В среду, 4 ноября, «Викинг» примет на своем поле бакинский «Сабах» в рамках 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов. Следить за ходом этой встречи можно в нашей онлайн-трансляции

Онлайн матча 20 сек. 20 секунд

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45+3' Вот и все в первой половине матча! Звучит свисток на перерыв — у нас ничья 1:1! Отдыхаем 15 минут...

45+1' Две минуты добавлено к первому тайму!

45' Проникающая передача в штрафную не прошла от Умарали Рахмоналиев («Сабах»), а ведь партнер выбегал на очень опасную позицию.

43' Стас Покатилов («Сабах») далеко вышел из ворот и остановил заброс в свою штрафную, а затем начал новую атаку своей команды.

42' С угла штрафной зарядил Тымотеуш Пухач («Сабах»), попал в игрока «Викинга», а затем мяч улетел на угловой.

40' Стив Сольве («Сабах») выпрыгнул выше всех в чужой штрафной и классно пробил головой — мяч пролетел над перекладиной.

Статистика матча 2 Удары в створ 2 3 Удары мимо 2 54 Владение мячом 46 3 Угловые удары 2 1 Офсайды 0 4 Фолы 4

38' С левой бровки прострели на ближнюю штангу Златко Трипич («Викинг»), но там никого из партнеров не было.

37' Неплохой навес получился у Златко Трипича («Викинг») со штрафнойг7о на дальнюю штангу, но там головой мяч вынес Маккарти Эйден («Сабах»).

36' Умарали Рахмоналиев («Сабах») снес убегавшего по флангу Златко Трипича («Викинг») и получил желтую карточку.

33' Вынужденная замена у гостей: Велько Симич («Сабах») не смог продолжить игру, вместо него вышел Джой-Ланс Микелс.

32' Велько Симич («Сабах») получил травму и в игре небольшая пауза, пока ему оказывают медицинскую помощь.

30' Тобиас Мой («Викинг») пробил на исполнение из-за пределов штрафной — мяч в руки уверенно поймал Стас Покатилов («Сабах»).

29' Хенрик Бьёрдаль («Викинг») пробирался к воротам по лицевой линии и заработал для команды угловой.

27' Г-ООООООООО-Л! «Викинг» — 1:1! Эрик Ботхейм! Кристоффер Хёуген подал в штрафную с левого фланга, а Эрик Ботхейм в акробатическом прыжке переправил мяч ногой в ближний угол!

26' Высокий прессинг в исполнении бакинского клуба, но защитники «Викинг» играют под давлением спокойно.

25' Патрик Орфе М'Бина («Сабах») не смог развернуться с мячом для удара и Джанни Стенснесс («Викинг») завладел им, начав свою атаку.

24' Арилд Эстбе («Викинг») через длинный пас помог своим защитникам выйти из-под прессинга.

23' Много борьбы в центре поля и мяч в последнее время редко долетает до ворот.

21' Кристоффер Хёуген («Викинг») заработал угловой для своей команды, попав при простреле в ногу сопернику.

19' Стив Сольве («Сабах») прямым ударом со штрафного зарядил в створ, но расстояние было приличным и мяч стал легкой добычей вратаря.

18' Джанни Стенснесс («Викинг») схватил за майку убегавшего в контратаку Патрика Орфе М'Бина («Сабах») и получил желтую карточку.

17' Симен Квия-Эгеског («Викинг») грубо сфолил в центре поля, но судья за карточкой в карман пока не полез.

15' Арилд Эстбе («Викинг») вышел из ворот и ногами отыграл в аут, опередив набегавшего Кристиана Нвачукву («Сабах»).

14' С правого края штрафной мощный удар низом нанес Златко Трипич («Викинг») — мяч просвистел в метре от стойки ворот.

13' Аким Зедатка («Сабах») остановил сольный проход Кристоффер Аскилдсен («Викинг») в своей штрафной и разрядил обстановку дальним выносом.

11' Г-ООООООООО-Л! «Сабах» — 0:1! Патрик Орфе М'Бина! Умарали Рахмоналиев прострелил вдоль вратарской с правого края штрафной, а Патрик Орфе М'Бина в касание переправил мяч в сетку ворот!

10' С острого угла пробивал Симен Квия-Эгеског («Викинг») — мяч попал в ногу защитнику и улетел на угловой.

