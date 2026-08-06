ESPN рассказывает, почему топ-клубы часто становятся жертвами многомиллионных трансферов.

Поздравляем, вы только что выиграли летнее трансферное окно!

Что дальше?

Возможно, вам лучше этого не знать — просто спросите у «Ливерпуля».

Завоевав титул Премьер-лиги в сезоне 2024/25, «Ливерпуль» провел следующее трансферное окно, оптом закупая рекордных по стоимости новичков, суперзвезд в атаку, реактивных крайних защитников, укрепляя оборону и собирая россыпь сверхталантливых игроков. «Ливерпуль» и так был лучшей командой Англии, а глядя на их пополнения на бумаге, казалось, что они стали еще сильнее.

Однако когда пришло время проводить реальные матчи этим «обновленным и улучшенным» составом... Вы уже знаете, «Ливерпуль» жестко провалился. Они финишировали лишь пятыми и попали в Лигу чемпионов только благодаря новому правилу, давшему Премьер-лиге дополнительную квоту. Команда набрала на 24 очка меньше, чем годом ранее, и уволила главного тренера Арне Слота всего через год после того, как он привёл их ко второму в истории клуба титулу АПЛ.

«Ливерпуль» в сезоне-2025/2026 globallookpress.com

И ведь это произошло не с кем попало: речь о «Ливерпуле» — гранде, обладающем едва ли не лучшей аналитической и управленческой системой в мировом футболе. Если даже «Ливерпуль» «выиграл трансферное окно» и стал при этом играть хуже, то что всё это значит для того, кого объявят триумфатором текущего лета?

Возможно, это и не прямое проклятие, но, как показывает практика, «победа в трансферное окно» мало что значит, когда речь заходит о победах на футбольном поле.

Победители последних 10 летних трансферных окон

Это, безусловно, субъективное упражнение, да и в некоторые годы «победители» прослеживаются куда четче, чем в другие. Тем не менее я поднял архивы за последние 10 лет и изучил, кого различные СМИ (включая ESPN) провозглашали главным триумфатором окна.

Затем я применил к каждому сезону продвинутую аналитическую метрику под названием «что я сам ощущал в тот момент», чтобы определить единоличного победителя для каждого лета. Вы можете быть не согласны с моим выбором, но это не так уж и важно. Важно другое — выбрать 10 команд, чья закупка игроков вызвала практически всеобщее восхищение.

Вот этот список:

2016: «Манчестер Юнайтед». Они побили мировой трансферный рекорд ради Поля Погба сразу после того, как тот вывел «Ювентус» в финал Лиги чемпионов. Они забрали из «Вильярреала» Эрика Байи — одного из лучших молодых центральных защитников Европы, а из дортмундской «Боруссии» — Генриха Мхитаряна, одного из сильнейших атакующих полузащитников. Ах да, и вдобавок подмахнули свободным агентом какого-то парня по имени Златан Ибрагимович.

Поль Погба globallookpress.com

2017: «Пари Сен-Жермен». Хотя именно то лето заложило фундамент для лучшей команды в истории Премьер-лиги — «Манчестер Сити» в итоге набрал 100 очков во втором сезоне Пепа Гвардиолы, — очевидным победителем 2017 года остается «ПСЖ». Они подписали Килиана Мбаппе — практически в качестве приятного дополнения. А всё потому, что парижане более чем вдвое перебили сумму, уплаченную «МЮ» за Погба предыдущим летом, и перевернули мировую футбольную иерархию с ног на голову, выкупив Неймара у «Барселоны».

Неймар globallookpress.com

2018: «Ливерпуль». Спустя всего день после поражения от мадридского «Реала» в финале Лиги чемпионов «Ливерпуль» объявил о трансфере Фабиньо из «Монако». К тому же, они заранее гарантировали себе подписание Наби Кейта из «Лейпцига» — одного из сильнейших молодых полузащитников Европы. Если масштабной перестройки полузащиты казалось мало, они заменили Лориса Кариуса, допустившего роковые ошибки в финале ЛЧ, на Алиссона Бекера из «Ромы» — одного из лучших вратарей мира. А для глубины атаки за смешные деньги оформили сделку по «Силовому Кубу» — Джердану Шакири.

