Во вторник, 27 октября, санкт-петербургский СКА проиграл нижегородскому «Торпедо» в рамках регулярного сезона Континентальной Хоккейной Лиги. Голы за «Торпедо» забили: дважды Егор Виноградов, по шайбе Даниил Сероух и Виктор Фёдоров, у СКА дублем отметился Матвей Короткий, ещё одна шайба на счету Данила Аймурзина. Следить за ходом встречи можно было в нашей онлайн-трансляции

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60' Матч окончен. С трудом СКА отыграл отставание в 2 шайбы на последней минуте матча, но «Торпедо» вырвало победу за 14 секунд до конца третьего периода. СКА с 19 очками остался на 8-ом месте на Западе КХЛ, «Торпедо» набрав 26 очков, поднялось на 4-ое. Следующий матч СКА проведёт 2-го ноября на выезде против «Ак Барса», а «Торпедо» 29-го октября сыграет в Екатеринбурге против местного «Автомобилиста».

60' Ворота СКА пусты, формат игры 6 на 5 на площадке.

60' Тайм-аут взяла команда СКА.

60' Гоол! 3:4. За 14 секунд до конца третьего периода, Егор Виноградов убежал от защитника СКА Сергея Сапего, и обыграв выбросившегося вратаря хозяев Плешкова, закатил шайбу в пустые ворота.

60' Гоол! 3:3. Бросок Егора Савикова от синей линии зоны атаки СКА, Матвей Короткий технично подправил полет шайбы в сетку ворот «Торпедо».

59' Ворота СКА пусты, формат игры 6 на 5 на площадке.

Статистика матча 26 Удары в створ 27

59' С шайбой хоккеисты СКА, пытаются хозяева закрепиться в зоне атаки.

58' В полном составе играет СКА.

57' С трудом закрепляются нижегородцы в зоне атаки в большинстве.

56' Потасовка на пятаке у ворот «Торпедо», но судьи драку предотвратили.

56' Удаление у СКА, на 2 минуты удален Андрей Педан за толчок клюшкой.

56' Идёт видеопросмотр на предмет наложения штрафа на игрока СКА.

56' Организуют хоккеисты СКА последний штурм ворот «Торпедо».

55' Навязывают борьбу игроки «Торпедо» в зоне СКА.

54' Гоол! 2:3. Данил Аймурзин подработав шайбу коньком, пробил вратаря «Торпедо» Костина в ближний угол ворот.

54' Разыгрывают большинство хоккеисты СКА, расставившись в зоне атаки.

53' Ворота СКА пусты, формат игры 6 на 4 на площадке.

53' Удаление у «Торпедо», на 2 минуты удален Матвей Поляков за блокировку.

52' Сконцентрировались на оборонительных взаимодействиях хоккеисты «Торпедо».

51' Бросаются питерцы в атаку.

50' Команда СКА играет в полном составе.

50' Убежали игроки «Торпедо» 2 в 1, бросок Гераськина по воротам СКА переправил щитком вратарь хозяев Плешков мимо створа.

49' Удаётся выбросить шайбу из своей зоны хоккеистам СКА в меньшинстве.

48' Удаление у СКА, за нарушение численного состава, командный штраф 2 минуты.

48' В полном составе играет СКА.

47' Бросок Богдана Конюшкова после поперечной передачи от Егора Виноградова в створ ворот СКА, ловушкой выудил шайбу вратарь хозяев Артемий Плешков.

46' Удаление у СКА, за задержку соперника клюшкой на 2 минуты удален Владислав Сёмин.

45' Бросок защитника СКА Сергея Сапего сотряс штангу ворот «Торпедо», от которой шайба выскочила в площадку.

45' Откатились торпедовцы на свою синюю линию и внимательно встречают атаки СКА.

44' Позиционная атака СКА, наброс Андрея Педана от синей линии, разглядел полет шайбы вратарь «Торпедо» Денис Костин и ловушкой шайбу поймал.

43' Пробросились хоккеисты СКА, шайба возвращена в зону атаки «Торпедо».

42' В атаке «Торпедо», вынуждены питерцы защищаться.

41' Третий период начался!

Статистика после второго периода В контакте ХК СКА

40' Перерыв. Сильный период провело «Торпедо», сумев сделать отрыв в счёте в 2 шайбы по его ходу.

