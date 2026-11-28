В августе 2018 года Александр Беленов защищал ворота «Уфы» в матче против «Рейнджерс» Стивена Джеррарда, а башкирской команде не хватило двух голов, чтобы пробиться в групповой этап Лиги Европы. Спустя восемь лет голкипер, который успел покинуть клуб и вернуться обратно, уже рассуждает о том, как бы «Уфа» не пополнила так называемую Небесную лигу. В интервью «Спорт-Экспрессу» Беленов рассказал, что футболисты не получили премиальные за весь 2026 год, а задолженности сохранились ещё с прошлого года. 25 ноября наличие финансовых проблем подтвердил генеральный директор клуба Марат Шмаков. По информации журналиста Ивана Карпова, общая сумма задолженности достигла 30 миллионов рублей. И это в клубе, который несколько лет назад зарабатывал на трансферах сотни миллионов и считался едва ли не образцом грамотного управления для небогатых команд российского чемпионата.

За восемь лет «Уфа» прошла путь от Второго дивизиона до еврокубков

Летом 2010 года президент Башкортостана Рустэм Хамитов объявил о необходимости создания в столице республики футбольной команды уровня Премьер-лиги. Реализация проекта заняла всего четыре года, причём одним из главных его архитекторов стал Шамиль Газизов, который в мае 2012-го занял должность генерального директора клуба. Тогда же команду возглавил Игорь Колыванов, под руководством которого уфимцы впоследствии сенсационно разгромили «Томь» (5:1) в первом стыковом матче за право выступать в Премьер-лиге. Четыре мяча в той встрече забил Дмитрий Голубов, а сам город, традиционно ассоциировавшийся прежде всего с хоккеем, впервые получил команду в высшем дивизионе российского футбола.

Довольно быстро руководство «Уфы» определилось с моделью развития клуба. Не имея финансовых возможностей для конкуренции с грандами, уфимцы сделали ставку на поиск недооценённых футболистов и молодых талантов, которые по разным причинам не сумели закрепиться в более обеспеченных командах. Похожим образом складывалась ситуация и с тренерами: в 2016 году Газизов предоставил возможность перезапустить карьеру Виктору Гончаренко, который уже через несколько месяцев возглавил ЦСКА. На смену белорусскому специалисту пришёл Сергей Семак, до этого не имевший опыта самостоятельной работы на посту главного тренера клуба.

Шамиль Газизов и Сергей Семак globallookpress.com

Именно при Семаке «Уфа» добилась главного достижения в своей истории, заняв шестое место в чемпионате-2017/18 и получив путёвку в Лигу Европы. Сам специалист к тому моменту уже заинтересовал руководство «Зенита», поэтому в еврокубках башкирская команда дебютировала под руководством Сергея Томарова. Пройдя словенский «Домжале» и люксембургский «Прогрес», уфимцы добрались до решающего раунда квалификации, где встретились с шотландским «Рейнджерс».

После минимального поражения на «Айброксе» (0:1) «Уфа» имела все шансы отыграться на своём поле, тем более что из-за удалений Альфредо Морелоса и Джона Флэнагана шотландцы завершали ответную встречу вдевятером. Однако даже численное преимущество не помогло хозяевам развить успех после гола Дмитрия Сысуева (1:1), а с учётом действовавшего тогда правила выездного гола уфимцам необходимо было забивать ещё дважды. На этом единственный на сегодняшний день еврокубковый поход башкирского клуба завершился, а уже на следующий день после встречи с «Рейнджерс» один из главных молодых талантов команды Иван Обляков перебрался в ЦСКА.

Главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард во время матча против «Уфы» globallookpress.com

«Уфа» продавала футболистов в российские топ-клубы и даже в «Манчестер Сити»

Пожалуй, наиболее показательным примером работы Газизова стал трансфер Александра Зинченко. В феврале 2015 года в Уфе оказался 18-летний украинский полузащитник, который до этого выступал за молодёжную команду донецкого «Шахтёра». Спустя полтора года Зинченко уже играл за национальную сборную Украины, побил рекорд Андрея Шевченко, став самым молодым автором гола в её истории, и подписал контракт с «Манчестер Сити». Для клуба, который всего двумя годами ранее выступал в ФНЛ, подобная сделка выглядела практически невероятной.

