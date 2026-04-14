ESPN рассказывает о футболистах, которые компенсируют возраст за счет безупречного игрового интеллекта.

Какое-то время действительно казалось, что стоит всерьёз задуматься, насколько еще хватит ресурса Харри Кейна.

После того, как в середине 2010-х он отыграл аномальное количество минут как за клуб («Тоттенхэм»), так и за сборную (Англия) — более 4000 во всех турнирах в сезонах 2015/16, 2017/18 и 2018/19, — его эффективность начала постепенно снижаться. В сезоне 2016/17 он набирал в Премьер-лиги в среднем 1,21 очка по системе «гол+пас» за 90 минут, затем 0,94 в кампании 2017/18, но в последующие годы этот показатель просел до 0,78 и 0,70, а сам игрок всё чаще пропускал матчи из-за мышечных травм и повреждений связок. Ему было 26, но его физический износ соответствовал уровню 30-летнего футболиста.

В нынешнем сезоне, за пару месяцев до своего 33-летия, Кейн набирает в среднем 1,48 очка по системе «гол+пас» за 90 минут во всех турнирах. Выступая за «Баварию», он уже забил 31 мяч в 26 матчах Бундеслиги и еще 11 в 10 играх Лиги чемпионов.

Наблюдать за Кейном сейчас, когда ему уже за тридцать, — значит видеть практически идеально сбалансированного форварда. Он способен продавить центральных защитников и моментально оказаться в свободной зоне. Может выиграть верховую борьбу в плотном скоплении игроков и нанести пушечный удар из-за пределов штрафной. Да, он по-прежнему часто исполняет пенальти — 15 реализованных попыток из 17 в этом сезоне.

При этом он продолжает достигать новых для себя высот: в прошлый вторник, в четвертьфинале Лиги чемпионов, Кейн впервые забил на «Сантьяго Бернабеу», а «Бавария» с десятой попытки наконец-то обыграла «Реал» в Мадриде.

В этом сезоне Кейн — идеальный лауреат Премии Гюндогана. Начиная с сезона 2020/21 мы отмечаем игроков, которые наиболее изящно справляются с возрастными изменениями.

Почему именно «Премия Гюндогана»? Потому что Илкай Гюндоган стал главным героем первого подобного материала.

Ниже — лауреаты этого года. Всем им не менее 32 лет, и они демонстрируют уровень игры, которого мы не видели уже довольно давно (или вообще никогда).

Гарри Кейн («Бавария» Мюнхен)

Кейну было непросто принять решение об уходе из «Тоттенхэма» после 10 сезонов и 213 голов в Премьер-лиге, остановившись всего в 47 мячах от исторического рекорда Алана Ширера.

Новый вызов (и перспектива завоевания крупных трофеев) или статус бессмертной легенды АПЛ? Кейн выбрал первое, и сложно представить, что он пожалел об этом хотя бы на секунду.

Точно так же сложно представить, что «Бавария» когда-либо жалела о выплате 95 миллионов евро за трансфер англичанина, несмотря на то, что ему на тот момент уже исполнилось 30 лет. Даже с учетом первого сезона без титулов для Кейна и «Баварии», и он сам, и его клуб продолжают прогрессировать. Мюнхенцы идут по графику на 89 очков в Бундеслиге (их лучший показатель с сезона 2013/14), а на счету Кейна 49 голов и пять результативных передач в 41 матче во всех турнирах.

Больше всего бросается в глаза сбалансированность его игры. Кейн знает все способы спровоцировать контакт и, как следствие, заработать пенальти, но при этом он достаточно силен физически, чтобы удерживать позицию в плотной борьбе с защитниками в штрафной площади, а его техническая оснащенность при работе с мячом откровенно недооценивается. Практически всё его футбольное развитие и карьерная траектория слились воедино в одном блестящем голе в ворота «Аталанты» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов в прошлом месяце.

Это затмило даже тот эпизод, когда он в полете в точности скопировал силуэт с логотипа Бундеслиги.

