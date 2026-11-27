В эти выходные в Премьер-лиге состоится еще одно крупное дерби: «Эвертон» примет «Ливерпуль», и это заставило издание PlanetFootball задуматься: какие 10 соперничеств в английском футболе можно назвать лучшими?

Чтобы установить некоторые правила, мы использовали слово соперничество, а не дерби, чтобы педанты среди не могли жаловаться, если два клуба географически расположены не рядом друг с другом.

Мы также ранжировали их, учитывая историю, зрелищность последних игр, болельщиков и общую статистику личных встреч.

С учетом этих правил, вот наш топ-10:

10. «Портсмут» против «Саутгемптона»

Это соперничество довольно низкое просто потому, что игры в последние годы были скучными.

После падения «Портсмута» вниз по дивизионам, два клуба с южного побережья играли друг с другом всего один раз за 12 лет, это было разгромное поражение 4:0 в Кубке Лиги в 2019 году, но сезон 2025-26 стал первым, когда два клуба оказались в одном дивизионе за более чем десятилетие.

«Портсмут» против «Саутгемптона» globallookpress.com

К сожалению, игры просто не оправдали ожиданий. Первая закончилась со счетом 0:0, а вторая — 1:1. В этом сезоне они уже сыграли друг с другом, и «Саутгемптон» выиграл 1:0.

К счастью, это дерби, наполненное страстью, и они действительно ненавидят друг друга. Болельщики «Саутгемптона» называют болельщиков «Портсмута» «Скейтс». «Портсмут» отвечает им «Отбросами».

Это хорошее дерби с страстными болельщиками, если бы только еще футбол соответствовал этому уровню.

9. «Манчестер Юнайтед» против «Манчестер Сити»

Долгое положение «Сити» как второго лучшего клуба Манчестера немного занижает этот рейтинг, но даже до смены владельца это было ожесточенное соперничество.

«Манчестер Юнайтед» против «Манчестер Сити» globallookpress.com

В прежние времена болельщики «Сити» наслаждались возможностью показать болельщикам «Юнайтед», что они настоящие манчестерцы. Они гордились тем, что были менее успешным клубом, и победа в дерби ощущалась как чемпионский титул.

Предсказуемо, у «Юнайтед» лучше статистика личных встреч: 81 победа против 64 у «Сити».

8. «Шеффилд Юнайтед» против «Шеффилд Уэнсдей»

Дерби «Стального города» часто недооценивают, в то время как оно одно из лучших в стране.

Во-первых, болельщики обеих команд абсолютно ненавидят друг друга. Также были и запоминающиеся матчи, которые надолго остались в памяти их поклонников.

«Шеффилд Юнайтед» против «Шеффилд Уэнсдей» globallookpress.com

После победы «Уэнсдей» над «Юнайтед» со счетом 4:0 26 декабря 1979 года, этот матч получил прозвище «Резня в День подарков» и до сих пор часто вспоминается болельщиками. «Уэнсдей» также обыграл «Юнайтед» со счетом 2:1 в полуфинале Кубка Англии 1993 года.

Это соперничество немного опускается в рейтинге просто потому, что в последнее время игра была очень односторонней. «Уэнсдей» не выигрывал с 2012 года, а «Шеффилд Юнайтед» выиграл последние четыре встречи.

Однако помогает и то, что тренер полностью поддерживает дух этого соперничества, и местный парень Крис Уайлдер был сфотографирован танцующим на столе в пабе, когда «Шеффилд Юнайтед» выиграл 1:0 в ноябре 2024 года.

7. «Эвертон» против «Ливерпуля»

Жители Ливерпуля обычно придерживаются позиции «мы против всего мира», но в день дерби они смотрят внутрь себя.

Раньше их стадионы были разделены парком, и атмосфера на них обычно была превосходной. Единственная проблема в том, что матчи всегда были односторонними.

«Эвертон» против «Ливерпуля» globallookpress.com

Они были довольно равны, особенно когда оба входили в число лучших клубов Англии, но спад «Эвертона» дал «Ливерпулю» возможность одержать почти на 40 побед больше, чем их соперники.

Тем не менее, матчи до сих пор запоминаются. Отличный удар Джеймса Тарковски, спасший ничью в последнем матче на «Гудисон Парк», — это то, что запомнится на десятилетия.

6. «Астон Вилла» против «Бирмингем Сити»

В Бирмингеме и регионе Блэк-Кантри проходит огромное количество ожесточенных дерби, но лучшим из них является матч «Астон Вилла» против «Бирмингема».

Это крупнейшие клубы второго по величине города Англии. Хотя болельщик, выбежавший на поле, чтобы ударить Джека Грилиша, очевидно, глуп, это многое говорит о ненависти между двумя группами болельщиков.

«Астон Вилла» против «Бирмингем Сити» globallookpress.com

Мы также питаем тайное восхищение ударом головой Диона Дублина по Робби Сэвиджу в 2003 году.