Ахмед Муса и Александр Зинченко в матче ЦСКА — «Уфа» globallookpress.com

Однако Зинченко был далеко не единственным удачным приобретением «Уфы». Андрей Лунёв перебрался в Башкортостан из раменского «Сатурна», выступавшего во Втором дивизионе, а впоследствии стал основным вратарём «Зенита». Иван Обляков приехал из петербургской СДЮШОР «Зенит», Игорь Дивеев вырос в системе самого башкирского клуба, а Данил Круговой получил в Уфе возможность регулярно выступать на уровне Премьер-лиги, которой ему не хватало в родном Санкт-Петербурге. Все четверо в дальнейшем стали футболистами сборной России.

Особенно успешным для клуба получилось летнее трансферное окно 2019 года. По подсчётам «БИЗНЕС Online», на продаже и аренде футболистов «Уфа» заработала порядка 7,8 миллиона евро, что по тогдашнему курсу составляло около 560 миллионов рублей — больше половины её годового бюджета. Дивеев отправился в ЦСКА, Дмитрий Живоглядов — в «Локомотив», Круговой подписал контракт с «Зенитом», а нигерийский нападающий Сильвестр Игбун перебрался в московское «Динамо» на правах платной аренды. Годом ранее клуб также заработал на переходах Облякова в ЦСКА и Дмитрия Стоцкого в «Краснодар».

Данил Круговой в «Уфе» globallookpress.com

У этой модели, однако, существовал существенный недостаток. Чтобы регулярно продавать футболистов за несколько миллионов евро, необходимо было сохранять прописку в Премьер-лиге, где молодые игроки получали возможность проявить себя на фоне сильнейших команд страны. При этом трансферные доходы не обеспечивали клубу полной финансовой независимости. Согласно бухгалтерской отчётности, которую в 2020 году изучил Sports.ru, за предыдущий календарный год «Уфа» получила более миллиарда рублей целевого финансирования, тогда как трансферы принесли чуть больше 400 миллионов. То есть успешная селекция позволяла клубу зарабатывать значительные средства, но не избавляла его от необходимости получать деньги извне. А поскольку лучших футболистов приходилось регулярно продавать, руководство каждый сезон сталкивалось с необходимостью одновременно искать новые источники дохода и замену ушедшим лидерам.

Один гол на последних секундах перечеркнул многолетнюю работу

Первые серьёзные признаки кризиса проявились ещё в 2020 году, когда Газизов на несколько месяцев перебрался в московский «Спартак», а «Уфа» столкнулась с проблемами финансирования на фоне пандемии. В марте 2021-го генеральный директор вернулся в Башкортостан, однако прежних финансовых возможностей у клуба уже не было. Если раньше годовой бюджет команды оценивался примерно в миллиард рублей, то перед сезоном-2021/22, по словам самого Газизова, он сократился до 750–800 миллионов. Даже в этих условиях уфимцы продолжали раскрывать талантливых футболистов. Главным открытием чемпионата-2021/22 стал 21-летний Гамид Агаларов, который забил 19 мячей и выиграл бомбардирскую гонку, несмотря на то что его команда практически весь сезон боролась за выживание. На счету нападающего оказалось более 65% всех голов «Уфы» в чемпионате. Однако даже результативности Агаларова не хватило, чтобы избежать стыковых матчей.

Гамид Агаларов в составе «Уфы» globallookpress.com

В первом противостоянии с «Оренбургом» уфимцы упустили преимущество в два мяча (2:2), но ничья со счётом 1:1 в ответной встрече устраивала команду благодаря правилу выездного гола. Всё изменилось на четвёртой компенсированной минуте, когда защитник оренбуржцев Андрей Малых отправил мяч в ворота хозяев. За несколько секунд до финального свистка «Уфа» лишилась места в Премьер-лиге, а вместе с ним — значительной части доходов, на которых строилась её бизнес-модель.

Последствия вылета не заставили себя ждать. Клуб лишился выгодного соглашения с букмекерской компанией, которое, по информации СМИ, приносило до 120 миллионов рублей ежегодно. Агаларов, Юрий Журавлёв и Владислав Камилов перебрались в «Ахмат», а Беленов, Дмитрий Кабутов и Олег Иванов ушли в «Рубин» на правах свободных агентов. По оценкам Transfermarkt, продажи трёх футболистов в грозненский клуб принесли уфимцам пять миллионов евро, однако этих денег оказалось недостаточно для обеспечения финансовой стабильности.

