандалов. Он просто делал свою работу и вскоре получил право на главную возможность.

Триумфальный забег в тяжелом весе

Временный титул стал пропуском к объединительному поединку с действующим чемпионом Аржаном Булларом. Встреча состоялась 23 июня 2023 года на ONE Friday Fights 22 в Бангкоке. Буллар к тому моменту не выходил в клетку два года, но сохранял статус бесспорного чемпиона.

Развязка получилась показательной. Малыхин перебил соперника в стойке, загнал к сетке и в третьем раунде срубил чемпиона на настил. Тот бой стал первым в карьере россиянина, который продлился дольше двух раундов.

Но усталости не было заметно. Победа принесла Малыхину титул в тяжелом весе. Так дивизион был полностью зачищен. При этом Анатолий не форсировал медийную раскрутку и не играл на публику.

Он готовился к следующему шагу, понимая, что настоящее признание приходит только через длительное доминирование. Разгром Буллара стал не кульминацией, а лишь эпизодом на пути к большой коллекции поясов.

Охота на Де Риддера и третий титул

Рейнье Де Риддер представлял собой полную противоположность большинству соперников Малыхина. Голландец делал ставку на борьбу и сабмишены, шел без поражений со счетом 16-0 и уверенно правил в двух дивизионах.

Их первая встреча состоялась 3 декабря 2022 года на ONE on Prime Video 5. Тот бой разрушил все расчеты аналитиков. Малыхин не стал выжидать и осторожничать. Он пошел вперед, пробил защиту Де Риддера и обрушил шквал атак.

Чемпион рухнул в нокаут через 4 минуты 35 секунд после начала поединка, не успев подключить свои борцовские наработки. Второй бой состоялся 1 марта 2024 года на ONE 166 в Катаре.

На кону стоял уже пояс в среднем весе, и Малыхину пришлось серьезно потрудиться, чтобы показать на весах 93 кг. Несмотря на трудную весогонку, результат реванша получился не менее убедительным: технический нокаут в третьем раунде. Де Риддер попросту отказался от продолжения боя.

Так Анатолий стал тройным чемпионом ONE. Де Риддер, который до этого считался неприкасаемым, дважды был нокаутирован. Оба боя с Рейнье запомнились тотальным доминированием Малыхина без единого шанса для голландца.

Первое падение и триумфальное возвращение

8 ноября 2024 года на ONE 169 в Бангкоке произошло то, чего никто не ждал. Умар Кейн нанес Малыхину первое поражение в карьере, выиграв раздельным решением судей. Пять раундов конкурентной борьбы завершились спорным вердиктом. Россиянин впервые покинул клетку без победы.

Поражение оборвало серию из 14 побед подряд и лишило Малыхина титула в тяжелом весе. Пояс перешел к Кейну, но история не была закончена. Реванш состоялся 15 мая 2026 года в Бангкоке на турнире The Inner Circle.

Малыхин не форсировал события, планомерно выжидая ошибки соперника. Четвертый раунд расставил все на свои места. На отметке 1:54 россиянин попал правым кроссом, потряс соперника и добил его серией ударов.

Победа вернула Малыхину титул и принесла бонус в 100 тысяч долларов. Сразу после боя 38-летний чемпион положил перчатки в центр клетки, объявив о завершении карьеры.

Наследие без скидок

Итоговый профессиональный рекорд Анатолия Малыхина в смешанных единоборствах: 15 побед и одно поражение. Все 15 побед одержаны досрочно, 11 нокаутов и 4 сабмишена. Только один бой в карьере дошел до судейского решения.

Три титула ONE Championship в трех разных весовых категориях — уникальное достижение. Малыхин стал первым в истории ММА тройным чемпионом. Его путь лишен скандалов и громких инфоповодов. В основу легла чистая спортивная работа: жесткая дисциплина, грамотное планирование боев и уверенность в своих силах.

За карьеру в ONE Малыхин провел 7 титульных поединков и одержал 6 побед. Единственное поражение было закрыто убедительным разгромом в реванше. Среди побежденных соперников значатся имена, которые правили дивизионами до встречи с россиянином: Де Риддер (дважды), Буллар, Грищенко.

Средняя продолжительность победных боев Малыхина составила около шести минут. Каждый выход в клетку заканчивался либо глухим нокаутом, либо отказом оппонента от продолжения.

История Анатолия Малыхина получилась именно такой, какой ее заслуживал его талант. Без лишних предисловий, без компромиссов и с одной осечкой, которую он сам же исправил.

Все, что требовалось доказать, россиянин доказал внутри клетки, оставив после себя зачищенные дивизионы. Три пояса, 15 финишей и звание лучшего бойца в истории ONE Championship.