На данный момент у Кейна 134 гола во всех турнирах за «Баварию». И хотя он всё еще наверстывает упущенное по части командных наград (в Мюнхене у него их пока две), через несколько недель «Бавария» оформит очередное чемпионство в Бундеслиге и сыграть в полуфинале Кубка Германии.

Кроме того, данным Opta, «Бавария» остается вторым главным фаворитом в Лиге чемпионов, уступая лишь «Арсеналу». К слову, сборная Англии также является третьим фаворитом букмекеров на предстоящем чемпионате мира.

Трофейная коллекция Кейна может стремительно пополниться, и хотя он наверняка польщен попаданием в список лауреатов «Премии Гюндогана», будущие индивидуальные и командные успехи могут сделать его крайне привлекательным кандидатом и для участников голосования за «Золотой мяч».

Лука Модрич («Милан»)

Хорошо, допустим, нет ничего чересчур удивительного в том, что даже в 40 лет Лука Модрич занимает второе место в Серии А по общему количеству касаний (2500), выполненным передачам (1865) и передач с продвижением вперед (375). В конце концов, это Модрич, обладатель «Золотого мяча» 2018 года, а Серия А традиционно считается лигой с более низким темпом.

Его видение поля и врожденная культура паса, вероятно, позволили бы ему оставаться опасным и в 70 лет, если бы ему не приходилось много бегать. Он десятый по созданным моментам (48)? Разумеется. Он также второй по количеству принятых передач (1645)? Довольно безумно осознавать, что «Милан» настолько сильно зависит от человека, который недавно разменял пятый десяток, но всё же это Модрич.

Однако вот что действительно поражает: Модрич также занимает первое место в лиге по возвратам мяча (177). Безусловно, выдающийся игровой интеллект и выбор позиции означают, что возвраты мяча не являются исключительно показателем физической работоспособности, но для этого всё равно нужно покрывать значительное пространство! И вот Модрич в своем первом сезоне после ухода из мадридского «Реала» присоединился к еще одному из самых титулованных клубов в одной из пяти лучших лиг мира — и в своем фирменном стиле полностью подчинил эту игру себе.

Это невольно заставляет задуматься, почему мадридский «Реал» в последние сезоны тратил так много усилий на дозирование его игрового времени. В период с сезона 2022/23 по 2024/25 Модрич ни разу не выходил в стартовом составе более чем в 19 матчах чемпионата, не проводил на поле более 1819 минут за сезон и не играл в среднем более 53 минут за матч.

Несомненно, помогло то, что в этом сезоне «Милану» не нужно было отвлекаться на еврокубки, но Модрич вышел в старте в 30 из 32 матчей «Милана» и принял участие в 31 игре. Он проводит на поле в среднем 84,5 минуты за матч и идет по графику к своему первому сезону с 3000+ минутами в чемпионате со времен сезона-2011/12.

Такого просто не должно быть. Этот человек старше Лионеля Месси. Он на пять лет старше, чем был Андреа Пирло, когда уезжал в МЛС. Этим летом он должен стать одной из ключевых фигур сборной Хорватии, которая рассматривается как реальный претендент на серьезный результат на чемпионате мира. Во всём этом нет вообще ничего нормального.

Алексия Путельяс («Барселона»)

Если бы передо мной стояла задача составить список лучших футболисток всех времен, топ-12 выглядел бы примерно так:

1. Марта

2. Биргит Принц

3. Эбби Вамбах

4. Миа Хэмм

5. Кристин Синклер

6. Сунь Вэнь

7. Мишель Экерс

8. Меган Рапино

9. Карли Ллойд

10. Айтана Бонмати

11. Хайди Мор

12. Алексия Путельяс

Конечно, Марта, кажется, вообще не собирается завершать карьеру, а Бонмати в свои 28, уже с тремя подряд «Золотыми мячами», стремительно движется как минимум в топ-3 этого списка. Но Путельяс — партнерша Бонмати по «Барселоне» и обладательница «Золотого мяча» 2021 и 2022 годов — после двух лет, серьезно осложнённых травмами, снова вышла на свой максимальный уровень в 2025-м и 2026-м. Ее претензии как минимум на место в топ-10 становятся всё более весомыми.

