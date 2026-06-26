Goal.com разбирается, почему соперничество Килиана Мбаппе и Эрлинга Холанна пока не приблизилось к уровню противостояния Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

Противостояние Килиана Мбаппе и Эрлинга Холанна преподносилось как следующая великая футбольная дуэль, которая должна была прийти на смену двум десятилетиям доминирования Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

Однако, пока суперзвёзды сборных Франции и Норвегии готовятся встретиться лицом к лицу на чемпионате мира 2026 года, можно с уверенностью сказать, что их личное соперничество пока так и не достигло того уровня, которого ожидали многие.

Но, возможно, именно сейчас наступает момент, когда это до сих пор дремавшее противостояние наконец оживёт? После всего двух матчей на мундиале, где Мбаппе и Холанн оказались в одной группе, они уже ведут борьбу, которая обещает стать одной из самых захватывающих гонок за «Золотую бутсу» в истории турнира.

Роналду и Месси globallookpress.com

Оба форварда оформили по дублю в матчах против Ирака и Сенегала соответственно, что делает их очную встречу в Бостоне по-настоящему долгожданной. Поединок двух находящихся в великолепной форме нападающих определит победителя группы I.

Имея в активе по четыре гола, оба всё ещё уступают великому Месси, который забил уже пять мячей благодаря сенсационному хет-трику и последовавшему за ним дублю в первых двух матчах сборной Аргентины.

Разные лиги

Ответ, вероятно, во многом кроется в том, что сейчас они выступают в разных чемпионатах. Холанн продолжает превращаться в одну из главных звёзд английской Премьер-лиги в составе «Манчестер Сити», тогда как Мбаппе стал очередным представителем новой волны «Галактикос» «Реала» в Ла Лиге.

Ситуацию также осложняет то, что «Горожане» не обладают таким же глобальным статусом, как некоторые другие гранды АПЛ. Многие нейтральные болельщики относятся к современным успехам клуба, обеспеченным финансовой поддержкой владельцев из Абу-Даби, без особого энтузиазма.

На пике соперничества Месси и Роналду находились по разные стороны непримиримого противостояния в «Эль Класико», в период, когда испанский футбол фактически был ареной борьбы лишь двух клубов.

Вражда между двумя грандами только разгоралась благодаря таким фигурам, как Жозе Моуринью и Серхио Рамос, а также многочисленным эпическим встречам в Европе, хотя великолепная «Барселона» в те годы чаще брала верх над «Реалом».

Роналду и Месси были по разные баррикады в «Эль Класико» globallookpress.com

То, что Холанн и Мбаппе напрямую конкурируют друг с другом лишь в Лиге чемпионов и в борьбе за европейскую «Золотую бутсу», означает, что их личное соперничество так и не смогло по-настоящему набрать обороты.

Успехи на международной арене

Одной из главных причин того, что это противостояние долгое время не могло по-настоящему начаться, был статус сборной Норвегии, которая до недавнего времени находилась на периферии мирового футбола. Именно поэтому ЧМ-2026 стал первым крупным международным турниром в карьере Холанна, несмотря на то, что ему уже 25 лет.

Для Мбаппе же этот мундиаль — уже пятое топ-первенство. Более того, именно он во многом причина того, что сборная Франции на каждом из этих турниров считалась одним из главных фаворитов. Ещё подростком он помог «Ле Блё» выиграть чемпионат мира 2018 года.

Из-за того, что Холанн долгое время не имел возможности проявить себя на крупнейших международных соревнованиях, важнейшая составляющая этого так называемого соперничества попросту отсутствовала. Однако теперь Норвегию считают одним из теневых фаворитов турнира, и она вполне может громко заявить о себе, что способно придать этому противостоянию новый импульс.

Борьба Месси и Роналду за трофеи в составах своих национальных сборных была не менее захватывающей, чем их клубные дуэли. Оба выступали за команды, реально претендовавшие на победу на чемпионате мира, а также завоевали континентальные титулы — Южной Америки и Европы соответственно.

Взаимное уважение

Кроме того, между двумя новыми суперзвёздами, похоже, существует взаимное уважение. Они неоднократно тепло отзывались друг о друге.

Мбаппе еще подростком выиграл Кубок мира globallookpress.com

В эпоху, когда на вершине мирового футбола царили Месси и Роналду, ни один из них никогда открыто не говорил о своём отношении к другому. Более того, ходили разговоры, что они испытывают друг к другу неприязнь — особенно в разгар своего противостояния в «Эль Класико».

