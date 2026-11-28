Вернётся ли «Астон Вилла» к победам?

28 ноября в 12-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Ипсвич» и «Астон Вилла». Начало игры — в 20:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.00.

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«Ипсвич»

Турнирное положение: «Ипсвич» по итогам 11-ти туров текущего сезона английской Премьер-лиги имеет 11 баллов в своем активе.

Команда занимает 16-ю позицию с отрывом в два очка от зоны понижения в классе и с отставанием в семь пунктов от зоны еврокубков (топ-5).

Последние матчи: ранее в рамках 11-го туре Премьер-лиги клуб в чужих стенах потерпели поражение от «Тоттенхэма» (0:2)

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Перед этим в предыдущем туре национального первенства «Трактористы» также остались без очков, когда на своём поле проиграли «Борнмуту» (1:2).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Календарь и таблица АПЛ

Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на АПЛ, «Ипсвич» ни разу не выиграл при двух ничьих и трех поражениях.

Таким образом, у хозяев не лучшая форма, чтобы рассчитывать даже на мировой исход, пусть и на своем поле, тем более против более сильного соперника.

Сразу пятеро игроков — лучшие бомбардиры команды в АПЛ текущего сезона с двумя голами.

«Астон Вилла»

Турнирное положение: «Астон Вилла» по итогам 11-ти туров текущего сезона английской Премьер-лиги имеет лишь 14 очков в своем активе.

Команда занимает 12-ю позицию с отставанием в четыре балла от зоны еврокубков (топ-5) и с отрывом в пять пунктов от зоны вылета (18-20-я строчки).

Последние матчи: ранее в рамках пятого тура основного этапа Лиги чемпионов «Кларетовые» на чужом поле проиграли «Галатасараю» (0:1).

Ранее в предыдущем туре национального первенства коллектив также не выиграл, когда теперь в домашних стенах сыграл вничью с «Сандерлендом» (0:0).

Не сыграют: травмированы — Кэш, Онана и Руджери, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в шести последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Астон Вилла» ни разу не выиграла при трех ничьих и трех поражениях.

Хотя такие выступления не должны сулить гостям хороших шансов на выигрыш, особенно на выезде, тем не менее, перевес в классе над соперником делает их фаворитом.

Николас Джексон — лучший бомбардир команды в АПЛ текущего сезона с шестью голами.

На что ставят в матче Ипсвич — Астон Вилла Букмекерские коэффициенты на матч Ипсвич — Астон Вилла: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

в пяти из восьми последних матчей «Ипсвич» проиграл

в трех из четырех последних выездных матчей «Астон Вилла» проиграла

в трех из четырех последних матчей «Астон Виллы» хотя бы одна команда не забивала.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Астон Вилла» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается 2.00. Ничья — в 3.66, выигрыш «Ипсвича» — в 3.60.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.55 и 2.35.

Прогноз: в пяти из восьми последних матчей хозяева проиграли. Так было и в их трех из пяти последних домашних поединков.

И хотя в шести последних матчах гости не выиграли, они все-таки превосходят соперника в классе.

2.00 «Астон Вилла» победит Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.00 на матч «Ипсвич» — «Астон Вилла» принесёт прибыль 1000₽, общая выплата — 2000₽

Ставка: «Астон Вилла» победит за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что по крайней мере один из соперников не забьёт, ведь такой сценарий был реализован в трех из четырех последних матчей гостей.

2.50 Хотя бы одна команда не забьет Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.50 на матч «Ипсвич» — «Астон Вилла» принесёт прибыль 1500₽, общая выплата — 2500₽

Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 2.50