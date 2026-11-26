The Athletic рассказывает, как Итан Мбаппе перестал быть просто «младшим братом» и превратился в самостоятельную звезду Лиги 1. Еще недавно его считали хрупким опорником, которого взяли в академию «ПСЖ» по блату, а сегодня этот скоростной левша разрывает правый фланг «Лилля», забивает бывшему клубу на глазах у Килиана.

Давайте сразу разберемся со сходствами.

На поле их предостаточно. Тот же стиль спринта с высоким подниманием бедра, те же быстрые, отрывистые шаги при замедлении с мячом, то же подчеркнутое сбавление темпа и выпрямление корпуса прямо перед ударом в одно касание.

Оба натягивают гетры выше колен. Когда за спинами защитников появляется свободное пространство, оба нетерпеливо выбрасывают открытую ладонь на уровне бедра, требуя передачу вразрез.

Есть и неизбежное внешнее сходство — миндалевидные глаза, высокие скулы, похожие очертания носа. Иногда они даже копируют празднования голов друг друга.

Но сколь бы сильно Итан Мбаппе ни напоминал в отдельных деталях своего прославленного старшего брата Килиана, он выстраивает собственный, уникальный игровой стиль.

Итан Мбаппе globallookpress.com

Более высокий и стройный, чем его знаменитый брат, младший Мбаппе к тому же «gaucher» — так во Франции называют и теннисистов-левшей, и левоногих футболистов.

Если Килиан сделал себе имя, врываясь в штрафную с левого фланга и пробивая правой ногой, то Итан действует зеркально: атакует справа и целится в ворота левой.

Впрочем, дело не ограничивается одними ударами. Будучи в большей степени созидателем, чем его одержимый голами брат, Итан часто смещается в центр под левую ногу, чтобы либо закрутить подачу в штрафную, либо вырезать передачу на набегающего из глубины полузащитника.

И еще одно показательное отличие между братьями: Итан не чурается черновой работы, когда его команда теряет мяч.

Итан Мбаппе globallookpress.com

Постепенно меняется и его восприятие во французском футболе.

Когда летом 2017 года 10-летний Итан попал в академию «Пари Сен-Жермен» вскоре после оглушительного трансфера Килиана из «Монако» за 180 миллионов евро, соблазн был велик: многие решили, что младшего взяли просто в качестве своего рода одолжения старшему брату.

Первые отзывы прессы о нем были весьма сдержанными. Когда в марте 2022 года о нем впервые написала L’Équipe, его описали как опорного полузащитника, который хоть и «жесток в отборе», но при этом «хрупок» и «немного медлителен на старте».

Однако игрок, который в последние месяцы стремительно заявил о себе в «Лилле» — быстрый, гибкий, пугающе прямолинейный и способный в одиночку решать исход матчей, — показал, что он футболист совершенно иного уровня.

Итан Мбаппе с братом и отцом, 2017 год globallookpress.com

Как выясняется, Килиан, возможно, вовсе не единственный игрок в семье Мбаппе, способный в одиночку перевернуть ход игры.

Задолго до того, как Итан Мбаппе впервые вышел на поле в профессиональном матче, он уже стал частью большого французского футбола.

Когда юный Килиан, который старше Итана на восемь лет, ворвался на большую сцену в составе «Монако» в сезоне-2016/17, он праздновал голы, скрещивая руки на груди и пряча ладони под мышками — подражая жесту, который однажды показал его младший брат, когда они вместе играли в PlayStation. С тех пор он отмечает забитые мячи именно так.

Следующим летом, когда Килиана представляли на поле «Парк де Пренс» после перехода в «ПСЖ», Итан тоже был там: похожий на херувима мальчишка с растрепанными дредами, обрамляющими лицо, стоял между облаченными в костюмы братом и отцом, Вильфридом, и держал перед камерами футболку с надписью «MBAPPE 29».

Итан Мбаппе globallookpress.com

Год спустя он сопровождал брата — к тому моменту уже чемпиона мира в составе сборной Франции — на церемонии вручения «Золотого мяча» в парижском Гран-Пале. Куда бы ни отправлялся Килиан, Итан всегда был неподалеку.

Как и Килиан, свои первые шаги в футболе Итан сделал в «Бонди» — местном клубе на северо-восточной окраине Парижа, где его отец работал тренером.

