Толу Арокодаре понадобилось всего 70 минут, чтобы оформить дубль в матче с «Мидтьюлланном» (6:1). Ещё летом нигерийский нападающий оказался в центре скандала в «Вулверхэмптоне», который годом ранее заплатил за него £24 млн. Теперь у форварда 12 голов в 16 матчах за «Аякс», а его новая команда занимает второе место в чемпионате Нидерландов. Но Арокодаре — далеко не единственный футболист, которому переход в Амстердам помог изменить карьеру. Марк-Андре тер Стеген снова регулярно играет после двух испорченных травмами сезонов, а Юлиан Брандт уже забил 6 мячей в Эредивизи после ухода из дортмундской «Боруссии». За этими трансферами стоит Йорди Кройф, который возглавил спортивное направление «Аякса» в феврале 2026 года. Он решил изменить подход к комплектованию состава: клуб десятилетиями зарабатывал репутацию на воспитании молодых футболистов, а теперь активно приглашает опытных игроков, которым есть что доказывать.

£24 млн, вылет из АПЛ и скандал на тренировке

Летом 2025 года «Вулверхэмптон» приобрёл Арокодаре у бельгийского «Генка» за £24 млн. Нигериец приехал в Англию после лучшего сезона в карьере (21 гол в чемпионате Бельгии и звание лучшего бомбардира турнира). Однако в Премьер-лиге нападающий практически не проявил себя. В 33 матчах он забил только 3 мяча, причём большинство встреч начинал в запасе. «Вулверхэмптон» закончил сезон на последнем месте и вылетел в Чемпионшип, а дорогостоящий новичок оказался среди главных разочарований команды.

Весной ситуация стала ещё неприятнее. В апреле клуб применил дисциплинарные меры к Арокодаре после конфликта с молодым нападающим Матеусом Мане. А 22 июля «BBC» сообщила о другом инциденте — тренировку «Вулверхэмптона» пришлось отменить после того, как нигериец якобы отказался покинуть поле. Сам футболист отрицал эту версию: по его словам, он всегда добросовестно относился к тренировкам и собирался выполнять обязательства по контракту. Тем временем английский клуб уже рассматривал предложения о продаже нападающего. «Вулверхэмптон» отклонил предложение «Фиорентины», но согласился на переход игрока в турецкий «Трабзонспор».

Толу Арокодаре globallookpress.com

В итоге 29 июля Арокодаре отправился не в Турцию, а в «Аякс». Нидерландцы договорились об аренде на сезон с правом последующего выкупа. Для Кройфа такой трансфер не был попыткой приобрести нападающего на пике стоимости. Напротив, «Аякс» получил футболиста, который только год назад считался одним из наиболее перспективных форвардов бельгийского чемпионата, а теперь потерял место в составе клуба Чемпионшипа. Уже в первом туре Эредивизи против «Зволле» Арокодаре вышел со скамейки и через 3 минуты помог Йорти Мокио открыть счёт. В квалификации Лиги конференций против «Сьона» нигериец забил спустя 43 секунды после появления на поле, а в ответном матче оформил дубль.

Затем последовали голы в чемпионате, в том числе победный в ворота АЗ (1:0) 31 октября. Через 5 дней Арокодаре дважды отличился против «Мидтьюлланна» — сначала на 9-й минуте, а затем на 52-й, когда вывел «Аякс» вперёд после передачи Абделлы Уаззана. Правда, разгром датчан во многом объясняется удалением Кьелля Ветьена ещё в первом тайме. Статистика нигерийца впечатляет, но пока не позволяет утверждать, что он окончательно вернулся на прежний уровень. В Англии Арокодаре играл против гораздо более сильных защитников, а в Эредивизи получает больше возможностей в атакующей команде. Тем не менее для «Аякса» аренда уже выглядит удачной — нападающий приносит результат, не требуя немедленных расходов на полноценный трансфер.

