«Краснодар» обыграл московское «Динамо» играют на «Ozon Арене» в пятом туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России. Команда Мурада Мусаева впервые с августа одержала победу в основное время и поднялась на первое место в группе В перед последним туром.

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90+5' И всё, арбитр даёт финальный свисток! «Динамо» отыграло один мяч в концовке, но времени даже на ещё одну атаку уже не хватило. «Краснодар» набирает 10 очков и теперь занимает первое место в группе В, «Динамо» – второе с 9 очками. В следующем туре РПЛ команде Мусаева предстоит выезд к «Родине», а динамовцы примут «Ахмат».

90+3' ГООООООООЛ! Забивает «Динамо» всё-таки! Гладышев с правого фланга навесил в центр штрафной, а Тюкавин переправил мяч в сетку! 2:1, минута осталась на камбэк!

90+2' Артур с линии штрафной бил в дальний угол, Тормена успел накрыть.

90' Арбитр добавил четыре минуты к основному времени.

89' «Краснодар» развернул отличную контратаку через центр, Воробьёв отдал проникающий пас на Батчи, тот с левой бил в ближний угол, но Расулов справился.

88' «Динамо» заработало угловой.

Статистика матча 8 Удары в створ 6 4 Удары мимо 3 51% Владение мячом 49% 7 Угловые удары 8 10 Офсайды 1 10 Фолы 14

86' Батчи с левого фланга убрал под рабочую ногу и бил в дальний угол – Фернандес заблокировал.

84' Артур здорово убрал защитника на замахе, навесил на дальнюю штангу, Тюкавин головой пытался скинуть на Сергеева, но пас не прошёл.

83' Кордоба убежал по правому флангу и покатил вдоль штрафной, Батчи здорово пропустил на Воробьёва, а уже у Дмитрия не получился обратный пас.

82' Кристиан неплохо навесил со штрафного, но защитники «Динамо» справились.

81' «Краснодар» заработал штрафной на правом фланге.

79' Кордоба отлично зацепился за мяч между трёх соперников, но атака «Краснодара» в итоге закончилась офсайдом Кристиана.

77' Касерес и Гладышев вышли у «Динамо» вместо Зайдензаля и Казимира.

75' И сразу Кордоба бил головой после навеса с угла поля, но не попал в ближний угол.

74' Кордоба вышел вместо Буркина в составе «Краснодара».

73' Скопинцев снова из не самой очевидной позиции решил бить и не попал в створ.

71' Артур плотно пробил из-за штрафной — Корякин отбил прямо перед собой, а Пальцев выбил мяч на угловой.

71' Скопинцев первым касанием в штрафной «Краснодара» обыграл Кристиана, а вторым решил бить вместо передачи вдоль ворот! В итоге мимо ворот улетел мяч.

70' Илья Вахания вернулся на поле, обошлось без травмы.

68' Вахании досталось по ногам от Артура в борьбе за мяч у лицевой линии. Нужна помощь врачей, они уже на поле.

66' Миранчук с левого фланга неплохо навесил в штрафную, мяч опасно отскочил на дальнюю штангу, но туда никто не успел из игроков «Динамо».

64' Буркин накрыл пас Расулова на углу динамовской штрафной, а вот прострел не получился.

62' В составе «Динамо» вместо Гутьерреса, Маринкина и Окишора выходят Гомес, Тюкавин и Глебов.

«Краснодар» — «Динамо» https://t.me/fckrasnodar

60' Мусаев слишком активно разговаривал с арбитром после спорного эпизода – жёлтую карточку получил тренер «Краснодара».

58' Кристиан тонко забросил в штрафную на Буркина, тот развернулся и вторым касанием пробил — выше ворот.

57' Тормена, Батчи и Оласа вышли в составе «Краснодара» вместо Петрова, Боселли и Майсона.

56' Как же здорово Казимир придержал мяч в центре! Первым касанием перекинул соперника и вышел из-под прессинга.

54' Казимир с правого фланга навесил в штрафную, Сергеев скинул к линии вратарской, а там надёжно сыграл Оздоев.

52' Воробьёв сфолил в борьбе за мяч на половине поля «Динамо», могло получиться опасно.

48' Заброс Окишора в штрафную хозяев не прошёл, надёжно сыграл Майсон.

46' Второй тайм стартовал, продолжаем! У «Краснодара» вместо Ленини вышел Черников.

«Краснодар» — «Динамо» https://t.me/fckrasnodar

45+3' А вот и перерыв! «Краснодар» уверенно обыгрывает «Динамо» благодаря дублю Воробьёва, а игра максимально открытая – явно будет интересно. Отдыхаем 15 минут!

45+3' Пальцев в касание бил с лёта после навеса со штрафного – рядом с ближним углом!

