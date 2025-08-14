Дискриминация по возрасту: топ-10 игроков АПЛ, которых списали раньше времени

Несмотря на то, что 33-летний Мохамед Салах привел «Ливерпуль» к завоеванию титула, а стремительный прогресс в спортивной науке сделал выражение «возраст — лишь цифра» в Премьер-лиге более актуальным, чем когда-либо, нынешнее трансферное окно стало самым эйджистским (эйджизм — дискриминация по возрасту, — прим.) в истории.

Клубы подписывают менее квалифицированных, но более молодых футболистов в надежде, что они раскроют свой потенциал, а не потому, что уже вышли на топ-уровень. Очевидно, что их возможная будущая перепродажа ценится гораздо выше, чем способность сразу же усилить команду.

В этом списке десять игроков, которые стали жертвами предвзятого отношения: если бы не новый культ молодости, этим летом к ним было бы гораздо больше интереса.

Жан-Филипп Матета («Кристал Пэлас»)

Поговаривали, что в переходе Матета заинтересованы «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед», но до конкретных предложений дело так и не дошло. Оба клуба выбрали нападающих без опыта выступлений в АПЛ — Юго Экитике и Беньямина Шешко соответственно.

Жан-Филипп Матета globallookpress.com

Один из них, скорее всего, оправдает потраченные 70 миллионов фунтов, но почти наверняка потребуется время, прежде чем они смогут превзойти или хотя бы сравняться с тем, что Матета смог бы дать с первого же дня.

Нападающий, который прекрасно выполняет свои обязанности, выглядит не менее уверенно в роли центрфорварда, чем кто-либо другой, и при этом находится в отличной форме в свои 28 лет, казался идеальным вариантом почти для любого топ-клуба.

На счету Матета всего 292 матча на взрослом уровне против 210 у Шешко, хотя он старше словенца на шесть лет.

Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»)

Эйджизм особенно удивляет, когда речь идет о вратарях. В данном случае вызывает недоумение политика «Манчестер Юнайтед». Говорят, сейчас они выбирают между вариантом «на будущее» — Сенне Ламменсом из «Антверпена» или Джанлуиджи Доннаруммой (ему, на секундочку, всего 26!) — и 32-летним Мартинесом.

Эмилиано Мартинес globallookpress.com

После судьбоносного подписания 34-летнего Эдвина ван дер Сара в 2005 году «Юнайтед» должны понимать, что опытный вратарь находится в самом в расцвете сил. Ван дер Сар провел за «красных дьяволов» 266 матчей (в 135 случаях не пропустил ни одного мяча), завоевал четыре титула Премьер-лиги и выиграл Лигу чемпионов. При этом, по мнению многих, нидерландец слишком рано завершил карьеру — в 40 лет.

Джаррод Боуэн («Вест Хэм»)

Если бы Боуэн хотел сменить клуб, ему, скорее всего, помешало бы сочетание возраста (28 лет) и того факта, что он выступает за команду, настолько сдавшую позиции, что она — а вместе с ней и сам игрок — просто отсутствует в мыслях спортивных директоров топ-клубов.

Джаррод Боуэн globallookpress.com

А ведь они наверняка не отказались бы от футболиста, который два последних сезона подряд набирает двузначные показатели и по голам, и по результативным передачам.

Капитанская повязка и разочарование тестя, вероятно, означают, что он не слишком заинтересован в трансфере. Хотя Боуэн прекрасно понимает: его шансы попасть в сборную Англии взлетели бы до небес, будь у него возможность выбраться из клуба, который, похоже, и дальше будет тянуть его вниз.

Даниэль Муньос («Кристал Пэлас»)

Есть веские основания считать, что Муньос был лучшим фулбэком Премьер-лиги в прошлом сезоне. Лишь Идрисса Гейе (181) сделал в общей сложности больше перехватов и отборов, чем колумбиец (167).

Даниэль Муньос globallookpress.com

Хотя Муньос больше известен тем, что без конца рвется по флангу вперед и выполняет опасные навесы в штрафную. Среди защитников по количеству созданных моментов для ударов Муньос (46) уступил только Педро Порро (57) и Тренту Александеру-Арнольду (53).

Нет сомнений, что «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» стремились бы подписать Муньоса, если бы ему было 25 лет, а не 28.

Алекс Ивоби («Фулхэм»)

Ивоби, как и почти все его одноклубники вместе с тренером, находится на своем месте.

Алекс Ивоби globallookpress.com

Но нет сомнений, что на столь универсального хавбека, завершившего сезон с девятью голами и шестью результативными передачами, был бы гораздо больший спрос, если бы: а) он уже не пробовал себя в одном из топ-клубов и б) ему всё еще было около 25 лет.

Идрисса Гейе («Эвертон»)

В последние пару лет Каземиро лучше других доказал, что роль разрушителя в центре поля — это, скорее, занятие для молодых по меркам современного футбола.

Идрисса Гейе globallookpress.com

Но Гейе успешно разрушает этот миф: в свои 34 года он выбивает соперников из колеи и действует назойливее, чем когда-либо.

Будь он на десять лет моложе, «Эвертон» держал бы в руках актив стоимостью в десятки миллионов фунтов.

Олли Уоткинс («Астон Вилла»)

«Арсенал» стремился подписать Уоткинса в январе, но в итоге дождался лета и купил Виктора Дьекереша.

Олли Уоткинс globallookpress.com

«Манчестер Юнайтед» выбрал Шешко, «Челси», похоже, уже решил вопрос с нападающим, в то время как «Ливерпуль» вряд ли переключится на Уоткинса, отказавшись от идеи подписать Исака. Похоже, Олли упустил момент для перехода в топ-клуб.

Уоткинс, должно быть, уверен, что принес бы не меньше пользы, чем любой из вышеупомянутых нападающих.

Джек Грилиш («Манчестер Сити»)

Никто не собирается критиковать аренду Грилиша в «Эвертон», напротив, надеемся и верим, что он отлично проведет время в новом клубе.

Джек Грилиш globallookpress.com

В год чемпионата мира у Джека, скорее всего, не будет проблем с игровой практикой, что очень важно в его ситуации.

Но это всё же поразительное понижение статуса для первого в истории Премьер-лиги футболиста с ценником в 100 миллионов фунтов, который сыграл ключевую роль в триумфальном для «Манчестер Сити» сезоне-2022/2023, когда команда Пепа Гвардиолы оформила требл.

Каору Митомa («Брайтон»)

Каору Митомa globallookpress.com

Глядя на его выдающееся умение обыгрывать соперников один в один, на его десять голов и четыре результативные передачи в Премьер-лиге в прошлом сезоне, остается лишь предположить, что «Арсенал» подписал Нони Мадуэке (семь голов и четыре передачи) только потому, что ему 23 года, а Митоме уже 28.

Юри Тилеманс («Астон Вилла»)

Сложно наблюдать за Тилемансом, смотреть на его изящное первое касание, изумительное видение поля и умение находить свободные зоны, при этом не думая о том, что он усилил бы практически любую команду Премьер-лиги.

Все футбольные трансферы

Бельгийский полузащитник достоин играть в Лиге чемпионов и не выглядит футболистом, чья карьера уже в ближайшем будущем пойдет на спад.