Толу Арокодаре globallookpress.com

Тер Стеген снова спасает, а Брандт забивает чаще, чем в Германии

У Марка-Андре тер Стегена совершенно другая история. Немецкий вратарь провёл 12 лет в «Барселоне», выиграл Лигу чемпионов и 7 титулов чемпиона Испании, но в последние сезоны практически перестал играть из-за повреждений. За 2 года в «Барселоне» и «Жироне» тер Стеген провёл всего 12 матчей. К лету 2026-го его перспективы в каталонском клубе выглядели сомнительно, а возвращение в основной состав осложнялось отсутствием игровой практики.

В августе «Аякс» арендовал 34-летнего голкипера на сезон. Причём с главным тренером амстердамцев Мичелом Санчесом немец уже был знаком по совместной работе в «Жироне». Испанец вновь доверил ему место в воротах, а Кройф получил опытного футболиста без необходимости платить за полноценный трансфер. Результаты пришли достаточно быстро: по данным «BeSoccer», которые 4 ноября привела испанская «AS», тер Стеген предотвратил 3,63 ожидаемого гола в Эредивизи — второй показатель среди вратарей чемпионата. На тот момент соперники «Аякса» должны были забить почти 16 мячей с учётом качества моментов, но забили только 12.

Марк-Андре Тер Стеген globallookpress.com

В октябре немец отразил пенальти в матче с «Гронингеном» (5:2), затем помог сохранить победу над «Спартой» (2:1), выдержав давление хозяев во втором тайме. А против АЗ (1:0) спас команду в концовке, не позволив Мексу Мердинку сравнять счёт. Любопытно, что работу тер Стегена высоко оценивает сам Арокодаре. В интервью, которое цитирует «AS», нигериец в шутку пожаловался, что вратарь раздражает его на тренировках, поскольку отражает слишком много ударов.

Ещё один заметный новичок в Амстердаме — Юлиан Брандт. Летом немецкий полузащитник покинул дортмундскую «Боруссию» после 7 сезонов и бесплатно перешёл в «Аякс», подписав контракт до 2029 года. В отличие от Арокодаре и тер Стегена, Брандта нельзя назвать футболистом, которому требовалось спасать карьеру. В последнем сезоне Бундеслиги он провёл 29 матчей, забил 7 голов и отдал 4 результативные передачи. Но в Амстердаме 30-летний хавбек сразу получил важную роль в атаке.

Марк-Андре Тер Стеген globallookpress.com

После 11 туров Эредивизи у Брандта 6 голов и 2 передачи, он лидирует в команде по голам в чемпионате и уже близок к результату своего последнего сезона в Германии. В октябрьском матче с «Гронингеном» (5:2) немец оформил дубль, а ранее помог победить «Фортуну» (5:1) и «Зволле» (2:0). Правда, 31 октября полузащитник получил повреждение во встрече с АЗ и пропустил разгром «Мидтьюлланна». Но даже его отсутствие не помешало «Аяксу» забить 6 мячей.

11 новичков и новый подход Кройфа

Для понимания трансферной политики «Аякса» необходимо вернуться к предыдущему сезону. В чемпионате Нидерландов команда финишировала только пятой, набрав 56 очков и отстав от ПСВ на 28. В Лиге чемпионов амстердамцы заняли 32-е место на общем этапе и не попали в плей-офф. За 4 года клуб не выиграл ни одного чемпионского титула. И если раньше «Аякс» мог позволить себе постепенно развивать молодых футболистов, то теперь руководству требовалось одновременно возвращать результаты и сохранять конкурентоспособность на трансферном рынке.

Йорди Кройф globallookpress.com

Кройф приступил к работе 1 февраля и уже в июне назначил главным тренером Мичела Санчеса — испанец ранее вывел «Жирону» на третье место в Ла Лиге и впервые в истории клуба обеспечил участие в Лиге чемпионов. После этого началась масштабная перестройка состава. Летом в «Аякс» пришли 11 новых игроков, причём многие из них уже имели опыт выступлений на самом высоком уровне. Помимо Арокодаре, тер Стегена и Брандта, клуб вернул 36-летнего Дейли Блинда, который играл за «Баварию» и «Жирону». Из «Фенербахче» свободным агентом пришёл Софьян Амрабат, ранее игравший за «Манчестер Юнайтед» и «Фиорентину». У «Монако» арендовали Тило Керера, а у «Сандерленда» — Симона Адингру с правом выкупа.