Проходя через юношеские команды «ПСЖ» бок о бок с будущими игроками основы Варреном Заир-Эмери и Сенни Маюлу, он прогрессировал без лишнего шума.

Я видел его в деле в самом начале, когда он еще находился на этапе предподготовки (для игроков от 12 до 15 лет), потому что всегда хожу смотреть на ребят, которым предстоит перейти в мою группу. Честно говоря, он меня не слишком впечатлил. У него определенно была отличная левая нога и точность в движениях, но на том этапе в нем не было ничего, что по-настоящему бросалось бы в глаза. Стефан Моро Бывший тренер «ПСЖ» U17

Однако даже если в плане футбольного развития Итан упорно оставался в тени, его фамилия гарантировала, что он всегда будет в центре внимания. И его семье это далеко не всегда приходилось по душе.

«На выездные матчи люди приходили не посмотреть на молодежку "ПСЖ" — они приходили посмотреть на Итана Мбаппе.

Слыша, что некоторые из них говорили, мне хотелось оторвать им головы», — рассказывал Вильфрид изданию L’Équipe в сентябре 2025 года.

Итан Мбаппе с братом и отцом globallookpress.com

Популярность Итана — вернее, отраженный свет славы его брата — создавала логистические проблемы, с которыми «ПСЖ» прежде никогда не сталкивался в случае с игроком академии.

«Вокруг него везде царил безумный ажиотаж, куда бы мы ни приезжали. Каждый раз, когда мы играли на выезде, с ним была дополнительная охрана. Иногда больше одного человека. Даже на уровне U17, когда выходишь со стадиона после матча в парижском регионе, ситуация могла стать непростой.

Честно говоря, меня это шокировало. Помню, во время ковида мы все поехали вакцинироваться в центр Парижа, и его просто облепили — люди снимали его на видео, подходили, просили сфотографироваться. Мне просто хотелось сказать: "Хватит!".

Но его подход в этом плане был исключительным. То, как он справлялся с этим и держал под контролем обстановку вокруг себя в таком возрасте, просто поражало», — вспоминает Моро.

Итан Мбаппе globallookpress.com

Несмотря на бушующий вокруг него вихрь, Итан оставался сосредоточен на футболе. Действуя на позиции «восьмерки» в тройке полузащитников, он стал ключевой фигурой в «ПСЖ» U17 и начал показывать, что готов сделать следующий шаг.

«Он еще не был полностью сформировавшимся игроком. Но он был трудолюбив и целенаправленно работал над теми аспектами своей игры, которые требовали улучшения.

Он хорошо читал игру, обладал отличной техникой, а его левая нога была просто исключительной. И, учитывая особенности его телосложения, мы знали, что он обязательно прибавит в атлетизме», — говорит Моро.

Итан начал тренироваться бок о бок с братом и остальными звездами основы «ПСЖ» во второй половине сезона-2022/23.

Получив вызов на летнее турне по Японии и Южной Корее, он в итоге оказался единственным Мбаппе в той поездке после того, как Килиана оставили за бортом из-за подозрений клуба, что он уже договорился о переходе в «Реал».

Свой первый матч за главную команду «ПСЖ» Итан провел в декабре 2023 года — за девять дней до своего 17-летия, выйдя на замену в компенсированное время в победной игре с «Мецем» (3:1). Его брат, которому в тот же день исполнилось 25 лет, оформил дубль.

Итан Мбаппе globallookpress.com

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высоко оценил вклад младшего Мбаппе, назвав его «очень интересным игроком с множеством сильных качеств и характером». В последующие недели испанец продолжил периодически выпускать его на поле.

Однако известие в феврале 2024 года о том, что Килиан покинет клуб по окончании сезона, ознаменовало конец пути на «Парк де Пренс» для обоих братьев.

По данным Le Parisien, которые подтвердило издание The Athletic, после того как Килиан объявил партнерам по команде о своем уходе на тренировочной базе PSG Campus, Луис Энрике в шутку спросил Итана, не собирается ли уйти и он.

17-летний игрок ответил, что как «Тити» — воспитанник «ПСЖ» — он твердо намерен остаться. Но футбольная судьба распорядилась иначе.