45+2' Неприятно досталось Кристиану по лицу, рассечена губа. Но вроде бы сразу вернулся в игру бразилец, просто с повязкой.

45' Арбитр добавил три минуты к первому тайму.

43' ГООООООООЛ! Второй забивает «Краснодар»! Воробьёв получил мяч у штрафной «Динамо», здорово поставил корпус Фернандесу, пробросил между ног Рикардо и аккуратно покатил в ближний угол! 2:0, шикарный гол забил Дмитрий, просто шикарный!

Дмитрий Воробьёв после забитого мяча https://t.me/fckrasnodar

41' Казимир получил мяч в штрафной на правом фланге и пытался навесить, но отправил мяч за лицевую.

39' Снова хорош Корякин! Отличный тайм пока что проводят вратари обеих команд.

37' Вахания вбросил мяч в штрафную из аута – Майсон не зацепился.

35' Кристиан с правого фланга прострелил вдоль ворот, Расулов минимальным касанием помешал Воробьёву пробить в пустой угол! Отлично сыграл динамовский кипер.

32' Майсон, Сергеев и Оздоев втроём боролись за один мяч и рухнули на газон после контакта головами, нужна помощь врачей.

30' Воробёв снова опасно убегал к воротам и не переиграл Расулова – но офсайд был достаточно очевидным.

29' Буркин отлично сыграл в подкате в своей штрафной! Чисто выбил мяч у Окишора и даже повода для пенальти не дал.

27' Кристиан сместился с левого фланга и низом пробил – Расулов на месте. Но в любом случае был офсайд.

25' Миранчук неплохо навесил с угла поля в центр штрафной, но пробить не получилось у Рикардо.

24' Сергеев в отевтной атаке простреливал вдоль ворот и тоже заработал угловой.

23' Расулов спасает «Динамо»! Майсон с ближней штанги пробил головой в угол, а Курбан успел среагировать и прямо на ленточке отразил удар!

22' «Краснодар» заработал угловой.

21' Сергеев пошёл высоко прессинговать Майсона и нарушил правила.

19' Боселли опасно выходил к воротам «Динамо», но оказался в офсайде.

17' Корякин быстро начал атаку длинным пасом на Кристиана, у того не получилось зацепиться за мяч.

17' «Динамо» долго не может подать угловой – всё из-за бесконечных стычек в штрафной.

16' Окишор в касание с лёта пробил из-за штрафной, мяч ушёл на угловой с рикошетом от защитника.

15' Снова опасно открывался Воробьёв, но слегка неудобный пошёл на него пас, поэтому не получилось принять мяч.

13' ГООООООООЛ! Впереди «Краснодар»! Воробьёв протащил мяч к штрафной, покатил направо Кристиану, тот вернул мяч Дмитрию, который убрал защитника на паузе и с левой пробил в нижний угол! 1:0, первый гол Воробьёв за команду!

Гол Воробьёва https://t.me/fckrasnodar

11' Окишор пытался отдать проникающий пас верхом на Казимира, не прошла передача.

10' Вахания перспективно забросил вперёд на Боселли, тот неплохо обработал мяч и решил сохранить его.

08' Ничем опасным не закончился угловой у ворот «Краснодара», но «Динамо» остаётся с мячом.

07' Казимир ворвался в штрафную после длинного заброса Окишора и заработал угловой.

06' Ох, жёстко столкнулись головами Петров и Казимир – нужна помощь врачей.

05' Расулов тащит пенальти! Воробьёв подошёл к точке, чтобы забить свой первый мяч за «Краснодар», но вратарь прочитал удар в левый нижний угол и отразил его!

04' Пенальти в ворота «Динамо»! Ещё и жёлтую карточку за свой подкат получил Рикардо.

02' Включается ВАР! Изначально арбитр не среагировал, но теперь в игре пауза.

01' Кристиан опасно вошёл в штрафную и рухнул на газон после подката защитника!

01' «Краснодар» разыграл с центра поля, поехали!

До матча

20:28 Команды на поле стадиона в Краснодаре! Там сегодня приятная футбольная погода – около 15 градусов и без осадков.

20:25 Главным арбитром матча назначен Станислав Матвеев; помощники судьи — Варанцо Петросян, Альмир Хатмуллин; резервный судья — Олег Гусаков; VAR — Артур Фёдоров; AVAR — Роман Сафьян.

20:20 По игре ключевым может стать то, насколько успешно «Динамо» справится с попытками хозяев с первых минут взять мяч под контроль. Мусаев традиционно строит футбол через позиционные атаки и насыщение центральных зон, но без Кривцова и, вероятно, без полностью готового Дугласа команде сложнее ускорять розыгрыш между линиями. Москвичам в такой ситуации выгоднее не ввязываться в продолжительный контроль ради контроля, а терпеливо ждать потерь и быстро доставлять мяч вперед через фланги и полуфланги. Именно в переходных фазах команда Шварца в последние недели выглядела особенно убедительно.