39' Бросок Сергея Плотникова из круга вбрасывания зоны атаки СКА, отразил шайбу вратарь «Торпедо» Денис Костин.

38' Гоол! 1:3. Прошла контр-атака у «Торпедо», Виктор Фёдоров броском из круга вбрасывания пробил вратаря СКА Плешкова.

38' Рокко Гримальди выкатившись в центр зоны атаки СКА, нанес бросок с кистей, парировал шайбу вратарь «Торпедо» Денис Костин.

37' В полном составе играет «Торпедо», качественно гости сыграли в меньшинстве.

36' Матвей Короткий вылезал на пятак у ворот «Торпедо» с шайбой на крюке, но защитник нижегородцев Ярослав Дыбленко успел помешать ему нанести бросок.

35' Удаление у «Торпедо», за удар локтем на 2 минуты удален Скутер Брики.

34' Нападающий СКА Данил Аймурзин на скорости прорвался к воротам «Торпедо» и бросил с неудобной стороны клюшки, сумел среагировать вратарь гостей Денис Костин.

33' Бросок Егора Виноградова по воротам СКА заблокировал клюшкой защитник питерцев Владислав Сёмин.

32' Увереннее стали действовать нижегородцы после второй заброшенной шайбы.

31' Позиционная атака «Торпедо».

Рокко Гримальди и Матвей Поляков В контакте ХК «Торпедо»

30' Несмотря на комбинационный стиль обеих команд, много борьбы в игре, счет по силовым приёмам 5 — 12 в пользу «Торпедо».

29' Возрос темп игры, обе команды стремятся атаковать.

28' Игорь Гераськин в упор бросал по воротам СКА, но послал шайбу выше перекладины.

28' Встрепенулся СКА после пропущенной шайбы и ринулся в атаку.

27' Гоол! 1:2. Даниил Сероух прицельным броском поразил дальний угол ворот СКА, шайба под мышкой у вратаря хозяев Плешкова пролетела.

27' Удаление у СКА, на 2 минуты удален Андрей Педан за толчок клюшкой.

26' Отвечают команды атакой на атаку, без угроз воротам в последние мгновения матча.

25' Раскатившись из своей зоны, хоккеисты «Торпедо» приступили к позиционной атаке.

24' Разбивается игра на маленькие отрезки, невысок её темп.

23' Позиционная атака «Торпедо» привела к пробросу хоккеистами СКА.

22' В «офсайд» угодила атака «Торпедо».

22' Завязывается борьба за инициативу, пока хоккеисты СКА больше владеют шайбой.

21' Второй период начался!

Статистика после первого периода В контакте ХК «Торпедо»

20' Перерыв. В обоюдоостром первом периоде, удалось командам по разу реализовать игру в большинстве.

20' Команда «Торпедо» играет в полном составе.

19' Продолжает СКА играть в большинстве, формат 5 на 4 на площадке.

18' Гоол! 1:1. Матвей Короткий мощнейшим броском с ходу, прошил вратаря «Торпедо» Дениса Костина, который даже не шелохнулся.

18' Разыгрывают питерцы формат 5 на 3 в большинстве.

18' Удаление у «Торпедо», на 2 минуты удален Ярослав Дыбленко за выброс шайбы.

17' Не удаётся игрокам СКА в большинстве закрепиться в зоне атаки.

16' Удаление у «Торпедо», на 2 минуты за удар клюшкой удален Павел Красковский.

16' Нападающий СКА Матвей Короткий метил в дальний верхний угол ворот «Торпедо», шайба рядом со штангой пролетела.

15' Гоол! 0:1. Классно разыграли шайбу хоккеисты «Торпедо» в большинстве, бросок Егора Виноградова поймал на перемещении вратаря СКА Плешкова.

14' Удаление у СКА, на 2 минуты удален Никита Зайцев за атаку в область головы и шеи.

14' Обе команды играют в комбинационном стиле.

13' Контр выпад «Торпедо», бросал с близкого расстояния защитник гостей Нарделла, спас питерцев вратарь Плешков.

12' Богдан Конюшков бросил по воротам СКА с края зоны атаки «Торпедо», сумел среагировать вратарь хозяев Артемий Плешков.

