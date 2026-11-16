В Буэнос-Айресе решили никому не отдавать десятый номер, в португальской Браге семёрка уже нашла нового владельца, но теперь на ней появилась памятная черта. За несколько недель две самые узнаваемые футболки мирового футбола превратились в музейные экспонаты, а их прежние хозяева окончательно попрощались со сборными. Лионель Месси сделал это красиво: 85 тысяч человек на «Монументале», гол, две результативные передачи, слёзы и овации, которые не стихали даже после финального свистка. Криштиану Роналду досталось другое прощание: конфликт с главным тренером, преждевременный отъезд из расположения сборной и видеообращение, в котором он объявил о завершении международной карьеры. Первый же ноябрьский сбор напомнил, насколько трудно заменить футболистов, вокруг которых строили целые эпохи. Аргентина уступила Уругваю (1:2), впервые за долгие годы оставив свою легендарную десятку свободной. Португалия получила четыре мяча от Дании (1:4), а к концу матча болельщики уже скандировали имя Роналду. Особенно примечательно, что обе команды располагают впечатляющим подбором исполнителей, просто до сих пор многие вопросы на поле за них решали два человека, которым вместе уже 80 лет.

Последнее танго Месси. 85 тысяч зрителей, гол и слёзы

6 октября стадион «Монументаль» в Буэнос-Айресе больше напоминал площадку для грандиозного концерта. Вокруг арены собрались тысячи людей, билеты разлетелись задолго до матча, а на трибунах не осталось свободных мест. Аргентина принимала скромный Бенин, но соперник в тот вечер мало кого интересовал. Болельщики пришли прощаться с Лионелем Месси. О завершении карьеры в сборной нападающий объявил ещё в августе, спустя несколько недель после поражения от Испании (0:1) в финале чемпионата мира. В 39 лет аргентинец добрался до своего шестого мундиаля и второго подряд решающего матча, однако повторить успех Катара не сумел. Федерация предложила устроить отдельное прощание, а Лионель Скалони поддержал идею, несмотря на то что собственное будущее тренера тогда оставалось неопределённым.

Лионель Месси благодарит болельщиков во время прощального матча за сборную Аргентины globallookpress.com

Месси мог ограничиться несколькими символическими минутами и торжественной заменой под аплодисменты, но вместо этого он провёл на поле весь матч и успел поучаствовать во всех трёх голах. Сначала подал угловой на Николаса Отаменди, который открыл счёт на 48-й минуте. Затем помог отличиться Нико Пасу, а на 71-й сам реализовал пенальти. Аргентина победила 3:0, и её капитан завершил международную карьеру с 126 голами в 208 матчах. После финального свистка началась настоящая церемония прощания. На стадионе включили световое шоу, над трибунами появились дроны, а болельщики вновь затянули песни в честь своего капитана. Правда, даже здесь организаторы умудрились слегка испортить момент — прежде чем дроны сложились в изображение футболки Месси, в небе появилась реклама банка. Трибуны встретили её недовольным гулом, но быстро вернулись к овациям, когда наконец увидели знакомую десятку.

Николас Отаменди празднует гол вместе с Месси globallookpress.com

Сам Месси с трудом сдерживал слёзы. В почти десятиминутной речи он благодарил болельщиков и партнёров, вспоминал пройденный путь и признался, что уходить ему совсем не хочется. Особое место заняли слова об отце Хорхе, который умер незадолго до прощального матча. Когда капитан закончил выступление, некоторые футболисты сборной тоже плакали. Для аргентинских болельщиков это было завершение истории, которая далеко не всегда складывалась счастливо. В 2016 году Месси уже объявлял об уходе из сборной после очередного проигранного финала Кубка Америки — тогда его уговаривали вернуться, а отношения с частью публики оставались непростыми. Лионеля постоянно сравнивали с Диего Марадоной и упрекали в том, что он выигрывает всё с «Барселоной», но не может принести большой трофей собственной стране.

Сотни дронов сложились в изображение футболки Месси над стадионом «Монументаль» globallookpress.com

В итоге Месси дождался своего времени. Кубок Америки в 2021-м, чемпионат мира в Катаре, ещё один континентальный титул в 2024 году и серебро мундиаля-2026 окончательно изменили отношение к нему. Из футболиста, которого годами обвиняли в недостаточной любви к родине, он превратился в национального героя. Поэтому 6 октября Аргентина прощалась уже не с человеком, которому постоянно приходилось что-то доказывать, а с легендой, которую страна наконец научилась просто благодарить. Вместе с Месси международную карьеру завершил Николас Отаменди — они провели в сборной 17 лет бок о бок и ушли в один вечер, успев напоследок организовать ещё один общий гол. Но если заменить центрального защитника аргентинцам было относительно просто, то с десяткой всё оказалось гораздо сложнее.