В последние годы, однако, два величайших футболиста своего поколения, похоже, оставили прежние разногласия позади. Они даже вместе участвовали в рекламных кампаниях таких брендов, как Louis Vuitton и Lego.

В интервью же Canal+ в 2023 году Холанн так высказался о Мбаппе:

«Он невероятно силён. Франции очень повезло, что он играет именно за неё. Конечно, мне хотелось бы, чтобы он выступал за Норвегию, но это невозможно. Он просто потрясающий футболист. Очень быстрый, очень мощный и уже много лет показывает высочайший уровень.

Сколько ему сейчас? Всего на два года старше меня? Это просто безумие. Иногда приходится напоминать себе, что у него впереди ещё лет 10 игры на самом высоком уровне. Он феноменален».

Разные роли

Холанн и Мбаппе — это также совершенно разные по типажу нападающие. Норвежец — классическая «девятка», которая наиболее опасна в штрафной, где мастерски завершает атаки и убегает от защитников на свободное пространство после разрезающих пасов.

Мбаппе же значительную часть карьеры выступал на фланге нападения — как в ПСЖ, так и в сборной Франции. Благодаря феноменальной скорости и мощному удару он способен забить практически из любой позиции.

Хотя игровые стили Месси и Роналду заметно различались, в лучшие годы оба в основном действовали на краях атаки по разные баррикады «Эль Класико». Именно поэтому создавалось ощущение, что они находятся в постоянной прямой конкуренции, подталкивая друг друга к новым невероятным достижениям.

Сам Мбаппе называл это одной из причин, по которой его нельзя напрямую сравнивать с Холанном.

Холанн называл Мбаппе феноменальным globallookpress.com

«Я не играл только на позиции центрфорварда, — сказал он в 2022 году. — Я выступал и слева, и справа. Без ложной скромности могу сказать, что, по-моему, мало кто способен каждый год менять игровую позицию и при этом продолжать показывать топ-игру на самом высоком уровне».

«То, что сделали Месси и Роналду, — безумие»

И Холанн, и Мбаппе не раз старались дистанцироваться от сравнений с двумя величайшими футболистами современности, поэтому разговоры о новом великом противостоянии никогда не раздувались ими самими.

Их позицию нетрудно понять. Нам невероятно повезло стать свидетелями соперничества Месси и Роналду, и крайне маловероятно, что нечто подобное повторится вновь. Оба добились поистине выдающихся результатов: забили более 900 голов каждый, завоевали на двоих невероятные 81 трофей и оставили после себя бесконечную коллекцию ярчайших моментов.

Когда в 2023 году France Football спросил Холанна, считает ли он, что они с Мбаппе стали новыми Месси и Роналду, норвежец ответил:

«Так думают многие. Но нужно понимать, насколько невероятными были достижения Лионеля и Криштиану. И важно помнить, что они продолжают делать это даже сейчас, несмотря на возраст. Они по-прежнему остаются фантастическими игроками.

Но я никогда не рассматриваю футбол как соперничество с другими игроками — это не мой подход. Я сосредоточен на себе, стараюсь становиться лучше с каждым днём, получать удовольствие от того, чем занимаюсь, и быть лучшей версией самого себя».

Накануне матча чемпионата мира против Ирака Мбаппе выразил похожую мысль на пресс-конференции:

«Месси — лучший футболист в мире, наряду с Роналду, это очевидно. Я думаю только о том, как помочь своей сборной выиграть ещё один чемпионат мира. Всё остальное — лишь тема для журналистских дискуссий. Я не думаю о Холанне.

Мбаппе не думает о противостоянии с Холанном globallookpress.com

Месси уже показал всё, что мы от него видели. Пусть люди спорят об этом — это нормально, но меня такие разговоры не занимают. Я хочу только привезти домой Кубок мира. Когда мне исполнится 40, меня здесь уже не будет — к тому времени меня давно отправят на пенсию. Я не строю планов на далёкое будущее. Думаю только о настоящем и о том, чтобы наслаждаться этим мундиалем».

Очные дуэли в Лиге чемпионов

По крайней мере, соперничество между Мбаппе и Холанном постепенно набирало обороты благодаря нескольким громким поединкам в Лиге чемпионов. И пока преимущество в этих очных дуэлях безоговорочно остаётся за французом.

Впервые они сошлись в 1/8 финала сезона-2019/20, когда норвежец ещё защищал цвета дортмундской «Боруссии». Его дубль помог немецкому клубу сенсационно выиграть первый матч дома со счётом 2:1, однако ПСЖ сумел переломить ход противостояния в ответной встрече и прошёл дальше, победив по сумме двух игр — 3:2.

