«Ланс» пропустил 9 голов дома и повторил кошмар 86-летней давности, «Рома» установила уникальный антирекорд, а «Ливерпуль» проиграл собственной легенде, которую уже собирались заменить другим тренером. 4-й тур Лиги чемпионов подарил сразу несколько невероятных сюжетов, причём за некоторыми результатами скрываются истории гораздо интереснее самих матчей. От бельгийской сенсации до антирекорда Олега Романцева, который наконец-то побили спустя 24 года.

«Ланс» пропустил 9 голов — такого кошмара клуб не видел с 1940 года

На стадионе «Боллар-Делелис» привыкли к оглушительной поддержке, но вечером 4 ноября болельщики «Ланса» постепенно замолчали. Их команда пропускала от «Комо» гол за голом, а на 62-й минуте счёт уже был 0:7. К тому моменту итальянцы успели отправить в ворота хозяев 3 мяча до перерыва и ещё 4 после него, причём гости совершенно не собирались останавливаться. Французы сумели ответить красивым ударом Рубена Агилара, однако в итоге получили 1:9 — худший результат в истории клуба в главном еврокубке.

Нико Пас забивает в ворота «Ланса» globallookpress.com

Масштаб катастрофы лучше всего передаёт сравнение, которое приводит «Le Monde». За 120 лет существования «Ланс» лишь однажды проигрывал с аналогичным счётом: в 1940 году команда уступила «Марселю» 1:9. При этом нынешнее поражение стало крупнейшим для французских клубов за всю историю еврокубков, а прежде никто из представителей топ-5 европейских чемпионатов не пропускал 9 голов дома в международном турнире.

Особенно неприятно для «Ланса», что разгром устроил дебютант Лиги чемпионов. «Комо» Сеска Фабрегаса только в 2024 году вернулся в Серию А, а теперь повторил рекорд турнира по разнице мячей, который ранее принадлежал «Ливерпулю» и «Реалу». Анастасиос Дувикас оформил хет-трик, Нико Пас добавил гол, а 18-летний Маттео Папаччоли завершил разгром уже в компенсированное время. При этом французская команда начала сезон ЛЧ с волевой победы над «Славией» 3:2, однако дальше результаты стремительно ухудшались. Поражение от «Спортинга» 0:2, затем разгром от «Брюгге» 0:3 и теперь исторические 1:9. После 4 туров «Ланс» занимает 33-е место с 3 очками и разницей мячей −14, а впереди у него встречи с «Лейпцигом», «Будё-Глимт», «Манчестер Сити» и «Ливерпулем».

Сеск Фабрегас globallookpress.com

Главный тренер Янник Каюзак после матча практически отказался от футбольных объяснений. Француз признал, что его команда уступила во всех компонентах и даже не выполнила первоначальный план, однако при таком счёте говорить исключительно о тактических ошибках уже бессмысленно. В комментарии «Canal+» специалист назвал случившееся унижением, а в разговоре с журналистами добавил, что команде придётся серьёзно поговорить внутри раздевалки. Капитанский опыт Флориана Товена, присутствие Торгана Азара и других футболистов с солидным европейским прошлым не помогли избежать катастрофы. Рубен Агилар, который забил единственный гол «Ланса», извинился перед болельщиками и признал, что игрокам стыдно за произошедшее. Уже в воскресенье французам предстоит встреча с «Марселем», и восстановить доверие собственных трибун после такого вечера будет непросто.

«Рома» придумала новый способ проигрывать. Теперь у Гасперини уникальный антирекорд

Джан Пьеро Гасперини явно представлял свою 1-ю кампанию в Лиге чемпионов с «Ромой» иначе. За 4 тура римляне успели разгромить «Слован» 4:0, сыграть вничью с «Фенербахче» и потерпеть 2 поражения, каждое из которых заслуживает отдельного разбора. Причём оба раза итальянцы сами загнали себя в ловушку, хотя имели преимущество в 2 мяча. В октябре «Рома» вела против «Реала», но пропустила 3 раза в концовке и уступила 3:4. Тогда всё произошло настолько стремительно, что Гасперини практически не успел отреагировать на происходящее. Спустя 3 недели его команда приехала на «Олд Траффорд», забила 2 гола за первые 17 минут и снова оказалась в исключительно выгодном положении.

Доньелл Мален globallookpress.com

Матиас Суле воспользовался свободной зоной на фланге обороны «Манчестер Юнайтед», а Доньелл Мален реализовал пенальти. Хозяева отправились на перерыв под свист собственных болельщиков, но после отдыха выдали совершенно другой футбол. На 58-й минуте Бруну Фернандеш сократил отставание с пенальти, который пришлось перебивать, а ближе к концовке Матеус Кунья оформил дубль и принёс англичанам победу 3:2. По данным Opta, «Рома» стала первой командой в истории Кубка европейских чемпионов и Лиги чемпионов, которая за 1 сезон проиграла 2 матча после преимущества минимум в 2 гола. Особенно парадоксально, что оба поражения пришлись на встречи с соперниками, против которых итальянцы почти весь матч провели идеально.