2019: «Арсенал». На ESPN наш заголовок прямо провозглашал «Арсенал» «главным победителем» благодаря рекордному для клуба трансферу вингера Николя Пепе из «Лилля», а также подписанию левого защитника Кирана Тирни из «Селтика», аренде полузащитника Дани Себальоса из «Реала» и переходу центрального защитника Давида Луиса из «Челси». Это стало официальным началом новой эры после ухода Арсена Венгера.

Николя Пепе globallookpress.com

2020: «Челси». Пандемия больно ударила по финансам большинства клубов — если только вашим владельцем не был российский олигарх. «Челси» выложил в сумме 250 миллионов евро за двух сильнейших молодых игроков Бундеслиги (Тимо Вернера из «Лейпцига» и Кая Хаверца из «Леверкузена»), звездного плеймейкера Хакима Зиеша из «Аякса», надежного левого защитника Бена Чилуэлла из «Лестера» и нового основного голкипера Эдуара Менди из «Ренна». Вдобавок они бесплатно забрали суперзвездного центрального защитника Тиагу Силву в статусе свободного агента.

2021: «Пари Сен-Жермен». «Челси» побил свой трансферный рекорд, чтобы закрыть единственную явную уязвимость и купил нападающего Ромелу Лукаку из «Интера». «Манчестер Юнайтед» вернул Криштиану Роналду, предварительно заманив Джейдона Санчо из дортмундской «Боруссии» — едва ли не самого желанного молодого атакующего игрока в мире. Но это было то самое лето, когда «ПСЖ» оформил трансферы следующих футболистов: Ашраф Хакими, Нуну Мендеш, Джанлуиджи Доннарумма, Серхио Рамос, Жоржиньо Вейналдум, Данило Перейра и Лионель Месси.

Неймар, Килиан Мбаппе и Лионель Месси globallookpress.com

2022: «Манчестер Сити». Это утверждение было бы верным даже при наличии всего одной сделки — они выкупили Эрлинга Холанна у дортмундской «Боруссии» за 60 миллионов евро, что составило примерно треть от его реальной рыночной стоимости. Вдобавок они пригласили игрока основы сборной Англии Кэлвина Филлипса, Мануэля Аканджи из той же «Боруссии» и официально интегрировали в состав Хулиана Альвареса из «Ривер Плейт».

2023: «Челси». Это было второе лето под управлением консорциума BlueCo, но если трансферная кампания 2022 года напоминала хаотичную пальбу по любым игрокам, которых новые владельцы узнали из симуляторов своих детей, то в 2023-м они нацелились на тех, кого хотели абсолютно все. Клуб потратил на трансферы больше, чем кто-либо в истории за одно окно. Самыми заметными именами стали Мойсес Кайседо, за которого «Брайтону» выложили рекордную для АПЛ сумму, юный, но уже опытный полузащитник Ромео Лавиа из «Саутгемптона», Коул Палмер из «Манчестер Сити» и Кристофер Нкунку из «Лейпцига».

Коул Палмер globallookpress.com

2024: «Реал» Мадрид. Они подписали Мбаппе свободным агентом сразу после победы в Лиге чемпионов. Одно это уже исчерпывающе описывает их трансферное окно, но они также перехватили у «Палмейраса» Эндрика — очередного бразильского вундеркинда, которого каким-то образом умудрялись сравнивать с самим Пеле.

Килиан Мбаппе globallookpress.com

2025: «Ливерпуль». Они дважды побили трансферный рекорд Премьер-лиги: сначала оформив переход Флориана Вирца из леверкузенского «Байера», а затем — Александера Исака из «Ньюкасла». Клуб выложил 95 миллионов евро за сверхталантливого Юго Экитике из франкфуртского «Айнтрахта». Все сходились во мнении, что Милош Керкез из «Борнмута» — если и не готовая звезда на позиции левого защитника, то на пороге этого статуса. 40 миллионов евро за латераля «Байера» Джереми Фримпонга казались копейками. А 18-летний Джованни Леони уже играл в старте «Пармы» и наконец-то обозначил план жизни после Вирджила ван Дейка.

Флориан Вирц globallookpress.com

Итак, а теперь подведем итог всех 10 летних кампаний — что же произошло дальше?

