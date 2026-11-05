«Ланс» пропустил 9 голов дома и повторил кошмар 86-летней давности, «Рома» установила уникальный антирекорд, а «Ливерпуль» проиграл собственной легенде, которую уже собирались заменить другим тренером. 4-й тур Лиги чемпионов подарил сразу несколько невероятных сюжетов, причём за некоторыми результатами скрываются истории гораздо интереснее самих матчей. От бельгийской сенсации до антирекорда Олега Романцева, который наконец-то побили спустя 24 года.
«Ланс» пропустил 9 голов — такого кошмара клуб не видел с 1940 года
На стадионе «Боллар-Делелис» привыкли к оглушительной поддержке, но вечером 4 ноября болельщики «Ланса» постепенно замолчали. Их команда пропускала от «Комо» гол за голом, а на 62-й минуте счёт уже был 0:7. К тому моменту итальянцы успели отправить в ворота хозяев 3 мяча до перерыва и ещё 4 после него, причём гости совершенно не собирались останавливаться. Французы сумели ответить красивым ударом Рубена Агилара, однако в итоге получили 1:9 — худший результат в истории клуба в главном еврокубке.
Масштаб катастрофы лучше всего передаёт сравнение, которое приводит «Le Monde». За 120 лет существования «Ланс» лишь однажды проигрывал с аналогичным счётом: в 1940 году команда уступила «Марселю» 1:9. При этом нынешнее поражение стало крупнейшим для французских клубов за всю историю еврокубков, а прежде никто из представителей топ-5 европейских чемпионатов не пропускал 9 голов дома в международном турнире.
Особенно неприятно для «Ланса», что разгром устроил дебютант Лиги чемпионов. «Комо» Сеска Фабрегаса только в 2024 году вернулся в Серию А, а теперь повторил рекорд турнира по разнице мячей, который ранее принадлежал «Ливерпулю» и «Реалу». Анастасиос Дувикас оформил хет-трик, Нико Пас добавил гол, а 18-летний Маттео Папаччоли завершил разгром уже в компенсированное время. При этом французская команда начала сезон ЛЧ с волевой победы над «Славией» 3:2, однако дальше результаты стремительно ухудшались. Поражение от «Спортинга» 0:2, затем разгром от «Брюгге» 0:3 и теперь исторические 1:9. После 4 туров «Ланс» занимает 33-е место с 3 очками и разницей мячей −14, а впереди у него встречи с «Лейпцигом», «Будё-Глимт», «Манчестер Сити» и «Ливерпулем».
Главный тренер Янник Каюзак после матча практически отказался от футбольных объяснений. Француз признал, что его команда уступила во всех компонентах и даже не выполнила первоначальный план, однако при таком счёте говорить исключительно о тактических ошибках уже бессмысленно. В комментарии «Canal+» специалист назвал случившееся унижением, а в разговоре с журналистами добавил, что команде придётся серьёзно поговорить внутри раздевалки. Капитанский опыт Флориана Товена, присутствие Торгана Азара и других футболистов с солидным европейским прошлым не помогли избежать катастрофы. Рубен Агилар, который забил единственный гол «Ланса», извинился перед болельщиками и признал, что игрокам стыдно за произошедшее. Уже в воскресенье французам предстоит встреча с «Марселем», и восстановить доверие собственных трибун после такого вечера будет непросто.
«Рома» придумала новый способ проигрывать. Теперь у Гасперини уникальный антирекорд
Джан Пьеро Гасперини явно представлял свою 1-ю кампанию в Лиге чемпионов с «Ромой» иначе. За 4 тура римляне успели разгромить «Слован» 4:0, сыграть вничью с «Фенербахче» и потерпеть 2 поражения, каждое из которых заслуживает отдельного разбора. Причём оба раза итальянцы сами загнали себя в ловушку, хотя имели преимущество в 2 мяча. В октябре «Рома» вела против «Реала», но пропустила 3 раза в концовке и уступила 3:4. Тогда всё произошло настолько стремительно, что Гасперини практически не успел отреагировать на происходящее. Спустя 3 недели его команда приехала на «Олд Траффорд», забила 2 гола за первые 17 минут и снова оказалась в исключительно выгодном положении.
Матиас Суле воспользовался свободной зоной на фланге обороны «Манчестер Юнайтед», а Доньелл Мален реализовал пенальти. Хозяева отправились на перерыв под свист собственных болельщиков, но после отдыха выдали совершенно другой футбол. На 58-й минуте Бруну Фернандеш сократил отставание с пенальти, который пришлось перебивать, а ближе к концовке Матеус Кунья оформил дубль и принёс англичанам победу 3:2. По данным Opta, «Рома» стала первой командой в истории Кубка европейских чемпионов и Лиги чемпионов, которая за 1 сезон проиграла 2 матча после преимущества минимум в 2 гола. Особенно парадоксально, что оба поражения пришлись на встречи с соперниками, против которых итальянцы почти весь матч провели идеально.