20:15 Правда, оборона гостей тоже подходит к встрече не в идеальном состоянии. Николас Маричаль получил повреждение уже в первом тайме матча с «Акроном», вместо него пришлось выпускать Хуана Касереса, который до этого сам испытывал проблемы со здоровьем и игровым тонусом. С учетом кубковой ротации Шварц вполне может дать шанс молодым защитникам, а слева возвращается Дмитрий Скопинцев, пропускавший предыдущую встречу турнира из-за дисквалификации.

20:05 Дополнительную интригу создает первая очная встреча сезона. В августе «Краснодар» уже выиграл у «Динамо» на «ВТБ Арене» 1:0, и именно после того матча бело-голубые постепенно набрали тот ход, который затем превратился в девятиматчевую победную серию. Сейчас команды встречаются практически в зеркальной ситуации — москвичи приехали лидерами группы после единственной свежей осечки, а хозяева отчаянно пытаются остановить собственную затянувшуюся серию без побед.

20:00 Кривцов выбыл до конца года именно после августовского кубкового матча с «Динамо», и его отсутствие остается одной из главных кадровых проблем хозяев. Дуглас Аугусто также в последнее время тренировался индивидуально, но вряд ли будет готов провести полноценную встречу с первых минут. При этом Илья Вахания, наоборот, может получить больше игрового времени: следующий тур РПЛ защитник пропустит из-за дисквалификации, поэтому необходимости беречь его к чемпионату нет.

19:55 А это стартовый состав московского «Динамо»: Расулов, Зайдензаль, Рикардо, Фернандес, Скопинцев, Маринкин, Миранчук, Окишор, Казимир, Гутьеррес, Сергеев.

19:50 «Краснодар» начнёт кубковый матч в таком составе: Корякин, Вахания, Пальцев, Майсон, Петров, Ленини, Оздоев, Буркин, Кристиан, Боселли, Воробьёв.

19:45 Матч в Самаре получился для команды Сандро Шварца показательным прежде всего из-за первого тайма. Сам тренер после игры признал, что «Динамо» действовало недостаточно агрессивно и компактно, позволив «Акрону» чувствовать себя слишком свободно с мячом. После перерыва москвичи заметно добавили, Ярослав Гладышев сравнял счет и забил уже 30-й мяч за родной клуб, однако концовка снова осталась за соперником. Для бело-голубых это важное напоминание перед «Краснодаром» — накопленный запас уверенности работает только до тех пор, пока команда сохраняет привычную интенсивность.

19:40 У «Динамо» совсем другие тенденции, хотя непосредственно перед поездкой в Краснодар команда тоже неприятно проиграла. Москвичи выдали девять побед подряд во всех турнирах — лучшую подобную серию клуба в XXI веке, причем семь из них пришлись на чемпионат. После победы 3:1 над ЦСКА бело-голубые даже вышли на первое место в РПЛ, но уже в следующем туре неожиданно проиграли «Акрону» 1:3 и лишились лидерства.

19:35 Особенно заметно просела кубковая результативность. За четыре тура «Краснодар» забил только три мяча и ни разу не отличился больше одного раза за матч, а в предыдущем домашнем туре неожиданно уступил «Факелу» 0:2. Это сильно контрастирует с тем, что команда умеет показывать в РПЛ, где даже в октябре забивала по несколько мячей «Зениту» и «Локомотиву». В Кубке же позиционные атаки слишком часто заканчиваются без остроты, а после потери Никиты Кривцова креатив в центре поля стал еще более ограниченным.

19:30 Самое неприятное для Мусаева в том, что речь идет не о полном развале игры, а скорее о затянувшейся неспособности доводить хорошие матчи до нужного результата. С «Балтикой» команда долго контролировала счет, в предыдущих встречах тоже регулярно оставалась конкурентоспособной, но ей либо не хватало эффективности впереди, либо концентрации в ключевых эпизодах. Тренер после последнего тура прямо признал, что серия уже давит психологически и команде необходима одна победа, способная изменить настроение.

19:25 Для «Краснодара» этот матч давно вышел за рамки обычной кубковой встречи. Еще в конце августа команда выглядела почти безупречно и выдала восемь побед подряд, но затем резко сбавила ход: в основное время «быки» не выигрывают с 29 августа, а общая безвыигрышная серия достигла семи матчей. За это время было пять ничьих и два поражения, причем последнее домашнее испытание тоже закончилось болезненно — против «Балтики» краснодарцы вели почти до финального свистка, но пропустили после углового уже на 93-й минуте и снова остались без победы.