Несмотря на то, что она играет в полузащите и тот факт, что «Барселона» выступает в этом сезоне на каком-то запредельном уровне (в 41 матче во всех турнирах они одержали 38 побед при двух ничьих, одном поражении и общей разнице мячей 164:14), она идет третьей в команде как по голам (9), так и по результативным передачам (6) в испанской Лиге F.

Она почти повторила свой карьерный рекорд по системе «гол+пас» в Лиге чемпионов: в сезоне 2021/22 на ее счету было 13 очков (11 голов и 2 передачи) в 10 матчах, а в этом году она уже записала в свой актив шесть голов и шесть передач в восьми играх (при том, что до конца турнира остается еще два или три матча). Больше результативных передач только у Клары Бюль из «Баварии», больше голов — только у Алессии Руссо из «Арсенала» и Пернилле Хардер из «Баварии», а по общему количеству результативных действий ей пока нет равных.

И сборная Испании, и «Барселона» стали еще сильнее в тот период, когда Путельяс была травмирована, и теперь, когда она вернулась на пик формы, обе эти команды могут стать абсолютно недосягаемыми.

Эдин Джеко («Шальке»)

Безусловно, по мере взросления важно находить для себя новые вызовы, но не кажется ли план вернуть в 40 лет «Шальке» в Бундеслигу и вывести сборную Боснии и Герцеговины на чемпионат мира легким перебором?

С тех пор, как в январе Джеко присоединился к борьбе «Шальке» за повышение в классе, он забил шесть мячей и отдал три результативные передачи в восьми матчах. А в конце полуфинального стыкового матча против Уэльса именно он забил важнейший гол за свою сборную. В итоге Босния и Герцеговина выиграла ту встречу в серии пенальти, а в финале квалификации против Италии Джеко нанес три удара по воротам и проделал колоссальный объем важнейшей работы.

Сейчас «Шальке» идёт на первом месте во Второй Бундеслиге, опережая третью команду на пять очков (третье место дает право сыграть в стыковых матчах с третьей с конца командой Бундеслиги) и, что самое главное, на шесть очков отрываясь от четвертого места.

В матче с Италией Джеко повредил плечо, но ожидается, что он довольно скоро вернется в строй. Если он сможет довести дело до выхода в элиту, а затем станет одним из трех 40-летних футболистов на чемпионате мира (наряду с Модричем и Криштиану Роналду), то трудно даже представить, что однажды кто-то превзойдет такое в 41 год.

Дэнни Уэлбек («Брайтон»)

Травма колена — 68 дней. Проблемы со связкой надколенника — 123 дня. Еще одна травма колена — 155 дней. Повреждение хряща — 41 день. Травма лодыжки — 40 дней. Перечень травм Дэнни Уэлбека на портале Transfermarkt не умещается на одной странице и служит горьким напоминанием о множестве «а что, если бы», которыми была пронизана первая половина его карьеры.

В сезоне 2011/12, в возрасте 21 года, он преодолел отметку в 2000 минут в чемпионате за «Манчестер Юнайтед» — в том самом сезоне, когда команда остановилась в шаге от победы в Премьер-лиге. Удивительно, но ему не удавалось повторить этот показатель по игровому времени вплоть до прошлого сезона, когда он впервые в карьере забил двузначное количество мячей в АПЛ. На тот момент ему было 34 года.

В нынешнем сезоне он превзошел самого себя. Уэлбек — самый результативный английский форвард Премьер-лиги в кампании 2025/26 с рекордными для своей карьеры 12 голами. Более того, в октябре он стал лучшим бомбардиром «Брайтона» за всю историю выступлений клуба в высшем дивизионе.

Его форма настолько убедительна, что главному тренеру сборной Англии Томасу Тухелю во время нескольких последних международных пауз пришлось отвечать на вопросы о возможном вызове нападающего в национальную команду. Только вдумайтесь: всерьез обсуждается приглашение 35-летнего футболиста, который не играл за сборную восемь лет!

