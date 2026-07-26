«Оренбург» и «Ростов» выдали один из самых драматичных матчей первого тура РПЛ. Хозяева пропустили в начале второго тайма, через две минуты остались вдесятером после удаления Максима Савельева и долго почти не создавали шансов. Но «Ростов» слишком рано поверил в свою победу. В концовке «Оренбург» сравнял после углового, а на 90+4-й минуте 18-летний Андрей Касаджиков забил невероятный победный гол и устроил себе дебют мечты.

Этот матч изначально легко было пропустить. Его перенесли на вечер из-за жары, он шёл параллельно с более громкой игрой «Рубина» и «Краснодара», да и сама вывеска на старте сезона не обещала большого шума. Обе команды в прошлом чемпионате были ближе к борьбе за выживание, чем к верхней части таблицы, и в новом сезоне главная задача обеих — брать очки в матчах с прямыми конкурентами.

«Ростов» лучше начал матч и получил преимущество

Команда Джонатана Альбы с первых минут выглядела увереннее. «Ростов» лучше держал мяч, активнее прессинговал, быстрее накрывал соперника после потерь и чаще доводил атаки до штрафной. Уже в начале встречи Хотулев получил жёлтую, не успев за Роналдо, а Комаров опасно пробил со штрафного — Овсянников справился. После углового у ворот «Оренбурга» начался пожар: несколько ударов и прострелов хозяева заблокировали, Миронов тоже проверил вратаря. «Ростов» настойчиво давил, а оренбуржцы пытались отвечать через Пуэблу, который тащил мяч в контратаки и зарабатывал фолы. Тем не менее, до настоящего давления на ворота Ятимова дело долго не доходило.

Состав «Оренбурга» перед матчем https://t.me/fcorenburg

При этом «Оренбург» не был совсем пустым впереди. В одном из редких выпадов Ведерников спокойно подал слева, а Пуэбла оказался один в центре штрафной и пробил головой без прыжка — прямо в руки вратарю. В целом первый тайм прошёл в борьбе, фолах и спорах. Савельев ещё до перерыва получил жёлтую после эпизода с Ногейрой, которому разбили лицо и прямо на поле оказывали медицинскую помощь. Этот эпизод позже стал очень важным, поскольку именно первая карточка оставила форварда «Оренбурга» без права на ошибку.

В начале второго тайма матч, казалось, окончательно поддался «Ростову». На 47-й минуте Лангович поборолся слева, мяч дошёл до Миронова, тот оставил под удар Виктору Мелёхину, и защитник мощно пробил из-за штрафной, 0:1. Гол выглядел логичным, «Ростов» дольше контролировал игру, чаще атаковал и лучше распоряжался мячом, а уже через две минуты положение «Оренбурга» стало критическим. Савельев высоко поднял ногу в борьбе с тем же Мелёхиным и получил вторую жёлтую, хозяева остались в меньшинстве.

Виктор Мелёхин https://t.me/fcrostov_official

В этот момент казалось, что гостям осталось просто не исчезнуть с поля и спокойно увезти три очка. «Ростову» с численным преимуществом нужно было не уступить сопернику, который и в равных-то составах не выглядел особенно опасным. Дальше случился главный кошмар любого тренера — команда по ходу матча перестала играть.

«Оренбург» заиграл лучше вдесятером, а замены сработали идеально

После удаления хозяевам терять было нечего, и они не стали безнадёжно садиться к своим воротам. Наоборот, в их игре появилось больше прямоты и отчаяния, а это неожиданно стало работать. «Оренбург» начал чаще доставлять мяч к штрафной, зарабатывать стандарты и пользоваться тем, что «Ростов» не всегда понимает, что делать в большинстве.

Голыбин после подачи с дальней штанги бил рядом со штангой, Пуэбла со штрафного закручивал под перекладину, и Ятимов с трудом перевёл мяч в каркас. После стандартов у ворот «Ростова» становилось всё тревожнее, хотя долго казалось, что хозяевам не хватает последнего касания. «Ростов», несмотря на общую расслабленность, всё равно мог закрывать матч. Миронов бил рядом со штангой, Олусегун мог завершить атаку, Мелёхин ещё раз проверял Овсянникова дальним ударом, а прострелы с флангов проходили всё ближе к воротам. Однако гости не забили второй — и постепенно начали платить за это.

Главная перемена произошла после замен Ахметзянова, когда на поле вышли Касаджиков и Куль. На 85-й минуте «Оренбург» заработал угловой, и к мячу подошёл Андрей Касаджиков, 18-летний дебютант, арендованный у «Зенита». Подача получилась шикарной, Руслан Куль идеально подрезал мяч головой, а тот с отскоком от газона ушёл в дальний угол. Кажется, в этот момент «Ростов» окончательно понял, что отпустил матч. После пропущенного гола гости вдруг резко вспомнили, что вообще-то им нужно атаковать.

Руслан Куль празднует гол https://t.me/fcorenburg

«Ростов» пошёл вперёд, но эмоциональный импульс «Оренбурга» был невероятной силы. Хозяева сравняли и как будто были уверены, что могут сделать больше. В компенсированное время «Оренбург» заработал ещё один угловой, на этот раз подача Касаджикова голом не закончилась, но хозяева закрепились у штрафной. Затем был дальний удар Татаева, блок, новый сумбур и вроде бы почти безнадёжный заброс вперёд. После него всё тот же Касаджиков подобрал мяч у угла штрафной, а дальше сделал всё сам. Убрал одного соперника, разобрался со вторым, нашёл пространство и закрутил в дальнюю девятку. Мяч ударился о перекладину, затем о штангу и влетел в ворота — 2:1, финал умопомрачительного камбэка.

Игроки «Оренбурга» празднуют гол https://t.me/fcorenburg

Даже с багажом впечатлений после чемпионата мира этот гол выглядит абсолютно кинематографично. «Оренбург» играет вдесятером, 18-летний парень дебютирует в РПЛ и приносит своей команде победу в концовке. После финального свистка Касаджиков не сдержал слёз, именно ради таких моментов и играют в футбол.

Андрей Касаджиков https://t.me/fcorenburg

Что случилось с «Ростовом»

«Ростов» проиграл матч, который обязан был забирать. До 49-й минуты команда Альбы играла лучше, но слишком рано стала играть по счёту, не использовала свои моменты и позволила сопернику совершить локальное чудо. Несмотря на персональные ошибки, главным недостатком, наверное, было общее настроение «Ростова». Джонатану Альбе предстоит серьёзный разговор с командой, которая психологически не выдержала давления андердога.

Календарь и таблица РПЛ

«Оренбург», при этом, вообще не провёл идеальный матч. До удаления у хозяев было много проблем с выходом из-под прессинга и с фолами, а ясность впереди отсутствовала. Очевидно, что команде Ахметзянова придётся и в этом сезоне бороться за право остаться в РПЛ, а такой старт сезона однозначно даёт «Оренбургу» мощнейший заряд уверенности.