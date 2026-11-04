4 ноября в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов по футболу сыграют «РБ Лейпциг» и «Манчестер Сити». Начало игры — в 23:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 5.00.

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«РБ Лейпциг»

Турнирное положение: На данный момент команда пребывает на 30-м месте турнирной таблицы основного раунда Лиги чемпионов.

При этом «РБ Лейпциг» в трех турах набрал всего три очка. Команда забила три мяча при восьми пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно, уверенно переиграв «Шальке» — 2:0.

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До того «РБ Лейпциг» в Кубке Германии одолел «Эссен» — 2:1, а вот несколько ранее разгромил «Эльферсберг» — 4:0. «Быки» не проигрывают в трех матчах кряду.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Состояние команды: «РБ Лейпциг» имеет приличный подбор атакующих исполнителей, к тому же мотивирован побороться за выход в плей-офф.

При этом «РБ Лейпциг» в трех последних очных поединках уступил «горожанам». В них команда пропустила 13 мячей. А вот последняя победа над «Манчестер Сити» случилась еще пять лет назад. Зато прибавляет Антонио Нуса, в трех последних матчах совершивший хотя бы одно результативное действие.

Команда постарается подтянуться к восьмерке сильнейших. «РБ Лейпциг» явно не боится «горожан», переживающих явный кризис жанра.

«Манчестер Сити»

Турнирное положение: «Манчестер Сити» в главном клубном турнире Старого Света выступает неровно. Команда на текущий момент находится на 10-м месте турнирной таблицы.

При этом «Манчестер Сити» набрал шесть зачетных баллов в трех турах. Команда забила 9 мячей при пяти пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда в родных стенах уступила «Брайтону» — 0:1.

До того «Манчестер Сити» в Кубке лиги в серии пенальти прошел тех же «чаек», а вот чуть ранее проиграл «Астон Вилле» — 1:2. «Горожане» не могут победить в трех матчах кряду.

Состояние команды: «Манчестер Сити» ныне явно просел в плане результатов, да и в Лиге чемпионов не особенно преуспевает.

При этом «Манчестер Сити» способен прибавить в любой момент. В кадровом плане команда выглядит все так же монолитно, да и фактор наличия Эрлинга Холанна не стоит сбрасывать со счетов. Вот только в последнем поединке норвежец выглядел бледновато. Как, впрочем, и вся команда.

Безусловно, команда будет действовать первым номером. «Горожане» постараются подтянуться к топ-8, вот только проблемы в их игре далеки от решения.

На что ставят в матче РБ Лейпциг — Манчестер Сити Букмекерские коэффициенты на матч РБ Лейпциг — Манчестер Сити: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают «Манчестер Сити» фаворитом с коэффициентом 1.57. Ничья оценена в 4.50, а победа «РБ Лейпцига» — в 5.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с различными коэффициентами — 1.36 и 3.20.

Прогноз: «РБ Лейпциг» шикарно выступает в родных стенах, тогда как «горожане» переживают явный кризис жанра.

5.00 Победа «РБ Лейпцига» Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 5.00 на матч «РБ Лейпциг» — «Манчестер Сити» принесёт прибыль 4000₽, общая выплата — 5000₽

Ставка: Победа «РБ Лейпцига» за 5.00.

Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше пяти мячей.

5.00 Тотал больше 5.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 5.00 на матч «РБ Лейпциг» — «Манчестер Сити» принесёт прибыль 4000₽, общая выплата — 5000₽

Ставка: Тотал больше 5.5 за 5.00.

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