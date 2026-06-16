ESPN рассказывает, почему сборной Аргентины будет тяжело защитить титул чемпиона мира.

Статистика явно не в пользу Аргентины.

За всю историю защитить титул удавалось лишь Италии в 1938 году и Бразилии в 1962-м. Но в обоих случаях команды побеждали на родном континенте. Еще ни разу сборная не выигрывала два чемпионата мира подряд, если турнир проходил так далеко от ее дома. Так что Аргентине придется спорить с самой историей.

И все же в США они едут в статусе одного из главных фаворитов. Как минимум потому, что после драматичной победы над Францией в Катаре у команды все складывается более чем отлично.

Подобно испанской сборной образца 16-летней давности, аргентинцы собрали мощную серию из трех трофеев подряд: Кубок Америки в 2021 и 2024 годах, а между ними — золото ЧМ-2022. А ведь до этой золотой эпохи команда не выигрывала ничего с далекого 1993 года, когда они стали победителями Кубка Америки.

Нынешнее поколение игроков вошло во вкус — победы стали для них привычкой. При этом в затяжном и изнурительном южноамериканском отборе к чемпионату мира Аргентина играла не просто стабильно, но и зрелищно.

Может показаться, что квалификация далась им легко, поскольку путевки на ЧМ сейчас получает рекордное число команд. Но проходных матчей там практически не бывает, конкуренция жесткая, и тем не менее Аргентина уверенно заняла первое место в таблице, оторвавшись от ближайшего преследователя на целых девять очков.

Итак, способна ли эта Аргентина пойти против трендов и взять два Кубка мира подряд?

Как возрастной Месси по-прежнему удерживает Аргентину в числе претендентов на золото

Аргентина научилась меньше зависеть от Лионеля Месси, которому по ходу этого чемпионата мира исполнится 39 лет. Безусловно, это важный момент.

Да, он стал лучшим бомбардиром сборной в отборочном турнире. И все же «альбиселесте» выдали несколько очень мощных матчей и без него: разгромили Боливию в гостях (3:0), уверенно разобрались дома с Чили (3:0), обыграли на выезде Уругвай (1:0) и, что самое впечатляющее, уничтожили Бразилию (4:1). Последняя игра, пожалуй, вообще стала лучшей за все почти восемь лет работы Лионеля Скалони на посту главного тренера.

Лионель Месси globallookpress.com

Когда аргентинцы обыграли Колумбию в финале Кубка Америки 2024 года, их игра после вынужденной замены травмированного Месси, пожалуй, даже стала лучше. Так что для команды больше не проблема при необходимости оставить капитана на скамейке запасных.

Разумеется, Месси важен — было бы странно это отрицать. Но ему больше не нужно тащить на себе атаку каждую минуту.

Хулиан Альварес, который четыре года назад начинал ЧМ в Катаре в запасе, стал главным и самым опасным оружием сборной. Он вынослив, талантлив и универсален: может играть в паре с Месси на острие атаки, а может опускаться чуть глубже и брать на себя роль самого Лео. Кроме того, очень перспективно выглядит его связка с атакующим полузащитником Тьяго Альмадой.

Лишь одно присутствие Месси в раздевалке — уже огромный фактор. Партнеры по команде признаются, что капитан невероятно мотивирует их, продолжая ломать стереотипы на своем уже шестом по счету чемпионате мира.

Сборная Аргентины globallookpress.com

«Любой, кто знает Лео, подтвердит: где бы он ни играл, его цель — только победа. Он любит конкуренцию, всгда хочет выигрывать и быть ключевым игроком как в клубе, так и в сборной», — отметил Родриго Де Пауль в интервью ESPN.

По мнению бывшего защитника сборной Оскара Руджери, великие игроки способны заставлять остальных прыгать выше головы. Руджери, который брал золото ЧМ-1986 и доходил до финала в 1990-м (аргентинцы минимально уступили ФРГ 0:1), видит в Месси то же влияние, что в свое время оказывал на команду Диего Марадона.

«У сегодняшней сборной есть капитан, который очень напоминает нашего лидера образца 90-го года. И я уверен, что он поведет команду в правильном направлении», — подытожил Руджери.

Почему история и травмы могут остановить Аргентину

Внешне всё указывает на то, что аргентинцы абсолютно уверены в своей повторной победе.

