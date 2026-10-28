прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, ставка за 2.35

В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Сент-Луис» будет принимать «Бостон». Игра пройдет на «Энтерпрайз Арене» 30 октября, начало — в 03:00 (мск). Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.35.

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«Сент-Луис»

Турнирное положение: «Сент-Луис» занимает 10-е место в Западной конференции, в 12 играх регулярного чемпионата команда набрала 11 очков.

Последние матчи: в рамках минувшего игрового дня «Сент-Луис» проиграл на домашнем льду «Монреалю» (0:2).

Не сыграют: Тори Круг, Тайлер Такер.

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Состояние команды: в последних играх «Сент-Луис» одержал победы над «Вегасом» (6:2), «Виннипегом» (2:1), а также проиграл в матчах против «Каролины» (0:4), «Нэшвилла» (2:5).

«Бостон»

Турнирное положение: «Бостон» занимает 2-е место в Восточной конференции, в 13 играх регулярного чемпионата команда набрала 19 очков и отстает от лидера «Каролины» на три пункта.

Последние матчи: «Бостон» потерпел неудачу в поединке с главным конкурентом за лидерство на Востоке, команда уступила «Каролине» (1:2).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков на матч нет.

Состояние команды: прервалась победная серия «Бостона», которая состояла из двух матчей, ранее клуб выиграл у «Сан-Хосе» (6:4), «Нэшвилла» (6:0), «Лос-Анджелеса» (4:1), а также уступил в игре против «Далласа» (2:3 ОТ).

Статистика для ставок

«Бостон» занимает 2-е место в Восточной конференции

«Сент-Луис» занимает 10-е место в Западной конференции

В этом сезоне команды ещё не играли между собой

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Бостона» букмекерами оценивается в 2.35, ничья — в 4.10, а победа «Сент-Луиса» — в 2.65.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.75, на тотал меньше 5.5 — за 2.05.

Прогноз: «Сент-Луис» пока не радует своих болельщиков результативной игрой. «Бостон», напротив играет результативно, исключением стал поединок против «Каролины». Не исключаем, что гости смогут зацепиться за положительный результат и увезут победу из Сент-Луиса.

2.35 Победа «Бостона» Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.35 на матч «Сент-Луис» — «Бостон» позволит вывести на карту выигрыш 1350₽, общая выплата — 2350₽

Ставка: Победа «Бостона» с коэффициентом 2.35.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

2.08 ТБ 6 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.08 на матч «Сент-Луис» — «Бостон» принесёт чистый выигрыш 1080₽, общая выплата — 2080₽

Ставка: ТБ 6 с коэффициентом 2.08.