На прошлой неделе нескольким хоккеистам покорились значимые карьерные рубежи и рекорды.

Тысячный матч Григория Панина в КХЛ

На прошлой неделе защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин стал шестым игроком Континентальной хоккейной лиги, которому покорилась отметка в тысячу матчей, и четвертым хоккеистом, принявшим участие во всех 19 сезонах.

Значимое достижение 40-летний Панин установил во встрече с «Адмиралом» на Дальнем Востоке, где на фоне торжества истории «СЮ» потерпел поражение — 0:2.

Спустя два дня юбилей капитана получил еще более неприятное продолжение. В Магнитогорске Панин жестко встретил у борта Дмитрия Силантьева, после чего форвард «Металлурга» не сумел продолжить игру. За этот эпизод защитник получил 5+20, оставив уфимцев в затяжном меньшинстве, которое хозяева, впрочем, не реализовали.

Григорий Панин VK

Да и сама встреча едва не обернулась для команды Виктора Козлова очередной неудачей. Уступая 1:3, «Салават» вернулся в игру в третьем периоде, а затем вырвал победу в серии буллитов — 5:4. Победный бросок исполнил Шелдон Ремпал.

Дисквалификации Панин избежал, отделавшись денежным штрафом, а уже 25 октября вышел на домашний лед против «Ак Барса». Перед «Зеленым дерби» капитана чествовали за тысячный матч: памятную медаль вручил президент КХЛ Алексей Морозов.

Но и второй повод для праздника уфимцы не подкрепили результатом. «Салават Юлаев» уступил казанцам 1:2, завершив неделю с одной победой в трех встречах.

Честно говоря, перед церемонией чествования у меня был мандраж, ведь такое событие первый раз в жизни. Переживал, в первую очередь, конечно же, за матч. Хотелось, чтобы команда хорошо сыграла, да и чтобы самому не выпасть. Такие эмоции испытывал. Мог ли себе представить, что проведу тысячу матчей в КХЛ? Не мог себе представить, даже не думал о том, чтобы как-то добраться до тысячи. Григорий Панин защитник «Салавата Юлаева»

«Спартак» прервал серию ЦСКА

На протяжении 12 матчей кряду команду Игоря Никитина невозможно было остановить, но в середине прошлой недели самой живучей победной серии в нынешнем сезоне пришел конец. В рамках московского дерби на арене «Мегаспорт» «Спартак» обыграл армейцев скромно и «всухую» — 2:0.

Начальный отрезок красно-белые провели без должного контроля шайбы, позволив ЦСКА чаще гостить в чужой зоне, но во второй двадцатиминутке команда Алексея Жамнова постепенно перехватила инициативу. Так, один из затяжных позиционных накатов завершился результативным броском Максима Комтуа на 25-й минуте.

«Спартак» победил ЦСКА spartak.ru

Попытки армейцев вернуть равновесие перекусывал Иван Федотов, который совершил 30 спасений и сохранил ворота в неприкосновенности, тогда как Кристиан Ярош под занавес встречи поразил пустой створ.

На волне пятой победы подряд «Спартак» спустя два дня взял верх над «Северсталью» (3:1), отыгравшись после пропущенной в первом периоде шайбы. Однако шестиматчевую серию москвичи оставили позади по собственной вине: против «Шанхайских Драконов» команда Жамнова вела 3:1, но за 28 секунд третьего периода растеряла преимущество и уступила по буллитам — 3:4.

Дебют Константина Шафранова в «Металлурге»

На момент начала новой недели «Металлург» Мг уверенно возглавляет таблицу Востока, игнорируя все то, что происходит за пределами ледовой площадки. На отрезке в 20 сыгранных матчей уральской командой руководили четыре специалиста, включая Константина Шафранова, который был представлен в качестве нового главного тренера 23 октября.

На следующий день после объявления «Магнитка» принимала «Сибирь», которую переехала со счетом 5:1, пропустив по ходу игры первой. Счет в матче в Магнитогорске открыл Максим Сушко на 23-й минуте.

С середины второго отрезка за позиционный штурм основательно взялся «Металлург». Сначала Андрей Козлов броском с острого угла восстановил равновесие, затем Даниил Вовченко замкнул передачу Нэйтана Тодда из-за ворот, а на последней минуте периода Валерий Орехов реализовал большинство, на которое было потрачено 9 секунд.

После перерыва магнитогорцы не сбавили в агрессии: Люк Джонсон воспользовался провалом обороны «Сибири», оставившей форварда без присмотра, и своим голом отправил Михаила Бердина на скамейку. Вышедший вместо него Антон Красоткин также не сумел сохранить ворота «сухими»: пятую шайбу забросил Руслан Исхаков.

