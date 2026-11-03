4 ноября в матче четвертого тура основного этапа Лиги чемпионов сыграют АЕК и «Реал». Начало встречи — в 20:45 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.80.
АЕК
Турнирное положение: АЕК по итогам трёх туров основного этапа Лиги чемпионов имеет лишь три очка в своем активе.
Команда находится на непроходном 29-м месте и только по дополнительнымм показателям отстает от зоны плей-офф (9-24-я позиции).
Последние матчи: в предыдущей игре в рамках девятого тура греческого первенства клуб на чужом поле потерпел поражение от «Панатинаикоса» (0:2).
Ранее в поединке четвертого раунда Кубка Греции коллектив также остался ни с чем, когда снова-таки на выездном поле проиграл ПАОКу (1:3).
Не сыграют: травмирован — Стракоша, не в составе — Алексиу, Георгиев, Кутеша, Пьерро и Сахабо, дисквалифицированных игроков нет.
Календарь и таблица Лиги чемпионов
Состояние команды: в пяти последних матчах, которые пришлись на разные турниры, АЕК проиграл четырежды при одной победе.
Это практически не оставляет хозяевам хороших шансов даже на ничью, и им остаётся рассчитывать разве что на поддержку своих фанатов, что уж говорить о высоком классе соперника.
Три гола команды в Лиге чемпионов текущего сезона забивали разные игроки.
«Реал»
Турнирное положение: «Реал» после трёх туров основного этапа Лиги чемпионов имеет девять очков в своем активе.
Команда находится на четвертом месте, что в зоне выхода в 1/8 финала (топ-8), с отрывом в три балла от зоны плей-офф (9-24-я позиции).
Последние матчи: ранее в рамках 11-го тура испанского первенства клуб на чужом поле разгромил «Расинг» — 3:0.
Перед этим в игре предыдущего тура национального чемпионата коллектив также набрал три очка, когда снова-таки на выезде одержал победу над «Барселоной» (2:1).
Не сыграют: травмированы — Асенсио, Менди и Родриго, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в шести последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Реал» выиграл.
Эти результаты делают гостей очевидным фаворитом грядущей игры, пусть и на выезде, но даже без этого они явно превосходят соперника в классе.
Килиан Мбаппе — лучший бомбардир команды в Лиге чемпионов текущего сезона с тремя голами.
Статистика для ставок
- в четырех из пяти последних матчей АЕКа забивали больше 3,5 голов
- в четырех из пяти последних матчей «Реал» выиграл, и забивали обе команды
- в четырех из пяти последних матчей «Реала» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Реал» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.26. Ничья — в 6.60, выигрыш АЕКа — в 9.20.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.32 и 3.35.
Прогноз: в четырех из пяти последних матчей хозяев было забито больше 3,5 мячей. Так было и в их семи из девяти последних домашних поединков.
Между тем, в трех из пяти последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.
Ставка: тотал больше 3,5 голов за 1.80.
Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, и оба соперника забьют, ведь такой расклад сыграл в их четырех из пяти последних матчей.
Ставка: «Реал» победит и обе команды забьют за 2.13