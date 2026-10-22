«Бешикташ» одержал две победы в Лиге Европы

«Бешикташ» и «Кристал Пэлас» играют в Стамбуле в третьем туре общего этапа Лиги Европы. Турецкий клуб выиграл оба стартовых матча, набрав шесть очков. У англичан три пункта. Следить за её ходом можно с нашей онлайн-трансляцией.

Онлайн матча 20 сек. 20 секунд

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57' «Кристал Пэлас» переворачивает игру буквально за пару минут.

55' ГООООООООЛ! 1:2! Матета! И тут же второй забивает «Кристал Пэлас». Матета получил пас с левого фланга, приблизился к линии вратарской и прошил ворота соперника, отправив мяч прямо под перекладину.

54' Хотя изначально гол Пино отменили из-за офсайда и в игру вмешался ВАР. Счёт в нашем поединке равный — 1:1.

53' ГООООООООООООЛ! 1:1! Пино! Халаили прострелил с правого фланга и Пино в касание с 10-ти метров переправил мяч в сетку.

52' После навесной передачи с левого края Матета выиграл борьбу на втором этаже и с линии вратарской пробил головой в правый угол. Вратарь парировал удар.

50' Пино делает забегание в штрафную соперника, чувствует контакт от соперника и падает, надеясь на пенальти. Удара с точки не будет, фола не было.

Статистика матча 1 Удары в створ 1 2 Удары мимо 2 59 Владение мячом 41 1 Угловые удары 3 0 Офсайды 3 4 Фолы 8

48' Отметим, что в перерыве замен в составах команд не было, поединок продолжают футболисты, которые вышли в старте.

46' Начался второй тайм.

Ндиди globallookpress.com

45+3' Звучит свисток на перерыв. Ндиди забил гол в раздевалку. «Бешикташ» впереди — 1:0. Отдыхаем.

45+2' ГОООООООООООЛ! 1:0! Ндиди! Ндиди получил мяч из глубины поля, вошел в штрафную слева и отправил мяч в правый угол.

45+1' Карточку желтого цвета получил Пино, он нарушил правила в центре поля против О Хён Кю.

45' К основному времени первого тайма добавлено 3 минуты.

44' Троссар сделал навесную передачу с правого фланга, мяч прилетел в руки вратарю.

42' Уортон забросил мяч из глубины поля на левый фланг, Макнил не успел обработать мяч, его обезмячили защитники.

40' Первая замена в матче: с поля ушел травмированный Миретти, в игру вступил Озджан.

39' Что-то с плечом у Миретти, возможно будет вынужденная замена. А пока Миретти покидает поле на минуту, чтобы ему оказали помощь.

38' Камада нарушил правила в центре поля против Миретти.

37' «Бешикташ» владеет мячом 61%, «Кристал Пэлас» — 39%.

35' Момент. Матета после прострела с правого края. Матета пробил с угла вратарской, но удар получился прямо в руки вратарю.

33' Матета из глубины поля отдал простреливал на Пино в центр штрафной, но игрока опередели защитники и вынесли сферу.

31' Фол в центре поля. сфолил на Дисаси пострадал после нарушения правила со стороны О Хён Кю.

29' Всего три раза команды пробили по воротам друг друга: хозяева — один раз, гости — два. В створ «Бешикташ» и «Кристал Пэлас» ещё не попали.

27' Успокоилась немного игра, команды в основном играют в центральной части поля.

25' Митчелл вбрасывает мяч из-за боковой с левого фланга, отдает пас на Матета, но зашитники «Бешикташа» вовремя сориентировались и отобрали мяч.

23' Момент у гостей. Митчелл вошёл в штрафную с левого полуфланга, пробил в дальний правый угол, мяч разминулся со штангой.

21' Йылмаз подал с правого углового во вратарскую, последовал удар выше ворот «Кристал Пэласа».

19' Момент. Матета ускорился, поймал мяч, вошел в штрафную через центр и пробил в левый угол, мяч разминулся со штангой.

17' Опасно! Уортон с левого угла вратарской прострелил на дальнюю штангу, Матета не успел замкнуть передачу.

15' Первая жёлтая карточка в матче. Ндиди получает горчичник за фол против Пино в центре поля.

13' «Бешикаташ» владеет 56% игрового времени, «Кристал Пэлас» — 44%.

11' Матета пытался проскочить по левому флангу атаки, но его обезмячили защитники «Бешикташа» прямо на границе штрафной площади.

Матета globallookpress.com

09' Да, это отмена гола. Матета оказался в положении вне игры. Счёт снова равный — 0:0.

08' В игру вступает ВАР, возможно отменят гол англичан.

06' ГОЛ. Матета получил мяч у линии вратарской и с правого угла отправил мяч в левый угол.

05' Троссар прострелил с правого фланга в направлении Миретти, но защитники «Кристал Пэласа» сыграли надёжно в обороне и выбили мяч подальше от своих ворот.

04' Мячом больше владеет «Бешикташ», пока без острых моментов проходит игра.

02' Встречу с центра поля начинают футболисты «Кристал Пэласа», гости играют в красно-синей форме, «Бешикташ» — в белой.

01' Матч стартовал, поехали.

До матча

21:45 Стартовый состав «Кристал Пэласа»: Бенитес, Ричардс, Дисаси, Канво, Халаили, Камада, Уортон, Митчелл, Пино, Матета, Макнил.

21:35 Стартовый состав «Бешикташа»: Нюбель, Джало, Булут, Уаттара, Акдаг, Миретти, Ндиди, Троссар, Йылмаз, Факили, О Хён Кю.

21:25 Главным арбитром встречи назначен Данни Маккели из Нидерландов.

21:15 «Бешикташ» и «Кристал Пэлас» ранее не пересекались в официальных турнирах. Предстоящий матч станет первой очной встречей команд.

21:05 «Кристал Пэлас» одержал одну победу в двух стартовых турах основного этапа Лиги Европы. В первом матче английская команда разгромила «Лех» со счетом 4:0, но затем уступила «Лиону» — 2:3. Перед встречей с «Бешикташем» у лондонцев есть кадровая потеря. Защитник Чади Риад продолжает восстанавливаться после травмы колена.

20:50 «Бешикташ» набрал шесть очков в первых двух турах основного этапа Лиги Европы. Турецкий клуб начал турнир с домашней победы над «Марселем» со счетом 4:1, после чего в гостях одолел «Хоффенхайм» — 3:2. При этом стамбульцы испытывают кадровые трудности: из-за повреждений команде могут не помочь Оркун Кёкчю и Мильот Рашица.

20:35 Матч пройдёт на «Тупрас Стэдиум» в Стамбуле, вмещающем 42 684 болельщика.

20:25 Всем привет! Следим за матчем «Бешикташ» — «Кристал Пэлас» в Лиге Европы. Турки и англичане встретятся в борьбе за важные очки на общем этапе турнира. Рассказываем о главных событиях встречи в нашей онлайн трансляции!

20:15 Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 1.74.