В разговоре со «Sky Sport» Гасперини попытался объяснить разницу между провалами. По словам тренера, против «Реала» ничто не предвещало такого разворота событий, тогда как в Манчестере проблемы появились сразу после пенальти. Англичане резко прибавили в прессинге, а римляне перестали удерживать мяч впереди и проигрывали борьбу за подборы. Гасперини даже признал, что его команде стоило чаще прибегать к длинным передачам и сбивать темп соперника. Цифры подтверждают масштаб перемен после перерыва. По данным Opta, «Манчестер Юнайтед» создал моменты на 2,5 xG во 2-м тайме против 0,2 в 1-м. При этом победа оказалась для команды Майкла Каррика первой за 9 матчей во всех турнирах, так что римляне умудрились ещё и проиграть сопернику, который находился в глубоком кризисе.

«Манчестер Юнайтед» – «Рома» globallookpress.com

У «Ромы» осталось 4 очка, но беспокоит даже не столько турнирное положение. Команда Гасперини умеет создавать преимущество над сильными соперниками, однако совершенно теряется, когда они повышают интенсивность и заставляют защищаться ближе к собственной штрафной. Проблему уже заметил и сам тренер — после матча Гасперини признался, что футболистам необходимо избавиться от давления, связанного с обязательной победой.

Кёйта уже заменили, но он всё равно победил «Ливерпуль»

За несколько часов до встречи «Фенербахче» с «Ливерпулем» главный тренер стамбульского клуба Дирк Кёйт оказался в крайне странном положении. Голландец готовился к одному из самых эмоциональных матчей своей карьеры, однако руководство уже объявило о назначении Эмре Белёзоглу, который должен был принять команду после игры. Кёйт выступал за «Ливерпуль» с 2006 по 2012 год, а затем перебрался именно в «Фенербахче», поэтому встреча 2 бывших клубов имела для него особое значение.

Дирк Кёйт в матче против «Ливерпуля» globallookpress.com

На предматчевой пресс-конференции специалист признался, что ждал этой игры с момента жеребьёвки, но подчеркнул, что сейчас гораздо важнее положение стамбульцев. Команда занимала 6-е место в чемпионате Турции, а в Лиге чемпионов ещё не одержала ни одной победы. Вечером 3 ноября ситуация стала ещё интереснее: «Фенербахче» официально объявил о возвращении Белёзоглу, который ранее выступал за клуб и уже работал временным главным тренером. Новый специалист наблюдал за матчем с трибуны, пока Кёйт руководил командой с бровки и пытался преподнести ему достойный прощальный подарок.

Началось всё не слишком обнадёживающе. На 25-й минуте 19-летний Трей Ньони вывел «Ливерпуль» вперёд, но уже через 4 минуты Мейсон Гринвуд сравнял счёт ударом со штрафного. После перерыва Андони Ираола выпустил Александера Исака и Коди Гакпо, а спустя 3 минуты первый забил после подачи второго — 2:1. Впрочем, «Фенербахче» быстро воспользовался очередными ошибками англичан в обороне. На 73-й минуте Арчи Браун оказался свободным на дальней штанге после розыгрыша углового и сделал 2:2, а ещё через 6 минут Ведат Мурики выиграл борьбу сразу у нескольких защитников и головой отправил мяч в ворота Алиссона. Так стамбульцы впервые с 2008 года победили в основной стадии Лиги чемпионов.

Мейсон Гринвуд globallookpress.com

Впрочем, радоваться победе Кёйта можно было бы и без этого исторического достижения. Сам тренер после матча рассказал, что перед встречей напомнил футболистам о знаменитом стамбульском финале ЛЧ 2005 года, когда «Ливерпуль» отыгрался с 0:3 против «Милана». Голландец предложил команде поверить в собственное чудо — и в итоге его действительно получил. Что касается дальнейшей судьбы Кёйта, ясности пока нет. После матча специалист признался, что любит «Фенербахче» и хотел бы остаться в тренерском штабе, если Белёзоглу будет согласен с таким решением. При этом он подчеркнул, что готов к любому развитию событий и пока не обсуждал будущее с руководством. Получается, тренер может покинуть свой пост сразу после самой громкой победы клуба за долгие годы.

Для «Ливерпуля» же поражение стало поводом для совсем других разговоров. По информации Opta, англичане впервые в истории выступлений в крупных еврокубках пропустили минимум 3 гола в 3 матчах подряд: 3 от ЛАСК, 3 от «Вильярреала» и теперь ещё 3 от «Фенербахче». Всего за 4 тура в ворота команды Ираолы влетело уже 10 мячей. Более того, за всю еврокубковую историю клуба «Ливерпуль» лишь в 3-й раз проиграл матч, в котором дважды выходил вперёд. Предыдущие подобные случаи произошли против «Ромы» в 2018 году и ПСВ в январе 2025-го. Англичане остаются среди лидеров общей таблицы с 9 очками, но оборонительные проблемы всё чаще перечёркивают работу атаки.