Месси не смог сдержать эмоций во время прощального обращения к аргентинским болельщикам globallookpress.com

Роналду хотел уйти на своих условиях, но поссорился с тренером

В Португалии красивой церемонии не получилось. Криштиану Роналду тоже рассчитывал попрощаться с болельщиками, однако его последние месяцы в сборной прошли под знаком споров о игровом времени и отношениях с тренером. После чемпионата мира-2026, где португальцы вылетели от Испании в 1/8 финала, Роберто Мартинеса сменил Жорже Жезуш. Назначение выглядело любопытно: новый тренер хорошо знал Роналду по совместной работе в «Аль-Насре», с которым весной выиграл чемпионат Саудовской Аравии. Казалось, найти общий язык им будет легче, чем многим предыдущим тренерам сборной.

Криштиану Роналду и Жорже Жезуш globallookpress.com

Однако уже сентябрьский сбор закончился скандалом, когда 24 сентября Роналду сыграл против Уэльса (1:0), но в следующей встрече с Норвегией остался в запасе. По сообщениям португальской и британской прессы, форвард рассчитывал выйти на поле, однако Жезуш так и не сделал замену. Затем тренер дал понять, что не планирует выпускать Криштиану с первых минут и в следующем матче. Для футболиста, который больше двадцати лет был главной фигурой сборной, ситуация оказалась болезненной. В конце сентября Роналду преждевременно покинул расположение команды, а конфликт вышел в публичное пространство. Жезуш признавал, что нападающий недоволен, но сначала пытался представить разногласия как рабочую ситуацию.

Роналду в последнем матче за Португалию globallookpress.com

Позднее Криштиану объяснил своё решение. По его словам, дело заключалось не только в игровом времени, но и в пресс-конференции тренера, который не озвучил договорённости, достигнутые между ними ранее. Роналду извинился перед партнёрами и болельщиками, принял дисциплинарное наказание и продолжал говорить, что хочет выступать за Португалию. В начале ноября появился даже повод ждать примирения. Как сообщал TNT Sports, имя Роналду оказалось в предварительном списке футболистов на заключительные матчи группового этапа Лиги наций. Окончательный состав Жезуш должен был объявить 6 ноября, но до этого дело не дошло.

5 ноября Криштиану опубликовал видеообращение, в котором объявил о завершении карьеры в сборной. Он поблагодарил партнёров, тренеров, близких и болельщиков, а также сказал, что пришло время передать футболку с седьмым номером следующему поколению. Решение, по признанию Роналду, далось ему тяжело. Его международная карьера длилась 23 года, за это время нападающий провёл рекордные 234 матча и забил 146 голов, выиграл чемпионат Европы в 2016-м и дважды побеждал в Лиге наций — в 2019 и 2025 годах. Криштиану первым сумел отличиться на шести чемпионатах мира, а его результативность за сборную до сих пор остаётся недосягаемой для остальных футболистов.

Криштиану Роналду с трофеем чемпионата Европы globallookpress.com

Любопытно, что сам Жезуш не ожидал такого финала. На пресс-конференции 6 ноября тренер признался, что рассчитывал на возвращение Роналду и собирался вновь вызвать его в команду. По словам специалиста, нападающий решил, что настал подходящий момент для ухода, и это необходимо уважать. Португальская федерация пообещала организовать отдельную церемонию в честь своего лучшего бомбардира, но на сегодняшний день последним матчем Криштиану за сборную остаётся сентябрьская победа над Уэльсом. Никакого заключительного гола, капитанской повязки на вытянутых руках и полного стадиона, который провожает легенду непосредственно с поля.

В этом есть определённая ирония. Роналду всегда стремился контролировать собственную историю и даже в 41 год не собирался мириться с ролью запасного. Однако именно желание продолжать играть на прежних условиях во многом и осложнило его последние недели в сборной. При этом было бы несправедливо утверждать, что конфликт стал единственной причиной ухода — Криштиану давно говорил о приближении конца карьеры, а теперь сам принял окончательное решение.

Аргентина оставила десятку свободной — и сразу проиграла Уругваю

Первый матч после прощания Месси аргентинцы провели 13 ноября на «Ла Бомбонере» в Буэнос-Айресе. Стадион, который обычно превращается в кипящий котёл, на этот раз даже не заполнился до конца. Многие зрители пришли в футболках Месси, хотя самого Лионеля в заявке уже не было.

