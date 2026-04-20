The Athletic рассказывает о пяти футболистах, которые произвели наибольшее впечатление в полуфиналах Юношеской лиги УЕФА-2025/26.

Финальный этап Юношеской лиги УЕФА в Швейцарии собрал одних из самых ярких молодых талантов Европы — и за четыре дня в Лозанне они успели показать, почему за ними следит весь континент.

В борьбу вступили команды до 19 лет «Реала», «Бенфики», «Пари Сен-Жермен» и «Брюгге», и уже стартовые матчи выдались насыщенными событиями.

Полуфинал «Брюгге» — «Бенфика» в пятницу завершился победой бельгийцев 3:1, но счет отражает лишь часть того, что происходило на поле. На игру приехали ультрас португальской команды — Diabos Vermelhos, которые на протяжении всего матча зажигали фаеры и создавали огненную атмосферу.

Финальные минуты превратились в хаос: в компенсированное время арбитр показал две красные карточки, а после финального свистка вспыхнула стычка между игроками, в результате которой удалили еще и одного из тренеров лиссабонцев.

Во втором полуфинале, который собрал более 7 000 зрителей, развязка получилась не менее драматичной. «Реал» сравнял счет на 83-й минуте в матче с «ПСЖ», а затем вырвал путевку в финал в серии пенальти, отыгравшись по ходу нее.

В преддверии финала «Реал» — «Брюгге», который состоится в понедельник вечером, The Athletic выделяет пять игроков, ярко проявивших себя на турнире.

Даниэль Яньес

«Реал» Мадрид

Из-за того ажиотажа, который неизменно сопровождает Даниэля Яньеса, от испанца было просто невозможно отвести взгляд.

19-летний вингер, выступающий на правом фланге, стал одним из лучших игроков в матче против «ПСЖ» — и сразу стало понятно, почему он уже успел дебютировать за первую команду «Реала», выйдя на замену в марте в победной игре с «Эльче» (4:1).

Качество его игры не вызывало сомнений — будь то в атакующих действиях или когда он подхватывал мяч в глубине поля и начинал опасную комбинацию.

Иногда эмоции брали верх — особенно в эпизоде, когда форвард Хакобо Ортега не отдал ему передачу, оставив одного в штрафной. Но этот всплеск никак не умаляет его общего уровня.

В серии пенальти Даниэль пошел бить сразу после того, как «Реал» промахнулся первым ударом, — и хладнокровно пробил мимо голкипера парижан Мартина Джеймса. Не удивляйтесь, если в ближайшие месяцы имя Яньеса вы будете слышать все чаще.

Самба Кулибали

«Пари Сен-Жермен»

Одна из причин, по которой «Реал» смог сравнять счет только на 83‑й минуте, — монолит в центре обороны «ПСЖ», в который раз за разом упирались мадридцы. И этим «бетонным блоком» был 18-летний центральный защитник Самба Кулибали.

Он доминировал и в воздухе, и в единоборствах на земле, был ключевой фигурой надежной игры парижан в обороне. Кроме того, хладнокровие Кулибали помогало команде спокойно выходить из обороны через короткий пас.

Против мощной атакующей линии «Реала» — Яньес справа, Ортега в центре, Алексис Сирия слева — Кулибали выглядел блестяще и позволил обыграть себя лишь однажды.

До замены на 79-й минуте он успел совершить три перехвата, четыре выноса и выиграть в сумме 10 единоборств — в воздухе и на земле.

Лоренс Гомере

«Брюгге»

Капитан «Брюгге» — настоящий мотор своей команды. Выступая в центре полузащиты, Лоренс Гомере продемонстрировал блестящую универсальную игру. Он был безупречен в работе с мячом, выполнив 24 из 28 передач, девять из которых — на половине «Бенфики», и столь же эффективен в разрушении: три отбора и шесть выносов.

Гомере — постоянный игрок основы второй команды «Брюгге» в Челленджер Про Лиге (второй дивизион чемпионата Бельгии). Он не самый габаритный полузащитник, особенно на фоне Тьяго Фрейтаса из «Бенфики», но именно он задавал темп игре и контролировал ход встречи.

В разговоре с The Athletic он признался, что равняется на Райана Гравенберха из «Ливерпуля» и Серхио Бускетса, бывшего полузащитника «Барселоны» и «Интер Майами».

Несмотря на то, что в первом тайме Гомере не реализовал пенальти, он тут же добил мяч в ворота и нашел в себе смелость отпраздновать гол прямо перед ультрас «Бенфики», которые забросали его пластиковыми стаканчиками.

Джейден Уме

«Бенфика»

В довольно странном матче «Бенфики», где команда доминировала значительную часть времени, особенно в первом тайме, но все равно проиграла, Джейден Уме был одним из немногих, кто выглядел достойно.

Выступая на левом фланге атаки, он постоянно создавал угрозу: то растягивал оборону, оставаясь у бровки и смещаясь в центр, то навязывал борьбу защитникам в штрафной площади.

Футболист сборной Ирландии до 21 года (он дебютировал за «Корк Сити» в 15 лет и стал самым молодым футболистом в истории ирландского клуба) нанес девять ударов по воротам — больше, чем любой другой полевой игрок. Из них лишь два пришлись в створ, но на долю Уме пришлось почти треть от всех 30 ударов «Бенфики» в матче.

Эта встреча, без сомнения, запомнится хаотичной развязкой, но Уме продемонстрировал огромный потенциал и до самого конца пытался переломить ход встречи, когда поражение его команды уже казалось неизбежным.

Хавьер Наварро

«Реал» Мадрид

С момента перехода из «Челси» в 2018 году Тибо Куртуа остается одним из лучших вратарей Европы. В свои 33 года бельгиец по-прежнему далек от завершения карьеры, однако в полуфинале против «ПСЖ» в пятницу вечером Хавьер Наварро показал, что у «Реала» уже есть достойная перспектива на этой позиции.

Помимо шести сейвов по ходу встречи, включая спасение, которое лишило «ПСЖ» победного гола в концовке, он стал героем серии пенальти, отразив три удара игроков французской команды. Есть все основания утверждать, что именно он был лучшим игроком матча.

В более широком контексте для Наварро существует одна проблема: в клубной иерархии выше него находится Фран Гонсалес, которого высоко ценят в «Реале». Недавно он был в заявке первой команды на матч Лиги чемпионов против «Баварии».

Впрочем, ситуация может измениться. Если Куртуа и второй номер команды, Андрей Лунин, останутся в клубе, Гонсалес может задуматься об уходе — и тогда у Наварро появится шанс сделать шаг вперед.