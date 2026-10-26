В понедельник, 26 октября, екатеринбургский «Автомобилист» победил астанинский «Барыс» в рамках регулярного сезона Континентальной Хоккейной Лиги. Голы за «Автомобилист» забили: Тарасов, Спронг, Горбунов и Гросс, у «Барыса» отличился Масси. Следить за ходом встречи можно было в нашей онлайн-трансляции

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60' Матч окончен. Сильнее сыграл «Автомобилист» во всех аспектах игры, одержав заслуженную победу. «Автомобилист» набрав 20 очков, закрепился на 7-ом месте на Востоке КХЛ, «Барыс» с 21 очком, остался на 5-ом. Следующий матч «Автомобилист» проведет 29-го октября дома против «Торпедо», а «Барыс» 28-го октября сыграет в Минске против местного «Динамо».

60' Бросок Морелли с близкого расстояния от ворот «Автомобилиста», сумел среагировать вратарь хозяев Аликин.

59' Ворота «Барыса» пусты, формат 6 на 5 на площадке.

58' Снизился темп игры, команды доигрывают встречу.

57' Александр Барабанов убежал к воротам «Барыса», но промахнулся мимо створа с близкого расстояния.

56' Контролируют шайбу и ход игры хоккеисты «Автомобилиста».

Статистика матча 35 Удары в створ 35

55' Внимательно обороняются хоккеисты «Автомобилиста», с трудом создают опасные моменты игроки «Барыса».

54' С шайбой игроки «Автомобилиста», не позволяют подолгу атаковать астанчанам хоккеисты из Екатеринбурга.

53' Данил Гущин атаковал ворота «Барыса» с близкого расстояния, тащит гостей вратарь Хантер Шепард.

52' Даниэль Спронг убежал на рандеву с вратарем «Барыса», спас гостей Хантер Шепард, среагировав на бросок нападающего «Авто».

51' В полном составе играет «Барыс».

50' Голышев бросал с близкого расстояния от ворот «Барыса» с затруднением от защитника гостей, но промахнулся мимо створа.

49' Расставились в большинстве хоккеисты «Авто» в зоне атаки.

49' Удаление у «Барыса», на 2 минуты за неправильную атаку удален Адиль Бекетаев.

48' Продолжает атаковать «Автомобилист», уверенно действую хозяева.

47' Гоол! 4:1. Было время прицелиться у защитника «Автомобилиста» Джордана Гросса, послал шайбу под перекладину ворот «Барыса» американский игрок из круга вбрасывания.

46' Позиционная атака «Барыса», но до броска по воротам «Автомобилиста» дело не довели гости.

45' Бросок Трямкина от синей линии зоны атаки «Автомобилиста», блином отразил шайбу вратарь «Барыса» Шепард.

44' Не торопятся в атаку хоккеисты «Авто», исключая угрозы своим воротам за счет владения шайбы.

43' В среднем темпе развивается третий отрезок матча.

43' С шайбой хоккеисты «Автомобилиста», проводят хозяева позиционную атаку.

42' В полном составе играет «Барыс».

41' Третий период начался! «Автомобилист» играет в большинстве.

Статистика после второго периода В контакте ХК «Автомобилист»

40' Перерыв. В насыщенном событиями втором периоде, обменялись команды заброшенными шайбами.

40' Удаление у «Барыса», на 2 минуты за игру высоко поднятой клюшкой удален Чейз Приски.

39' Гоол! 3:1. Джейк Масси бросил от синей линии зоны атаки «Барыса», перекрыт был обзор у вратаря «Авто» Аликина, шайба беспрепятственно залетела в верхний угол.

39' В полном составе играет «Автомобилист».

39' Серия бросков по воротам «Авто», держатся в обороне хозяева во главе с вратарем Аликиным.

38' Хлёсткий бросок Семёна Симонова в створ ворот «Автомобилиста», успел свести щитки вратарь хозяев Аликин.

