The Athletic рассказывает, почему предсезонная подготовка так важна для клубов, и как её сбои влияют на игроков в текущей кампании.

Хотя на календаре уже середина ноября, тема предсезонной подготовки по-прежнему не сходит с повестки.

Как никогда часто мы слышим, как игроки и их главные тренеры объясняют неубедительные выступления сбитым летним графиком, последствия которого продолжают сказываться даже спустя несколько месяцев после начала сезона.

Именно этим многие объясняли медленную адаптацию Александра Исака в «Ливерпуле» после его перехода из «Ньюкасла» за рекордные 125 млн фунтов в конце прошлого лета.

Отчасти этим же можно объяснить, почему его нынешний одноклубник Брадли Баркола пока не смог освоиться в мерсисайдском коллективе после перехода из ПСЖ за 126 млн фунтов, состоявшегося чуть раньше уже этим летом.

Брадли Баркола globallookpress.com

На этой неделе форвард «Реала» Винисиус Жуниор также признался, что «не так хорошо подготовился» к клубному сезону, как мог бы, после того как сборная Бразилии вылетела с чемпионата мира в начале июля.

Так насколько же важна качественная и полноценная предсезонная подготовка? Насколько сильно сказывается на игроке пропуск значительной части предсезонной программы клуба?

Или это просто удобное оправдание неубедительной игры, когда начинаются матчи, в которых уже нужно набирать очки?

В эпоху, когда каждый показатель в футболе тщательно анализируется, а игроков оценивают не только по их выступлениям, но и по питанию, уровню гидратации, качеству сна, стрессу и множеству других факторов, нетрудно понять, к каким последствиям может привести нарушение важного звена в цепочке подготовки.

Но это всё равно не мешает болельщикам задаваться вопросом: почему футболист с выдающимися способностями, если он достаточно здоров, чтобы выходить в основе, не может просто включиться в игру и показать свой максимум?

The Athletic поговорил с экспертами из футбольной индустрии — некоторые из них попросили сохранить анонимность, поскольку не получили разрешения от нынешних работодателей на подобные комментарии, — чтобы разобраться в этом вопросе. Их ответы позволили сделать несколько интересных выводов.

Прежде всего стоит отметить: чем глубже погружаешься в работу медицинского и спортивно-научного штабов клуба, тем чаще встречаешь неприятие самого слова «оправдание».

Многие сотрудники придерживаются одной позиции: современный футбол — это «выживание сильнейших», поэтому на этапе подготовки необходимо выполнить все пункты программы без исключения.

Винисиус Жуниор globallookpress.com

Один из представителей тренерского штаба клуба АПЛ отмечает: «Несколько наших игроков пока не набрали оптимальную форму или по-прежнему находятся под тщательным контролем из-за проблем, с которыми столкнулись летом».

На вопрос, не слишком ли долго ждать улучшения формы, учитывая, что четверть сезона в Премьер-лиге уже позади, он ответил:

«Всё зависит от конкретного игрока. Некоторые ребята работают над отдельными техническими элементами: например, над тем, в какой зоне они принимают мяч перед ударом, или над положением ног при обороне во время подач в штрафную. Мы считаем, что если им удастся отточить эти детали, это поможет им прибавить.

Другие же продолжают справляться с последствиями травм и тренируются не так интенсивно и часто, как их одноклубники, поскольку мы всё ещё постепенно подводим их к оптимальным нагрузкам».

Преимущества полноценной предсезонной подготовки огромны. По словам экспертов, ничто не заменит эти шесть недель, в течение которых футболисты закладывают фундамент физической формы, силы и тактической грамотности, не испытывая при этом колоссального давления официальных матчей.

Наверстать упущенное непросто, особенно тем, кто восстанавливается после травм или переходит в новую команду под конец трансферного окна.

Леон Горецка на собственном опыте убедился в этом, когда в июне завершил восьмилетний период выступлений за «Баварию».

31-летний полузащитник сборной Германии большую часть лета оставался без клуба и лишь 27 августа присоединился к «Астон Вилле» — спустя две недели после начала сезона для коллектива.

Его дебют состоялся только 14 октября: сначала он с трудом справлялся с возросшими нагрузками на тренировках, а затем получил травму.

Горецка выходил в стартовом составе в трёх из последних четырёх матчей «Виллы» во всех турнирах, но ни разу не провёл на поле все 90 минут. Больше всего он отыграл в позапрошлом туре АПЛ против «Манчестер Юнайтед» — 78 минут.

Леон Горецка globallookpress.com

Это его максимум за восемь появлений на поле с момента перехода. Хавбек всё ещё набирает форму и привыкает к нагрузкам.

В начале этого месяца полузщитник «Эвертона» Джеймс Гарнер признался, что пока далёк от оптимальной физической формы. Летом он перенёс операцию на паховых мышцах, а затем слишком поспешно вернулся на поле.

Для вингера «Кристал Пэлас» Исмаилы Сарра сезон едва успел начаться. Он провёл все четыре матча за сборную Сенегала на ЧМ-2026, но из-за проблем с пахом пропустил большую часть предсезонной подготовки.

