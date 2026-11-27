В этом экспрессе проанализируем матчи АПЛ, российской Первой лиги и французской Лиги 1. Спортивный комментатор LiveSport.Ru Влад Писоцкий подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 6.34.

«Торпедо» — «СКА-Хабаровск»

Футбол. Чемпионат России. Первая лига

Московское «Торпедо» вовсю рвётся обратно в РПЛ: команда идёт на третьем месте в Первой лиге с 35 очками после 19 игр и всего на 2 отстаёт от «Урала». В начале ноября клуб расстался с главным тренером Александром Сторожуком, несмотря на шесть игр подряд без поражений. Его сменил Вячеслав Вашкевич, который довёл беспроигрышную серию до 8 матчей минимальными победами над «Нефтехимиком» и «Волгой» (по 1:0).

В последнем туре москвичи разгромно проиграли «Нижнему Новгороду» на выезде (0:3), но причина такого результата на поверхности — гости с четвёртой минуты играли вдесятером. В целом же за 14 последних туров Первой лиги «Торпедо» потерпело лишь 2 поражения, и оба — от «Нижнего», который в этом сезоне на три головы выше всех остальных клубов.

«СКА-Хабаровск» здорово разогнался к концу осени и набрал 13 из 15 возможных очков за 5 последних туров, но есть важный нюанс — 4 из этих 5 матчей команда Сергея Жукова провела у себя в Хабаровске, где из-за сверхдальних перелётов играть тяжело абсолютно всем. На выезде за это время сыграли только с «Нефтехимиком» из зоны вылета и победили 2:0.

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Та победа стала для хабаровчан первой на выезде с начала сезона: до игры с «Нефтехимиком» именно СКА оставался худшей гостевой командой Первой лиги с 3 ничьими и 5 поражениями в 8 матчах. С такими показателями крайне сложно рассчитывать на очки в столице против одного из лидеров чемпионата.

Наш прогноз: победа «Торпедо» с форой –1 за 1.72.

«Брест» — «Париж»

Футбол. Чемпионат Франции. Лига 1

«Брест» нелегко вкатывался в сезон под руководством нового главного тренера Жюльена Лашуэ: после 8-го тура бретонцы шли на 13-м месте в Лиге 1, однако сумели неожиданно быстро поправить положение благодаря трём сухим победам — над «Лорьяном» (2:0), «Лионом» (2:0) и «Страсбуром» (1:0). Теперь «Брест» уже в топ-6 и всего в 3 очках от третьего места.

Впрочем, такая солидная серия стала скорее стечением обстоятельств. «Брест» чудом удержал ворота на замке на этом отрезке: три его соперника суммарно наиграли на 4,25 xG и нанесли 40 ударов по воротам, а оборона регулярно привозит — «Лорьян» и «Страсбур» в концовках промахивались с пенальти.

«Париж» Лиама Росеньора не сбавляет оборотов: столичная команда набрала 23 очка в 11 турах и продолжает идти на втором месте, уступая только более состоятельному соседу. И вот к этим результатам не придерёшься: парижане — в топ-5 Лиги 1 по всем ключевым атакующим метрикам, включая голы, xG, удары и удары в створ. С обороной, к слову, всё тоже в порядке — лишь три команды пропустили меньше «Парижа».

В последнем туре команда Росеньора разнесла «Анже» 4:0 при полном игровом доминировании, а до этого в текущем сезоне по трёшке от «Парижа» уже успели вынуть, например, «Марсель» и «Монако». Да и обороне «Бреста», которая в последних турах трещала по швам и чудом держалась на ноль, всё-таки уже пора начать пропускать.

Наш прогноз: индивидуальный тотал «Парижа» больше 1,5 за 2.07.

«Ноттингем Форест» — «Челси»

Футбол. Чемпионат Англии. Премьер-лига

За 11 туров «Ноттингем Форест» набрал лишь 9 очков и находится на грани зоны вылета — на 17-м месте, опережая «Сандерленд» лишь по разнице голов. Однако продвинутая статистика говорит, что «Форест» страшным образом недобирает: по данным Opta, команда Оливера Гласнера наиграла на 17,2 ожидаемых очка — это шестое место в АПЛ! Главная проблема — реализация: «Ноттингем» забил почти вдвое меньше, чем должен был по xG (9 против 17,4).

Именно из-за пресловутой реализации «Форест» на старте сезона четыре матча подряд не мог забить на своём поле. Однако в последней домашней игре наконец прорвало — хлопнули «Манчестер Сити» со счётом 3:1, быстро забив два мяча и образцово доведя дело до победы. После этого, правда, команда Гласнера проиграла в гостях «Борнмуту» 0:2, вновь набив почти 2 ожидаемых гола.

«Челси» при Хаби Алонсо показывает явно не тот футбол, которого от него ждали. После 11 туров лондонцы идут восьмыми с 16 очками и проиграли три из четырёх последних матчей в АПЛ — единственная победа пришлась на домашнюю встречу с многострадальным «МЮ» (2:0). А в прошлые выходные «Челси» сгорел дома «Лидсу» 1:4, хотя вполне мог получить ещё больше — по явным голевым моментам команда Алонсо вообще проиграла 0:7.

Без сомнений, на результатах не могут не сказываться кадровые проблемы, которые мучают лондонцев весь сезон и присутствуют во всех линиях: в атаке травмирован Жоао Педро, из защитников лечатся Хато, Джеймс и Лакруа. Собственно, именно к защите команды Алонсо претензий больше всего — «Челси» пропустил в чемпионате уже 20 мячей и входит в пятёрку худших оборон АПЛ. Рано или поздно «Ноттингем» всё равно начнёт набирать очки, которые недобрал на старте, и нынешний «Челси» — весьма подходящий для этого кандидат.

Наш прогноз: победа «Ноттингема» с форой 0 за 1.78.

6.34 Экспресс Ставка на матч #1 Поставить →

Общий коэффициент — 6.34.