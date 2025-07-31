Звезды на чемоданах. Исак, Гарначо, Уоткинс и еще семь известных игроков, которые сменят команду до конца лета

Александр Исак

«Ньюкасл» всегда твердо придерживался четкой позиции — Александр Исак не продается. Однако, по слухам, шведский нападающий уже уведомил клуб о своем желании уйти.

Исак не поехал с командой на предсезонный тур в Сингапур и Южную Корею. «Ньюкасл» тем временем уже изучает рынок нападающих на случай, если им все-таки придется продать своего лучшего игрока.

Александр Исак globallookpress.com

Потеря Исака, обладающего отличным голевым чутьем, станет серьезным ударом по амбициям команды в Лиге чемпионов, но главный тренер Эдди Хау понимает, что не застрахован от этого сценария: «Я хочу верить, что у нас всё еще остаются все возможности. Я очень надеюсь, что он останется, но не всё зависит от меня».

Известно, что главным претендентом на Исака стал «Ливерпуль», который готов заплатить 120 миллионов фунтов. Переговоры идет медленно, но желание игрока сменить команду может ускорить этот процесс.

Николас Джексон

Сенегальский нападающий «Челси» забил 10 мячей в 30 матчах Премьер-лиги в сезоне 2024/25, но при этом неоднократно подвергался критике, особенно после удаления и последующей дисквалификации на два матча на недавнем Клубном чемпионате мира.

Николас Джексон globallookpress.com

«Челси» в это трансферное окно уже усилил атаку, подписав Лиама Делапа и Жуана Педро, поэтому уход 24-летнего Джексона в ближайшие недели станет закономерным развитием событий.

«Манчестер Юнайтед» изучал возможность сделки, но теперь исключил Джексона из своих планов из-за слишком высокой суммы, которую требуют за него хозяева «Челси».

Джек Грилиш

Когда «Манчестер Сити» летом 2021 года установил клубный и британский трансферный рекорд, выкупив Грилиша у «Астон Виллы», или когда он помог команде завоевать исторический требл в сезоне 2022/23, вряд ли кто-то мог представить, что летом 2025-го ему придется искать новый клуб.

Джек Грилиш globallookpress.com

В прошлом сезоне Джек вышел в стартовом составе всего в семи матчах Премьер-лиги. Последние сомнения исчезли в начале июня, когда он не попал в заявку команды на Клубный чемпионат мира.

«Хочу ли я вернуть того Джека, который выиграл требл? Конечно, хочу. Но я стараюсь быть честным с самим собой. Я много боролся за него, боролся, чтобы он оказался здесь. Я знаю, что он способен на большее, я это видел. Я хочу видеть такой уровень на каждой тренировке и в каждом матче», — сказал Пеп Гвардиола еще в январе.

Гвардиола настаивал, что исключение Грилиша из заявки на заключительный матч сезона в Премьер-лиге в мае никак не связано с разногласиями между ним и игроком. Но независимо от причин, по которым Джек оказался на скамейке, его уход может быть выгоден обеим сторонам.

Грилишу гораздо больше подходит креативная, свободная роль, чем та, которую он исполнял в «Сити», а игровая практика ему крайне необходима, если он надеется попасть в сборную Англии на ЧМ-2026.

Проблема в том, что пока неясно, сможет ли он найти новую команду, учитывая его высокую зарплату. К тому же, уже в сентябре ему исполнится 30 лет.

Алехандро Гарначо

На другой стороне Манчестера тоже есть несколько игроков, от которых хотят избавиться этим летом. Гарначо, ставший одним из главных изгоев «Манчестер Юнайтед», — самый привлекательный вариант из этой группы для потенциальных покупателей.

Алехандро Гарначо globallookpress.com

В отличие от большинства игроков, которых клуб выставил на трансфер, у Гарначо по-прежнему репутация перспективного игрока, подкрепленная хорошими выступлениями в прошлом сезоне. За него «МЮ» точно может получить солидную сумму.

Известно, что аргентинец входит в список трансферных целей «Челси».

Главный тренер «красных дьяволов» Рубен Аморим настаивает, что игроков, выпавших из обоймы, не будут отпускать за бесценок. Более того, некоторые из них еще могут вернуться в основной состав.

Сон Хын Мин

«Тоттенхэму» предстоит принять непростое решение.

Как бы ни сложилась ситуация, Сон навсегда останется капитаном, который помог клубу прервать 17-летнюю засуху без трофеев, приведя команду к победе в Лиге Европы.

Сон Хын Мин globallookpress.com

Однако не так давно Сону исполнилось 33 года, а до окончания действующего контракта с ним остается меньше года.

Известно, что в подписании южнокорейского футболиста заинтересован «Лос-Анджелес», один из лучших клубов МЛС.