«Я чувствую, что в решающие моменты эта команда становится невероятно конкурентоспособной. Думаю, это наш главный козырь», — признался защитник Николас Тальяфико.

Однако сухая статистика говорит об обратном. С 1930 года дойти до финала на двух чемпионатах мира подряд удавалось лишь пяти сборным: Нидерландам, Аргентине, Франции, Италии и Бразилии. При этом лишь в 9,09% случаев действующим чемпионам удавалось защитить свой титул.

Знаменитый в прошлом игрок сборной Аргентины и чемпион мира 1978 года Марио Кемпес подчеркивает, как тяжело ломать эти тренды — он сам прошел через это в 1982-м. Выиграв домашний турнир в 78-м, на следующем мундиале Кемпес и его команда не смогли выйти в плей-офф.

Марио Кемпес на ЧМ-1978 globallookpress.com

«Я прочувствовал это на собственном опыте, когда после ЧМ-1978 мы поехали на ЧМ-1982. Тогда мы быстро поняли, что защитить титул — задача запредельной сложности.

Соперники изучают тебя гораздо лучше, они знают твою игру от и до. Приходится постоянно что-то менять, ведь Аргентина — это сборная, которую теперь мечтает обыграть каждый», — говорит Кемпес.

По словам Кемпеса, одна из главных трудностей при защите титула — это поддержание оптимальной физической формы на протяжении четырех лет. Игроки за это время становятся старше на четыре года, а из-за плотного клубного календаря в ногах накапливается усталость.

«Физически это уже немного другая команда, ведь прошло три с половиной года. За плечами у парней огромное количество игрового времени. Было много травм, и многие приезжают в сборную далеко не в идеальной форме из-за банального истощения.

Кроме того, у некоторых наметился игровой спад — они просто не дотягивают до того футбола, который показывали три с половиной года назад. Кое-кто сейчас объективно не в лучшем тонусе. И это не просто мои придирки, об этом говорил сам Скалони», — отметил Кемпес.

В итоге к старту группового этапа Аргентина подошла с целым букетом кадровых проблем. Из-за этого до последнего оставалось неясным, кто сможет выйти на поле в стартовом матче против Алжира.

Лионель Месси и Нико Пас globallookpress.com

Месси приехал в расположение сборной с мышечным перенапряжением — из-за него он даже был вынужден замениться на 73-й минуте в матче за «Интер Майами». А атакующий полузащитник Нико Пас и вовсе тренировался отдельно от общей группы, восстанавливаясь после травмы левого колена. В итоге в заключительном товарищеском матче перед ЧМ Месси вышел в старте, а Пас появился лишь в самой концовке.

Но сильнее всего тренерский штаб, похоже, тревожит линия обороны.

В конце концов, поход Аргентины за золотом в Катаре едва не сорвался именно из-за того, что защита имела свойство «плыть» под занавес матчей. Так было с Австралией, так было с Нидерландами, и это чуть не стоило им титула в безумном финале против Франции.

После Катара Скалони проверил в деле немало молодых защитников, но никто из них так и не убедил тренера. В результате «альбиселесте» привезли на этот чемпионат мира абсолютно ту же обойму защитников, что и в 2022 году, но теперь — с кучей медицинских противопоказаний.

Лионель Скалони globallookpress.com

Вратарь Эмилиано Мартинес сломал палец на разминке незадолго до того, как его «Астон Вилла» триумфально взяла Лигу Европы. А центральный защитник Кристиан Ромеро из-за травмы колена пропустил концовку сезона, в которой его «Тоттенхэм» отчаянно боролся за выживание. Оба игрока должны успеть восстановиться, но Мартинес пропустил заключительный товарищеский матч сборной, а Ромеро отыграл в нем всего тайм.

В своё время именно эта пара стала недостающим элементом пазла: они ворвались в основу прямо перед победным Кубком Америки 2021 года и навели порядок в защите. Если даже с Мартинесом и Ромеро в строю защита Аргентины порой вызывает вопросы, то у Скалони есть все основания для бессонницы при мысли о том, кем их заменять в случае рецидива.

В довершение ко всему, фланговые защитники Гонсало Монтиель и Науэль Молина тоже совсем недавно залечили мелкие повреждения. Монтиель появился на поле в контрольной игре, тогда как Молину решили поберечь. Как известно, на этом расширенном чемпионате мира добавился еще один раунд плей-офф — то есть для возрастной и травмированной обороны появляется лишний повод для осечки.

