В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Сент-Луис» будет принимать «Бостон». Игра пройдет на «Энтерпрайз Арене» 30 октября, начало — в 03:00 (мск). Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.35.
«Сент-Луис»
Турнирное положение: «Сент-Луис» занимает 10-е место в Западной конференции, в 12 играх регулярного чемпионата команда набрала 11 очков.
Последние матчи: в рамках минувшего игрового дня «Сент-Луис» проиграл на домашнем льду «Монреалю» (0:2).
Не сыграют: Тори Круг, Тайлер Такер.
Состояние команды: в последних играх «Сент-Луис» одержал победы над «Вегасом» (6:2), «Виннипегом» (2:1), а также проиграл в матчах против «Каролины» (0:4), «Нэшвилла» (2:5).
«Бостон»
Турнирное положение: «Бостон» занимает 2-е место в Восточной конференции, в 13 играх регулярного чемпионата команда набрала 19 очков и отстает от лидера «Каролины» на три пункта.
Последние матчи: «Бостон» потерпел неудачу в поединке с главным конкурентом за лидерство на Востоке, команда уступила «Каролине» (1:2).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков на матч нет.
Состояние команды: прервалась победная серия «Бостона», которая состояла из двух матчей, ранее клуб выиграл у «Сан-Хосе» (6:4), «Нэшвилла» (6:0), «Лос-Анджелеса» (4:1), а также уступил в игре против «Далласа» (2:3 ОТ).
Статистика для ставок
- «Бостон» занимает 2-е место в Восточной конференции
- «Сент-Луис» занимает 10-е место в Западной конференции
- В этом сезоне команды ещё не играли между собой
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Бостона» букмекерами оценивается в 2.35, ничья — в 4.10, а победа «Сент-Луиса» — в 2.65.
На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.75, на тотал меньше 5.5 — за 2.05.
Прогноз: «Сент-Луис» пока не радует своих болельщиков результативной игрой. «Бостон», напротив играет результативно, исключением стал поединок против «Каролины». Не исключаем, что гости смогут зацепиться за положительный результат и увезут победу из Сент-Луиса.
Ставка: Победа «Бостона» с коэффициентом 2.35.
Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.
Ставка: ТБ 6 с коэффициентом 2.08.