09' Стас Покатилов («Сабах») далеко вышел из ворот и ногами остановил дальний заброс в свою штрафную.

08' Эрик Ботхейм («Викинг») пытался пройти в одиночку двух соперников — в штрафную его не пустили, но он смог сохранить мяч для своей команды.

07' Тотальный контроль мяча на первых минутах в исполнении хозяев поля.

06' Стас Покатилов («Сабах») поймал мяч в руки после навеса слева от Златко Трипича («Викинг»).

05' Хенрик Бьёрдаль («Викинг») попытался накрутить защитника на правой бровке, но упустил мяч за лицевую линию. Будет удар от ворот.

03' Кристоффер Хёуген («Викинг») был груб на чужой половине поля и получил первый горчичник в этом матче.

02' С первых секунд хозяева устроили высокий прессинг и поддавили соперника на его половине.

01' Раздается свисток арбитра! Матч «Викинг» — «Сабах» начался! Счет 0:0! Поехали…

До матча

22:58 Главные действующие лица появляются на газоне стадиона «Lyse Arena». Игра вот-вот начнется!

22:50 До стартового свистка остается 10 минут, команды заканчивают разминку и уходят в подтрибунное помещение.

22:45 Главным арбитром встречи назначен Сандер ван дер Эйк из Нидерландов.

22:35 Стартовый состав «Викинга»: Эстбе Арилд, Фальхенер Хенрик, Хеггхейм Хенрик, Стенснесс Джанни, Хёуген Кристоффер, Мой Тобиас, Квия-Эгеског Симен, Аскилдсен Кристоффер, Бьёрдаль Хенрик, Ботхейм Эрик, Трипич Златко.

22:30 Стартовый состав «Сабаха»: Покатилов Стас, Зедатка Аким, Сольве Стив, Эйден Маккарти, Пухач Тымотеуш, Рахмоналиев Умарали, Лепиница Иван, Хайбулаев Абдулах, Симич Велько, Нвачукву Кристиан, Патрик Орфе М'Бина.

22:20 Сегодняшний матч пройдет в Ставангере на стадионе «Lyse Arena», который вмещает 16 600 зрителей.

22:15 Бакинцы чередуют успешные матчи с осечками, показывая некоторую нестабильность на выезде. Команда делает ставку на организованную оборону, но в последних турах внутреннего первенства испытала спад. К плюсам можно отнести пустой лазарет — главный тренер может рассчитывать на оптимальный состав.

22:10 «Сабах» расположился на 25-й строчке с 3 очками. Азербайджанский коллектив разгромно уступил «Манчестер Юнайтед» (0:4) и достойно проиграл дортмундской «Боруссии» (1:2), но набрал полноценные три балла в игре против пражской «Славии» (2:0). Команда находится в шаге от зоны плей-офф (топ-24) и мотивирована зацепиться за очки на выезде.

22:05 Скандинавы подходят к матчу в боевой форме, демонстрируя сверхрезультативный и открытый футбол (минимум 4 гола забивалось в 5 их последних встречах). Дома «Викинг» не проигрывает уже 13 матчей кряду. Однако у команды есть кадровые проблемы: из-за травм не сыграют защитники Бертельсен и Росет, а также форварды Ветон Бериша и Николас Д'Агостино.

22:00 «Викинг» занимает 33-е место в общей таблице Лиги чемпионов, имея в активе всего 1 очко. Команда уступила «Штутгарту» (1:3) и «Астон Вилле» (1:3), но сотворила громкую сенсацию, сыграв дома вничью с «Баварией» (3:3). Мотивация запредельная — без домашней победы над равным соперником выйти в следующий раунд будет практически невозможно.

21:55 Обе команды остро нуждаются в очках, чтобы закрепиться в зоне плей-офф, что заставит соперников искать счастье у чужих ворот. Фактор домашнего поля и зажигательная скандинавская атака делают хозяев фаворитами, однако дерзкий бакинский клуб уже доказывал, что способен навязывать борьбу признанным авторитетам.

21:45 Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.30

21:30 Приветствуем всех любителей футбола! Мы начинаем текстовую онлайн-трансляцию матча 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов «Викинг» — «Сабах». Эту встречу для Вас буду комментировать я, Петровский Виктор.