Форвард вернулся на поле и успел сыграть в нескольких встречах, однако из-за тех же проблем не появлялся в составе «Орлов» в последних пяти матчах.

Впрочем, повреждения — не единственный фактор. Летом бывает непросто правильно распределить силы и время.

На этой неделе Винисиус Жуниор признался журналистам, что неудачное выступление сборной Бразилии на чемпионате мира выбило его из привычного графика.

После этого ему пришлось взять дополнительные дни отдыха для восстановления. В то же время, оставалось неясным, как сложится его будущее в «Реале», когда «Арсенал» проявлял к нему интерес.

Исак прошлым летом практически не тренировался с «Ньюкаслом» и не играл за команду, что сказалось на его форме после перехода в «Ливерпуль».

Похожая ситуация сложилась и у Баркола: его переход на «Энфилд» в конце августа состоялся после того, как вингер сборной Франции не сыграл ни в одном из четырёх предсезонных матчей ПСЖ, ожидая, пока определится его будущее.

«Красные» дали ему дополнительное время на адаптацию, но полноценной предсезонной подготовки у него всё равно не получилось. Конечно, на его адаптацию к английскому футболу повлияли и другие факторы, в том числе различия в игровом стиле, однако неудачный старт явно не помог.

В наше время лето без каких-либо сбоев в подготовке — большая редкость. Поэтому игрокам приходится заранее учитывать возможные изменения в графике, а затем искать способы наверстать упущенное.

Александер Исак globallookpress.com

О том, насколько тщательно они готовятся к десятимесячному сезону, говорит и то, что большинство футболистов АПЛ самостоятельно организуют дополнительную подготовку ещё до официального начала предсезонных сборов в клубе.

Крис Боуман руководит центром Elite Sports Performance в Дубае. К нему обращаются сотни игроков, преимущественно летом в Северном полушарии или во время международных пауз в течение сезона.

Экс-физиотерапевт «Лидса» создал программу индивидуальной поддержки для клубов и спортсменов, а также разрабатывает персональные планы подготовки для тех, кому нужна дополнительная помощь.

«Если пропустить первую неделю предсезонной подготовки, ничего страшного не случится: в эти дни основное внимание уделяется развитию аэробной выносливости. Проблемы начинаются со второй-третьей недели.

К этому моменту тренировочный процесс уже становится более соревновательным, а игрокам приходится переключаться на восстановление, как во время чемпионата.

Представим, что одна игра проходит в субботу, а следующая — во вторник. В промежутке между ними тренировки будут не такими интенсивными, как при полноценной неделе работы. Поэтому для тех, кто пытается наверстать упущенное, это не столько резкий спад, сколько незаметная, но крайне опасная проблема», — объясняет Боуман.

Причины, по которым футболисты пропускают значительную часть предсезонной подготовки, могут быть разными, но последствия в итоге схожи. Главные тренеры и их штабы хотят как можно скорее получить в распоряжение новых исполнителей, чтобы те набрали форму, влились в состав и освоили игровые схемы команды.

После поражения «Астон Виллы» от «Барселоны» (0:3) в гостевом матче Лиги чемпионов 3 ноября спортивный директор бирмингемцев Дамиан Видагани написал в соцсетях, что весной, если команды снова встретятся на стадии плей-офф, «кларетовые» будут гораздо более серьёзным соперником.

Эпизод из матча «Астон Виллы» против «Барселоны» globallookpress.com

Отчасти такая уверенность объясняется тем, что в том матче на поле выходили 16 футболистов, шестеро из которых были новичками. Причём четверо присоединились к клубу уже после начала сезона.

Разумеется, бывают и исключения. Некоторые игроки АПЛ этим летом уделяли профилактике повреждений больше внимания, чем когда-либо прежде, но всё равно уже успели провести время в лазарете.

Есть и пример Жереми Жаке, нового центрбека «Ливерпуля». Из-за травмы он пропустил значительную часть своей первой предсезонной подготовки в клубе, однако после возвращения на поле неожиданно быстро вышел на высокий уровень — как в «Ливерпуле», так и в сборной Франции.

Именно такие случаи заставляют болельщиков думать, что любой футболист способен справиться с подобными трудностями.

Однако бывший тренер по физической подготовке «Фейеноорда» и «Ливерпуля» Рубен Петерс на прошлой неделе рассказал The Athletic, что в подготовке важна каждая деталь.

«Стоит упустить один элемент головоломки — и вся цепочка нарушается. В результате может возникнуть эффект домино. Самое изнурительное в футболе — необходимость каждый день находиться в идеальной форме», — говорит он.

Растущее давление на игроков, от которых требуют стабильно выступать в условиях всё более плотного календаря, возможно, заставляет некоторых наблюдателей терять связь с реальностью и забывать о том, чего вообще можно ожидать от футболистов.

«Кажется, мы подошли к пределу, — говорит Боуман о календаре. — Мы требуем от игроков выступать каждые два-три дня по всей Европе практически круглый год. А это совсем не просто».