ПСЖ разгромил «Вильярреал» без звёзд, «Брюгге» удивил, а «Славия» побила антирекорд Романцева

Пожалуй, самой хищной командой 4-го тура оказался «ПСЖ». Парижане приехали к «Вильярреалу» без Усмана Дембеле, Хвичи Кварацхелии, Маркиньоса и Нуну Мендеша, но уже к 17-й минуте вели 4:0. Причём все 4 гола уложились в промежуток с 9-й по 17-ю минуту — прежде ни одной команде в истории Лиги чемпионов не удавалось достичь такого результата настолько быстро. Предыдущий рекорд принадлежал «Реалу», который в 2011 году забил 4 мяча загребскому «Динамо» за 20 минут, а «ПСЖ» понадобилось на 3 минуты меньше. Жоау Невеш, Дезире Дуэ, Сенни Меюлю и Фабиан Руис буквально уничтожили оборону испанцев, а после перерыва парижане добавили ещё 2 гола. Итоговые 6:0 стали настоящим унижением для команды Марселино, причём главный тренер хозяев ещё до игры предупреждал, насколько опасен прессинг соперника.

«Вильярреал» — «ПСЖ» globallookpress.com

После встречи полузащитник «Вильярреала» Альберто Молейро признался испанскому «AS», что команда совершенно не выполнила первоначальный план и обязана извиниться перед болельщиками. Особенно футболисту было стыдно за недостаток агрессии: по его словам, соперник оказался сильнее даже в отношении к борьбе. При этом парижане действительно воспользовались несколькими грубыми ошибками при выходе хозяев из обороны, наказывая за каждую неудачную попытку разыграть мяч короткими передачами.

Ещё более неожиданное положение после 4 туров занимает «Брюгге», который успел победить «Интер», «Ланс» и ПСВ. В Эйндховене бельгийцы уступали сопернику по большинству статистических показателей: 38% владения, 10 ударов против 27 и 1,73 xG против 2,88. Однако 2 точных попадания Николо Трезольди и Карлуша Форбса позволили гостям выиграть 2:1. Теперь у клуба 9 очков, причём все победы одержаны над представителями ведущих европейских чемпионатов. Особенно интересно, что во встрече с ПСВ бельгийцы проявили именно то качество, которого так не хватало «Роме» и «Ливерпулю» — то есть выдержали длительное давление и сумели наказать соперника за собственные ошибки.

Николо Трезольди globallookpress.com

Среди других приятных неожиданностей стоит отметить ЛАСК. Австрийский клуб начал дебютный сезон в основной стадии ЛЧ с поражений от АЕКа 0:1 и «Ливерпуля» 3:6, однако затем обыграл «Спортинг» на выезде 3:2 и разгромил «Слован» 4:0. В последнем матче Каспер Йёргенсен оформил дубль уже к 37-й минуте, причём сначала отличился после углового, а затем забил прямым ударом со штрафного. Победа принесла команде 6 очков и позволила всерьёз рассчитывать на выход в стыковые матчи. На другом конце таблицы оказался как раз «Слован» с 0 очками и 17 пропущенными голами за 4 встречи. Но самый любопытный антирекорд достался всё-таки не словакам, а пражской «Славии».

Каспер Йёргенсен globallookpress.com

После поражения от «Арсенала» со счётом 1:2 чешский клуб довёл безвыигрышную серию в основном турнире Лиги чемпионов до 23 матчей, повторив абсолютный антирекорд АЕКа и «ФКСБ». Последний раз пражане побеждали здесь ещё в сентябре 2007 года, когда обыграли «Стяуа» 2:1. И это при том, что во внутреннем чемпионате «Славия» регулярно борется за титул, а её тренер Йиндржих Трпишовский давно считается одним из наиболее успешных специалистов Чехии. Любопытно, чей именно рекорд побила «Славия» — по данным Opta, Трпишовский теперь занимает 1-е место среди тренеров по продолжительности безвыигрышной серии в ЛЧ (18 матчей). Предыдущий антирекорд принадлежал Олегу Романцеву, который с московским «Спартаком» не побеждал 17 встреч подряд с декабря 2000-го по ноябрь 2002 года.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Вроде бы небогатый на громкие вывески тур ЛЧ подарил действительно необычный набор историй. И уже сейчас понятно, что некоторым участникам придётся очень постараться, чтобы к концу общего этапа эти ноябрьские вечера не стали главными воспоминаниями об их выступлении в Лиге чемпионов.