11' Отвечают команды атакой на атаку.

10' Амир Нугманов прорвался на пятак у ворот «Торпедо», но переиграть вратаря гостей Дениса Костина не сумел.

09' В полном составе играет СКА.

08' Бросок Бобби Нарделлы в верхний ближний угол ворот СКА, ловушкой поймал шайбу вратарь хозяев Артемий Плешков.

08' Разыгрывают шайбу в большинстве хоккеисты «Торпедо» в зоне атаки.

07' Удаление у СКА, на 2 минуты удален Валентин Зыков за блокировку.

07' Высоко хоккеисты «Торпедо» встречают начало атаки СКА.

06' Позиционная атака «Торпедо», внимательно питерцы обороняются.

05' Попытка быстро перейти в атаку «Торпедо» обернулась пробросом.

04' В высоком темпе начинается игра.

04' В полном составе играет «Торпедо».

03' Бросок Атанасова с центра зоны атаки СКА, щитком парировал шайбу вратарь «Торпедо» Денис Костин.

02' Расставились хоккеисты СКА в большинстве в зоне атаки.

02' Удаление у «Торпедо», за подножку на 2 минуты удален Сергей Гончарук.

01' Матч начался! Стартовое вбрасывание осталось за хоккеистами СКА.

До матча

19:27 Команды появились на льду, скоро матч начнётся!

19:20 Главными судьями матча будут Оскирко Юрий из Ярославля и Максим Сидоренко из Минска.

19:10 Матч пройдет на «СКА-Арене» в Санкт-Петербурге, вмещающей 21 500 зрителей.

Стартвоый состав «Торпедо» В контакте ХК «Торпедо»

19:02 Стартовый состав «Торпедо»: Шугаев, Костин; Журавлёв, Конюшков, Брики, Камалов, Сизов, Дыбленко, Нарделла; Поляков, Гончарук, Фёдоров, Свищёв, ткачёв, Красковский, Гараев, Шавин, Гераськин, Веккьоне, Виноградов, Белевич, Сероух.

Стартвоый состав СКА В контакте ХК СКА

19:00 Стартовый состав СКА: Иванов, Плешков; Педан, Кныжов, Сапего, Зайцев, Савиков, Сёмин, Маклюков; Глотов, Плотников, Атанасов, Гримальди, Недопёкин, Аймурзин, Дишковский, Короткий, Тимашков, Суздорф, Нугманов, Зыков, Лутфуллин.

18:45 В прошлом регулярном сезоне КХЛ, соперники провели между собой 4 матча. Во всех 4-ех победило «Торпедо» (3:2 ОТ, 2:5, 2:3 ОТ и 6:0).

18:42 В составе «Торпедо» отчетную встречу пропустит нападающий Михаил Воробьёв.

18:40 У СКА, на матч с «Торпедо» будут отсутствовать в составе Николай Голдобин, Игорь Ларионов, Линус Вайссбак, Захар Бардаков.

18:38 Октябрьский цикл «Торпедо» вместил два домашних поражения — от «Северстали» (2:3) и «Металлурга» (2:3, ОТ), после которых нижегородцы ярко обыграли московское «Динамо» (5:4). Выезд команды Алексея Исакова в Череповец завершился провалом (1:4), зато в Казани торпедовцы одолели «Ак Барс» по буллитам (2:1). Накануне дома случилось поражение от минского «Динамо» (1:2, ОТ).

18:36 Сенсационное поражение в Тольятти от «Лады» (0:1) продолжило неудачную серию СКА, который следом уступил дома «Автомобилисту» (1:3). Встреча же с «Сибирью» принесла петербуржцам крупную победу (6:3). Однако в следующем домашнем матче команда Андрея Разина вновь осталась без очков, проиграв ЦСКА (1:3).

18:34 «Торпедо» с 24 очками в 18 играх занимает 6-е место на Западе. Нижегородцы уступают «Северстали» по дополнительным показателям, но имеют две игры в запасе.

18:32 На 8-й позиции Западной конференции находится СКА, заработавший 19 очков в 18 матчах. Петербуржцы на 1 балл опережают московское «Динамо», сыграв при этом на три встречи меньше.

18:30 Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.05