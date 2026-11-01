В воскресенье, 1 ноября, «Шанхайские Драконы» в Санкт-Петербурге примут уфимский «Салават Юлаев» в рамках регулярного сезона Континентальной Хоккейной Лиги. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

Онлайн матча 20 сек. 20 секунд

1 минута

2 минуты

3 минуты

Отключить автообновление

24' Воодушевившись заброшенной шайбой, хоккеисты «Салавата» продолжают атаковать.

23' Гоол! 0:1. Бросок от синей линии зоны атаки «Салавата» совершил Максим Загребин, технично на пятаке у ворот «Драконов» переправил шайбу в сетку Александр Жаровский.

22' Бросок Егора Соловьёва с центра зоны атаки «Драконов», зафиксировал шайбу вратарь гостей Семён Вязовой.

22' Бросок Вадима Шипачёва с входа в зону атаки «Салавата» пришелся мимо створа ворот «Драконов».

21' Второй период начался!

Статистика после первого периода Телеграм канал «Салават Юлаев»

20' Перерыв. Обе команды играли в атаку в первом периоде, но забить не получилось. Стоит отметить надежную игру вратарей.

Статистика матча 11 Удары в створ 8

19' Хорошо играют в пас игроки «Салавата», планомерно пробираясь в зону атаки.

18' Нападающий «Драконов» Дмитрий Яшкин включившись в прессинг, вынудил хоккеистов «Салавата» проброситься.

17' Разыгрывали шайбу в зоне атаки игроки «Салавата», но до броска по воротам «Драконов» дело не довели.

16' Нападающий «Салавата» Джек Родуолд атаковал цель выкатившись из-за ворот «Драконов», но вратарь хозяев Амир Мифтахов успел переместиться в рамке и щитком отразил бросок.

15' В «офсайд» угодила атака «Драконов».

14' Заперли в зоне «Драконов» хоккеисты «Салавата».

14' Попытку бросить по воротам «Драконов» Мэттью Маджио заблокировал один из защитников хозяев.

13' Бросок Данилы Алалыкина с центра зоны атаки «Салавата», среагировал вратарь хозяев Амир Мифтахов.

12' Продолжается высокоинтенсивная игра.

11' Нападающий «Салавата» Владислав Ефремов угрожал воротам «Драконов» с близкого расстояния, но шайба оказалась на неудобной стороне клюшки, не получилось нанести акцентированного броска.

Владислав Барулин В контакте ХК «Шанхай Дрэгонс»

10' В полном составе играют «Драконы».

10' Тщательно разыгрывают большинство хоккеисты «Салавата».

09' Выбросили шайбу из своей зоны «Драконы» играя в меньшинстве.

08' Удаление у «Драконов», на 2 минуты за игру высоко поднятой клюшкой удален Михаил Науменков.

08' Владимир Кузнецов бросил в створ ворот «Салавата» с входа в зону атаки «Драконов», шайба прилетела в живот вратарю гостей Семёну Вязовому.

07' Брэтт Мюррей бросал с близкого расстояния от ворот «Салавата», сумел среагировать вратарь гостей Семён Вязовой.

07' Позиционная атака «Драконов», внимательно обороняются уфимцы.

06' Бросок Бреннана Менелла от синей линии зоны атаки «Драконов», щитками отразил шайбу вратарь гостей Семён Вязовой.

05' В высоком темпе начинается игра.

04' Прострел на пятак у ворот «Драконов», в прыжке накрыл шайбу вратарь хозяев Амир Мифтахов.

04' Завязывается борьба за инициативу.

03' Через вброс шайбы по борту пытаются «Драконы» закрепиться в зоне «Салавата».

02' Больше шайбой владеют хоккеисты «Салавата» в стартовые мгновения игры.

01' Матч начался! Стартовое вбрасывание осталось за хоккеистами «Салавата».

До матча

16:57 Команды появились на льду, скоро матч начнется!

16:50 Матч пройдет на «СКА Арене» в Санкт-Петербурге, вмещающей 23 996 зрителей.

16:40 Главными судьями матча будут Виктор Бирин и Алексей Светилов, оба из Москвы.

Стартовый состав «Салавата» Телеграм канал «Салават Юлаев»

16:32 Стартовый состав «Салават Юлаева»: Вязовой, Бочаров; Комаров, Панин, Варлов, Кулик, Гуркин, Зоркин, Цулыгин, Газимов; Родуолд, Загребин, Ремпал, Броссо, Алалыкин, Ефремов, Кузнецов, Фаизов, Орлович-Грудков, Маджио, Шипачёв, Жаровский.

Стартовый состав «Шанхайских Драконов» В контакте ХК «Шанхай Дрэгонс»

16:30 Стартовый состав «Шанхайских Драконов»: Хомченко, Мифтахов; Оттенбрайт, Эддисон, Малоросиянов, Менелл, Науменков, Бойков; Чен, Кузнецов, Саттер, Соловьёв, Мюррей, Барулин, Яшкин, Хрипунов, Сукезе, Котляревский, Александров, Мингачёв.

16:15 В прошлом регулярном сезоне КХЛ, соперники провели между собой 2 матча. Команды обменялись домашними победами, в Уфе победил «Салават Юлаев» (5:3), а в Санкт-Петербурге «Шанхайские Драконы» (3:2).

16:12 У «Салавата Юлаева» не сыграют Дин Стюарт, Никита Богданов, Александр Алексеев и Артем Горшков.

16:10 У «Шанхайских Драконов» потери отсутствуют.

16:08 Во второй половине октября «Салават Юлаев» обыграл на выезде «Амур» (4:3), но следом уступил «Адмиралу» (0:2). В Магнитогорске уфимцы одолели «Металлург» по буллитам (5:4). Вернувшись домой, команда Виктора Козлова потерпела два поражения подряд. Сначала «юлаевцы» проиграли «Ак Барсу» (1:2), а спустя два дня — «Сочи» (1:2).

16:06 Выездную серию второй половины октября «Шанхайские Драконы» завершили четырьмя победами подряд. Китайский клуб разгромил «Сочи» (5:2) и «Северсталь» (5:1), обыграл «Ладу» (2:0) и «Спартак» по буллитам (4:3). По возвращении домой команда Митча Лава принимала «Барыс». Встреча с казахстанцами закончилась поражением петербуржцев (2:4).

16:04 На счету «Салавата Юлаева» — 21 очко после 21 матча. Уфимцы занимают 7-е место на Востоке, на 3 балла отставая от четверки сильнейших.

16:02 В 19 матчах «Шанхайские Драконы» набрали 26 очков и обосновались на 6-й строчке Запада. От лидерского дуэта китайский клуб отделяют 4 пункта.

16:00 Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.01