38' Получается у игроков «Авто» в меньшинстве вывести шайбу из своей зоны.

37' Удаление у «Автомобилиста», на 2 минуты за задержку клюшкой удален Ярослав Бусыгин.

37' «Барыс» играет в полном составе.

36' Тщательно игроки «Авто» разыгрывают шайбу в большинстве.

35' Кейл Клэг попал в штангу ворот «Барыса», от которой шайба в площадку выскочила.

35' Удаление у «Барыса», за грубость на 2 минуты удален Джастин Бэйли.

35' Накаляются страсти на пятаке у ворот «Автомобилиста», но судьи драку предотвратили.

34' Бросок Дэя от синей линии зоны атаки «Барыса», выудил шайбу ловушкой вратарь хозяев Аликин.

33' Горбунов на скорости прорвался к воротам «Барыса», но переиграть вратаря гостей Шепарда не сумел.

33' Возрос темп игры, команды атакой на атаку отвечают.

33' Максим Тарасов пытался обыграть вратаря «Барыса», распластавшись на льду Хантер Шепард щитком не позволил шайбе попасть в сетку.

31' Защитник «Барыса» Джейк Масси мощным силовым приемом сразил нападающего «Автомобилиста» Даниэля Спронга.

31' Завладев шайбой, игроки «Автомобилиста» игру от своих ворот отодвинули.

30' Продолжает атаковать «Барыс», хоккеисты «Авто» сконцентрировались на оборонительных взаимодействиях.

Александр Шаров В контакте ХК «Автомобилист»

29' Команда «Автомобилист» взяла тайм-аут.

29' Тайс Томпсон добивал в упор по воротам «Автомобилиста», классный сейв совершил вратарь хозяев Евгений Аликин.

29' Захватил «Барыс» инициативу.

28' Бросок Самата Данияра с близкого расстояния от ворот «Авто», тащит хозяев вратарь Аликин.

28' Сводят позиционную атаку «Барыса» к борьбе у бортов хоккеисты «Автомобилиста».

27' Повреждение у защитника «Автомобилиста» Кирилла Воробьёва, столкнулся он с партнёром по команде Даниэлем Спронгом.

27' Логан Дэй бросал по воротам «Автомобилиста» из хорошей позиции, среагировал вратарь хозяев Евгений Аликин.

26' В спокойном темпе развивается второй период.

25' Команда «Автомобилист» играет в полном составе.

24' Хорошо в меньшинстве действуют игроки «Автомобилиста», не позволяя «Барысу» закрепиться в большинстве в зоне атаки.

23' Удаление у «Барыса», на 5 минут за драку удален Тайс Томпсон.

23' Удаление у «Авто», Ярослав Бусыгин получил 2 минуты за грубость и 5 минут за драку.

23' Драка Ярослава Бусыгина и нападающего «Барыса» Тайса Томпсона, победил екатеринбуржец.

22' Гоол! 3:0. Роман Горбунов броском с близкого расстояния от ворот «Барыса» поразил верхний угол ворот Шепарда, шайба над плечом вратаря гостей пролетела.

21' Удаление у «Барыса», на 2 минуты удален Джейк Масси за задержку клюшкой.

21' Второй период начался!

Статистика после первого периода В контакте ХК «Автомобилист»

20' Перерыв. С большим преимуществом «Автомобилиста» прошел первый период, счёт отображает происходившее на льду.

19' Успокоилась игра, с шайбой хоккеисты «Барыса».

18' Бросок Бусыгина с центра зоны атаки «Авто» заблокировал нападающий «Барыса» Шестаков.

17' Включившись в прессинг, хоккеисты «Автомобилиста» вынуждают ошибаться при выходе из своей зоны игроков «Барыса».

16' Уверенно действуют хоккеисты «Авто» и продолжают атаковать.

15' Гоол! 2:0. Даниэль Спронг прицельным броском с центра зоны атаки «Автомобилиста» прошил вратаря «Барыса» Шепарда, у которого был перекрыт обзор.

