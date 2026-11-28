28 ноября в 14-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Эльче» и «Атлетико». Начало игры — в 20:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.25.

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«Эльче»

Турнирное положение: «Эльче» сражается за выживание. На текущий момент команда пребывает на 19-м месте турнирной таблицы.

При этом «Эльче» на одно очко отстает от спасительной 17-й позиции. Команда отличилась 15 забитыми мячами при 21 пропущенном в свои ворота.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела довольно удачно, не уступив «Леванте» — 1:1.

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До того «Эльче» проиграл «Бетису» — 0:2, да и поединок с «Валенсией» завершился поражением — 0:1. Команда не побеждала в трех последних матчах.

Календарь и таблица испанской Примеры

Состояние команды: «Эльче» пока победил лишь дважды в текущем чемпионате, к тому же в трех последних матчах забил всего один мяч.

При этом «Эльче» ныне выглядит бледновато. Команда уступила в двух последних домашних матчах. Вообще же, команда не удосужилась отличиться хоть раз в трех своих последних матчах в родных стенах. Зато «матрасникам» она не проигрывает без малого два года.

Команда уж точно будет действовать с оглядкой на тылы. Вот только «Эльче» будет крайне сложно сдержать натиск мадридцев.

«Атлетико»

Турнирное положение: Команда на данный момент находится на 3-м месте турнирной таблицы испанского чемпионата.

При этом «Атлетико» на два очка отстает от второй позиции. А вот забить удалось 26 мячей при десяти пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда в Лиге чемпионов переиграла «Викинг» — 2:0.

До того «Атлетико» легко разделался с «Хетафе» — 3:0, а вот чуть раньше уступил «Барселоне» — 1:2. Команда не пропускала в двух последних поединках.

Состояние команды: «Атлетико» победил в двух своих последних гостевых поединках, да и вообще, вне родных стен уступил лишь раз в семи матчах.

При этом «Атлетико» в кадровом плане смотрится весьма выгодно. Уже шестью голами отличился Алекс Баэна. К тому же постепенно возвращается к своим лучшим кондициям Хулиан Альварес. А уж обыгрывать одного из аутсайдеров мадридцы просто обязаны.

И уж точно команда будет максимально активно действовать в атаке. «Атлетико» максимально мотивирован подтянуться к «Реалу».

На что ставят в матче Эльче — Атлетико Букмекерские коэффициенты на матч Эльче — Атлетико: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают «Атлетико» фаворитом с коэффициентом 1.48. Ничья оценена в 4.75, а победа «Эльче» — в 6.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с различными коэффициентами — 1.57 и 2.38.

Прогноз: «Атлетико» борется за самые высокие места, к тому же прекрасно выступает на чужих полях.

2.25 Фора «Атлетико» -1.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.25 на матч «Эльче» — «Атлетико» принесёт чистый выигрыш 1250₽, общая выплата — 2250₽

Ставка: Фора «Атлетико» -1.5 за 2.25.

Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.

2.38 Тотал больше 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.38 на матч «Эльче» — «Атлетико» принесёт чистый выигрыш 1380₽, общая выплата — 2380₽

Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.38.

Пять причин, почему ставка зайдёт