Флориан Товен («Ланс»)

Если только «Пари Сен-Жермен» внезапно не провалит концовку сезона, неожиданная погоня «Ланса» за титулом в Лиге 1 в ближайшие недели завершится неудачей. Однако они идут по графику, который позволит им набрать на 20 очков больше по сравнению с прошлым годом и прыгнуть с восьмого места на второе — и во многом это связано с приходом Товена.

Спустя почти десятилетие после своего блестящего трехлетнего этапа в «Марселе» (с сезона 2016/17 по 2018/19 он записал на свой счет 53 гола и 28 результативных передач в чемпионате), загадочный 33-летний правый вингер вернулся во Францию после вполне успешных двух с половиной сезонов в «Удинезе».

На протяжении всего турнира он выступал в роли главного плеймейкера команды: Товен лидирует в клубе по продвижениям мяча на ведении (232), ожидаемым голам (xG, 10,6), ожидаемым результативным передачам (xA, 8,0), попыткам обыгрыша один в один (105) и точным навесам (50). Он также занимает второе место по созданным моментам (67), продвигающим передачам (170) и принятым пасам (1110), идет третьим по голам (9) и ассистам (5), и даже удерживает первенство по возвратам мяча в атакующей трети (24).

Он просто делает разницу на поле, о чем красноречиво говорит тот факт, что он со значительным отрывом обладает самым высоким показателем ожидаемой добавленной стоимости (xPVA) за все действия с мячом во всей лиге.

Даже в лиге, переполненной амбициозной молодежью, Товен нашел способ стать ключевой фигурой. И его игра не осталась незамеченной. Спустя более чем четыре года отсутствия в национальной сборной, прошлой осенью Товен вновь получил вызов и забил почти сразу же после выхода на замену в игре против Азербайджана. Если эта международная пауза и стала его лебединой песней, это всё равно чертовски красивая история.

Кенза Дали («Сан-Диего Вэйв»)

Она дебютировала за сборную Франции 12 лет назад, провела не менее 19 матчей за семь разных клубов в трех различных лигах и уже становилась лауреатом «Премии Гюндогана» три года назад!

Но жизнь в Сан-Диего явно пошла Дали на пользу, и она, по сути, стала местным аналогом Модрича для NWSL. С начала сезона NWSL 2025 года 34-летняя футболистка занимает первое место в лиге по касаниям (2674), принятым передачам (1662), продвижениям (283) и возвратам мяча (214). Кроме того, она идет второй по созданным моментам (68), точным передачам (1762) и продвигающим пасам (268).

Сезон 2026 года только начался, но Дали на старте демонстрирует ту же невероятную эффективность. Она лучше всех в лиге исполняет навесы, а ее «Вэйв», поднявшись с десятого на шестое место в прошлом сезоне, сейчас идут первыми с 12 очками в пяти турах. И никто не несет большей ответственности за этот взлет, чем Дали.

Каземиро («Манчестер Юнайтед»)

Попал ли Каземиро в наш рейтинг 50 худших трансферов в истории Премьер-лиги пару месяцев назад? Да! И, учитывая его контракт и возраст на тот момент, мы, в принципе и сейчас готовы подписаться под этим выбором.

Однако с тех пор, как 13 января Майкл Каррик возглавил «Манчестер Юнайтед», «красные дьяволы» проиграли лишь однажды в 10 матчах чемпионата, а 34-летний Каземиро — еще один многократный лауреат «Премии Гюндогана» — стал, возможно, вторым по значимости игроком команды на этом отрезке (уступая лишь Бруну Фернандешу, который и сам уже близок к тому, чтобы претендовать на эту награду). В этих 10 играх Каземиро выиграл 41 единоборство (лучший показатель в команде) и занял второе место по целому ряду статистических метрик, включая успешные действия в обороне (113) и забитые мячи (3). Он также второй по ударам в створ, ожидаемым голевым передачам и продвигающим пасам.

