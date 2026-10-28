«Ростов» и «Акрон» играют на «Ростов Арене» в пятом туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России. Хозяева возглавляют квартет D с девятью очками, тольяттинцы идут вторыми с семью, поэтому победа команды Дмитрия Кириченко в основное время досрочно обеспечит ей первое место и выход в верхнюю сетку плей-офф. У «Акрона» мотивация не меньше — успех в Ростове позволит обойти прямого конкурента перед последним туром.

Онлайн матча 20 сек. 20 секунд

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22' ГООООООЛ! Уже разгром от «Ростова»! Семенчук абсолюнто один в штрафной принял мяч и вторым касанием с левой пробил в дальний угол. 3:0, и это, кстати, первый гол в карьере для Давида Семечука!

20' «Ростов» заработал штрафной на левом фланге.

18' Почти ничего не получается в атаке у «Акрона», даже половину поля не переходят гости.

16' ГОООООЛ! Второй забивает «Ростов»! Шанталий перехватил мяч у штрафной «Акрона», прошёл в штрафную и с левой пробил под вратарём. 2:0, пока что без шансов для гостей.

13' «Ростов» подал два угловых подряд – без опасных моментов.

11' Шуманский опасно убежал по левому флангу и бил в дальний угол, но не попал в створ.

Статистика матча 3 Удары в створ 0 1 Удары мимо 0 66% Владение мячом 34% 2 Угловые удары 0 2 Фолы 3

10' Роналдо головой подрезал мяч в штангу! Ещё один опасный момент был у «Ростова».

08' Бокоев здорово сыграл в своей штрафной против Роналдо и не позволил бразильцу обострить атаку.

06' ГООООЛ! «Ростов» впереди! Сулейманов долго подстраивался под мяч, вместо удара у него получилась скидка на дальнюю штангу, где Роналдо головой добил в сетку. 1:0, быстро забили хозяева.

05' Роча отлично сыграл в отборе против Азнаурова и даже не позволил аут заработать сопернику.

03' Хосонов высоко пошёл прессинговать гостей и нарушил правила.

01' «Ростов» разыграл с центра поля, поехали!

До матча

18:15 Команды выходят на поле арены в Ростове! Там сегодня около 16 градусов без осадков, отличная футбольная погода.

18:05 Главным арбитром матча назначен Сергей Чебан; помощники судьи — Дмитрий Мосякин, Никита Матиеску; резервный судья — Вера Опейкина; VAR — Павел Кукуян; AVAR — Евгений Кукуляк.

18:00 В более широком контексте преимущество тоже у хозяев. «Ростов» выиграл четыре из пяти последних очных матчей, хотя вся история противостояния пока совсем короткая и общий баланс не выглядит разгромным. Но именно нынешний стиль донской команды неудобен «Акрону» — хозяева охотно отдают часть владения, не форсируют атаки и ждут возможности разогнаться после ошибки, тогда как тольяттинцы как раз периодически сами создают такие моменты при розыгрыше от своих ворот.

17:55 Очные встречи в этом сезона складываются в полностью в пользу «Ростова». В первом туре Кубка донская команда разгромила «Акрон» в Самаре 4:0, забив два мяча уже к седьмой минуте, а затем победила 1:0 в чемпионате. Получается, что тольяттинцы едут на третий матч с одним и тем же соперником менее чем за три месяца и пока не забили ему ни разу.

17:50 Главный вопрос по «Акрону» связан не столько с атакой, сколько с качеством выхода из обороны. Команда Благоевича старается разыгрывать мяч низом даже под давлением, и именно здесь иногда возникают опасные потери. В последних матчах таких эпизодов стало меньше, но полностью проблема никуда не исчезла — в шести из семи предыдущих официальных встреч тольяттинцы пропускали. Против «Ростова», который при Кириченко стал заметно сильнее именно в переходах и быстрее наказывает за ошибки соперника, это особенно рискованная зона.

17:40 А это стартовый состав «Акрона»: Тереховский, Роча, Неделчару, Бокоев, Лончар, Хосонов, Попенков, Видосавлевич, Дмитриев, Аревало, Шуманский.

17:35 «Ростов» начнёт кубковый матч в таком составе: Ятимов, Хлусевич, Чистяков, Сако, Семенчук, Прохин, Шанталий, Азнауров, Михайлов, Роналдо, Сулейманов.

17:30 В Кубке «Акрон» тоже идет вполне уверенно и уже успел испортить жизнь обоим московским грандам своей группы. Тольяттинцы обыграли ЦСКА 1:0 и дважды справились с «Локомотивом» по пенальти, благодаря чему держатся на втором месте и имеют реальные шансы закончить групповой этап выше одного из фаворитов. Для команды, которая в чемпионате долго искала себя, именно Кубок стал турниром, где результат приходил стабильнее.

17:25 «Акрон» подходит к матчу на хорошем эмоциональном фоне. В последнем туре РПЛ команда Срджана Благоевича сенсационно обыграла московское «Динамо» 3:1 и впервые в сезоне выбралась из зоны переходных матчей. Это продолжение более широкой тенденции — после тяжелого старта тольяттинцы постепенно упростили игру, стали аккуратнее работать без мяча и проиграли лишь один из девяти последних официальных матчей. Единственное поражение на этом отрезке как раз нанес «Ростов».

17:20 Ротация у хозяев ожидается почти наверняка, но возможности для нее ограничены. Илья Жбанов, Герман Игнатов и Максим Мухин травмированы, поэтому Кириченко приходится аккуратно распределять нагрузку между основой и ближайшим резервом. Шанс с первых минут может получить Рустам Ятимов, потерявший место в стартовом составе, а на фланге обороны вероятно появление Даниила Хлусевича. При этом слишком сильно ослаблять команду тренеру едва ли выгодно: турнирная ситуация позволяет закрыть вопрос с первым местом уже сейчас.

17:15 На фоне этой серии особенно интересно, что единственная серьезная осечка Кириченко пришлась как раз на Кубок. В предыдущем туре ростовчане получили 0:4 от ЦСКА, хотя до этого еще при Альбе выиграли три матча группы подряд всухую. То есть в турнире у команды одновременно есть и очень сильная база, и свежий болезненный эпизод, который наверняка повлияет на выбор состава и общий настрой.

17:10 Для «Ростова» нынешний отрезок сезона стал первым по-настоящему спокойным за долгое время. После смены Джонатана Альбы на Кириченко команда провела три матча чемпионата и не пропустила ни одного мяча. Сначала обыграла как раз «Акрон» 1:0, затем сыграла 0:0 с «Балтикой» и в последнем туре победила «Локомотив» 2:0. Причём москвичи за весь матч не нанесли ни одного удара в створ, а сам «Ростов» впервые за долгое время выглядел не просто дисциплинированно, а действительно цельно без мяча.