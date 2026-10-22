«Бешикташ» и «Кристал Пэлас» играют в Стамбуле в третьем туре общего этапа Лиги Европы. Турецкий клуб выиграл оба стартовых матча, набрав шесть очков. У англичан три пункта. Следить за её ходом можно с нашей онлайн-трансляцией.
Онлайн матча
57' «Кристал Пэлас» переворачивает игру буквально за пару минут.
55' ГООООООООЛ! 1:2! Матета! И тут же второй забивает «Кристал Пэлас». Матета получил пас с левого фланга, приблизился к линии вратарской и прошил ворота соперника, отправив мяч прямо под перекладину.
54' Хотя изначально гол Пино отменили из-за офсайда и в игру вмешался ВАР. Счёт в нашем поединке равный — 1:1.
53' ГООООООООООООЛ! 1:1! Пино! Халаили прострелил с правого фланга и Пино в касание с 10-ти метров переправил мяч в сетку.
52' После навесной передачи с левого края Матета выиграл борьбу на втором этаже и с линии вратарской пробил головой в правый угол. Вратарь парировал удар.
50' Пино делает забегание в штрафную соперника, чувствует контакт от соперника и падает, надеясь на пенальти. Удара с точки не будет, фола не было.
48' Отметим, что в перерыве замен в составах команд не было, поединок продолжают футболисты, которые вышли в старте.
46' Начался второй тайм.
45+3' Звучит свисток на перерыв. Ндиди забил гол в раздевалку. «Бешикташ» впереди — 1:0. Отдыхаем.
45+2' ГОООООООООООЛ! 1:0! Ндиди! Ндиди получил мяч из глубины поля, вошел в штрафную слева и отправил мяч в правый угол.
45+1' Карточку желтого цвета получил Пино, он нарушил правила в центре поля против О Хён Кю.
45' К основному времени первого тайма добавлено 3 минуты.
44' Троссар сделал навесную передачу с правого фланга, мяч прилетел в руки вратарю.
42' Уортон забросил мяч из глубины поля на левый фланг, Макнил не успел обработать мяч, его обезмячили защитники.
40' Первая замена в матче: с поля ушел травмированный Миретти, в игру вступил Озджан.
39' Что-то с плечом у Миретти, возможно будет вынужденная замена. А пока Миретти покидает поле на минуту, чтобы ему оказали помощь.
38' Камада нарушил правила в центре поля против Миретти.
37' «Бешикташ» владеет мячом 61%, «Кристал Пэлас» — 39%.
35' Момент. Матета после прострела с правого края. Матета пробил с угла вратарской, но удар получился прямо в руки вратарю.
33' Матета из глубины поля отдал простреливал на Пино в центр штрафной, но игрока опередели защитники и вынесли сферу.
31' Фол в центре поля. сфолил на Дисаси пострадал после нарушения правила со стороны О Хён Кю.
29' Всего три раза команды пробили по воротам друг друга: хозяева — один раз, гости — два. В створ «Бешикташ» и «Кристал Пэлас» ещё не попали.
27' Успокоилась немного игра, команды в основном играют в центральной части поля.
25' Митчелл вбрасывает мяч из-за боковой с левого фланга, отдает пас на Матета, но зашитники «Бешикташа» вовремя сориентировались и отобрали мяч.
23' Момент у гостей. Митчелл вошёл в штрафную с левого полуфланга, пробил в дальний правый угол, мяч разминулся со штангой.
21' Йылмаз подал с правого углового во вратарскую, последовал удар выше ворот «Кристал Пэласа».
19' Момент. Матета ускорился, поймал мяч, вошел в штрафную через центр и пробил в левый угол, мяч разминулся со штангой.
17' Опасно! Уортон с левого угла вратарской прострелил на дальнюю штангу, Матета не успел замкнуть передачу.
15' Первая жёлтая карточка в матче. Ндиди получает горчичник за фол против Пино в центре поля.
13' «Бешикаташ» владеет 56% игрового времени, «Кристал Пэлас» — 44%.
11' Матета пытался проскочить по левому флангу атаки, но его обезмячили защитники «Бешикташа» прямо на границе штрафной площади.
09' Да, это отмена гола. Матета оказался в положении вне игры. Счёт снова равный — 0:0.
08' В игру вступает ВАР, возможно отменят гол англичан.
06' ГОЛ. Матета получил мяч у линии вратарской и с правого угла отправил мяч в левый угол.
05' Троссар прострелил с правого фланга в направлении Миретти, но защитники «Кристал Пэласа» сыграли надёжно в обороне и выбили мяч подальше от своих ворот.
04' Мячом больше владеет «Бешикташ», пока без острых моментов проходит игра.
02' Встречу с центра поля начинают футболисты «Кристал Пэласа», гости играют в красно-синей форме, «Бешикташ» — в белой.
01' Матч стартовал, поехали.
До матча
21:45 Стартовый состав «Кристал Пэласа»: Бенитес, Ричардс, Дисаси, Канво, Халаили, Камада, Уортон, Митчелл, Пино, Матета, Макнил.
21:35 Стартовый состав «Бешикташа»: Нюбель, Джало, Булут, Уаттара, Акдаг, Миретти, Ндиди, Троссар, Йылмаз, Факили, О Хён Кю.
21:25 Главным арбитром встречи назначен Данни Маккели из Нидерландов.
21:15 «Бешикташ» и «Кристал Пэлас» ранее не пересекались в официальных турнирах. Предстоящий матч станет первой очной встречей команд.
21:05 «Кристал Пэлас» одержал одну победу в двух стартовых турах основного этапа Лиги Европы. В первом матче английская команда разгромила «Лех» со счетом 4:0, но затем уступила «Лиону» — 2:3. Перед встречей с «Бешикташем» у лондонцев есть кадровая потеря. Защитник Чади Риад продолжает восстанавливаться после травмы колена.
20:50 «Бешикташ» набрал шесть очков в первых двух турах основного этапа Лиги Европы. Турецкий клуб начал турнир с домашней победы над «Марселем» со счетом 4:1, после чего в гостях одолел «Хоффенхайм» — 3:2. При этом стамбульцы испытывают кадровые трудности: из-за повреждений команде могут не помочь Оркун Кёкчю и Мильот Рашица.
20:35 Матч пройдёт на «Тупрас Стэдиум» в Стамбуле, вмещающем 42 684 болельщика.
20:25 Всем привет! Следим за матчем «Бешикташ» — «Кристал Пэлас» в Лиге Европы. Турки и англичане встретятся в борьбе за важные очки на общем этапе турнира. Рассказываем о главных событиях встречи в нашей онлайн трансляции!
20:15 Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 1.74.