Футболисты «Оренбурга» празднуют гол в ответном стыковом матче против «Уфы» globallookpress.com

Доходило до удивительных ситуаций — по информации Sport24, летом 2022 года футбольный клуб занял 10 миллионов рублей у волейбольного «Урала». Осенью Региональный фонд Башкортостана потребовал через суд вернуть ещё 105 миллионов рублей, которые «Уфа» получила годом ранее, а сотрудники футбольного клуба начали получать уведомления о возможном сокращении. В конце года власти республики всё же вмешались в ситуацию, войдя в состав учредителей клуба и объявив о финансировании в размере более 400 миллионов рублей.

Однако спасти команду от очередного вылета не удалось. Почти ровно через год после поражения от «Оренбурга», 3 июня 2023-го, уфимцы уступили на своём поле краснодарской «Кубани» (1:2) и оказались в третьем по силе дивизионе страны. Вскоре клуб покинул и Газизов, который возглавил новый проект в махачкалинском «Динамо». Уже после ухода из «Уфы» менеджер объяснял, что вся выстроенная им система была рассчитана на выступление команды в Премьер-лиге. В низших дивизионах клубу предстояло фактически начинать всё заново, поскольку прежние источники доходов больше не могли обеспечивать его существование.

Шамиль Газизов на прощальной пресс-конференции в «Уфе» globallookpress.com

«Уфа» вернулась в Первую лигу, но так и не решила финансовые проблемы

На возвращение из Второй лиги уфимцам потребовался всего один сезон. Весной 2024 года команда досрочно обеспечила себе первое место, разгромив на выезде «Краснодар-2» (4:0), однако о восстановлении прежних финансовых возможностей речи уже не шло. Согласно данным РБК, в 2024 году общий объём денежных поступлений клуба составил 435,8 миллиона рублей, из которых лишь 33,4 миллиона пришлись на продажу товаров и услуг. При этом только на оплату труда сотрудников «Уфа» потратила 277,7 миллиона рублей.

Футболисты «Уфы» празднуют возвращение в Первую лигу после победы над «Краснодаром-2» x.com

На протяжении двух сезонов после возвращения в Первую лигу команда боролась за выживание, однако в нынешнем чемпионате ситуация на футбольном поле несколько улучшилась. После 19 матчей уфимцы занимают десятое место с 23 очками, а летом 2025 года в команду вернулся Беленов, который до своего первого ухода из клуба провёл здесь пять сезонов и застал наиболее успешный период его истории. Тем неожиданнее на фоне относительно благополучных спортивных результатов выглядят очередные новости о финансовых проблемах. В конце августа налоговая служба приостановила операции по счетам клуба из-за задолженности в размере 27,7 миллиона рублей. К октябрю сумму удалось сократить до 22,3 миллиона, однако налоговая инспекция всё равно обратилась в Арбитражный суд Башкортостана с заявлением о признании клуба банкротом. 22 октября Шмаков сообщил о полном погашении налоговой задолженности, а спустя несколько дней ограничения со счетов организации были сняты.

Как выяснилось в ноябре, перед футболистами у клуба по-прежнему остаются обязательства. Шмаков признал наличие проблем как с премиальными, так и со своевременной выплатой зарплат, но выразил уверенность, что команда сможет доиграть чемпионат. Спортивный директор «Уфы» Анзор Саная, в свою очередь, рассказал «Чемпионату», что летом руководству удалось сократить расходы на содержание состава, однако клуб всё ещё сталкивается с задержками поступления денежных средств.

Календарь и таблица РПЛ

Сам Беленов при этом убеждён, что при стабильном финансировании и приобретении нескольких опытных футболистов нынешняя «Уфа» могла бы побороться за попадание в стыковые матчи за выход в РПЛ. Голкипер также подчеркнул, что игроки не собираются бойкотировать тренировки или официальные встречи из-за невыплаченных премиальных. Впрочем, пока перспективы возвращения в Премьер-лигу отходят на второй план. Клубу, который в своё время помог раскрыться целому поколению футболистов сборной России и едва не пробился в групповой этап Лиги Европы, необходимо найти такую модель финансирования, при которой его существование не будет зависеть от очередного трансфера или результата одного футбольного матча.