Скалони и вовсе решил оставить десятый номер свободным. Тренер объяснил, что пока не видит смысла передавать его кому-то из нынешних игроков: он хочет дождаться человека, который сможет носить знаменитую футболку долго, а не получать её на один матч. Получился красивый жест, но одновременно и напоминание о главной проблеме аргентинской сборной. У неё есть кому выйти на поле, но пока непонятно, кто должен стать новым хозяином игры. Против Уругвая Скалони выбрал схему 4-3-3. На острие вышел Хулиан Альварес, справа действовал Нико Пас, слева — Тьяго Альмада. В центре поля расположились Алексис Макаллистер, Энцо Фернандес и Эксекиэль Паласиос. Состав выглядел достаточно сильным, чтобы справиться с соперником, но на практике аргентинцам не хватило фантазии в последней трети поля.

Нико Пас в матче с Уругваем globallookpress.com

Уругвай к тому времени тоже переживал смену поколений и тренерских идей. Команду возглавил Диего Форлан, который предпочёл отказаться от постоянного персонального прессинга, характерного для предыдущего периода. Вместо этого гости выстроили компактную оборону и терпеливо ждали ошибок соперника. Аргентина много владела мячом, однако большинство атак разбивалось о плотные линии уругвайцев. Крайние защитники поднимались высоко, полузащитники искали передачи между линиями, но пространства почти не оставалось. Нико Пас несколько раз пытался обострить игру, Альмада активно смещался в центр, а Альварес постоянно искал возможность открыться за спины защитникам, но получалось далеко не всё.

Самый неприятный отрезок пришёлся на начало второго тайма. На 48-й минуте Леонардо Балерди отправил мяч в собственные ворота, а спустя пять минут Максимилиано Араухо удвоил преимущество гостей. Два удара фактически разрушили весь план Скалони, а аргентинцы сумели ответить лишь на 73-й минуте, когда отличился Альварес. В оставшееся время хозяева пытались организовать финальный штурм, но Уругвай удержал победу — 2:1. Первый вечер новой эпохи закончился поражением, а трибуны «Ла Бомбонеры» увидели команду, которая пока только учится жить без человека с десятым номером.

Лионель Скалони руководит командой globallookpress.com

Конечно, было бы странно объявлять Аргентину слабой после одного товарищеского матча. У Скалони по-прежнему есть чемпионы мира, победители Лиги чемпионов и футболисты ведущих европейских клубов. К тому же сборная уже не раз выигрывала без Месси, когда тот пропускал встречи из-за травм или получал отдых, но отсутствие капитана меняет привычные роли. Раньше Месси мог опуститься к центральному кругу, получить мяч под давлением и одной передачей разрезать оборону. Даже если он почти не участвовал в прессинге, соперники постоянно держали в голове угрозу его следующего касания. Теперь подобную работу приходится распределять между несколькими футболистами.

Самым очевидным кандидатом на роль нового творческого лидера выглядит 22-летний Нико Пас. В итальянском «Комо» он давно стал одной из главных фигур, а за 89 матчей набрал по 25 голов и результативных передач. У аргентинца отличное видение поля, тонкий пас и умение находить пространство между линиями. Скалони рассматривает его как атакующего полузащитника, хотя в матче с Уругваем выпустил справа. Франко Мастантуоно уже получил опыт больших матчей, Альмада способен играть на нескольких позициях в атаке, а Джанлука Престианни постепенно подбирается к основному составу. За результат по-прежнему отвечают Альварес и Лаутаро Мартинес, которым теперь придётся брать на себя больше инициативы.

Николас Отаменди globallookpress.com

При этом смена поколений касается далеко не одной позиции. Вместе с Месси ушёл Отаменди, а возраст Родриго Де Пауля и других участников чемпионской команды заставляет штаб задумываться о будущем. Новым капитаном должен стать один из лидеров обороны, прежде всего Кристиан Ромеро, а центр поля уже строится вокруг Макаллистера и Энцо Фернандеса. Скалони, в отличие от некоторых своих футболистов, уходить не собирается. Перед ноябрьским сбором специалист продлил контракт до 2030 года, получив возможность лично провести перестройку. То есть в Аргентине хотя бы понимают, кто должен вести команду дальше. Скалони построил коллектив, который выиграл всё самое важное, и теперь ему предстоит придумать, как сохранить чемпионские привычки без главного исполнителя.

Португалия проводила Роналду семёркой и получила четыре мяча от Дании

14 ноября в Браге португальцы устроили символическое прощание с Роналду. Перед началом матча против Дании футболисты вышли на поле в специальных майках с его именем и номером семь, а болельщики растянули огромный баннер с благодарностью капитану. На седьмой минуте стадион встретил изображение Криштиану на экранах аплодисментами. Федерация придумала и необычный способ сохранить память о нападающем. Поскольку в международных соревнованиях нельзя навсегда изъять седьмой номер из обращения, на футболке нового владельца появилась специальная черта. Первым такую семёрку получил Карлуш Форбс — так португальцы попытались одновременно сохранить традицию и дать дорогу следующему поколению.

