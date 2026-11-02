В понедельник, 2 ноября, состоится очередной матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Ак Барс» примет СКА. Игра начнётся в 19:00 МСК. Следить за её ходом можно с нашей онлайн-трансляцией.

Онлайн матча 20 сек. 20 секунд

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Статистика 1-го периода Телеграм-канал СКА

20' Перерыв! «Ак Барс» ведёт 2:0 после 20 минут игры, а армейцев пока сильно подводит дисциплина — обе шайбы они пропустили в меньшинстве. Ждём продолжения!

20' ГОООЛ! 2:0! Денис Зернов! «Ак Барс» вновь реализует большинство! Замыкал дальнюю штангу Зернов после передачи Денисенко и внёс шайбу в пустые ворота.

20' Денисенко сместился в центр после выигранного вбрасывания и бросил из-под защитника, спас ворота Иванов.

19' Но будет очередное удаление у армейцев. За игру высоко поднятой клюшкой малым штрафом наказан Никита Недопёкин.

19' Безуспешно пытаются и те и другие по очереди закрепиться в чужой зоне в концовке периода.

18' 40 секунд поиграл в большинстве СКА после выхода Сёмина, но лишь один бросок нанесли гости — Арефьев без труда справился с попыткой Глотова.

Статистика матча 14 Удары в створ 6

17' 3 в 2 выходили на ворота «Ак Барса» петербуржцы, Недопёкин хлёстко бросил — Арефьев поймал шайбу.

16' А вот и уравниваются составы — Денис Зернов удалён за блокировку.

15' Ещё один бросок наносил из круга вбрасывания Хмелевский, принял шайбу Кныжов на себя.

14' Игра продолжается в формате 5 на 4, казанцы не перестают атаковать. Якупов сейчас с фланга полез прямо на ворота Иванова, но вратарь СКА сыграл надёжно.

13' ГОООЛ! 1:0! Александр Хмелевский! 35 секунд хватило «Ак Барсу» в большинстве, чтобы открыть счёт. Никто не смог помешать Хмелевскому прицелиться и поразить дальний угол ворот Иванова.

12' Да, на 5 минут за толчок клюшкой отправлен в штрафной бокс Владислав Сёмин. Отличный шанс получает «Ак Барс».

12' Сёмин клюшкой попал по лицу Зернова. Арбитры пошли смотреть повтор и могут на 5 минут удалить игрока СКА.

12' Из-за ворот Денисенко едва не завёз шайбу в ворота — штанга помешала.

11' Арефьев спокойно прижал ко льду шайбу, выкатившуюся из-за ворот, и поставил игру на паузу.

10' Романов на пятаке замыкал передачу от правого борта — мимо ворот.

09' Шанс у «Ак Барса»! Семёнов промчался по левому борту и вышел на ворота, но не переиграл Иванова — закрыл вратарь СКА ближний угол.

08' Активнее смотрятся гости на старте встречи, здорово вступают в борьбу за шайбу и периодически запирают казанцев в их зоне.

07' Рядом со штангой прокатилась шайба после броска Педана от синей линии и рикошета от Якупова. Не успевал реагировать Арефьев.

06' По центру в зону СКА вошёл Хмелевский и бросил по центру, Иванов отбил щитками.

05' Не получился вход в зону у казанцев, судьи зафиксировали проброс.

04' Опасный бросок нанёс Терехов со средней дистанции, Иванову закрывали обзор — но повезло армейцам, шайба пролетела выше ворот. СКА в полном составе.

03' Первую минуту меньшинства уверенно убил СКА, казанцы до сих пор не могут расставиться в зоне.

02' Но именно у гостей первое удаление. Николай Кныжов за задержку клюшкой получил 2 минуты.

02' Высокий прессинг демонстрирует СКА на первых минутах и не выпускает хозяев из зоны. Первый бросок в створ уже нанёс Атанасов, но Арефьев с ним справился.

01' Матч начался!

До матча

18:58 Команды выстроились на льду, игра начнётся через несколько минут!

18:48 Стартовые вратари: Максим Арефьев («Ак Барс») и Сергей Иванов (СКА).

18:37 Главные арбитры: Евгений Гамалей (Москва) и Иван Фатеев (Королёв).

18:27 В этом сезоне команды встречаются впервые, а в прошлом провели два матча и обменялись домашними победами. В целом в последние годы в этом противостоянии чуть успешнее «Ак Барс»: 8 из 12 встреч с 2020-го остались за казанцами.

Состав СКА Телеграм-канал СКА

18:20 Состав СКА: Иванов, Плешков — Маклюков, Савиков, Атанасов, Короткий, Глотов — Сапего, Педан, Гримальди, Аймурзин, Дишковский — Сёмин, Журавлёв, Романов, Недопёкин, Плотников — Кныжов, Нугманов, Суздорф, Чебыкин, Тимашков.

18:17 Состав «Ак Барса»: Арефьев, Столпеченков — Лямкин, Евсеев, Денисенко, Семёнов, Зернов — Степан Терехов, Яруллин, Хмелевский, Бывальцев, Семён Терехов — Бардин, Марченко, Быков, Стась, Якупов — Иванов, Дыняк, Комков, Пустозёров, Саберзянов.

18:15 Сегодняшний матч пройдёт в Казани на «Татнефть-Арене», вмещающей 8 900 зрителей.

18:10 Исправлять ситуацию армейцам приходится без лучшего бомбардира: Николай Голдобин, набравший 19 очков (3+16), находится в списке травмированных. В его отсутствие особенно важен вклад Сергея Плотникова и Матвея Короткого — у обоих по 15 очков, причём Короткий набрал 5 из них в последних 5 встречах. Но одной результативности мало: во всех четырёх матчах при Разине СКА пропускал минимум трижды. То есть пока что даже три заброшенные шайбы не гарантируют команде очков.

18:05 СКА начинает первую выездную серию при Андрее Разине, и смена тренера пока не помогла выбраться из нижней части таблицы: петербуржцы идут 9-ми на Западе с 19 очками после 19 матчей. Все четыре встречи при новом наставнике прошли дома, но победить удалось только «Сибирь» (6:3). Игры с «Автомобилистом» и ЦСКА закончились поражениями с одинаковым счётом 1:3, а последняя встреча с «Торпедо» проиграна 3:4.

18:00 Главная проблема казанцев — скромная результативность: за последние 5 матчей команда забросила лишь 7 шайб, причём 3 из них пришлись на игру с «Амуром». Лучшим бомбардиром остаётся Кирилл Семёнов с 16 очками (7+9), на балл отстаёт Григорий Денисенко. Есть вопросы и по вратарской позиции: Тимур Билялов пропустил предыдущую встречу, поскольку не до конца восстановился после болезни. Заменивший его Максим Арефьев отразил 24 из 25 бросков, но участие Билялова сегодня пока под вопросом.

17:55 «Ак Барс» в пятницу наконец порадовал казанскую публику: победа над «Амуром» (3:1) прервала серию из 6 поражений на своём льду. При этом команда Анвара Гатиятулина сохраняет 4-е место на Востоке — 24 очка после 22 матчей. Последний отрезок получился неровным: победы над «Салаватом Юлаевым» (2:1) и хабаровчанами соседствуют с поражениями от «Торпедо» (1:2 Б), «Трактора» (1:3) и «Авангарда» (0:4). Сегодня казанцы завершают домашнюю серию и попробуют впервые с сентября выиграть здесь дважды подряд.

17:50 Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.30.