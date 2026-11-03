Испытает ли «Реал» проблемы с АЕКом?

прогноз на матч четвертого тура Лиги чемпионов, ставка за 1.80

4 ноября в матче четвертого тура основного этапа Лиги чемпионов сыграют АЕК и «Реал». Начало встречи — в 20:45 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.80.

Кто победит? Проголосуйте Назови победителя матча и получи фрибет для первой ставки от БК BetBoom 10 000 рублей. Получить фрибет →

АЕК

Турнирное положение: АЕК по итогам трёх туров основного этапа Лиги чемпионов имеет лишь три очка в своем активе.

Команда находится на непроходном 29-м месте и только по дополнительнымм показателям отстает от зоны плей-офф (9-24-я позиции).

Последние матчи: в предыдущей игре в рамках девятого тура греческого первенства клуб на чужом поле потерпел поражение от «Панатинаикоса» (0:2).

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Ранее в поединке четвертого раунда Кубка Греции коллектив также остался ни с чем, когда снова-таки на выездном поле проиграл ПАОКу (1:3).

Не сыграют: травмирован — Стракоша, не в составе — Алексиу, Георгиев, Кутеша, Пьерро и Сахабо, дисквалифицированных игроков нет.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Состояние команды: в пяти последних матчах, которые пришлись на разные турниры, АЕК проиграл четырежды при одной победе.

Это практически не оставляет хозяевам хороших шансов даже на ничью, и им остаётся рассчитывать разве что на поддержку своих фанатов, что уж говорить о высоком классе соперника.

Три гола команды в Лиге чемпионов текущего сезона забивали разные игроки.

«Реал»

Турнирное положение: «Реал» после трёх туров основного этапа Лиги чемпионов имеет девять очков в своем активе.

Команда находится на четвертом месте, что в зоне выхода в 1/8 финала (топ-8), с отрывом в три балла от зоны плей-офф (9-24-я позиции).

Последние матчи: ранее в рамках 11-го тура испанского первенства клуб на чужом поле разгромил «Расинг» — 3:0.

Перед этим в игре предыдущего тура национального чемпионата коллектив также набрал три очка, когда снова-таки на выезде одержал победу над «Барселоной» (2:1).

Не сыграют: травмированы — Асенсио, Менди и Родриго, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в шести последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Реал» выиграл.

Эти результаты делают гостей очевидным фаворитом грядущей игры, пусть и на выезде, но даже без этого они явно превосходят соперника в классе.

Килиан Мбаппе — лучший бомбардир команды в Лиге чемпионов текущего сезона с тремя голами.

На что ставят в матче АЕК — Реал Букмекерские коэффициенты на матч АЕК — Реал: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

в четырех из пяти последних матчей АЕКа забивали больше 3,5 голов

в четырех из пяти последних матчей «Реал» выиграл, и забивали обе команды

в четырех из пяти последних матчей «Реала» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Реал» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.26. Ничья — в 6.60, выигрыш АЕКа — в 9.20.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.32 и 3.35.

Прогноз: в четырех из пяти последних матчей хозяев было забито больше 3,5 мячей. Так было и в их семи из девяти последних домашних поединков.

Между тем, в трех из пяти последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.

1.80 Обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.80 на матч АЕК — «Реал» позволит вывести на карту выигрыш 800₽, общая выплата — 1800₽

Ставка: тотал больше 3,5 голов за 1.80.

Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, и оба соперника забьют, ведь такой расклад сыграл в их четырех из пяти последних матчей.

2.13 «Реал» победит и обе команды забьют Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.13 на матч АЕК — «Реал» принесёт прибыль 1130₽, общая выплата — 2130₽

Ставка: «Реал» победит и обе команды забьют за 2.13