Общая черта этих подписаний — возможность получить готовых футболистов без крупных первоначальных трансферных затрат. Брандт, Блинд и Амрабат достались бесплатно, ещё несколько игроков пришли в аренду. Однако полностью от дорогих покупок Кройф не отказался. В июле «Аякс» заплатил чуть менее €20 млн саудовскому «Аль-Хилялю» за 23-летнего бразильского нападающего Маркоса Леонардо. Прежде чем перебраться в Амстердам, тот забил 48 голов в 82 матчах за клуб из Саудовской Аравии.

Юлиан Брандт с мячом globallookpress.com

Не все новички соответствуют образу футболистов, которых списали прежние команды. Некоторые находились в хорошей форме, другие просто искали новый этап карьеры, но их объединяет то, что руководство «Аякса» предпочло игроков с серьёзным профессиональным опытом очередной ставке исключительно на молодые таланты. В сентябрьском интервью клубному сайту Кройф прямо объяснил эту логику: команде требовались футболисты, способные выдерживать давление, руководить партнёрами и помогать молодёжи. По его мнению, именно характера и лидерских качеств не хватало предыдущему составу.

Продали таланта за €55 млн, купили форварда за €20 млн. Оправдан ли риск?

У перестройки «Аякса» есть и финансовая сторона. Согласно отчёту за сезон-2025/26, клуб получил €188,3 млн выручки, но его операционные расходы достигли €206,5 млн. Несмотря на это, финансовый год завершился чистой прибылью в €2 млн против убытка €37,3 млн годом ранее. Улучшить показатели помогли прежде всего продажи футболистов. Трансферные операции принесли €65,5 млн, в том числе благодаря уходу Йоррела Хато в «Челси», Брайана Бробби в «Сандерленд» и Кеннета Тейлора в «Лацио».

Брайан Бробби в «Сандерленде» globallookpress.com

Летом 2026-го продажи продолжились: в августе «ПСЖ» приобрёл 21-летнего Мику Годтса, одного из лучших молодых игроков Эредивизи, а сумма сделки с учётом бонусов может достигнуть €55 млн. Ещё чуть ранее Шон Стёр перебрался в «Ньюкасл», то есть «Аякс» по-прежнему зарабатывает на молодых футболистах, но теперь часть доходов направляет на готовых исполнителей. При этом клуб вынужден осторожнее относиться к расходам: участие в Лиге конференций вместо Лиги чемпионов неизбежно сокращает поступления от УЕФА.

Кройф неоднократно подчёркивал, что аренды помогают снизить финансовые риски. Если Арокодаре или другой новичок не оправдает ожиданий, руководство сможет отказаться от выкупа. Однако есть и обратная сторона — удачная игра арендованных футболистов не гарантирует, что они останутся в Амстердаме на следующий сезон. Первые результаты перестройки выглядят обнадёживающе: после 11 туров «Аякс» занимает второе место в Эредивизи с 24 очками, уступая «Фейеноорду» всего 1 балл. Команда забила 30 мячей и одержала 7 побед, а в Лиге конференций после поражения от «Хайдука» последовательно обыграла «Аталанту» (2:0) и «Мидтьюлланн» (6:1).

Впрочем, считать эксперимент Кройфа однозначно успешным ещё рано. В сентябре «Аякс» проиграл ПСВ (1:3), а в матчах с «Херенвеном» и «Эксельсиором» упустил очки на своём поле. Состав существенно изменился, но пока не прошёл проверку полноценной борьбой за чемпионство. Тем не менее главный результат уже заметен, а «Аякс» всё равно не перестал быть клубом, который развивает таланты. Просто теперь он пытается делать это с помощью игроков, которым самим нужен ещё один шанс.