14' Встрепенулся «Барыс» после пропущенной шайбы и ринулся в атаку.

13' Гоол! 1:0. До верного разыграли хоккеисты «Автомобилиста», Артём Каштанов обыграл вратаря «Барыса» Шепарда и выкатил шайбу на пустые ворота гостей Максиму Тарасову.

13' Снизился темп игры.

12' Поочередно команды проводят позиционные атаки. Счет по броскам в створ 6 — 2 в пользу «Автомобилиста».

11' Попытка быстрой перейти в атаку «Автомобилиста» обернулась пробросом.

10' Раскатившись из своей зоны, хоккеисты «Автомобилиста» приступили к позиционной атаке.

09' Бросок Приски из круга вбрасывания зоны атаки «Барыса», парировал шайбу вратарь «Авто» Евгений Аликин.

08' Хорошо играют в пас хоккеисты «Автомобилиста».

07' Завладев шайбой, хоккеисты «Барыса» игру от своих ворот отодвинули.

06' От обороны играет «Барыс», за счет контр выпадов в атаке.

05' Инициатива у «Автомобилиста».

04' В высоком темпе начинается игра.

03' Бросок в одно касание Горбунова после поперечной передачи в зоне атаки «Авто», успел переместиться в воротах «Барыса» Шепард и красиво поймал шайбу ловушкой.

03' Разыгрывают шайбу игроки «Автомобилиста» в зоне атаки.

02' Бросок Дмитрия Юдина от синей линии зоны атаки «Авто», поймал ловушкой шайбу вратарь гостей Хантер Шепард.

02' Активно начинает встречу «Автомобилист» и проводит атаку за атакой.

01' Матч начался! Стартовое вбрасывание осталось за хоккеистами «Автомобилиста».

До матча

16:57 Команды появились на льду, скоро матч начнётся!

Статистика личных встреч В контакте ХК «Автомобилист»

16:50 Главными судьями матча будут Денис Кондратьев из Ангарска и Павел Овчинников из Орска.

16:40 Матч пройдет на «УГМК Арене» в Екатеринбурге, вмещающей 12 588 зрителей.

Стартовый состав «Барыса» В контакте ХК «Барыс»

16:32 Стартовый состав «Барыса»: Шепард (Нурек); Масси (А) — Дэй; Томпсон — Пилон — Бэйли; Маккошен — Данияр (А); Симонов — Морелли — Кайыржан; Бритиков — Приски; Омирбеков — Шестаков — Муратов; Бекетаев; Савицкий (К) — Шайхмедденов — Асетов; Алибек.

Стартовый соостав «Автомобилиста» В контакте ХК «Автомобилист»

16:30 Стартовый состав «Автомобилиста»: Аликин (Зинаддин); Карпухин — Воробьёв; Ружичка — Кадейкин (А) — Спронг; Клэг — Юдин; Барабанов — Шаров — Гущин; Трямкин (К) — Бусыгин; Денежкин — Каштанов — Тарасов; Гросс; Горбунов — Черников — Голышев (А).

16:15 В нынешнем регулярном сезоне КХЛ, соперники успели провести 1 матч между собой. В Астане, 14-го октября победил «Барыс» со счетом 4:1.

16:12 У обеих команд потери в составе отсутствуют.

16:10 «Барыс» в последней игре регулярного чемпионата потерпел поражение в матче против «Адмирала» (4:5 ОТ).

16:07 «Автомобилист» в последней игре одержал победу на домашнем льду в матче против ЦСКА (5:1). В составе екатеринбургской команды по шайбе забросили Джесси Блэйкер, Анатолий Голышев, Артём Каштанов, дубль на свой счёт оформил Илья Карпухин.

16:04 В Восточной конференции «Барыс» занимает 3-е место, набрав 21 очко.

16:02 В Восточной конференции «Автомобилист» занимает 7-е место, набрав 18 очков.

16:00 Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.15