Для Шафранова крупная победа в дебютном матче стала удачным ответом на предыдущую осечку уральцев. Тремя днями ранее «Металлург» под руководством Юрия Трубачева упустил преимущество в 2 гола во встрече с «Салаватом Юлаевым» и уступил по буллитам — 4:5.

Первые матчи СКА в условиях перестройки

На прошлой неделе Андрей Разин дебютировал в качестве главного тренера СКА. Дебют этот оказался неудачным, поскольку на домашнем льду армейцы с Невы проиграли «Автомобилисту» со счетом 1:3. Единственный гол в составе петербуржцев организовал Владислав Семин.

Поражение от «Автомобилиста» стало шестым кряду в рамках октябрьской серии, но спустя пару дней СКА прервал бедственную полосу победой над «Сибирью» в ярком матче с девятью голами — 6:3.

За первые 8 минут встречи хозяева успели превратить собственные 1:0 в 1:3, после чего Разин заменил Артемия Плешкова на Сергея Иванова, что в определенной степени встряхнуло петербуржцев.

Во второй половине стартового отрезка Василий Глотов оформил дубль в своем 200-м матче за СКА, а Рокко Гримальди еще до перерыва вывел армейцев вперед. Во второй двадцатиминутке преимущество укрепил Валентин Зыков, в третьей — Василий Атанасов.

С приходом нашего тренерского штаба фон в СКА изменился, но нервозность ещё осталась. Солидность её сменит, когда игровые нюансы будут уже в крови, от зубов станут отлетать. Андрей Разин главный тренер СКА

В воскресном же дерби против ЦСКА петербуржцы уступили 1:3, хотя после шайбы Сергея Сапего в начале третьего периода сократили отставание до минимума. Два большинства подряд СКА не реализовал, а Максим Соркин окончательно снял вопросы о победителе.

Таким образом, первая неделя Разина завершилась двумя поражениями при одной победе. Как накануне отметил Андрей Владимирович, команде еще предстоит устранить «нервозность в обороне», которая не исчезла даже на фоне недавнего результативного всплеска.

Снайперский рекорд «Нефтехимика»

Несмотря на отсутствие продолжительных победных серий, «Нефтехимик» по-прежнему радует игрой и набранным темпом турнирных приобретений. Нижнекамцы остаются главными преследователями лидера Востока и показывают приличное качество хоккея.

На прошлой неделе команда Игоря Гришина провела две встречи, начав серию со скромной победы над «Локомотивом» — 1:0.

Единственную шайбу в Ярославле провел Андрей Белозеров в большинстве в середине третьего периода. Для 30-летнего нападающего эта шайба стала 92-й в составе «Нефтехимика». Тем самым форвард обновил снайперский рекорд клуба, принадлежавший ранее Игорю Полыгалову.

«Нефтехимик» минимально обыграл «Локомотив» VK

Второй результативный балл на неделе рекордсмен оформил в яркой встрече с «Авангардом», в которой нижнекамцы добились волевой победы — 3:2. Свой гол Белозеров нашел на 7-й минуте — спустя 3 минуты после пропущенной шайбы от соперника, находившегося в меньшинстве.

Во втором периоде омичи вновь вышли вперед благодаря Джошуа Ливо, который первым успел на отскок от лицевого борта. Однако заключительная двадцатиминутка осталась за гостями. Максим Федотов вернул Нижнекамск в игру набросом от синей линии, а Рафаэль Бикмуллин подправил шайбу после броска Ильи Пастухова от борта.

«Авангард» снял вратаря более чем за 3 минуты до сирены, но организовать полноценный штурм не сумел. «Нефтехимик» завершил выездную неделю с максимальным числом турнирных приобретений.

Дальним Востоком правит «Амур»

В конце недели состоялось первое в сезоне дальневосточное дерби. «Амур», ведущий борьбу за место в лидерском трио конференции, на домашнем льду разбил «Адмирал» — 3:0.

Победу хабаровчане оформили еще в первом периоде, наказав соперника за проблемы с дисциплиной. Виталий Абрамов дважды поразил ворота «моряков» с интервалом в 71 секунду: сначала реализовал большинство, затем завершил еще один розыгрыш «лишнего», когда оштрафованный игрок уже вернулся на лед. Перед перерывом Кирилл Пилипенко довел счет до разгромного — вновь при численном преимуществе.

Оставшиеся 40 минут «Адмирал» пытался вернуться в игру, но уперся в Александра Трушкова. Во втором периоде владивостокцы перебросали хозяев со счетом 16:8, однако голкипер «Амура» сохранил ворота нетронутыми. Не помогла гостям и штанга, а Дмитрий Костенко не реализовал буллит.

Ранее хабаровчане снесли «Барыс» — 5:2. Главным героем юбилейного, 1100-го матча клуба в КХЛ стал Ярослав Лихачев, оформивший первый хет-трик в лиге.