Баннер в честь Роналду в Браге globallookpress.com

Сам матч быстро испортил торжественное настроение. Португалия владела мячом и пыталась высоко прессинговать соперника, но датчане раз за разом находили пространство за спинами защитников. В середине первого тайма у гостей отменили гол после офсайда, а на 43-й минуте Пьер-Эмиль Хёйбьерг реализовал пенальти. После перерыва оборона хозяев окончательно развалилась: на 50-й минуте Расмус Хёйлунн замкнул передачу Миккеля Дамсгора, а ещё через семь минут получил мяч от Хёйбьерга, обыграл Ренату Вейгу и оформил дубль. Португалия пыталась отвечать атаками через фланги, но датчане уверенно справлялись с навесами и быстро возвращали мяч в опасные зоны.

Расмус Хёйлунн globallookpress.com

На 75-й минуте Йоаким Андерсен забил четвёртый после стандарта. К этому моменту часть болельщиков уже покинула трибуны, а оставшиеся начали скандировать имя Роналду. Гол Бернарду Силвы в компенсированное время ничего не изменил, и поражение 1:4 стало для Португалии самым крупным домашним в официальных соревнованиях. После матча Жезуша спросили, не скучает ли он по Криштиану. Тренер ответил довольно резко: как можно скучать по игроку, которого больше нет в сборной? По словам специалиста, Роналду сам принял решение и назад дороги уже нет. На фоне четырёх пропущенных мячей такая реакция только добавила напряжения вокруг команды.

Гол Андерсена globallookpress.com

Но искать причину разгрома исключительно в отсутствии Роналду просто бессмысленно. На поле у Португалии оставались Бруну Фернандеш, Витинья, Рубен Диаш, Жоау Феликс, Педру Нету и Гонсалу Рамуш. Команда не испытывает недостатка в звёздах, а многие из её футболистов находятся в самом расцвете карьеры. Гораздо серьёзнее выглядели проблемы с организацией игры — Дания перекрыла центральные зоны и заставила португальцев чаще атаковать через фланги. Бруну Фернандеш после встречи признавал, что соперник действовал агрессивнее в середине поля и не позволял находить Феликса между линиями. Португальцы слишком редко доводили атаки до опасных моментов, а в обороне оставляли громадные свободные пространства.

Проблема усугублялась решениями Жезуша. Тренер продолжал использовать высокую линию защиты, хотя датчане регулярно находили возможности для быстрых выпадов. Гонсалу Рамуш, который получил место центрального нападающего после ухода Роналду, почти не получал передач в удобных позициях. Витинья и Фернандеш не могли наладить привычный контроль мяча, а защитники часто оставались один на один с соперниками. И всё же положение Португалии пока нельзя назвать катастрофическим — перед заключительным туром группового этапа Лиги наций команда Жезуша сохраняет первое место с 12 очками. Дания отстаёт на три балла, поэтому для победы в группе португальцам достаточно не проиграть Уэльсу 17 ноября.

Витинья globallookpress.com

Важнее, что у Жезуша теперь нет Роналду, вокруг которого всегда возникали споры о роли центрального нападающего, но вместе с этим исчез и привычный ориентир. Раньше Криштиану мог раздражать тренеров нежеланием сидеть в запасе, однако на поле оставался человеком, который постоянно требовал мяч и брал ответственность за завершение атак. Теперь эту роль предстоит делить нескольким игрокам, и пока ни один из них не сумел утвердиться в ней.

Аргентина и Португалия встретили новую эпоху с поражений, хотя причины неудач у них разные. Скалони пытается научить команду создавать моменты без Месси, а Жезушу прежде всего нужно вернуть порядок в игре и наладить отношения с футболистами. Одним предстоит заново распределить обязанности в атаке, другим — доказать, что богатый выбор звёзд действительно способен превратиться в сильную команду.

Календарь и таблица Лиги наций

Месси и Роналду оставили после себя 442 матча и 272 гола за национальные сборные. Эти цифры ещё долго будут появляться на экранах стадионов, в документальных фильмах и памятных роликах, но на поле ни аргентинцам, ни португальцам от них уже нет никакой пользы. В Буэнос-Айресе десятый номер продолжает ждать нового хозяина. В Браге семёрку уже передали дальше, только футболиста, который заставит трибуны забыть о прежнем владельце, на горизонте не видно.