В разговоре со «Sky Sport» Гасперини попытался объяснить разницу между провалами. По словам тренера, против «Реала» ничто не предвещало такого разворота событий, тогда как в Манчестере проблемы появились сразу после пенальти. Англичане резко прибавили в прессинге, а римляне перестали удерживать мяч впереди и проигрывали борьбу за подборы. Гасперини даже признал, что его команде стоило чаще прибегать к длинным передачам и сбивать темп соперника. Цифры подтверждают масштаб перемен после перерыва. По данным Opta, «Манчестер Юнайтед» создал моменты на 2,5 xG во 2-м тайме против 0,2 в 1-м. При этом победа оказалась для команды Майкла Каррика первой за 9 матчей во всех турнирах, так что римляне умудрились ещё и проиграть сопернику, который находился в глубоком кризисе.
У «Ромы» осталось 4 очка, но беспокоит даже не столько турнирное положение. Команда Гасперини умеет создавать преимущество над сильными соперниками, однако совершенно теряется, когда они повышают интенсивность и заставляют защищаться ближе к собственной штрафной. Проблему уже заметил и сам тренер — после матча Гасперини признался, что футболистам необходимо избавиться от давления, связанного с обязательной победой.
Кёйта уже заменили, но он всё равно победил «Ливерпуль»
За несколько часов до встречи «Фенербахче» с «Ливерпулем» главный тренер стамбульского клуба Дирк Кёйт оказался в крайне странном положении. Голландец готовился к одному из самых эмоциональных матчей своей карьеры, однако руководство уже объявило о назначении Эмре Белёзоглу, который должен был принять команду после игры. Кёйт выступал за «Ливерпуль» с 2006 по 2012 год, а затем перебрался именно в «Фенербахче», поэтому встреча 2 бывших клубов имела для него особое значение.
На предматчевой пресс-конференции специалист признался, что ждал этой игры с момента жеребьёвки, но подчеркнул, что сейчас гораздо важнее положение стамбульцев. Команда занимала 6-е место в чемпионате Турции, а в Лиге чемпионов ещё не одержала ни одной победы. Вечером 3 ноября ситуация стала ещё интереснее: «Фенербахче» официально объявил о возвращении Белёзоглу, который ранее выступал за клуб и уже работал временным главным тренером. Новый специалист наблюдал за матчем с трибуны, пока Кёйт руководил командой с бровки и пытался преподнести ему достойный прощальный подарок.
Началось всё не слишком обнадёживающе. На 25-й минуте 19-летний Трей Ньони вывел «Ливерпуль» вперёд, но уже через 4 минуты Мейсон Гринвуд сравнял счёт ударом со штрафного. После перерыва Андони Ираола выпустил Александера Исака и Коди Гакпо, а спустя 3 минуты первый забил после подачи второго — 2:1. Впрочем, «Фенербахче» быстро воспользовался очередными ошибками англичан в обороне. На 73-й минуте Арчи Браун оказался свободным на дальней штанге после розыгрыша углового и сделал 2:2, а ещё через 6 минут Ведат Мурики выиграл борьбу сразу у нескольких защитников и головой отправил мяч в ворота Алиссона. Так стамбульцы впервые с 2008 года победили в основной стадии Лиги чемпионов.
Впрочем, радоваться победе Кёйта можно было бы и без этого исторического достижения. Сам тренер после матча рассказал, что перед встречей напомнил футболистам о знаменитом стамбульском финале ЛЧ 2005 года, когда «Ливерпуль» отыгрался с 0:3 против «Милана». Голландец предложил команде поверить в собственное чудо — и в итоге его действительно получил. Что касается дальнейшей судьбы Кёйта, ясности пока нет. После матча специалист признался, что любит «Фенербахче» и хотел бы остаться в тренерском штабе, если Белёзоглу будет согласен с таким решением. При этом он подчеркнул, что готов к любому развитию событий и пока не обсуждал будущее с руководством. Получается, тренер может покинуть свой пост сразу после самой громкой победы клуба за долгие годы.
Для «Ливерпуля» же поражение стало поводом для совсем других разговоров. По информации Opta, англичане впервые в истории выступлений в крупных еврокубках пропустили минимум 3 гола в 3 матчах подряд: 3 от ЛАСК, 3 от «Вильярреала» и теперь ещё 3 от «Фенербахче». Всего за 4 тура в ворота команды Ираолы влетело уже 10 мячей. Более того, за всю еврокубковую историю клуба «Ливерпуль» лишь в 3-й раз проиграл матч, в котором дважды выходил вперёд. Предыдущие подобные случаи произошли против «Ромы» в 2018 году и ПСВ в январе 2025-го. Англичане остаются среди лидеров общей таблицы с 9 очками, но оборонительные проблемы всё чаще перечёркивают работу атаки.