Братья Мбаппе globallookpress.com

В интервью телеканалу Canal+ в декабре 2024 года Килиан дал понять, что ухудшение его собственных отношений с «ПСЖ» после того, как вскрылись его планы перейти в «Реал», убедило брата в том, что он тоже больше не может оставаться в клубе.

«Его "Реалом", его детской мечтой был "ПСЖ". Косвенно, так сказать, именно я у него это отнял.

Ну, формально это был не я, но ощущал я это именно так. Я всё время извинялся перед ним. А он говорил мне: После того, как они поступили с тобой, я не хочу оставаться в ПСЖ », — сказал старший Мбаппе.

Спустя пятнадцать дней после того, как в июне 2024 года было объявлено о переходе Килиана в «Мадрид», Итан сообщил, что тоже покинет Париж.

Братья Мбаппе с родителями globallookpress.com

Несмотря на восьмилетнюю разницу в возрасте, братья очень близки и, как известно, созваниваются по телефону четыре-пять раз в день.

По ходу сезона-2024/25, когда Килиан поначалу с трудом привыкал к новой жизни в Мадриде, а Итана в «Лилле» преследовали травмы, их регулярные звонки по FaceTime приобрели еще большее значение.

За пределами футбольного поля оба любят музыку французского рэпера Tiakola и являются страстными поклонниками НБА. В первую очередь они следят за «Лос-Анджелес Лейкерс», но также не упускают из виду успехи «Сан-Антонио Спёрс» с тех пор, как в 2023 году к техасскому клубу присоединился их соотечественник Виктор Вембаньяма.

Те, кто хорошо знает Итана, описывают его как человека сдержанного и немного домоседа — по жизни и по карьере он шел с тенью невероятно знаменитого старшего брата, нависавшей над ним почти на каждом шагу.

Братья Мбаппе с мамой globallookpress.com

Но он научился жить с постоянными сравнениями.

«Поначалу, когда ты еще маленький, это тяжело. Люди смотрят на тебя только так. Они анализируют тебя на поле и за его пределами: "А у него получается так же хорошо, как у брата?".

Но со временем я привык. Я просто счастлив. Счастлив быть его братом. И я просто горжусь тем, что он делает», — признался он в прошлом году в интервью L’Équipe Magazine.

Находясь в «ПСЖ» на юношеском контракте, Итан впервые подписал профессиональное соглашение в июле 2024 года, заключив трехлетний договор с «Лиллем».

Он покидал Париж с тяжелым сердцем, однако президент «Лилля» Оливье Летан убедил его перейти в клуб с севера Франции, представив детальный проект его футбольного развития.

Итан Мбаппе globallookpress.com

Его мать, Файза Ламари, переехала в Лилль, чтобы помочь сыну обустроиться, тогда как Вильфрид отправился в Мадрид вместе со старшим братом.

Мне было важно проложить собственный путь, потому что, как мне кажется, в «Пари Сен-Жермен» меня часто воспринимали как человека, живущего в тени брата. Очевидно, мне нужно было написать свою собственную историю, и я думаю, что «Лилль» — правильное место для этого. Итан Мбаппе Полузащитник «Лилля»

Свой первый матч в стартовом составе в Лиге 1 Итан провел в 17 лет — в августе 2024 года, когда «Лилль» обыграл «Анже».

По иронии судьбы, его дебют в Лиге чемпионов в марте следующего года пришелся на матч против дортмундской «Боруссии» — именно там восемью годами ранее Килиан выдал блестящий перформанс в этом турнире в составе «Монако».

Итан Мбаппе globallookpress.com

«Его адаптация прошла очень быстро. Во-первых, потому что он умный парень и очень хороший футболист, но также — и прежде всего — потому что с самого начала он пришелся по душе всем в клубе», — рассказывает бывший партнер Итана по «Лиллю», попросивший об анонимности, чтобы не портить отношения.

Итан горел желанием поскорее запустить свою карьеру в «Лилле», но его растущий организм этого порыва не разделил.

Череда травм — голеностоп, приводящие мышцы, квадрицепс, колено и задняя поверхность бедра — ограничила его игровое время в дебютной кампании всего 327 минутами за первую команду, растянувшимися на 14 матчей и лишь два выхода в стартовом составе.

Ему пришлось перенести две операции — во второй раз после того, как в апреле 2025 года его унесли с поля на носилках с разрывом задней поверхности бедра в победном матче против «Анже».