В марте он объявил, что покинет клуб, и сейчас делает всё возможное, чтобы его последние недели в Манчестере стали лучшими для него или, по крайней мере, лучшими с момента его первого года в команде.

Макси Моралес («Нью-Йорк Сити»)

Включать в этот список Лео Месси было бы похоже на жульничество, в свое время он собрал достаточно наград, поэтому давайте вместо этого отметим одного из старожилов МЛС «гюндогановского» возраста.

Моралес проводит свой 10-й сезон в составе «Нью-Йорк Сити» (включая небольшой отрезок кампании 2023 года, который он отыграл за клуб после непродолжительного возвращения в аргентинский «Расинг»). И после того как он вновь закрепился в стартовом составе в 2025 году, в новом сезоне аргентинец тоже выглядит просто потрясающе.

Он идет вторым в лиге по результативным передачам (5), шестым по созданным моментам (16) и 25-м по возвратам мяча (34). Кроме того, он доказывает, что всё еще способен отдавать совершенно немыслимые передачи.

Моралес делал двузначное количество ассистов в сезонах 2019 (12) и 2021 (11) годов, и сейчас он уже преодолел почти половину пути к тому, чтобы превзойти эту отметку. Неплохо для игрока ростом 160 см и весом 57 кг, которому только что исполнилось 39 лет.

Александр Шволов («Хартс»)

Конечно, 33 года для голкипера — это примерно как 28 для полевого игрока (или даже меньше, если судить по игре 40-летней легенды «Баварии» Мануэля Нойера в матче против мадридского «Реала»). Однако то, что Шволов делает в составе шотландского «Хартс» в этом сезоне, всё равно вызывает огромное уважение.

После того, как на протяжении девяти из 10 последних сезонов в различных немецких клубах его процент отраженных ударов колебался в скромном диапазоне от 56% до 70%, а последние два года он и вовсе провел в качестве глухого запасного в берлинском «Унионе», Шволов стал ключевой фигурой в неожиданной чемпионской гонке «Хартс». Он отбивает 74% ударов в створ и проводит «сухие» матчи в 52% случаев, когда выходит в стартовом составе (его предыдущий личный рекорд составлял 43%).

Недавно Шволов пропустил два мяча в матче с «Ливингстоном», который завершился вничью. И поскольку преимущество «Хартс» над «Рейнджерс» (очная встреча состоится 4 мая) составляет всего одно очко, а над «Селтиком» (встретятся 16 мая) — три, именно игра немецкого голкипера на финишной прямой определит, завершится ли этот волшебный сезон хеппи-эндом. Но пока что его подписание в статусе свободного агента выглядит как трансфер, оказавший колоссальное влияние на игру команды.

Почетная Премия Гюндогана № 1: Диего Чара («Портленд Тимберс»)

Если мы не собираемся отмечать бывшего лауреата нашей премии за столь грандиозное достижение, то ради чего вообще всё это затевалось?

Почетная Премия Гюндогана № 2: Джеймс Милнер («Брайтон»)

Если мы не чествуем 40-летнего футболиста, побившего абсолютный рекорд Премьер-лиги по количеству проведенных матчей, то в чем вообще смысл существования Премии Гюндогана?

Почетная Премия Гюндогана № 3: Илкай Гюндоган («Галатасарай»)

Возможно, вы о нем даже слышали? Легендарный этап карьеры Гюндогана в «Манчестер Сити» подошел к концу прошлым летом после клубного чемпионата мира. Однако он нашел отличное пристанище в «Галатасарае», где уже записал на свой счет пять результативных действий в чемпионате Турции. Разница забитых и пропущенных мячей стамбульского клуба, когда Илкай находится на поле, составляет впечатляющие +1,8 за 90 минут. Да, он отыграл всего 1046 минут (плюс 413 в Лиге чемпионов), но все равно помог команде добраться до 1/8 финала ЛЧ, а «Галатасарай» по-прежнему удерживает лидерство в турецкой Суперлиге с отрывом в четыре очка.