ПСЖ разгромил «Вильярреал» без звёзд, «Брюгге» удивил, а «Славия» побила антирекорд Романцева
Пожалуй, самой хищной командой 4-го тура оказался «ПСЖ». Парижане приехали к «Вильярреалу» без Усмана Дембеле, Хвичи Кварацхелии, Маркиньоса и Нуну Мендеша, но уже к 17-й минуте вели 4:0. Причём все 4 гола уложились в промежуток с 9-й по 17-ю минуту — прежде ни одной команде в истории Лиги чемпионов не удавалось достичь такого результата настолько быстро. Предыдущий рекорд принадлежал «Реалу», который в 2011 году забил 4 мяча загребскому «Динамо» за 20 минут, а «ПСЖ» понадобилось на 3 минуты меньше. Жоау Невеш, Дезире Дуэ, Сенни Меюлю и Фабиан Руис буквально уничтожили оборону испанцев, а после перерыва парижане добавили ещё 2 гола. Итоговые 6:0 стали настоящим унижением для команды Марселино, причём главный тренер хозяев ещё до игры предупреждал, насколько опасен прессинг соперника.
После встречи полузащитник «Вильярреала» Альберто Молейро признался испанскому «AS», что команда совершенно не выполнила первоначальный план и обязана извиниться перед болельщиками. Особенно футболисту было стыдно за недостаток агрессии: по его словам, соперник оказался сильнее даже в отношении к борьбе. При этом парижане действительно воспользовались несколькими грубыми ошибками при выходе хозяев из обороны, наказывая за каждую неудачную попытку разыграть мяч короткими передачами.
Ещё более неожиданное положение после 4 туров занимает «Брюгге», который успел победить «Интер», «Ланс» и ПСВ. В Эйндховене бельгийцы уступали сопернику по большинству статистических показателей: 38% владения, 10 ударов против 27 и 1,73 xG против 2,88. Однако 2 точных попадания Николо Трезольди и Карлуша Форбса позволили гостям выиграть 2:1. Теперь у клуба 9 очков, причём все победы одержаны над представителями ведущих европейских чемпионатов. Особенно интересно, что во встрече с ПСВ бельгийцы проявили именно то качество, которого так не хватало «Роме» и «Ливерпулю» — то есть выдержали длительное давление и сумели наказать соперника за собственные ошибки.
Среди других приятных неожиданностей стоит отметить ЛАСК. Австрийский клуб начал дебютный сезон в основной стадии ЛЧ с поражений от АЕКа 0:1 и «Ливерпуля» 3:6, однако затем обыграл «Спортинг» на выезде 3:2 и разгромил «Слован» 4:0. В последнем матче Каспер Йёргенсен оформил дубль уже к 37-й минуте, причём сначала отличился после углового, а затем забил прямым ударом со штрафного. Победа принесла команде 6 очков и позволила всерьёз рассчитывать на выход в стыковые матчи. На другом конце таблицы оказался как раз «Слован» с 0 очками и 17 пропущенными голами за 4 встречи. Но самый любопытный антирекорд достался всё-таки не словакам, а пражской «Славии».
После поражения от «Арсенала» со счётом 1:2 чешский клуб довёл безвыигрышную серию в основном турнире Лиги чемпионов до 23 матчей, повторив абсолютный антирекорд АЕКа и «ФКСБ». Последний раз пражане побеждали здесь ещё в сентябре 2007 года, когда обыграли «Стяуа» 2:1. И это при том, что во внутреннем чемпионате «Славия» регулярно борется за титул, а её тренер Йиндржих Трпишовский давно считается одним из наиболее успешных специалистов Чехии. Любопытно, чей именно рекорд побила «Славия» — по данным Opta, Трпишовский теперь занимает 1-е место среди тренеров по продолжительности безвыигрышной серии в ЛЧ (18 матчей). Предыдущий антирекорд принадлежал Олегу Романцеву, который с московским «Спартаком» не побеждал 17 встреч подряд с декабря 2000-го по ноябрь 2002 года.
Календарь и таблица Лиги чемпионов
Вроде бы небогатый на громкие вывески тур ЛЧ подарил действительно необычный набор историй. И уже сейчас понятно, что некоторым участникам придётся очень постараться, чтобы к концу общего этапа эти ноябрьские вечера не стали главными воспоминаниями об их выступлении в Лиге чемпионов.