Менталитет аргентинцев станет ключевым фактором?

Руджери не особо беспокоят травмы или статистика нынешней сборной. Чемпион мира уверен, что голод до побед поможет команде пройти через любые трудности.

«Дело не в том, чтобы спорить со статистикой — у Аргентины уже есть опыт выхода в финал в статусе действующего чемпиона. У этого состава уникальный характер. Мы в 1990-м приехали в Италию с огромным количеством травмированных. Ситуация один в один как у нынешней сборной.

Поначалу мы были не в лучшей форме, но постепенно сыгрывались и добирали по ходу турнира. Когда ты уже побеждал, у тебя остается это послевкусие от пережитого опыта и от тех эмоций, что подарили болельщики. Глядя на этих парней, я вижу: они четко знают, что делают», — уверен Руджери.

Сборная Аргентины на ЧМ-1986 globallookpress.com

Такого же мнения придерживается и Тальяфико. Левый защитник, видевший на стадионе «Лусаил» в Катаре, как Месси упал на колени в слезах после финального свистка, полагает, что чувство счастья, которое команда ощутила в день триумфа, до сих пор служит мощнейшим стимулом для большинства игроков, оставшихся в обойме с 2022 года.

В качестве примера он вспоминает Кубок Америки, который Аргентина взяла в 2021-м, а затем защитила титул в 2024-му.

«Когда дело доходит до решающих матчей, эта команда просто выходит и бьется. И в конечном счете важно только это. Если слишком зарываться в цифры и статистику, можно загнать себя в рамки, которые вообще не отражают реальность.

Особенно когда играешь за сборную, которая привыкла выходить в финал за финалом и раз за разом брать трофеи. Такой бэкграунд дает уверенность. Ты думаешь: если мы сделали это однажды, то сможем и дважды; если смогли дважды — сможем и трижды.

Так что мы подходим к турниру с настроем пахать на максимуме и показывать наш фирменный боевой дух», — говорит Тальяфико.

В этом плане будет очень показательно взглянуть на эмоциональное состояние Аргентины в стартовых матчах. Раньше защита титула тяжело давалась команде. На ЧМ 1982 и 1990 годов сквозил легкий оттенок трагедии: страх потерять статус сильнейших в мире добавлял мрачной драмы.

Пример 1990 года здесь особенно показателен. Тогда этот страх превратился в топливо, которое тащило довольно ограниченную в ресурсах команду до самого финала — аргентинцы буквально забаррикадировались и отбивались от всех подряд. Нейтральных болельщиков та игра не впечатлила, но дома бойцовским характером сборной искренне восхищались.

Получится ли у них?

Перед Скалони стоит незавидная задача — руководить сборной, которую все считают фаворитом, хотя большинство осязаемых фактов говорит об обратном.

Граффити с изображением Лионеля Месси globallookpress.com

И если с «закатом» карьеры Месси главный тренер пока справляется грамотно, то сейчас он вынужден решать другую проблему — пытаться заменить незаменимого. Кем восполнить потерю Анхеля Ди Марии? Вингер объявил о завершении карьеры в сборной, а ведь он был одним из ярчайших (и, безусловно, самым недооцененным) игроков XXI века.

Ди Мария, которому сейчас 38, сочетал в себе редчайший талант, феноменальное бескорыстие, универсализм и игровой интеллект. И что самое важное — он почти всегда делал разницу в главных матчах (и он до сих пор демонстрирует все эти качества в «Росарио Сентраль», что только усиливает досаду от его отсутствия в национальной команде). Это было заметно еще на Олимпиаде-2008, а затем подтвердилось его победными голами во всех трех триумфальных финалах сборной.

Да, эта Аргентина столкнулась с травмами, старением лидеров и кадровыми потерями. Но правда в том, что команда по-прежнему способна показывать роскошный футбол. Когда они ловят кураж в позиционной игре — со всеми своими фирменными короткими передачами, быстрыми треугольниками и умным переводом мяча с фланга на фланг — за ними приятно наблюдать.

И все же вопросы к обороне вызывают серьезные сомнения в том, что им удастся сохранить титул.

Что бы ни произошло в ближайшие несколько недель, именно эти события определят, какой останется в памяти Аргентина образца 2026 года, которая намерена бросить вызов истории.