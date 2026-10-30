«Нэшвиллу» будет трудно справиться с «Тампой»?

прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, ставка за 2.18

В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Нэшвилл» будет принимать «Тампу-Бэй». Игра пройдет на «Бриджстоун-арене» 31 октября. Начало встречи — в 21:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.18.

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«Нэшвилл»

Турнирное положение: «Нэшвилл» в 12 матчах набрал 13 очков и удерживает 8-ю строчку Запада, по дополнительным показателям опережая «Сан-Хосе».

Последние матчи: Домашнюю победу над «Сент-Луисом» (5:2) 18 октября «Нэшвилл» сменил двумя гостевыми поражениями — от «Бостона» (0:6) и «Питтсбурга» (2:3, ОТ).

Вернувшись домой, команда Эндрю Брюнетта разгромила «Колорадо» (6:2), однако в следующей встрече уступила «Айлендерс» по буллитам (3:4).

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Не сыграют: Виллиам Трюдо.

Состояние команды: После двух неудачных сезонов «Нэшвилл» в условиях перестройки отчаянно пытается избежать прежних проблем.

На дистанции команда Брюнетта демонстрирует неплохую динамику турнирных приобретений, а вот в игровом смысле дела складываются не лучшим образом. Без учета матча с «Вашингтоном» «Предаторз» ранее потерпели шесть поражений в восьми встречах.

«Тампа-Бэй»

Турнирное положение: С 15 очками в 11 матчах «Тампа-Бэй» занимает 8-е место на Востоке. От лидерской тройки флоридцев отделяет всего 1 зачетный балл.

Последние матчи: После поражения от «Рейнджерс» (1:4) «Тампа-Бэй» выдала три победы подряд — над «Сиэтлом» (4:3, ОТ), «Ванкувером» (4:2) и «Вегасом» (6:2).

На заключительном этапе выездной серии команда Джона Купера проиграла «Колорадо» (3:6), а затем уступила «Юте» в овертайме (4:5).

Не сыграют: Янни Гурд, Земгус Гиргенсонс, Виктор Хедман, Брэндон Хэгел.

Состояние команды: По качеству игры в атаке «Тампа-Бэй» традиционно входит в число сильнейших команд лиги. При этом в своей зоне «Лайтнинг» периодически допускают непозволительное число ошибок.

В шести последних матчах без учета встречи с «Виннипегом» коллектив Купера зафиксировал три победы при трех поражениях. В пяти из семи предыдущих игр «Тампа» пропускала три или более голов.

Статистика для ставок

«Тампа-Бэй» победила в семи из восьми последних очных матчей

В трех последних личных встречах было забито 5 и менее голов

В четырех из восьми последних личных встреч была установлена ничья в основное время

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Нэшвилла» оценивается букмекерами в 2.89, ничья — в 4.40, победа «Тампы-Бэй» — в 2.18.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.53, на тотал меньше 5.5 — за 2.33.

Прогноз: У «Нэшвилла», как правило, возникают трудности с командами, которые сводят игру к их воротам. «Тампа-Бэй» умеет действовать в подобной структуре и во всех смыслах выглядит убедительнее.

2.18 «Тампа-Бэй» победит Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.18 на матч Нэшвилл — Тампа-Бэй позволит вывести на карту выигрыш 1180₽, общая выплата — 2180₽

Ставка: «Тампа-Бэй» победит за 2.18.

Прогноз: Оборона «Нэшвилла» дает много свободы соперникам, да и флоридцы сами не всегда справляются с давлением. Встреча обещает быть богатой на голевые эпизоды.

1.76 Тотал больше 6 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.76 на матч Нэшвилл — Тампа-Бэй позволит вывести на карту выигрыш 760₽, общая выплата — 1760₽

Ставка: Тотал больше 6 за 1.76.