«Победа в трансферное окно» не даёт ровным счётом ничего

Если бы «победа на трансферном рынке» действительно была значимым достижением, логично было бы ожидать четкую взаимосвязь между этой победой и победами в матчах. Но есть ли она на самом деле?

Вот как каждый из «победителей» трансферных окон последних 10 лет выступал в сезоне до своего триумфа на рынке (очки, разница мячей, итоговое место) и в сезоне после:

Достижения «победителей» трансферных окон последних 10 лет espn.com

Итак, если сложить всё воедино, что же дает победа на трансферном рынке?

В среднем за весь сезон вы получаете:

— очки: прирост на 0.5;

— разница мячей: прирост на 0.1;

— позиция в таблице: прогресс на 0.1 строчки.

«Победа в трансферное окно» не стоит практически ничего. По крайней мере, во внутренних чемпионатах.

В еврокубках ситуация выглядит немного оптимистичнее. «Манчестер Юнайтед» выиграл Лигу Европы в 2017 году. «Ливерпуль» взял Лигу чемпионов в 2019-м после «победы» на рынке летом 2018-го — то же самое удалось «Челси» в 2021-м и «Сити» в 2023-м.

Однако кубковые турниры сопряжены с высокой непредсказуемостью результатов и рваным календарем, поэтому я бы остерегся приписывать эти изменения исключительно удачной летней работе на рынке.

Единственная команда за 10 лет, в отношении которой это действительно справедливый вывод — «Ливерпуль» образца 2019 года. Как минимум, они единственные за десятилетие, кто выиграл летнее окно и прогрессировал по всем показателям: очкам, разнице мячей, месту в таблице и результатам в Европе.

«Ливерпуль» — победитель Лиги чемпионов в сезоне-2018/2019 globallookpress.com

Но даже в этом случае: насколько прогресс «Ливерпуля» 2019 года был обусловлен именно новичками, подписанными летом? Огромная часть этого успеха строилась на том, что Вирджил ван Дейк проводил свой первый полный сезон после зимнего перехода, а Эндрю Робертсон и Трент Александер-Арнольд одновременно превратились в суперзвезд мирового уровня на позициях крайних защитников.

Почему же тогда громкий успех на трансферном рынке так редко конвертируется в успех на футбольном поле?

Во-первых, мы, журналисты, мягко говоря, не слишком сильны в определении «удачных» трансферов. Мы просто смотрим, кто потратил больше всех денег и подписал самых именитых игроков, после чего объявляем их победителями.

В этом мало логики — особенно с учетом того, что история регулярно нам доказывает: большинство клубов крайне плохо оценивают талант, а самые дорогие трансферы чаще всего проваливаются. Трансферный рынок невероятно неэффективен, поэтому клубы, разбрасывающиеся огромными суммами каждое лето, становятся жертвами этой неэффективности сильнее остальных.

Кроме того, чтобы клуб провозгласили «победителем» летнего окна, с ним изначально должно быть что-то не так. «Манчестер Юнайтед» и «Челси» выигрывали трансферные кампании именно потому, что были вынуждены латать дыры после провальных сезонов.

Вот только деньги у них тратят ровно те же люди, чьи предыдущие решения и привели к этому самому провалу.

«Реал» Мадрид в сезоне-2025/2026 globallookpress.com

«Мадрид» и «ПСЖ» «выигрывали» трансферные окна из-за своей одержимости громкими именами, а не стремления построить сбалансированную команду. «Арсенал» «победил» на рынке, потому что пытался громко заявить о себе при поиске первого преемника Арсена Венгера.

И, разумеется, «Ливерпуль» стал «победителем» прошлого трансферного окна, подписав россыпь игроков, от которых все были в восторге — причем сделали они это сразу после завоевания титула АПЛ. Но главная причина такого количества новичков заключалась в том, что клуб потерял четырех ключевых исполнителей из состава, только что взявшего чемпионство.

Поэтому за месяц до закрытия трансферного окна давайте попытаемся помнить обо всём этом, когда в начале сентября мы неизбежно начнем короновать нового «чемпиона». Клуб, который выложит сотни миллионов долларов на компенсации ради покупки всех этих ярких новичков? С наибольшей вероятностью его ждет всё то же самое, что происходило и до прихода всех этих звезд.