Встреча в Кубке Лиги 2010 года — одна из самых запоминающихся недавних встреч, но, к сожалению, с 2019 года они больше не играли друг с другом.

5. «Лидс Юнайтед» против «Манчестер Юнайтед»

Нет ничего лучше 600-летней истории, чтобы разжечь соперничество.

«Лидс Юнайтед» против «Манчестер Юнайтед» — это современная «Война роз», где соперники из Йоркшира и Ланкашира ненавидят друг друга во всем.

Соперничество по-настоящему обострилось под руководством двух легендарных тренеров: это были «Лидс» Дона Реви и «Манчестер Юнайтед» Мэтта Басби в период их расцвета в 1960-х годах.

«Лидс Юнайтед» против «Манчестер Юнайтед» globallookpress.com

Был также и Эрик Кантона, которого продали в «Юнайтед» из «Лидса» в 1992 году. Будущие игроки Рио Фердинанд и Алан Смит подверглись критике за то же самое.

Даже сэр Алекс Фергюсон сказал, что накал страстей в матчах против «Лидса» никогда не был превзойдён.

4. «Вест Хэм Юнайтед» против «Миллуолла»

Возвращение «Вест Хэма» в Чемпионшип привело к долгожданной встрече с «Миллуоллом» в одном из старейших и самых ожесточённых противостояний в Англии.

Оба клуба имеют рабочие корни, уходящие в доки, и акты насилия на протяжении десятилетий сделали их отношения очень токсичными.

Болельщики «Миллуолла» ненавидят болельщиков «Вест Хэма». Болельщики «Вест Хэма» ненавидят болельщиков «Миллуолла». Всё просто.

«Вест Хэм Юнайтед» против «Миллуолла» globallookpress.com

Сентябрьская встреча в этом сезоне не разочаровала. «Миллуолл» повёл 2:0, прежде чем «Вест Хэм» сравнял счёт на 80-й минуте. Красная карточка на 89-й минуте завершила список дерби-бинго.

Кроме того, в целом статистика личных встреч очень близка. «Миллуолл» имеет преимущество: 22 победы против 19 у «Вест Хэма».

3. «Сандерленд» — «Ньюкасл Юнайтед»

Дерби Тайн-Уэр — одно из лучших в стране.

Места проведения матчей находятся всего в 10 милях друг от друга, а это значит, что, несмотря на то, что встречаются два города, в матче чувствуется очень локальная атмосфера.

Равные силы соперников (у «Сандерленда» 55 побед против 54 у «Ньюкасла») делают этот матч очень напряженным с точки зрения доминирования.

«Сандерленд» — «Ньюкасл Юнайтед» globallookpress.com

Даже когда «Черные коты» год за годом сталкивались с угрозой вылета, они находили способ обыгрывать своих местных соперников на протяжении 2010-х годов, и с 2011 года «Ньюкасл» не выигрывал чемпионат. До этого «черно-белые» одержали пять побед подряд в начале XXI века.

Болельщики обеих команд также демонстрируют невероятную страсть, и у игроков есть шанс стать легендами. Достаточно спросить Брайана Бробби.

2. «Арсенал» против «Тоттенхэма»

Соперничество между командами из Северного Лондона, возможно, не такое ожесточенное, как в других городах Англии, но с точки зрения игрового процесса оно почти всегда приносит результат.

В последнее время оба клуба пережили периоды доминирования. «Арсенал» — вторая любимая команда Гарри Кейна, против которой он любит забивать, бывший нападающий «шпор» забивал в пяти подряд матчах чемпионата.

«Арсенал» против «Тоттенхэма» globallookpress.com

Теперь, когда он в Мюнхене, «Арсенал» взял под контроль это противостояние, одержав пять побед в последних пяти играх.

Но это противостояние, которое, как правило, не отличается осторожностью, а представляет собой неистовую, динамичную игру от ворот до ворот. Такие игроки, как Эммануэль Адебайор и Сол Кэмпбелл, также подливают масла в огонь.

1. «Манчестер Юнайтед» против «Ливерпуля»

Это самое большое соперничество в английском футболе между двумя крупнейшими клубами, ведь никто не выигрывал больше чемпионских титулов, чем эти двое.

Эти команды из соседних городов впервые встретились друг с другом в 1894 году, и, несмотря на столь долгую историю соперничества, матчи отличаются очень хорошим балансом: «Юнайтед» выиграл 93 матча, а «Ливерпуль» — 83.

Однако прошло немало лет с тех пор, как обе команды были на пике своей формы, и для такого элитного противостояния нужно вернуться к началу 2000-х годов.

«Манчестер Юнайтед» против «Ливерпуля» globallookpress.com

Игры, как правило, довольно хороши. В последних семи матчах было забито как минимум по три гола, и результаты матчей сильно различаются.

И, конечно же, нельзя забывать о болельщиках. Современный корпоративный мир Премьер-лиги несколько разбавил атмосферу, но оба стадиона могут напоминать раскаленные котлы, если им дать должное наполнение.