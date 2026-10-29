«Амур» поборется за победные баллы в Казани?

прогноз на матч регулярного сезона КХЛ, ставка за 1.77

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Ак Барс» будет принимать «Амур». Игра пройдет на «Татнефть-Арене» 30 октября. Начало встречи — в 19:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.77.

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«Ак Барс»

Турнирное положение: «Ак Барс» в 21 матче заработал 22 очка и занял 4-е место на Востоке, на 1 зачетный балл отставая от тройки лидеров.

Последние матчи: После выездной победы над минским «Динамо» (4:1) «Ак Барс» дважды уступил: дома «Торпедо» по буллитам (1:2) и в Челябинске «Трактору» (1:3).

В Уфе команда Анвара Гатиятулина обыграла «Салават Юлаев» (2:1), однако недавняя домашняя встреча с «Авангардом» завершилась крупным поражением казанцев (0:4).

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Не сыграют: Артем Галимов.

Состояние команды: Октябрьский отрезок обернулся для «Ак Барса» серьезным спадом. Казанцы испытывают трудности с завершением атак, а попытки перестроить игру пока не дают желаемого эффекта.

В девяти матчах в этом месяце команда Анвара Гатиятулина потерпела шесть поражений. Только в одной встрече из четырех недавних «Ак Барсу» удалось забить больше одного гола.

«Амур»

Турнирное положение: На счету «Амура» — 21 очко в 19 матчах. Хабаровчане удерживают 5-ю строчку Восточной конференции, уступая «Ак Барсу» всего 1 балл.

Последние матчи: Домашнюю победу над «Ладой» (1:0) «Амур» сменил двумя поражениями подряд — от «Спартака» (1:2) и «Салавата Юлаева» (3:4).

Затем команда Александра Андриевского обыграла «Барыс» (5:2) и «всухую» победила «Адмирал» (3:0). Последний выезд к московскому «Динамо» закончился поражением (1:2).

Не сыграют: Иван Чехович, Александр Дергачев, Данила Галенюк, Рауль Акмальдинов, Андрей Крутов.

Состояние команды: «Амур» для многих неожиданно прописался среди лидеров Востока. Хабаровчане выдают неплохую по содержанию игру и выглядят устойчивее, чем предполагалось перед сезоном.

В девяти последних матчах «Амур» зафиксировал шесть победных результатов. В четырех выигранных встречах на этом отрезке дальневосточники сохранили свои ворота «сухими».

На что ставят в матче Ак Барс — Амур Букмекерские коэффициенты на матч Ак Барс — Амур: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

«Ак Барс» обыграл «Амур» в четырех последних матчах

В трех из пяти последних личных встреч было забито 6 и более голов

«Ак Барс» забивал 3 и более голов в шести последних личных встречах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Ак Барса» оценивается букмекерами в 1.78, ничья — в 4.38, победа «Амура» — в 4.13.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.23, на тотал меньше 5.5 — за 1.58.

Прогноз: «Ак Барс» пока не отличается стабильностью в домашних матчах, а хабаровчане заметно прибавили в обороне. Гостям в текущей форме будет по силам удержать небольшую разницу в счете, а может, зацепиться за большее.

1.77 «Амур» победит с форой +1 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.77 на матч Ак Барс — Амур позволит вывести на карту выигрыш 770₽, общая выплата — 1770₽

Ставка: «Амур» победит с форой +1 за 1.77.

Прогноз: «Амур» сейчас достаточно надежен без шайбы и редко позволяет соперникам свободно действовать перед собственными воротами. Казанцам будет непросто расшатать такую оборону.

1.82 Тотал меньше 5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.82 на матч Ак Барс — Амур позволит вывести на карту выигрыш 820₽, общая выплата — 1820₽

Ставка: Тотал меньше 5 за 1.82.