Итан Мбаппе globallookpress.com

Источник, близкий к раздевалке «Лилля» и попросивший об анонимности, чтобы не портить отношения, рассказал, что этот опыт научил Итана гораздо внимательнее относиться к сну, питанию и восстановлению.

Теперь в клубе он ежедневно выполняет силовые упражнения, дополняя их индивидуальной работой по укреплению мышц бедра.

«К сожалению, несколько травм немного притормозили его по ходу того сезона. Но ему всегда удавалось сохранять ту энергию и ментальную стойкость, которые его отличают», — говорит его бывший партнер по команде.

Пройдя часть реабилитации в Клерфонтене — на базе сборной Франции, — Итан вернулся в строй ближе к началу прошлого сезона с отчаянным желанием наверстать упущенное. И долго ждать своего звездного часа ему не пришлось.

Итан Мбаппе globallookpress.com

В сентябре, когда «Лилль» дома уступал «Тулузе», его подняли со скамейки запасных. После того, как Набиль Бенталеб сравнял счет с пенальти, Итан вырвал победу на восьмой добавленной минуте, замкнув подачу Осаме Сахрауи с левого фланга хлестким ударом с лета под самую перекладину. Это был его первый гол в профессиональном футболе.

Преследуемый по пятам партнерами по команде, он рванул к боковой линии и в прыжке исполнил фирменное празднование брата.

Затем он повернулся спиной к трибунам и приподнял футболку за плечи, демонстрируя фамилию — E. MBAPPE — нанесенную на спину.

«Да, я Мбаппе. Но не тот, к которому вы привыкли», — словно говорило это празднование.

В следующем месяце, когда Килиан и Вильфрид наблюдали с трибун за домашним матчем «Лилля» против «ПСЖ», он лишил свой бывший клуб победы, отправив мяч в левый нижний угол на 85-й минуте и вырвав ничью.

В начале декабря он снова сказал свое слово в игре против еще одного французского гранда, забив единственный мяч в домашней встрече с «Марселем»: он блестяще снял с воздуха передачу Бенталеба, после чего изящно обыграл вратаря гостей Херонимо Рульи и закатил мяч в ворота.

Итан Мбаппе globallookpress.com

К этому моменту главному тренеру «Лилля» Брюно Женезьо — да и всей остальной Франции — стало очевидно, что перед ними вовсе не тяжеловесный опорный полузащитник, а футболист, способный в одиночку решать исход матчей.

«Это игрок, обладающий качествами для выступлений на самом высоком уровне — особенно на правом фланге, благодаря своей скорости и технике, а также хладнокровию в завершении.

Каждый раз, когда он играет или выходит на замену, он либо создает момент, либо забивает», — отметил Женезио.

Сейчас, за месяц до своего 20-летия, Итан перестал расти и благодаря этому наконец начал раскрывать свой атлетический потенциал. В его окружении и раздевалке «Лилля» даже считают, что по скорости он, возможно, не уступает брату .

Итан Мбаппе globallookpress.com

В этом сезоне он продолжил набирать ход под руководством преемника Женезио — Давиде Анчелотти (который и сам не понаслышке знает, каково носить громкую фамилию), забив голы в ворота «Труа» и «Монако», а также дебютировав за молодежную сборную Франции.

Правда, старт в Лиге чемпионов получился для него провальным: он заработал удаление за отмашку локтем против центрального защитника соперника Натана в проигранном матче с «Бетисом» (2:3). В качестве извинения Итан подарил Анчелотти бутылку красного вина.

«Это была очень важная неделя для его взросления как человека и как футболиста. Он сразу всё осознал и проявил большую зрелость для своего возраста», — сказал главный тренер «Лилля».

Отбыв дисквалификацию в трех последних матчах «Лилля» в Лиге чемпионов, Итан вернулся в заявку на домашнюю игру против «Баварии» и помог команде одержать сенсационную победу над одним из главных фаворитов турнира.

Травма Гарри Кейна лишила Итана возможности отомстить за брата после того, как месяц назад нападающий «Баварии» опередил Килиана в борьбе за «Золотой мяч».

Впрочем, его мотивация от этого едва ли стала меньше. Ведь сегодня Итан делает себе имя сам.