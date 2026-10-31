прогноз на матч регулярного сезона КХЛ, ставка за 2.01

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Шанхайские Драконы» будут принимать «Салават Юлаев». Игра пройдет на «СКА Арене» 1 ноября. Начало встречи — в 17:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.01.

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«Шанхайские Драконы»

Турнирное положение: В 19 матчах «Шанхайские Драконы» набрали 26 очков и обосновались на 6-й строчке Запада. От лидерского дуэта китайский клуб отделяют 4 пункта.

Последние матчи: Выездную серию второй половины октября «Шанхайские Драконы» завершили четырьмя победами подряд. Китайский клуб разгромил «Сочи» (5:2) и «Северсталь» (5:1), обыграл «Ладу» (2:0) и «Спартак» по буллитам (4:3).

По возвращении домой команда Митча Лава принимала «Барыс». Встреча с казахстанцами закончилась поражением петербуржцев (2:4).

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Не сыграют: Потери отсутствуют.

Состояние команды: В условиях второй за два года масштабной перестройки «Шанхайские Драконы» закрепились в числе претендентов на плей-офф с претензией на места в верхней части таблицы Запада.

До матча с «Барысом» 30 октября коллектив Митча Лава добился четырех побед кряду. Трижды в рамках этой серии «Шанхай» забивал три и более голов и не пропускал больше двух шайб.

«Салават Юлаев»

Турнирное положение: На счету «Салавата Юлаева» — 21 очко после 21 матча. Уфимцы занимают 7-е место на Востоке, на 3 балла отставая от четверки сильнейших.

Последние матчи: Во второй половине октября «Салават Юлаев» обыграл на выезде «Амур» (4:3), но следом уступил «Адмиралу» (0:2). В Магнитогорске уфимцы одолели «Металлург» по буллитам (5:4).

Вернувшись домой, команда Виктора Козлова потерпела два поражения подряд. Сначала «юлаевцы» проиграли «Ак Барсу» (1:2), а спустя два дня — «Сочи» (1:2).

Не сыграют: Дин Стюарт, Никита Богданов, Александр Алексеев, Артем Горшков.

Состояние команды: Октябрьский отрезок для «Салавата Юлаева» в сущности стал противоречивым. Уфимцы демонстрируют фрагментарные успехи на выезде, но на дистанции выглядят неубедительно.

Так, в шести предыдущих домашних встречах команда Виктора Козлова набрала всего 2 очка. Тем временем по пропущенным шайбам (64 в 21 матче) «СЮ» занимает второе место на Востоке, уступая только «Сибири».

На что ставят в матче Шанхайские Драконы — Салават Юлаев Букмекерские коэффициенты на матч Шанхайские Драконы — Салават Юлаев: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

«Шанхайские Драконы» забивали 3 и более голов в двух личных встречах

В четырех из пяти последних гостевых матчей «Салавата Юлаева» было забито 7 и более голов

«Салават Юлаев» забивал один или менее голов в трех из четырех последних личных встреч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Шанхайских Драконов» оценивается букмекерами в 2.67, ничья — в 4.31, победа «Салавата Юлаева» — в 2.36.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.99, на тотал меньше 5.5 — за 1.89.

Прогноз: Уфимцы испытывают трудности с реализацией и не всегда выдерживают давление соперников. «Шанхай» же вновь набрал хороший ход и сейчас заметно разнообразнее действует впереди.

2.01 «Шанхайские Драконы» победят в матче Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.01 на матч Шанхайские Драконы — Салават Юлаев позволит вывести на карту выигрыш 1010₽, общая выплата — 2010₽

Ставка: «Шанхайские Драконы» победят в матче за 2.01.

Прогноз: Оборона «Салавата Юлаева» регулярно допускает позиционные ошибки, особенно при быстрых переводах шайбы. Атакующая игра «Драконов» позволит использовать подобные недостатки соперника.

1.85 Индивидуальный тотал «Шанхайских Драконов» больше 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.85 на матч Шанхайские Драконы — Салават Юлаев позволит вывести на карту выигрыш 850₽, общая выплата — 1850₽

Ставка: Индивидуальный тотал «Шанхайских Драконов» больше 2.5 за 1.85.