Новый главный тренер «Тоттенхэма» Томас Франк пока не решил, сохранит ли Сон капитанскую повязку в новом сезоне.

«Это непростая ситуация. Сейчас у меня есть игрок, который полностью предан делу и хорошо тренируется. Но когда футболист долгое время находится в клубе, всегда наступает момент, когда нужно принимать решение», — сказал Франк на первой пресс-конференции в качестве главного тренера «Тоттенхэма».

Кристофер Нкунку

Нкунку — один из тех, кого «Челси» точно готов продать этим летом, чтобы сбалансировать состав. С приходом Лиама Делапа и Жуана Педру у француза вряд ли прибавится игрового времени. В прошлом сезоне он вышел в стартовом составе лишь в девяти матчах АПЛ.

Кристофер Нкунку globallookpress.com

По данным СМИ, «Челси» значительно снизил сумму, за которую готов отпустить игрока — с 65 миллионов фунтов в январе до примерно 43 миллиона.

В переходе Нкунку заинтересованы несколько клубов АПЛ, а также команды из Италии и Германии.

Марк Гехи

«Ньюкасл», скорее всего, возобновит интерес к 25-летнему центральному защитнику сборной Англии.

Марк Гехи globallookpress.com

Прошлым летом «сороки» отказались платить за Гехи 65 миллионов фунтов, которые просил «Кристал Пэлас». Но теперь, когда у Марка остался последний год по контракту, лондонский клуб наверняка пойдет на уступки.

Но «Ньюкасл», похоже, не единственный, кому нужен Гехи: интерес к игроку проявляет и «Ливерпуль», которому после продажи Джарелла Куанса точно не помешает еще один центральный защитник.

«Пэлас» вряд ли захочет расставаться со своим капитаном, но если не согласиться на продажу сейчас, летом следующего года они могут потерять его бесплатно.

Эмилиано Мартинес

Имя Мартинеса этим летом постоянно мелькает в трансферных сводках.

Аргентинец сыграл ключевую роль в прогрессе «Астон Виллы», но его эмоциональное прощание с болельщиками в конце прошлого сезона дало понять, что он может покинуть команду.

Эмилиано Мартинес globallookpress.com

Продажа Мартинеса может помочь клубу в финансовом плане. С учетом того, что его контракт рассчитан до 2029 года, за него можно выручить серьезную сумму.

Ранее 32-летнего Мартинеса связывали с «Манчестер Юнайтед», однако теперь переход на «Олд Траффорд» фактически исключен.

Дело в том, что «Вилла» готова рассматривать только полноценный трансфер, а не аренду, тогда как «Юнайтед» не готов к таким тратам.

Интерес к Мартинесу ранее проявляли и клубы из Саудовской Аравии, но остаются сомнения, насколько сам игрок заинтересован в подобном варианте.

Беньямин Шешко

Похоже, для Шешко приближается к переходу в один из клубов Премьер-лигу.

В прошлом году словенец подписал новый контракт «Лейпцигом», в котором есть опция, согласно которой ему разрешат уйти, если потенциальный покупатель согласится заплатить в районе 80-90 миллионов евро.

Беньямин Шешко globallookpress.com

В категорию таких клубов входят «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл», которые ранее уже проявляли интерес к 22-летнему форварду.

Более того, «Ньюкасл» пытался подписать его еще в 2022 году, а скауты «Юнайтед» следят за ним с 16 лет.

Тем не менее, Шешко не настроен на немедленный уход, он не исключает, что проведет в Лейпциге еще один сезон.

В случае ухода Исака именно Шешко станет для «Ньюкасла» приоритетной целью. Также сообщается, что «Манчестер Юнайтед» сузил круг кандидатов на позицию нападающего до двух человек и Шешко один из них.

Олли Уоткинс

Второй кандидат в списке «МЮ» наряду с Шешко — Олли Уоткинс. В январе «Астон Вилла» запрашивала у «Арсенала» 60 миллионов фунтов, но «Юнайтед» тоже не готов платить такую сумму и рассчитывает, что клуб из Бирмингема согласится на 40-45 миллионов.

Олли Уоткинс globallookpress.com

«Манчестер Юнайтед» нужен нападающий, уже зарекомендовавший себя в Премьер-лиге. Уоткинс может стать решением проблемы на короткий срок, поскольку в этом году ему исполнится 30 лет. Но зато у него достаточно опыта. В сезоне 2024/25 Олли забил 16 мячей в Премьер-лиге, тогда как форвард «МЮ» Расмус Хейлунн — всего лишь четыре.

Все футбольные трансферы

Как и в случае с Шешко, «Манчестер Юнайтед» продолжает прорабатывать возможные условия сделки.