Минувшая неделя получилась богатой на события. Малыхин вернул себе титул ONE в тяжелом весе. Лига MVP провела первый турнир с россыпью звезд в основном карде. Арнольд Аллен в главном бою UFC Vegas 117 одолел Мелкуизаэля Косту, прервав череду неудач

Малыхин отомстил Кейну

Матч-реванш Анатолия Малыхина и Умара Кейна возглавил турнир ONE Friday Fights 154 в Бангкоке 15 мая. На кону стоял титул в тяжелом весе. Первая встреча в 2024 году завершилась спорным решением в пользу сенегальца, и россиянин жаждал вернуть свой пояс.

Поединок проходил по правилам ММА, но на ринге, а не в клетке, что осложняло проведение тейкдаунов и саму борьбу в целом. Старт боя был пассивным и не в пользу россиянина.

Кейн грамотно действовал вторым номером, умело защищался и пробивал одиночные удары, периодически доходившие до цели. Правда, после первого раунда, картина боя изменилась. Во 2-3 отрезках Умар просел функционально, перейдя в режим выживания.

В четвертом раунде Малыхин взвинтил темп. Он попал по корпусу, а затем донес сокрушительный правый прямой. Кейн упал на настил, Анатолий добил его на канвасе, вернул себе пояс и объявил о завершении карьеры после громкой победы техническим нокаутом.

Очередной провал легендарного Джуниора Дос Сантос

Поединок тяжеловесов Робелиса Деспанье и легендарного Джуниора Дос Сантоса украсил кард турнира MVP, проходившего 17 мая. Именитый бразильский ветеран изначально считался большим андердогом. Для Деспанье экс-чемпион UFC в итоге стал легкой мишенью.

Кубинец пользовался преимуществом в габаритах. Робелис прямолинейно шел вперед с опущенными руками, провоцируя бразильца на сближение. Дос Сантос ответил плотным боковым ударом, выведя кубинца из равновесия.

Но дальнейшие выпады Джуниора привели к скоротечной развязке. Он раз за разом натыкался на тяжелые встречные апперкоты. Робелис взвинтил темп, прижал бразильца к сетке и обрушил шквал ударов.

Уже в первой половине стартового раунда Деспанье многоударной комбинацией потряс соперника. Дос Сантос рухнул на настил, и на этом поединок был завершен. Кубинец подтвердил статус грозного нокаутера, доказав, что эпоха ветерана безвозвратно ушла.

Неудачное возвращение Нейта Диаса

Возвращение Нейта Диаса в ММА состоялось на том же турнире лиги MVP. Противостоял главному гангстеру индустрии Майк Перри — звезда кулачных боев. Поединок проходил в рамках полусреднего веса, и он полностью оправдал ожидания фанатов.

Как только прозвучал гонг, Майк сразу побежал вперед, пытаясь снести соперника уже на первых секундах. Он донес до цели ряд тяжелых попаданий, но безуспешно. Диас продемонстрировал невероятную стойкость, перетерпел штурм и затянул оппонента в партер.

Однако вторая пятиминутка превратилась для Диаса в настоящий кошмар. Перри подключил локти, колени в клинче и короткие хуки на ближней дистанции. Диас мужественно принимал удары, но по-прежнему отказывался падать в нокаут.

Тем не менее, в перерыве врач вынес вердикт о невозможности продолжать встречу. Перри присудили победу техническим нокаутом. После боя Майк вызвал Джейка Пола на реванш уже по правилам ММА, а для Диаса этот поединок, похоже, стал финалом карьеры.

Нганну ожидаемо разобрал Линса

Экс-чемпион UFC в тяжелом весе Фрэнсис Нганну триумфально вернулся в октагон в со-главном бою на турнире MVP. Его соперником стал сорокалетний Филип Линс, не выступавший два года.

Нганну начал встречу без разведки, донеся до соперника хлесткий лоу-кик. Линс попытался спастись в клинче, надеясь задействовать навыки борьбы. Однако Фрэнсис легко разорвал захват и жестко пробил коленом на выходе.

Бразилец проявил характер и попытался ответить «Хищнику» во встречном размене. Линс донес один удар, но в ответ пропустил несколько тяжелых панчей. Бойцы снова сошлись в клинче, из которого Нганну вышел победителем.

Едва разорвав дистанцию, камерунский нокаутер сполна воспользовался предоставленным пространством. Фрэнсис пробил апперкот и донес до головы противника левый боковой. Так Линс рухнул в нокаут уже в первом раунде, а Нганну сразу же после победы бросил вызов Джону Джонсу.

Скоротечный триумф Ронды Роузи

Главным событием турнира MVP MMA 1 в Инглвуде стало противостояние двух легенд женских единоборств. Ронда Роузи разделила клетку с Джиной Карано. Обе девушки суммарно не выступали в ММА 27 лет накануне очного боя.

Карано не дралась с 2009 года, переключившись на карьеру в кино. Ронда Роузи отсутствовала в октагоне около десяти лет, успешно выступая все эти годы в рестлинге в рамках лиги WWE.

Ее поединок с Джиной продлился всего 17 секунд, оставив публику в недоумении. Роузи не стала церемониться и сразу провела проход в ноги. Далее Ронда молниеносно заняла доминирующую позицию в партере, буквально приговорив соперницу к поражению.

Бой завершился коронным армбаром со стороны экс-чемпионки UFC. Карано практически без сопротивления сразу постучала в знак сдачи.

Аллен сохранил место в топ-7 полулегковесов UFC

Параллельно с турниром MVP состоялся ивент UFC Vegas 117, который возглавил бой в полулегком весе между Арнольдом Алленом и Мелкуизаэлем Костой. Парни накануне очной встречи занимали седьмую и 12-ю строчки в рейтинге.

Англичанин подходил к бою, проиграв три из четырех последних встреч. Коста, напротив, шел на серии из шести побед. Тем не менее, Арнольд Аллен с самого начала завладел инициативой.

Англичанин занял центр октагона, начав теснить визави к сетке. Аллен раз за разом доносил тяжелые удары левой рукой и контролировал соперника в партере, когда бой переходил в горизонтальную плоскость.

Бразильский спортсмен пытался огрызаться, активно задействуя быстрые удары ногами по этажам. Однако опытный британец просто игнорировал выпады, продолжая прессинговать Косту. С каждым раундом преимущество Арнольда только росло.

Поединок продлился все 25 минут, где превосходство англичанина не вызывало сомнений. Судьи единогласно отдали победу Аллену. В послематчевом интервью довольный британец вызвал на реванш первого номера рейтинга Мовсара Евлоева.