Француз из-за небольшого повреждения появился на поле лишь в концовке, но после финального свистка оказался среди игроков «Пари Сен-Жермен», которые повторили фирменное «медитативное» празднование Холанна.

Затем Мбаппе вновь оказался сильнее в 1/16 финала сезона-2024/25, уже после того, как оба совершили громкие переходы: француз покинул ПСЖ ради «Реала», а норвежец ранее перебрался из «Дортмунда» в «Манчестер Сити». На дубль Холанна в первой встрече Мбаппе ответил хет-триком в ответной игре, выведя «Реал» в следующий раунд. Эрлинг, не успевший полностью восстановиться после травмы, мог лишь наблюдать за матчем со скамейки запасных.

В прошедшем сезоне норвежский бомбардир наконец отпраздновал победу над своим главным конкурентом: его точный удар с пенальти принёс «Манчестер Сити» победу над «Реалом» на «Бернабеу» в поединке основного этапа, тогда как француз в тот вечер остался в запасе.

Позже команды вновь встретились уже в 1/8 финала, но травмированный Килиан сыграл лишь эпизодическую роль. Несмотря на гол Холанна в ответном матче, «Реал» уверенно вышел в четвертьфинал, победив по сумме двух встреч со счётом 5:1.

Впрочем, если говорить о главном клубном трофее Европы, преимущество пока на стороне норвежца. В 2023 году он стал составляющей успеха «Манчестер Сити», оформившего исторический требл, тогда как француз всё ещё ждёт своего первого триумфа в Лиге чемпионов.

Разный уровень

Возможно, самый важный фактор — то, что Холанн и Мбаппе попросту не обладают тем уровнем таланта, который был у их предполагаемых предшественников.

Их бомбардирские достижения, безусловно, впечатляют, однако представители нового поколения не обладают тем выдающимся природным футбольным даром, которое Месси и Роналду демонстрировали на протяжении всей своей легендарной карьеры.

Не случайно именно их считают величайшими футболистами всех времён. Особенно это касается Месси, которого многие называют лучшим игроком в истории футбола — и своими выступлениями на чемпионате мира 2026 года он лишь укрепляет этот статус.

Голы — это, безусловно, важно, но именно филигранная техника, способность в одиночку решать судьбу матчей и колоссальное влияние на мировую футбольную культуру сделали аргентинца и португальца по-настоящему уникальными.

Роналду и Месси колоссально повлияли на мировую футбольную культуру globallookpress.com

Норвежцу и французу ещё предстоит пройти немалый путь, чтобы приблизиться к этому уровню. Возможно, когда ветераны окончательно уступят место новому поколению, у них появится такой шанс.

Потенциал на будущее

Есть один сценарий, который способен вывести это соперничество на совершенно иной уровень и действительно приблизить нас к повторению эпохи противостояния Месси и Роналду.

Уже давно ходят разговоры о возможном переходе Холанна в «Реал» или «Барселону», причём в последнее время слухи о его потенциальном трансфере в каталонский клуб только усилились. Если однажды норвежец окажется в составе «блауграны» и будет регулярно противостоять «бланкос» Мбаппе в «Эль Класико», это вполне может стать началом новой эпохи их соперничества.

Ведь тогда они, как когда-то Месси и Роналду, окажутся по разные стороны главного футбольного противостояния Испании. Примечательно и то, что португальцу было всего на один год меньше, чем сейчас норвежцу, когда он подписал контракт с мадридцами и по-настоящему положил начало своей многолетней дуэли с аргентинцем.

Однако пока трудно сказать, насколько реалистичен такой сценарий. «Барселона» лишь недавно начала выходить из затяжного финансового кризиса, последовавшего за пандемией COVID-19, а сам Холанн, как утверждается, полностью доволен своей жизнью в «Манчестер Сити».

В марте, на фоне слухов о возможном переходе на «Камп Ноу», агент форварда Рафаэла Пимента заявила в интервью La Sexta:

«Мы испытываем огромное уважение и восхищение "Барселоной", но никаких контактов по поводу возможного трансфера не было. Несколько месяцев назад игрок продлил контракт, он очень счастлив в "Манчестер Сити". Всё для него складывается прекрасно, поэтому сейчас нам просто нечего обсуждать относительно какого-либо перехода, когда в "Сити" [у него] всё настолько хорошо».

Так что, возможно, настоящего расцвета соперничества Холанна и Мбаппе придётся ещё подождать. Но их очная встреча на чемпионате мира в Бостоне вполне способна стать той искрой, которая наконец разожжёт это противостояние в полную силу.